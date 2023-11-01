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Прокси для Spotify

Статические серверные и ISP прокси для Spotify: устранение ошибок Error 17 и Error 30, доступ к региональным каталогам и настройка напрямую в десктопном приложении через Настройки → Прокси. HTTP/HTTPS/SOCKS5, безлимитный трафик.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси для Spotify.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Персональные прокси.

Пакетные проксиПродаётся общим блокомЛучший выборПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите один выделенный IP в США для профиля Spotify в США
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси для Spotify
  • Экспортируйте список прокси для Spotify в JSON
  • Покажите доступные локации выделенных прокси для Spotify
  • Покажите статус и данные об оплате по прокси для Spotify
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Начал пользоваться прокси-сервисом, когда столкнулся с блокировками нужных сайтов и проблемами с доступом к контенту. Удивило, насколько быстро и стабильно всё заработало — скорость отличная, подключение надёжное. Особенно ценю возможность оставаться анонимным и защищённым в сети. Сервис реально упрощает жизнь и делает интернет свободнее. Рекомендую!

MolovorDieg, В прошлом годуК источнику

Пользуюсь fineproxy уже полгода для работы с зарубежными сайтами. Настройка оказалась проще, чем я ожидал. Скорость соединения меня полностью устраивает, а техподдержка всегда отвечает на вопросы. Буду продолжать пользоваться.

Антон М.Внутренняя платформа FineProxyК источнику

Трафик без лимита

Доступные прокси из ЕС. Единственный прокси-провайдер, который по-прежнему держит цены на низком уровне. Я искал нечто подобное по всему интернету, и оказалось, что это самый дешёвый прокси-провайдер с безлимитным трафиком.

Wowser BrowserTrustpilot, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Отличный прокси-сервис! Здесь есть разные типы прокси, включая ротируемые без ограничения трафика. Цены доступные, есть геотаргетинг. Удобно платить криптовалютой, через PayPal или картами.

Vladimir AkimkinSaasHub, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

Локации и запас

Прокси подойдут, если нужна анонимность и скорость в интернете, или если надо попасть на недоступный сайт, что очень актуально для некоторых стран. Я использую эти прокси для защиты своей конфиденциальности, и Fine Proxy обеспечивает надежную защиту от отслеживания. Это хороший выбор, если нужна безопасность и анонимность в серфинге. Цены ниже, чем у конкурентов, по крайней мере на большие пакеты прокси, подходят для многих задач.

VictorDieg, Более 2 лет назадК источнику

Fineproxy.org впечатляет надежностью и разнообразием прокси для разных целей. Выбор стран широкий, подключение простое, а анонимность гарантирована. Подходит для бизнеса и личных задач.

HanrikВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Как исправить Error Code 17?Эта ошибка

Эта ошибка появляется, когда страна вашего IP не совпадает со страной в профиле. Либо измените страну аккаунта на текущую локацию, либо подключитесь через прокси из страны, указанной в профиле.

Работает ли Premium через прокси?Да

Да, но нужен способ оплаты из страны регистрации аккаунта. При доступе из региона без официального сервиса необходимо поддерживать и оплату подписки, и совпадающую локацию прокси.

HTTP или SOCKS5 — что выбрать?Оба работают

Оба работают. Десктопное приложение поддерживает HTTP и SOCKS5 прямо в Настройках → Прокси. SOCKS5 имеет чуть меньше накладных расходов; HTTP проще настроить в браузерах. Для большинства пользователей разница минимальна.

Влияет ли прокси на качество звука?Минимально. Сервис

Минимально. Сервис стримит до 320 kbps, с чем справляется любой нормальный прокси. Выбирайте сервер ближе к вашей локации для минимизации задержки при перемотке и загрузке плейлистов.

Можно ли использовать один прокси на нескольких устройствах?Да

Да. Настройте один прокси на десктопе, мобильном и в веб-версии. Сервис не ограничивает одновременные подключения с одного IP, хотя Premium позволяет стримить только на одном устройстве одновременно.

Как исправить Error Code 30?Проверьте правильность

Проверьте правильность данных прокси (IP, порт, логин, пароль). Также убедитесь, что файрвол или антивирус не блокирует приложение. Добавление исключения в Windows Defender или macOS Firewall обычно решает проблему.

Гайд

Зачем использовать прокси для Spotify?

3 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Стриминговый сервис недоступен в ряде регионов из-за лицензионных ограничений и региональной политики. Для пользователей, у которых нет официального доступа, прокси сервер для Спотифай восстанавливает подключение, направляя трафик через сервер в поддерживаемой стране — США, Великобритании или Германии.

Обход сетевых ограничений

Школы, университеты и корпоративные сети часто блокируют стриминговые сервисы для экономии трафика или снижения отвлекающих факторов. Если приложение не подключается или вы видите ошибку "Файрвол может блокировать", прокси направляет трафик в обход этих блокировок. Настройте его на уровне системы или прямо в десктопном приложении через Настройки → Прокси.

Исправление Error Code 17 и Error Code 30

Это самые частые проблемы пользователей:

  • Error 17: Обычно означает, что страна вашего IP не совпадает со страной в профиле. Платформа проверяет это при входе.
  • Error 30: Часто вызвана неверными данными прокси или блокировкой файрволом.

Обе ошибки устраняются при подключении через прокси для Спотифай, расположенный в том же регионе, что и настройки вашего аккаунта. Если в профиле указано «United States», прокси должен выходить через американский сервер.

Доступ к региональным библиотекам

Музыкальные каталоги различаются по странам из-за лицензионных соглашений. Трек, доступный в США, может отсутствовать в европейских библиотеках. Подключаясь через прокси в нужном регионе, вы получаете доступ к полному каталогу этой страны — полезно для поиска эксклюзивных релизов или тестирования отображения контента на разных рынках.

Какой тип прокси выбрать

Для обычного прослушивания подходят статические датацентр прокси — они быстрые, стабильные и недорогие. Сервис не блокирует IP датацентров так агрессивно, как социальные сети.

Если нужно зарегистрировать новый аккаунт, ISP (резидентские) прокси снижают риск запросов верификации — они выглядят как обычные домашние подключения.

Мобильные прокси — избыточное решение для стриминговых сервисов, но могут пригодиться, если вы запускаете автоматизацию или управляете несколькими аккаунтами. На iOS и Android приложение не предлагает встроенных настроек прокси — настройте прокси на системном уровне в параметрах Wi-Fi вашего устройства или используйте приложение с поддержкой SOCKS5 для туннелирования всего трафика через прокси.

Совпадение страны аккаунта с локацией прокси

Это критически важно. Платформа сравнивает локацию IP со страной в профиле. Если они не совпадают, появится Error 17 или вас разлогинит через 14 дней. Всегда используйте прокси из страны, указанной в аккаунте, или обновите профиль под локацию прокси.

FineProxy предоставляет статические серверные и ISP пакеты для доступа к стриминговым сервисам. Все поддерживают HTTP, HTTPS и SOCKS5 с аутентификацией по логину/паролю или через белый список IP. Инструкции по настройке на конкретных устройствах смотрите в нашем центре интеграций — или выберите тариф ниже и начните слушать музыку в течение нескольких минут.