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Kiểm tra Proxy trực tuyến miễn phí

Sử dụng công cụ kiểm tra proxy trên trình duyệt của chúng tôi để kiểm tra địa chỉ IP, tốc độ kết nối và mức ẩn danh — không cần đăng ký.

Đừng đoán mò xem proxy nào còn hoạt động

Dán danh sách proxy của bạn vào và nhận ngay bảng kết quả trực tiếp — proxy nào đang online, tốc độ ra sao, có thực sự ẩn danh hay không — để bạn loại bỏ những proxy chết trước khi chúng làm hỏng scraper. Miễn phí, không cần đăng ký, không cần cài đặt gì.

Bạn nhận được gì cho mỗi proxy

  • Trạng thái & giao thứcOnline hay offline, cùng với giao thức nào thực sự hoạt động — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
  • Độ trễThời gian phản hồi tính bằng mili giây cho giao thức hoạt động của proxy.
  • IP đầu ra & vị tríIP được nhìn thấy trên internet thông qua proxy, kèm quốc gia và ISP.
  • Mức độ ẩn danhTransparent, anonymous hoặc elite — dựa trên HTTP header mà proxy gửi đi.
  • Bộ lọc & xuất dữ liệuChỉ hiển thị proxy đang hoạt động hoặc một giao thức cụ thể; tải kết quả dưới dạng TXT hoặc CSV.

Cách sử dụng

  1. Dán danh sách proxy của bạn vào ô phía trên — dạng văn bản thuần, mỗi dòng một mục.
  2. Nhấn Chạy kiểm tra. Kết quả hiển thị từng dòng trong khi quá trình kiểm tra đang chạy.
  3. Xem lại, lọc và xuất kết quả. Chỉ giữ lại các proxy đang online hoặc theo giao thức bạn chọn, sau đó tải danh sách về.
Công cụ kiểm tra Proxy UDP

Tạo gói proxy của bạn.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Đánh giá

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành Nam
Nền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Dịch vụ proxy nhanh chóng và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web và tự động hóa an toàn!

Margaret
SaasHubDịch từ tiếng AnhNguồn

Tôi đã làm việc với FineProxy.org được hơn hai năm và thành thật mà nói tôi có thể gọi họ là nhà cung cấp ổn định nhất mà tôi từng làm việc. Tôi quản lý hơn chục tài khoản mạng xã hội và mỗi tài khoản đều cần một IP chuyên dụng. Chưa một lần tôi gặp phải tình trạng bị chặn do địa chỉ "danh sách đen". Thời gian hoạt động của máy chủ dao động quanh mức 99.9%, điều này rất quan trọng trong các chiến dịch tiếp thị tự động. Tốc độ còn hơn cả thỏa đáng, dữ liệu truyền tải mượt mà mà không bị chậm khó chịu trong giờ cao điểm. Bảng quản lý trực quan và danh sách proxy cập nhật theo thời gian thực. FineProxy đồng nghĩa với sự an tâm.

zapierdalamwbewie
Norton Safe WebDịch từ tiếng AnhNguồn
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