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Công ty

Giới thiệu về FineProxy

Hạ tầng proxy cấp nhà cung cấp trên dải IP, máy chủ và mạng sở hữu riêng — không bao giờ dùng IP bán lại.

Hoạt động từ2011
Hạ tầngSở hữu và tự vận hành

Được xây dựng trên hạ tầng proxy của riêng chúng tôi — dải IP, máy chủ và mạng lưới sở hữu riêng. Không bao giờ bán lại IP.

FineProxy đã cung cấp dịch vụ proxy từ năm 2011. Chúng tôi vận hành hạ tầng của riêng mình — bao gồm dải IPv4, máy chủ và mạng lưới — đồng thời hợp tác trực tiếp với các datacenter. Chúng tôi không phải là đơn vị bán lại hay một lớp trung gian trên IP của người khác. Tại một số quốc gia, chúng tôi hoạt động với tư cách nhà cung cấp chính thức, triển khai hạ tầng riêng biệt với dải IP chuyên dụng cho đội nhóm và doanh nghiệp.

Hạ tầng trước tiên

Điều gì khiến chúng tôi khác biệt

Sở hữu IPv4 & ASN

01

Pool cấp nhà cung cấp từ các dải IP của chúng tôi — không phải IP mua lại.

Hợp đồng trực tiếp với datacenter

02

Server và mạng vận hành theo các hợp đồng trực tiếp.

Nhà cung cấp chính thức

03

Được cấp phép hoạt động chính thức tại nhiều quốc gia.

Hạ tầng biệt lập

04

Dải IP chuyên dụng cho đội nhóm và doanh nghiệp.

2011 — nay

Hành trình của chúng tôi

  1. 2011

    Khởi đầu

    Một sinh viên tốt nghiệp đại học kỹ thuật đã chọn proxy thay vì hosting — ít cạnh tranh hơn, rào cản gia nhập thấp hơn, và một mô hình kinh doanh có thể tự vận hành độc lập. Trong những ngày đầu, một người đảm nhiệm tất cả: quản trị máy chủ, hỗ trợ khách hàng và kinh doanh.

  2. Tăng trưởng

    Từ hàng chục đến hàng trăm

    Một đối tác gia nhập để dẫn dắt việc thu hút khách hàng và tệp khách hàng tăng trưởng nhanh chóng. Chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả: mang lại nhiều giá trị hơn đối thủ — hàng trăm IP trong khi những nơi khác chỉ cung cấp gói 5–10 IP.

  3. Quy Mô

    Xây dựng hạ tầng backbone của riêng mình

    Chúng tôi đã ký các thỏa thuận máy chủ trực tiếp tại nhiều quốc gia và cuối cùng ra mắt datacenter riêng. Đó chính là nền tảng của FineProxy ngày nay: sở hữu các dải IPv4, máy chủ và mạng lưới thông quan hệ đối tác datacenter trực tiếp — không phải một lớp quản lý trên IP của người khác.

  4. Hiện tại

    Một đội ngũ toàn diện

    FineProxy hiện phụ trách hỗ trợ kỹ thuật, phát triển phần mềm và QA, với đội ngũ đặt trụ sở chủ yếu tại Châu Âu và Châu Á. Mạng lưới đối tác đóng góp tới 30% doanh thu của chúng tôi, cung cấp từ 7 đến 10,5 triệu proxy mỗi tháng. Chúng tôi hoạt động tại nhiều quốc gia — là nhà cung cấp chính thức tại một số trong đó, với hạ tầng riêng biệt và dải IP chuyên dụng.

Tổng quan mạng

Bảng hiệu suất FineProxy

Khách hàng

>22.000tại hơn 69 quốc gia

Pool ổn định, hiệu suất có thể dự đoán

đánh giá đã xác minh

>1.900trên các nền tảng đáng tin cậy

Mức độ hài lòng luôn cao

lưu lượng hàng tháng

>1.500 TBbăng thông tổng hợp

Backbone uplink 10–40 Gbit/s mỗi host

IPv4 độc quyền

>100.000 IPdải IP / ASN riêng của chúng tôi

Không qua trung gian. Pool cấp nhà cung cấp

Máy chủ

>500Data center chuẩn tier-III/IV

Phân bổ toàn cầu, kiến trúc dự phòng

uplink mạng

≤40 Gbit/smỗi host

10–40 Gbit/s theo tầng, có thể nâng cấp

Liên hệ với đội ngũ của chúng tôi

Liên lạc

Liên hệ FineProxy qua điện thoại hoặc thư điện tử, hoặc xem thông tin đăng ký công ty.

Điện thoạiHoa Kỳ + 1 646 328-50-65Điện thoạiCanada + 1 647 84-651-50Thư điện tửsupport@fineproxy.orgThư điện tửadmin@fineproxy.org
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