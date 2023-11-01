Dịch vụ streaming này không khả dụng tại một số quốc gia do hạn chế bản quyền và chính sách khu vực. Với bất kỳ ai sống tại vùng không có quyền truy cập chính thức, proxy cho Spotify sẽ khôi phục kết nối bằng cách định tuyến lưu lượng qua máy chủ tại quốc gia được hỗ trợ như Mỹ, Anh hoặc Đức.
Vượt qua các hạn chế về mạng
Trường học, đại học và mạng doanh nghiệp thường chặn các dịch vụ streaming để tiết kiệm băng thông hoặc giảm sao nhãng. Nếu app không thể kết nối hoặc bạn thấy lỗi "A firewall may be blocking", proxy sẽ định tuyến lưu lượng của bạn vòng qua các chặn này. Cấu hình tại cấp hệ thống hoặc trực tiếp trong app desktop tại Settings → Proxy.
Khắc phục Error Code 17 và Error Code 30
Đây là những vấn đề phổ biến nhất mà người dùng gặp phải:
- Error 17: Thường có nghĩa là quốc gia IP của bạn không khớp với quốc gia trong hồ sơ của bạn. Nền tảng kiểm tra điều này trong quá trình đăng nhập.
- error 30: thường do sai thông tin xác thực proxy hoặc tường lửa can thiệp.
Cả hai lỗi đều được giải quyết khi bạn kết nối qua máy chủ proxy tốt nhất cho Spotify đặt tại cùng khu vực với cài đặt tài khoản của bạn. Nếu hồ sơ của bạn ghi là "United States", proxy của bạn cần exit từ máy chủ Mỹ.
Truy cập thư viện khu vực
Thư viện nhạc khác nhau theo quốc gia do thỏa thuận cấp phép. Một bài hát có trên thị trường Mỹ có thể không xuất hiện trong thư viện Châu Âu. Bằng cách kết nối qua proxy tại khu vực đích, bạn truy cập toàn bộ catalog của quốc gia đó — hữu dụng để khám phá các bản phát hành độc quyền theo khu vực hoặc kiểm tra nội dung hiển thị như thế nào tại các thị trường khác nhau.
Loại proxy nào nên chọn
Static datacenter proxy hoạt động tốt cho việc nghe nhạc thông thường — chúng nhanh, đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí. So với các nền tảng mạng xã hội, dịch vụ này không chặn IP datacenter quá gắt gao.
ISP proxy (residential) sẽ giúp giảm rủi ro bị yêu cầu xác minh khi bạn cần đăng ký tài khoản mới — chúng trông giống kết nối internet tại nhà thông thường.
Proxy di động là quá mức cần thiết cho việc streaming nhưng có thể hữu ích nếu bạn chạy tự động hóa hoặc quản lý nhiều tài khoản. Trên iOS và Android, ứng dụng không cung cấp cài đặt proxy tích hợp — hãy cấu hình proxy ở cấp hệ thống trong cài đặt Wi-Fi của thiết bị, hoặc sử dụng ứng dụng tương thích SOCKS5 để tunnel toàn bộ lưu lượng qua proxy.
Khớp quốc gia tài khoản với vị trí proxy
Điều này rất quan trọng. Nền tảng so sánh vị trí IP của bạn với quốc gia hồ sơ của bạn. Nếu chúng không khớp, bạn sẽ thấy Error 17 hoặc bị đăng xuất sau 14 ngày. Luôn sử dụng proxy từ quốc gia trong tài khoản, hoặc cập nhật hồ sơ để khớp với vị trí proxy.
FineProxy cung cấp các gói proxy datacenter tĩnh và ISP để truy cập các dịch vụ streaming. Tất cả đều hỗ trợ HTTP, HTTPS và SOCKS5, xác thực qua tài khoản/mật khẩu hoặc IP whitelist. Để cấu hình cho từng thiết bị cụ thể, hãy truy cập Integration Hub của chúng tôi — hoặc chọn gói bên dưới và bắt đầu streaming chỉ trong vài phút.