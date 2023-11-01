Dựa trên các header mà proxy chuyển tiếp đến endpoint kiểm tra của chúng tôi:

Lưu ý rằng đây là bài kiểm tra ở cấp header: nó không phát hiện được các rò rỉ nằm ngoài yêu cầu HTTP, chẳng hạn như rò rỉ WebRTC hoặc DNS trong trình duyệt của bạn.