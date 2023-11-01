Оплата
Способы оплаты FineProxy
Поддерживаемые способы оплаты, порядок обработки платежей и дальнейшие действия после подтверждения заказа FineProxy.
💳 Варианты оплаты#
Мы предлагаем широкий выбор безопасных и удобных способов оплаты, чтобы вы могли быстро и комфортно активировать прокси:
Криптовалюты#
- USDT (TRC20, ERC20, TON)
- BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
- USDC (ERC20, Arbitrum)
Банковские карты и платёжные провайдеры#
- Stripe (Visa, MasterCard, American Express и другие)
- Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay и другие способы, доступные через Paddle)
- Прямые карточные платежи (Visa, MasterCard и другие)
- UnionPay
Локальные способы оплаты для пользователей из России#
- Банковские карты РФ и СБП через FreeKassa
- Intercards (российские банковские карты МИР)
- СБП
- WebMoney
Другие способы оплаты#
- PayPal (при наличии доступности)
- Банковский перевод / Wire Transfer
Примечание: доступные способы оплаты могут различаться в зависимости от страны и со временем меняться. Актуальный список всегда отображается на этапе оформления заказа. При необходимости вы также можете обратиться в поддержку через систему тикетов.
Способы оплаты
🚀 Доставка и активация#
FineProxy — полностью цифровой сервис. Все прокси предоставляются онлайн и активируются автоматически после подтверждения оплаты.
Как это работает:#
- Выберите подходящий пакет прокси на нашем сайте.
- Оплатите заказ удобным для вас способом.
- После подтверждения оплаты прокси активируются автоматически.
- Все данные прокси доступны в личном кабинете: IP-адреса, порты, данные авторизации или авторизация по IP (IP whitelisting).
📦 Что входит в услугу#
- Пакеты с выделенными или пакетными (shared) IP-адресами — в зависимости от выбранного тарифа
- Поддержка протоколов: HTTP, HTTPS, SOCKS5 и UDP (для отдельных тарифов)
- Неограниченный трафик (если иное не указано в условиях тарифа)
- Личный кабинет с возможностью ротации IP, фильтрации и мониторинга прокси (при наличии, в зависимости от тарифа)
- Техническая поддержка через систему тикетов
❓ Нужна помощь?#
Если у вас возникли вопросы или требуется помощь, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки через систему тикетов.
Также вы можете связаться с нами по адресу: [email protected]
💬 Онлайн-чат доступен прямо на сайте.