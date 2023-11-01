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Proxy cho Twitter (X)

Các gói IPv4 giúp mở rộng quy mô tác vụ của bạn. Hỗ trợ HTTP/HTTPS/SOCKS5, tự động phân phối sau khi thanh toán, lưu lượng không giới hạn và truy cập API.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy X.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: ISP.

Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPKhuyên dùng ở đâyISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 100 IP ISP tĩnh cho tài khoản X
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy X
  • Xuất danh sách proxy X dưới dạng JSON
  • Xem các vị trí có sẵn cho proxy ISP dành cho X
  • Xem trạng thái và thanh toán của các dịch vụ proxy X
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Chạy tài khoản

Tôi sử dụng proxy của fineproxy.org cho mạng xã hội để đảm bảo tính ẩn danh và tránh bị chặn tài khoản. Đáng tin cậy, hiệu quả và dễ sử dụng để có hiệu suất ổn định. Bản dùng thử miễn phí cho người dùng mới sẽ làm cho nó thậm chí còn tốt hơn, thu hút nhiều khách hàng hơn. Proxy từ fineproxy.org cũng tương thích với nhiều nền tảng khác nhau và cung cấp tốc độ cũng như tính bảo mật cao. Dù cho mục đích sử dụng cá nhân hay nhu cầu kinh doanh, dịch vụ này rất được khuyến khích vì chất lượng và chức năng của nó.

Alexsander123SaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Tôi đã làm việc với FineProxy.org được hơn hai năm và thành thật mà nói tôi có thể gọi họ là nhà cung cấp ổn định nhất mà tôi từng làm việc. Tôi quản lý hơn chục tài khoản mạng xã hội và mỗi tài khoản đều cần một IP chuyên dụng. Chưa một lần tôi gặp phải tình trạng bị chặn do địa chỉ "danh sách đen". Thời gian hoạt động của máy chủ dao động quanh mức 99.9%, điều này rất quan trọng trong các chiến dịch tiếp thị tự động. Tốc độ còn hơn cả thỏa đáng, dữ liệu truyền tải mượt mà mà không bị chậm khó chịu trong giờ cao điểm. Bảng quản lý trực quan và danh sách proxy cập nhật theo thời gian thực. FineProxy đồng nghĩa với sự an tâm.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Truy cập API và agent

Một dịch vụ rất thuận tiện cho những ai cần proxy mà không cần thiết lập phức tạp. Mọi thứ bắt đầu nhanh chóng, có nhiều quốc gia khác nhau và nhiều lựa chọn kế hoạch hợp lý. Tôi đã sử dụng proxy cho công việc phân tích và tự động hóa và hoàn toàn hài lòng với kết quả

EvgeniyDieg, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Họ cung cấp API để người dùng lấy proxy từ trang web. Mặc dù nhân viên dịch vụ khách hàng không nói tiếng Anh tốt lắm, họ đã rất cố gắng hỗ trợ tôi. Họ cũng cho phép đổi IP sau mỗi 7 ngày.

Anonymous UserTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Vị trí và tồn kho

Hơn cả hài lòng là một dịch vụ tốt Tôi có gói Châu Âu và tôi đang làm tốt tốc độ tốt cảm ơn bạn rất nhiều Tôi sẽ cho bạn 5 sao cảm ơn

Johan GtNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Fineproxy.org cung cấp dịch vụ proxy tốt với nhiều lựa chọn IP và vị trí. Tuy nhiên, đôi khi tốc độ kết nối có thể không nhất quán và phản hồi hỗ trợ có thể chậm hơn dự kiến. Dịch vụ tuy phù hợp với những tác vụ cơ bản nhưng có thể chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng có yêu cầu cao hơn hoặc yêu cầu cụ thể. Giá cả cạnh tranh nhưng hiệu suất có thể ổn định hơn đối với những người dựa vào nó để sử dụng chuyên nghiệp hoặc chuyên sâu.

Charles BrownProxyRate, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Làm sao để biết tôi bị shadowban?Đã thoát IP

Tìm bài đăng gần đây của bạn khi đã đăng xuất — nếu chúng không hiển thị, nhiều khả năng bạn đang bị shadowban. Các công cụ như Shadowban Test hoặc Circleboom có thể kiểm tra tự động. Shadowban xảy ra khi thuật toán phát hiện hành vi giống spam: đăng bài quá nhanh, follow/unfollow hàng loạt, hoặc nội dung trùng lặp giữa các tài khoản. Chúng thường chỉ là tạm thời nếu bạn dừng hành vi kích hoạt.

proxy datacenter có an toàn cho tài khoản X không?Rủi ro account

Cho việc quản lý tài khoản và đăng bài — rủi ro cao. Nền tảng chủ động gắn cờ các dải IP datacenter khi đăng nhập và tương tác. Cho các lệnh gọi API qua endpoint đã xác thực — hoàn toàn được. Nền tảng xử lý lưu lượng API đã xác thực khác với phiên trình duyệt.

tôi có thể chạy bao nhiêu tài khoản an toàn trên mỗi IP?Một

Một. Bất kỳ thêm tài khoản nào nền tảng cũng liên kết lại. Ngay cả việc đăng nhập vào tài khoản thứ hai "chỉ để kiểm tra nhanh" từ cùng một địa chỉ cũng tạo ra liên kết. Nếu bạn quản lý 20 tài khoản, bạn cần 20 IP riêng biệt với 20 browser profile riêng biệt.

tôi có thể scraping X mà không cần trả phí API access không?Về kỹ thuật

Về mặt kỹ thuật thì được, nhưng nó tốn kém theo cách khác. Nền tảng cập nhật cơ chế phòng thủ mỗi 2-4 tuần, khiến scraper liên tục bị hỏng. Guest token hết hạn và gắn liền với IP. Bạn sẽ tốn nhiều giờ kỹ thuật để bảo trì scraper hơn là chi cho gói Basic API ($200/tháng cho 10.000 bài đăng).

Cách rẻ nhất để mở rộng quy mô trên X là gì?Khớp tác vụ

Cho việc đăng bài: giới hạn của chính nền tảng (2.400 tweet/ngày mỗi tài khoản) đủ rộng rãi cho hầu hết use case. Proxy cho phép bạn chạy nhiều tài khoản, mỗi tài khoản nằm trong giới hạn đó. Cho việc đọc dữ liệu: gói Free API (1.500 bài đăng/tháng) cộng vài IP chuyên dụng đủ cho giám sát nhẹ. Nếu cần khối lượng lớn, gói Basic $200/tháng kết hợp thiết lập API proxy là con đường tiết kiệm chi phí nhất.

Tôi có thể sử dụng nhiều API key miễn phí thay vì trả tiền cho gói cao hơn không?

Có, và đây là cách thiết thực nhất để tiết kiệm chi phí API. Mỗi key miễn phí cho bạn 1.500 bài đăng mỗi tháng. Mười key trên mười proxy datacenter riêng biệt — tức là 15.000 bài đăng miễn phí, nhiều hơn cả gói Basic với giá $200/tháng. API call được thực hiện server-to-server, nên IP datacenter hoạt động hoàn hảo trong trường hợp này. Yếu tố giới hạn là quy trình duyệt tài khoản developer của X — mỗi key cần một tài khoản riêng với xác minh số điện thoại, nên việc mở rộng lên hàng trăm key đòi hỏi công sức. Song chỉ 10-20 key miễn phí cũng đủ đáp ứng nhu cầu của hầu hết các team.

Hướng dẫn

Bạn thực sự cần proxy để làm gì trên X

4 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Ba lý do chính khiến mọi người tìm đến proxy cho X (Twitter): quản lý đa tài khoản, kéo dữ liệu qua API, và truy cập nền tảng tại những nơi bị chặn. Mỗi use case có quy tắc riêng, và chọn sai loại proxy có thể khiến bạn bị ban nhanh hơn cả việc không dùng proxy.

quản lý đa tài khoản

X cho phép chính thức tối đa 10 tài khoản mỗi người dùng, nhưng ngay khi bạn đăng nhập vào nhiều tài khoản từ cùng một IP, nền tảng sẽ liên kết chúng lại. Một tài khoản bị gắn cờ — tất cả các tài khoản liên kết đều gặp nguy. Với các đội SMM quản lý hơn 30 profile, đây là vấn đề nghiêm trọng.

Mỗi tài khoản cần một địa chỉ IP riêng. Nhưng đó mới chỉ là một nửa vấn đề — X còn theo dõi browser fingerprint, cookie, cài đặt múi giờ và các pattern hành vi. Proxy mà không có session isolation cũng giống như khóa cửa trước nhưng để ngỏ cửa sổ. Các trình duyệt antidetect (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) tạo một môi trường riêng biệt cho từng tài khoản. Proxy xử lý phần IP, trình duyệt xử lý mọi thứ còn lại.

Đối với công việc quản lý tài khoản, proxy ISP là lựa chọn an toàn hơn. Nền tảng rất tích cực trong việc gắn cờ các dải IP datacenter trong quá trình đăng nhập. Địa chỉ ISP đến từ các nhà cung cấp thật và trông giống như kết nối mạng tại nhà bình thường. Giới hạn hoạt động vẫn áp dụng cho từng tài khoản bất kể proxy: 2.400 tweet mỗi ngày, 400 follow, 1.000 like. Vượt qua các ngưỡng này và bạn sẽ bị shadowban — bài đăng của bạn ngừng xuất hiện trong tìm kiếm và feed hashtag, nhưng bạn sẽ không nhận được bất kỳ thông báo nào. Bạn chỉ đơn giản trở nên vô hình.

Truy cập API

X đã xóa bỏ free API access vào tháng 2/2023. Bảng giá hiện tại:

  • Free: 1.500 bài/tháng (đọc), 50 tweet/ngày (viết). Vừa đủ để test thôi.
  • Basic ($200/tháng): 10.000 bài đăng/tháng.
  • Pro ($5.000/tháng): 1 triệu bài/tháng.
  • Enterprise ($42.000+/tháng): 50 triệu+ bài.

Rate limit được tính theo từng app và theo cửa sổ 15 phút. Nếu bạn đang chạy nhiều app hoặc cần throughput cao hơn, việc phân phối call qua nhiều API key — mỗi key trên một proxy chuyên dụng riêng — sẽ nhân bội dung lượng hiệu dụng của bạn. Một API proxy xoay giữa các key sẽ xử lý điều này tự động. Vì API call là server-to-server, proxy datacenter hoạt động tốt trong trường hợp này — nền tảng không gắn cờ loại IP đối với các API request đã xác thực.

scraping — cách làm khó

Scraping X không qua API là một cuộc chiến liên miên. Nền tảng tung bản cập nhật phòng thủ mỗi 2–4 tuần/lần khiến các scraper hiện có bị hỏng. Guest token gắn theo IP và hết hạn sau vài giờ. Các endpoint GraphQL thay đổi ID thường xuyên. TLS fingerprinting phát hiện headless browser. Và IP datacenter bị block gần như ngay lập tức khi truy cập không xác thực.

Bảo trì một scraper tự xây tốn 10–15 giờ/tháng để duy trì liên tục. Với đa số team, trả phí API access hoặc dùng dịch vụ scraping quản lý sẵn sẽ rẻ hơn chi phí nhân sự kỹ thuật.

Truy cập nơi bị chặn

Tại một số quốc gia và trên các mạng bị hạn chế (trường học, văn phòng), X bị chặn từ tầng firewall. Proxy định tuyến lưu lượng của bạn qua một địa chỉ khác, và bộ lọc không bao giờ nhìn thấy kết nối đến nền tảng. Để mở khóa truy cập Twitter, ngay cả HTTP Proxy đơn giản với đúng host và port cũng đủ — vì chặn nằm phía mạng, không phải phía X. Bạn có thể sử dụng giao diện web Twitter tại x.com qua bất kỳ trình duyệt nào đã cấu hình proxy.

Proxy tốt nhất để truy cập Twitter tùy thuộc vào nhiệm vụ của bạn: proxy ISP để quản lý tài khoản, proxy datacenter cho công việc API, và cả hai loại đều dùng được để bỏ chặn Twitter trên các mạng bị hạn chế.