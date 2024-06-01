Sở hữu IPv4 & ASN01
Pool cấp nhà cung cấp từ các dải IP của chúng tôi — không phải IP mua lại.
Công ty
Hạ tầng proxy cấp nhà cung cấp trên dải IP, máy chủ và mạng sở hữu riêng — không bao giờ dùng IP bán lại.
Được xây dựng trên hạ tầng proxy của riêng chúng tôi — dải IP, máy chủ và mạng lưới sở hữu riêng. Không bao giờ bán lại IP.
FineProxy đã cung cấp dịch vụ proxy từ năm 2011. Chúng tôi vận hành hạ tầng của riêng mình — bao gồm dải IPv4, máy chủ và mạng lưới — đồng thời hợp tác trực tiếp với các datacenter. Chúng tôi không phải là đơn vị bán lại hay một lớp trung gian trên IP của người khác. Tại một số quốc gia, chúng tôi hoạt động với tư cách nhà cung cấp chính thức, triển khai hạ tầng riêng biệt với dải IP chuyên dụng cho đội nhóm và doanh nghiệp.
Pool cấp nhà cung cấp từ các dải IP của chúng tôi — không phải IP mua lại.
Server và mạng vận hành theo các hợp đồng trực tiếp.
Được cấp phép hoạt động chính thức tại nhiều quốc gia.
Dải IP chuyên dụng cho đội nhóm và doanh nghiệp.
Một sinh viên tốt nghiệp đại học kỹ thuật đã chọn proxy thay vì hosting — ít cạnh tranh hơn, rào cản gia nhập thấp hơn, và một mô hình kinh doanh có thể tự vận hành độc lập. Trong những ngày đầu, một người đảm nhiệm tất cả: quản trị máy chủ, hỗ trợ khách hàng và kinh doanh.
Một đối tác gia nhập để dẫn dắt việc thu hút khách hàng và tệp khách hàng tăng trưởng nhanh chóng. Chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả: mang lại nhiều giá trị hơn đối thủ — hàng trăm IP trong khi những nơi khác chỉ cung cấp gói 5–10 IP.
Chúng tôi đã ký các thỏa thuận máy chủ trực tiếp tại nhiều quốc gia và cuối cùng ra mắt datacenter riêng. Đó chính là nền tảng của FineProxy ngày nay: sở hữu các dải IPv4, máy chủ và mạng lưới thông quan hệ đối tác datacenter trực tiếp — không phải một lớp quản lý trên IP của người khác.
FineProxy hiện phụ trách hỗ trợ kỹ thuật, phát triển phần mềm và QA, với đội ngũ đặt trụ sở chủ yếu tại Châu Âu và Châu Á. Mạng lưới đối tác đóng góp tới 30% doanh thu của chúng tôi, cung cấp từ 7 đến 10,5 triệu proxy mỗi tháng. Chúng tôi hoạt động tại nhiều quốc gia — là nhà cung cấp chính thức tại một số trong đó, với hạ tầng riêng biệt và dải IP chuyên dụng.
Pool ổn định, hiệu suất có thể dự đoán
Mức độ hài lòng luôn cao
Backbone uplink 10–40 Gbit/s mỗi host
Không qua trung gian. Pool cấp nhà cung cấp
Phân bổ toàn cầu, kiến trúc dự phòng
10–40 Gbit/s theo tầng, có thể nâng cấp
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