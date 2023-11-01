Mới! |Một lần gọi API, nhận dữ liệu sạch. Không cần scraper.Nhận 10,000 token miễn phí →

Proxy cho Spotify

Static proxy datacenter và ISP proxy cho Spotify: khắc phục Error 17 và Error 30, truy cập thư viện theo khu vực, và cấu hình trực tiếp trong app desktop qua Settings → Proxy. HTTP/HTTPS/SOCKS5, lưu lượng không giới hạn.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy Spotify.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Riêng.

Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungKhuyên dùng ở đâyRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua một IP riêng tại Mỹ cho hồ sơ Spotify Mỹ
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy Spotify
  • Xuất danh sách proxy Spotify dưới dạng JSON
  • Xem các vị trí có sẵn cho proxy Spotify riêng
  • Xem trạng thái và thanh toán của các dịch vụ proxy Spotify
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Bạn thích điều gì nhất ở FineProxy.org? Tôi biết đến FineProxy.org qua sự giới thiệu của bạn bè và chất lượng dịch vụ thực sự tuyệt vời. Giá thành khá thấp giúp công ty chúng tôi tiết kiệm chi phí đáng kể. Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ nhiệt tình từ nhóm hỗ trợ FineProxy.org. Họ rất nhiệt tình và phản hồi ngay lập tức. FineProxy.org giúp tôi truy cập dữ liệu nhanh hơn và cải thiện tính bảo mật. Tôi cũng đánh giá cao chất lượng dịch vụ và chính sách hoàn tiền khi dịch vụ không đáp ứng được nhu cầu người dùng. Đánh giá được thu thập và lưu trữ trên G2.com. Bạn không thích điều gì ở FineProxy.org? Tôi muốn xem gói khuyến mại lớn dành cho người dùng có số lượng lớn và chính sách khuyến mại bổ sung.

long l.G2, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Tôi không thể tìm thấy dịch vụ nào tốt hơn dịch vụ này, đặc biệt là về mặt dân cư không giới hạn, tôi nghĩ nó sẽ bắt đầu có chất lượng thấp khi tôi sử dụng nhưng chết tiệt trong suốt thời gian tôi sử dụng, nó vẫn ở mức trên 99%, thật tuyệt vời. Chúc may mắn và tôi hy vọng nó vẫn như cũ

ZainDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Proxy EU giá phải chăng. Đây là nhà cung cấp proxy duy nhất vẫn giữ mức giá thấp. Tôi đã tìm kiếm khắp Internet một dịch vụ như thế này và hóa ra đây là nhà cung cấp proxy có băng thông không giới hạn rẻ nhất.

Wowser BrowserTrustpilot, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Vị trí và tồn kho

Dịch vụ proxy tuyệt vời! Họ có nhiều loại proxy khác nhau, bao gồm cả proxy luân phiên không giới hạn lưu lượng. Giá cả phải chăng và có các tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý. Có thể dễ dàng thanh toán bằng tiền mã hóa, PayPal hoặc thẻ.

Vladimir AkimkinSaasHub, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Sản phẩm và dịch vụ proxy tuyệt vời! Họ có các loại proxy khác nhau bao gồm các loại proxy luân phiên, giá cả phải chăng và tùy chọn nhắm mục tiêu theo địa lý. Các tùy chọn thanh toán khác nhau: tiền điện tử, PayPal hoặc thẻ

chyxbenc9929Norton Safe Web, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Làm cách nào để khắc phục Error Code 17?Khớp quốc gia

Lỗi này xuất hiện khi quốc gia IP không khớp với quốc gia hồ sơ của bạn. Bạn có thể thay đổi quốc gia tài khoản cho phù hợp với vị trí hiện tại, hoặc kết nối qua proxy từ quốc gia ghi trong hồ sơ của bạn.

Premium có hoạt động qua proxy không?

Có, nhưng bạn cần phương thức thanh toán từ quốc gia đăng ký trong hồ sơ tài khoản. Nếu bạn truy cập từ khu vực chưa có dịch vụ chính thức, bạn cần duy trì cả thanh toán subscription và proxy phù hợp với quốc gia đăng ký.

HTTP hay SOCKS5 — nên dùng loại nào?Cả hai được

Cả hai đều hoạt động tốt. App desktop hỗ trợ HTTP và SOCKS5 trực tiếp trong Settings → Proxy. SOCKS5 có overhead thấp hơn đôi chút; HTTP dễ cấu hình hơn trên trình duyệt. Với hầu hết người dùng, sự khác biệt là không đáng kể.

Proxy có ảnh hưởng chất lượng âm thanh không?Ảnh hưởng nhỏ

Tác động rất nhỏ. Dịch vụ streaming tối đa 320 kbps, bất kỳ proxy tốt nào cũng xử lý dễ dàng. Hãy chọn server gần vị trí của bạn để giảm thiểu độ trễ khi tua bài hát và tải playlist.

Tôi có thể dùng một proxy trên nhiều thiết bị không?

Có. Cấu hình cùng proxy trên desktop, mobile và web. Dịch vụ không giới hạn số kết nối đồng thời trên mỗi IP, tuy nhiên Premium chỉ cho phép streaming trên một thiết bị tại một thời điểm.

Làm thế nào để khắc phục Error Code 30?Kiểm cấu hình

Kiểm tra xem thông tin xác thực proxy (IP, port, tên đăng nhập, mật khẩu) của bạn đã chính xác chưa. Cũng hãy xác minh rằng firewall hoặc phần mềm diệt virus không chặn ứng dụng. Thêm ngoại lệ cho ứng dụng trong Windows Defender hoặc macOS Firewall thường giải quyết được vấn đề này.

Hướng dẫn

Tại sao nên sử dụng proxy cho Spotify?

4 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Dịch vụ streaming này không khả dụng tại một số quốc gia do hạn chế bản quyền và chính sách khu vực. Với bất kỳ ai sống tại vùng không có quyền truy cập chính thức, proxy cho Spotify sẽ khôi phục kết nối bằng cách định tuyến lưu lượng qua máy chủ tại quốc gia được hỗ trợ như Mỹ, Anh hoặc Đức.

Vượt qua các hạn chế về mạng

Trường học, đại học và mạng doanh nghiệp thường chặn các dịch vụ streaming để tiết kiệm băng thông hoặc giảm sao nhãng. Nếu app không thể kết nối hoặc bạn thấy lỗi "A firewall may be blocking", proxy sẽ định tuyến lưu lượng của bạn vòng qua các chặn này. Cấu hình tại cấp hệ thống hoặc trực tiếp trong app desktop tại Settings → Proxy.

Khắc phục Error Code 17 và Error Code 30

Đây là những vấn đề phổ biến nhất mà người dùng gặp phải:

  • Error 17: Thường có nghĩa là quốc gia IP của bạn không khớp với quốc gia trong hồ sơ của bạn. Nền tảng kiểm tra điều này trong quá trình đăng nhập.
  • error 30: thường do sai thông tin xác thực proxy hoặc tường lửa can thiệp.

Cả hai lỗi đều được giải quyết khi bạn kết nối qua máy chủ proxy tốt nhất cho Spotify đặt tại cùng khu vực với cài đặt tài khoản của bạn. Nếu hồ sơ của bạn ghi là "United States", proxy của bạn cần exit từ máy chủ Mỹ.

Truy cập thư viện khu vực

Thư viện nhạc khác nhau theo quốc gia do thỏa thuận cấp phép. Một bài hát có trên thị trường Mỹ có thể không xuất hiện trong thư viện Châu Âu. Bằng cách kết nối qua proxy tại khu vực đích, bạn truy cập toàn bộ catalog của quốc gia đó — hữu dụng để khám phá các bản phát hành độc quyền theo khu vực hoặc kiểm tra nội dung hiển thị như thế nào tại các thị trường khác nhau.

Loại proxy nào nên chọn

Static datacenter proxy hoạt động tốt cho việc nghe nhạc thông thường — chúng nhanh, đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí. So với các nền tảng mạng xã hội, dịch vụ này không chặn IP datacenter quá gắt gao.

ISP proxy (residential) sẽ giúp giảm rủi ro bị yêu cầu xác minh khi bạn cần đăng ký tài khoản mới — chúng trông giống kết nối internet tại nhà thông thường.

Proxy di động là quá mức cần thiết cho việc streaming nhưng có thể hữu ích nếu bạn chạy tự động hóa hoặc quản lý nhiều tài khoản. Trên iOS và Android, ứng dụng không cung cấp cài đặt proxy tích hợp — hãy cấu hình proxy ở cấp hệ thống trong cài đặt Wi-Fi của thiết bị, hoặc sử dụng ứng dụng tương thích SOCKS5 để tunnel toàn bộ lưu lượng qua proxy.

Khớp quốc gia tài khoản với vị trí proxy

Điều này rất quan trọng. Nền tảng so sánh vị trí IP của bạn với quốc gia hồ sơ của bạn. Nếu chúng không khớp, bạn sẽ thấy Error 17 hoặc bị đăng xuất sau 14 ngày. Luôn sử dụng proxy từ quốc gia trong tài khoản, hoặc cập nhật hồ sơ để khớp với vị trí proxy.

FineProxy cung cấp các gói proxy datacenter tĩnh và ISP để truy cập các dịch vụ streaming. Tất cả đều hỗ trợ HTTP, HTTPS và SOCKS5, xác thực qua tài khoản/mật khẩu hoặc IP whitelist. Để cấu hình cho từng thiết bị cụ thể, hãy truy cập Integration Hub của chúng tôi — hoặc chọn gói bên dưới và bắt đầu streaming chỉ trong vài phút.