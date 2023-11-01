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Оплата

Способы оплаты FineProxy

Поддерживаемые способы оплаты, порядок обработки платежей и дальнейшие действия после подтверждения заказа FineProxy.

Обновлено17 августа 2026 г.
Применяется кВсе сервисы FineProxy
Актуально на 17 августа 2026 г.

💳 Варианты оплаты#

Мы предлагаем широкий выбор безопасных и удобных способов оплаты, чтобы вы могли быстро и комфортно активировать прокси:

Криптовалюты#

  • USDT (TRC20, ERC20, TON)
  • BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
  • USDC (ERC20, Arbitrum)

Банковские карты и платёжные провайдеры#

  • Stripe (Visa, MasterCard, American Express и другие)
  • Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay и другие способы, доступные через Paddle)
  • Прямые карточные платежи (Visa, MasterCard и другие)
  • UnionPay

Локальные способы оплаты для пользователей из России#

  • Банковские карты РФ и СБП через FreeKassa
  • Intercards (российские банковские карты МИР)
  • СБП
  • WebMoney

Другие способы оплаты#

  • PayPal (при наличии доступности)
  • Банковский перевод / Wire Transfer

Примечание: доступные способы оплаты могут различаться в зависимости от страны и со временем меняться. Актуальный список всегда отображается на этапе оформления заказа. При необходимости вы также можете обратиться в поддержку через систему тикетов.

Способы оплаты

Способы оплаты

🚀 Доставка и активация#

FineProxy — полностью цифровой сервис. Все прокси предоставляются онлайн и активируются автоматически после подтверждения оплаты.

Как это работает:#

  1. Выберите подходящий пакет прокси на нашем сайте.
  2. Оплатите заказ удобным для вас способом.
  3. После подтверждения оплаты прокси активируются автоматически.
  4. Все данные прокси доступны в личном кабинете: IP-адреса, порты, данные авторизации или авторизация по IP (IP whitelisting).

📦 Что входит в услугу#

  • Пакеты с выделенными или пакетными (shared) IP-адресами — в зависимости от выбранного тарифа
  • Поддержка протоколов: HTTP, HTTPS, SOCKS5 и UDP (для отдельных тарифов)
  • Неограниченный трафик (если иное не указано в условиях тарифа)
  • Личный кабинет с возможностью ротации IP, фильтрации и мониторинга прокси (при наличии, в зависимости от тарифа)
  • Техническая поддержка через систему тикетов

❓ Нужна помощь?#

Если у вас возникли вопросы или требуется помощь, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки через систему тикетов.
Также вы можете связаться с нами по адресу: [email protected]
💬 Онлайн-чат доступен прямо на сайте.