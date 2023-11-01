Обратите внимание: Перечисленные прокси сервера - не наши премиум прокси. Это публичный бесплатный список собранный из открытых источников — полезно для тестирования или базового использования.

Один товар, разная цена — зачем нужны прокси ЕС

НДС на цифровые услуги в ЕС — от 17% в Люксембурге до 27% в Венгрии. Одна и та же подписка, один и тот же SaaS — итоговая цена зависит от страны, из которой заходите. Прокси из Германии показывает цену с 19% НДС. Из Финляндии — 25.5% (повысили в сентябре 2024). Компании, которые мониторят цены по всему ЕС, используют IP из разных стран — не один "европейский" IP, а точечный доступ по странам.

И дело не только в НДС. Авиакомпании, отели, аренда авто, софт — всё корректируется по гео. Французский IP видит другие результаты на Booking.com, чем польский. Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it — три отдельных каталога, три ценовых структуры, три набора продавцов.

Мониторить всё с одного не-ЕС IP — видеть "туристическую" версию. Регламент о портативности ЕС (2017) даёт резидентам доступ к стримингу при поездках по ЕС — но не-ЕС пользователей блокирует полностью, и каталоги по странам (Netflix DE vs Netflix FR) по-прежнему требуют IP нужной страны.

GDPR и парсинг — что можно, а что нет

Публичная доступность данных не означает согласие на парсинг. По GDPR нужно законное основание — "легитимный интерес" требует документированного трёхчастного теста: цель, необходимость и баланс с правами на приватность. Персональные данные по GDPR включают имена, email, логины, фото и IP-адреса. Французская CNIL штрафовала компании за парсинг публично размещённых данных.

Что менее рискованно: цены товаров, наличие на складе, публичные бизнес-листинги, вакансии. Серая зона: всё, где есть персональные идентификаторы. Чтобы купить прокси Европы — нужно понимать, что прокси не меняет правовую рамку, но меняет то, что вы видите. Цены, наличие и контент смещаются по странам. Для верификации рекламы и проверки compliance нужно видеть то же, что видит местный пользователь, включая баннеры cookie consent. Только 15% сайтов ЕС имеют минимально корректные интерфейсы согласия (исследование 2025 года по 31 стране).

Европейский e-commerce: антибот по странам

Allegro (Польша) блокирует датацентр-IP сразу — нужен ISP или резидентский с польским IP. Zalando, Otto, Bol.com — похожая защита с гео-ограничениями сверху. У каждого маркетплейса свой WAF, свои лимиты, свой JavaScript-рендеринг. Парсить Allegro с немецкого датацентр-IP бесполезно.