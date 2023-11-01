Kiểm tra Proxy trực tuyến miễn phí
Sử dụng công cụ kiểm tra proxy trên trình duyệt của chúng tôi để kiểm tra địa chỉ IP, tốc độ kết nối và mức ẩn danh — không cần đăng ký.
Đừng đoán mò xem proxy nào còn hoạt động
Dán danh sách proxy của bạn vào và nhận ngay bảng kết quả trực tiếp — proxy nào đang online, tốc độ ra sao, có thực sự ẩn danh hay không — để bạn loại bỏ những proxy chết trước khi chúng làm hỏng scraper. Miễn phí, không cần đăng ký, không cần cài đặt gì.
Bạn nhận được gì cho mỗi proxy
- Trạng thái & giao thứcOnline hay offline, cùng với giao thức nào thực sự hoạt động — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
- Độ trễThời gian phản hồi tính bằng mili giây cho giao thức hoạt động của proxy.
- IP đầu ra & vị tríIP được nhìn thấy trên internet thông qua proxy, kèm quốc gia và ISP.
- Mức độ ẩn danhTransparent, anonymous hoặc elite — dựa trên HTTP header mà proxy gửi đi.
- Bộ lọc & xuất dữ liệuChỉ hiển thị proxy đang hoạt động hoặc một giao thức cụ thể; tải kết quả dưới dạng TXT hoặc CSV.
Cách sử dụng
- Dán danh sách proxy của bạn vào ô phía trên — dạng văn bản thuần, mỗi dòng một mục.
- Nhấn Chạy kiểm tra. Kết quả hiển thị từng dòng trong khi quá trình kiểm tra đang chạy.
- Xem lại, lọc và xuất kết quả. Chỉ giữ lại các proxy đang online hoặc theo giao thức bạn chọn, sau đó tải danh sách về.
Chúng tôi gửi một yêu cầu qua proxy đến endpoint kiểm tra của chính mình — không phải đến bất kỳ trang web bên thứ ba nào — và xác nhận rằng proxy thiết lập được một tunnel hoạt động thực sự và phản hồi, chứ không chỉ đơn thuần là cổng đang mở. Vì không phụ thuộc vào một trang đích cụ thể, kết quả không bị sai lệch bởi việc trang đó chặn IP.
Mỗi proxy có timeout 10 giây và tối đa 3 lần thử. Proxy chỉ được báo là offline sau khi tất cả các lần thử đều thất bại, giúp tránh kết quả âm tính giả từ những proxy chậm nhưng vẫn hoạt động.
Từ một máy chủ chuyên dụng phía chúng tôi (đặt tại Mỹ), không bao giờ từ trình duyệt của bạn. IP và thiết bị của bạn không được sử dụng cho bài kiểm tra, vì vậy kết quả phản ánh chính proxy chứ không phải mạng nội bộ của bạn. Lưu ý rằng điều này cũng có nghĩa là các proxy được khóa theo IP của bạn sẽ không vượt qua được bài kiểm tra — xem câu hỏi về whitelisting ở trên.
Không. Chúng tôi không xem danh sách của bạn và không lưu bất kỳ log nào liên quan — cùng nguyên tắc bảo mật quyền riêng tư mà chúng tôi áp dụng trên toàn bộ dịch vụ.
Không. Việc phát hiện hoàn toàn tự động — chúng tôi thử HTTP, HTTPS, SOCKS4 và SOCKS5 cho mỗi mục nhập và báo cáo giao thức nào thực sự hoạt động. Chỉ cần dán mỗi proxy một dòng theo định dạng hiển thị phía trên ô nhập liệu.
Dựa trên các header mà proxy chuyển tiếp đến endpoint kiểm tra của chúng tôi:
Lưu ý rằng đây là bài kiểm tra ở cấp header: nó không phát hiện được các rò rỉ nằm ngoài yêu cầu HTTP, chẳng hạn như rò rỉ WebRTC hoặc DNS trong trình duyệt của bạn.
- Transparent — proxy chuyển tiếp IP thật của bạn đến máy chủ đích (ví dụ: qua X-Forwarded-For, Forwarded hoặc X-Real-IP). Không có quyền riêng tư.
- Anonymous — IP thực của bạn được ẩn, nhưng request vẫn tiết lộ rằng đang sử dụng proxy (các header như Via hoặc Proxy-Connection vẫn hiện diện).
- Elite (ẩn danh cao) — không gửi bất kỳ header proxy nào; yêu cầu trông giống hệt một kết nối trực tiếp thông thường.
Tối đa 10 proxy được kiểm tra song song, kết quả hiển thị theo từng dòng ngay khi mỗi proxy hoàn tất.
Chúng tôi sử dụng cơ sở dữ liệu MaxMind GeoIP, được cập nhật hàng tuần, và báo cáo vị trí ở cấp quốc gia. Độ chính xác cấp quốc gia thường đạt khoảng 99%, nhưng các cơ sở dữ liệu định vị địa lý là nguồn bên thứ ba — một trang web cụ thể có thể sử dụng cơ sở dữ liệu khác và xác định cùng một IP ở vị trí khác.
Nguyên nhân phổ biến nhất là IP whitelisting. Bài kiểm tra chạy từ máy chủ của chúng tôi tại Mỹ, vì vậy nếu proxy của bạn chỉ chấp nhận kết nối từ địa chỉ IP của bạn, nó sẽ từ chối kết nối từ phía chúng tôi và hiển thị là offline — dù proxy vẫn hoạt động bình thường ở phía bạn. Để kiểm tra các proxy đã whitelist, hãy sử dụng xác thực bằng thông tin đăng nhập (username/password) hoặc kiểm tra từ máy đã được whitelist.
Mỗi proxy một dòng, theo bất kỳ định dạng nào sau đây: host:port, host:port:user:pass, hoặc protocol://user:pass@host:port. Bạn không cần chỉ định giao thức — chúng tôi tự động phát hiện.
Tôi có thể kiểm tra bao nhiêu proxy trong một lần chạy? Tối đa 200 proxy mỗi lần, với 10 proxy được kiểm tra song song. Kết quả được trả về theo từng dòng, nên bạn không cần chờ toàn bộ danh sách hoàn tất.
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Đánh giá
tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!
Dịch vụ proxy nhanh chóng và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web và tự động hóa an toàn!
Tôi đã làm việc với FineProxy.org được hơn hai năm và thành thật mà nói tôi có thể gọi họ là nhà cung cấp ổn định nhất mà tôi từng làm việc. Tôi quản lý hơn chục tài khoản mạng xã hội và mỗi tài khoản đều cần một IP chuyên dụng. Chưa một lần tôi gặp phải tình trạng bị chặn do địa chỉ "danh sách đen". Thời gian hoạt động của máy chủ dao động quanh mức 99.9%, điều này rất quan trọng trong các chiến dịch tiếp thị tự động. Tốc độ còn hơn cả thỏa đáng, dữ liệu truyền tải mượt mà mà không bị chậm khó chịu trong giờ cao điểm. Bảng quản lý trực quan và danh sách proxy cập nhật theo thời gian thực. FineProxy đồng nghĩa với sự an tâm.