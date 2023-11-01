Актуально на 17 августа 2026 г. Печать

💳 Варианты оплаты#

Мы предлагаем широкий выбор безопасных и удобных способов оплаты, чтобы вы могли быстро и комфортно активировать прокси:

USDT (TRC20, ERC20, TON)

BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON

USDC (ERC20, Arbitrum)

Банковские карты и платёжные провайдеры#

Stripe (Visa, MasterCard, American Express и другие)

Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay и другие способы, доступные через Paddle)

Прямые карточные платежи (Visa, MasterCard и другие)

UnionPay

Локальные способы оплаты для пользователей из России#

Банковские карты РФ и СБП через FreeKassa

Intercards (российские банковские карты МИР)

СБП

WebMoney

Другие способы оплаты#

PayPal (при наличии доступности)

Банковский перевод / Wire Transfer

Примечание: доступные способы оплаты могут различаться в зависимости от страны и со временем меняться. Актуальный список всегда отображается на этапе оформления заказа. При необходимости вы также можете обратиться в поддержку через систему тикетов.

Способы оплаты

🚀 Доставка и активация#

FineProxy — полностью цифровой сервис. Все прокси предоставляются онлайн и активируются автоматически после подтверждения оплаты.

Как это работает:#

Выберите подходящий пакет прокси на нашем сайте. Оплатите заказ удобным для вас способом. После подтверждения оплаты прокси активируются автоматически. Все данные прокси доступны в личном кабинете: IP-адреса, порты, данные авторизации или авторизация по IP (IP whitelisting).

📦 Что входит в услугу#

Пакеты с выделенными или пакетными (shared) IP-адресами — в зависимости от выбранного тарифа

Поддержка протоколов: HTTP, HTTPS, SOCKS5 и UDP (для отдельных тарифов)

Неограниченный трафик (если иное не указано в условиях тарифа)

Личный кабинет с возможностью ротации IP, фильтрации и мониторинга прокси (при наличии, в зависимости от тарифа)

Техническая поддержка через систему тикетов

Если у вас возникли вопросы или требуется помощь, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки через систему тикетов.

Также вы можете связаться с нами по адресу: [email protected]

💬 Онлайн-чат доступен прямо на сайте.