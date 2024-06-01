Được xây dựng trên hạ tầng proxy của riêng chúng tôi — dải IP, máy chủ và mạng lưới sở hữu riêng. Không bao giờ bán lại IP.

FineProxy đã cung cấp dịch vụ proxy từ năm 2011. Chúng tôi vận hành hạ tầng của riêng mình — bao gồm dải IPv4, máy chủ và mạng lưới — đồng thời hợp tác trực tiếp với các datacenter. Chúng tôi không phải là đơn vị bán lại hay một lớp trung gian trên IP của người khác. Tại một số quốc gia, chúng tôi hoạt động với tư cách nhà cung cấp chính thức, triển khai hạ tầng riêng biệt với dải IP chuyên dụng cho đội nhóm và doanh nghiệp.