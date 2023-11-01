Proxy trung tâm dữ liệu
Chi phí cố định theo IP, không giới hạn băng thông, HTTP/HTTPS/SOCKS5 trên mọi địa chỉ — ~100.000 IP trên nhiều subnet đa dạng, tốc độ lên đến 500 Mbps.
Thiết lập gói proxy trung tâm dữ liệu.
Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.
Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.
|Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chung
|RiêngCá nhân, từ một IP
|ISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnh
|Xoay vòngTính bằng credit API
|Phù hợp nhất
|Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
|Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
|Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
|Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
|Người trên mỗi địa chỉ
|Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
|1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
|Tới 5
|Nhóm dùng chung
|Uy tín nền tảng
|Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
|Cao — độc quyền
|Cao — đăng ký ISP
|Tùy theo nhóm
|Giá từ
|$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
|$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Đơn tối thiểu
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 triệu tín dụng
|Thời hạn địa chỉ
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Đổi mỗi request
|Băng thông
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
|UDP / gọi thoại
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Không có sẵn
|Giao thức
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Xác thực
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Khóa API
|Xem các gói
|Xem các gói proxy riêng
|Xem các gói ISP
|Xem các gói
Gói trung tâm dữ liệu
Bán theo lô, dùng chung
Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Riêng
Cá nhân, từ một IP
Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
Cao — độc quyền
$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
1 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
ISP
Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh
Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
Tới 5
Cao — đăng ký ISP
$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Xoay vòng
Tính bằng credit API
Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Nhóm dùng chung
Tùy theo nhóm
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 triệu tín dụng
Đổi mỗi request
Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
Không có sẵn
HTTP, SOCKS5
Khóa API
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.
Vị trí proxy hàng đầu
Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.
Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.
FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.
Rồi cứ nói
- Mua 100 proxy trung tâm dữ liệu tại Hoa Kỳ
- Thêm quốc gia khác vào gói proxy trung tâm dữ liệu
- Xuất danh sách proxy dạng JSON
- Cập nhật danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
- Xem trạng thái và ngày thanh toán tiếp theo của dịch vụ
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.
Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào
Tiêu tiền của bạn
Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần
wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.
Trả nhiều hơn mức báo giá
Mọi lần mua đều mang
expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.
Hủy tùy hứng
Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu
confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.
Tính phí hai lần
Lệnh thanh toán cần
idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.
Thiết lập thủ công
Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.
Hệ thống
Trình duyệt
Ứng dụng
Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.
FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.
Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.
500 Mbps
mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn
99.97%
kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu
96
luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng
0
giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói
AMD EPYC riêng
Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.
Subnet riêng
IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.
Uplink 80 Gbps
Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.
Tier III / IV
Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.
Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.
Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.
Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.
Tốc độ khi tải cao
tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!
Đây thực sự là proxy nhanh nhất tôi từng sử dụng! Tôi không gặp vấn đề gì khi truy cập nội dung bị hạn chế và kết nối cực kỳ ổn định. Thêm vào đó, bộ phận hỗ trợ khách hàng của họ thực sự phản hồi nhanh chóng. Chắc chắn có giá trị đầu tư!
Lưu lượng không tính dung lượng
Proxy EU giá phải chăng. Đây là nhà cung cấp proxy duy nhất vẫn giữ mức giá thấp. Tôi đã tìm kiếm khắp Internet một dịch vụ như thế này và hóa ra đây là nhà cung cấp proxy có băng thông không giới hạn rẻ nhất.
Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh của mình và cung cấp proxy trung tâm dữ liệu có giá hợp lý với băng thông không giới hạn. Tìm kiếm khắp nơi trên internet một dịch vụ như thế này và tôi khá vui vì đã tìm thấy chúng.
Truy cập API và agent
Dịch vụ proxy nhanh chóng và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web và tự động hóa an toàn!
Họ cung cấp API để người dùng lấy proxy từ trang web. Mặc dù nhân viên dịch vụ khách hàng không nói tiếng Anh tốt lắm, họ đã rất cố gắng hỗ trợ tôi. Họ cũng cho phép đổi IP sau mỗi 7 ngày.
Proxy datacenter chính xác là gì?IPv4 tại DC
Đó là một proxy server được đặt tại trung tâm dữ liệu thay vì kết nối qua ISP gia đình. Địa chỉ IP thuộc về mạng của trung tâm dữ liệu, không phải của thuê bao dân cư. Điều này giúp proxy datacenter nhanh và rẻ hơn nhưng dễ bị nhận diện hơn so với proxy residential. Đối với các tác vụ không yêu cầu giả lập người dùng gia đình — thu thập dữ liệu, giám sát, truy cập API — đây là lựa chọn hiệu quả nhất hiện có.
Proxy datacenter có bị chặn trên mọi trang web không?Không
Không. Quan điểm cho rằng "proxy datacenter luôn bị chặn" xuất phát từ những người cố gắng sử dụng chúng trên các nền tảng được bảo vệ chặt chẽ như mạng xã hội hoặc các trang thương mại điện tử cao cấp có hệ thống chống bot tiên tiến. Thực tế là phần lớn internet — danh mục sản phẩm, trang tin tức, công cụ tìm kiếm, API công khai, thư mục, cơ sở dữ liệu chính phủ — hoạt động hoàn toàn tốt với IP datacenter. Hãy bắt đầu với proxy datacenter và chỉ chuyển sang ISP hoặc residential khi bạn xác nhận rằng mục tiêu cụ thể chặn chúng.
Gói "không giới hạn" của FineProxy khác gì so với đối thủ?Không cap ẩn
Một số nhà cung cấp quảng cáo băng thông không giới hạn nhưng lại áp dụng chính sách sử dụng hợp lý. Ví dụ, một nhà cung cấp lớn giới hạn mức sử dụng thực tế ở 100 GB mỗi IP mỗi chu kỳ thanh toán, sau đó các phiên kết nối đồng thời bị giảm tốc độ nghiêm trọng. Tại FineProxy, không có giới hạn ẩn, không có ngưỡng giảm tốc, không có điều khoản sử dụng hợp lý mập mờ. Lưu lượng không giới hạn trên mọi IP, mọi giao thức, mọi ngày trong chu kỳ thanh toán.
Subnet ban là gì và tại sao bạn cần quan tâm?Cần đa dạng
Các website đôi khi không chỉ chặn một IP đơn lẻ mà chặn toàn bộ subnet /24 — tức 256 địa chỉ có chung ba octet đầu tiên. Nếu tất cả proxy của bạn đến từ một hoặc hai subnet, chỉ một lần bị chặn cũng có thể loại bỏ toàn bộ pool của bạn. FineProxy phân phối khoảng 100.000 IP trên nhiều subnet đa dạng, nên việc bị chặn ở một dải không lan sang các địa chỉ còn lại.
Tôi cần bao nhiêu proxy datacenter để scraping?Tùy khối lượng
Phụ thuộc vào mục tiêu và khối lượng. Để thu thập nhẹ nhàng trên các trang không có bảo vệ (vài nghìn trang mỗi ngày), 50-100 IP là đủ. Để thu thập quy mô lớn trên hàng triệu trang, bạn sẽ cần vài nghìn IP nhằm duy trì mật độ yêu cầu thấp trên mỗi IP. Chúng tôi bán từ proxy đơn lẻ đến gói số lượng lớn — giá trên mỗi IP giảm khi số lượng tăng.
Proxy datacenter có nhanh hơn proxy residential không?Có
Có, cải thiện đáng kể. Hạ tầng datacenter kết nối trực tiếp đến mạng backbone internet qua cáp quang, mang lại độ trễ thấp hơn 3-4 lần so với proxy residential vốn định tuyến qua kết nối gia đình. Proxy datacenter của FineProxy đạt tốc độ lên đến 500 Mbps trên mỗi kết nối.
Tôi có thể sử dụng proxy datacenter cho mạng xã hội không?Tùy tác vụ
Điều này phụ thuộc vào mục đích sử dụng. Để thu thập dữ liệu công khai từ các nền tảng mạng xã hội, proxy datacenter có thể hoạt động tốt nếu bạn kiểm soát tốc độ yêu cầu và xoay vòng IP hợp lý. Tuy nhiên, đối với việc quản lý tài khoản và đăng bài, các nền tảng có xu hướng đánh dấu IP datacenter — trong trường hợp đó, hãy cân nhắc sử dụng Proxy của ISP hoặc proxy chuyên dụng thay vào đó.
Proxy trung tâm dữ liệu:
Tốc độ, quy mô và khi nào nên chọn
Không phải tác vụ nào cũng cần một IP residential trông giống kết nối mạng tại nhà. Đối với scraping catalog sản phẩm, giám sát kết quả tìm kiếm, thu thập dữ liệu giá, hoặc làm việc với API — máy chủ proxy datacenter nhanh hơn, rẻ hơn và dễ dự đoán hơn bất kỳ loại proxy nào khác. Điều quan trọng là biết khi nào chúng phù hợp và chọn nhà cung cấp thực sự sở hữu hạ tầng đằng sau chúng.
Điều gì khiến proxy datacenter khác biệt
Máy chủ proxy datacenter định tuyến lưu lượng của bạn qua địa chỉ IP được đặt tại cơ sở trung tâm dữ liệu, thay vì IP được ISP gán cho hộ gia đình. Các địa chỉ này nằm trên server hiệu suất cao với kết nối backbone trực tiếp, đó là lý do chúng luôn nhanh hơn 3-4 lần so với proxy residential (benchmark của Bright Data xác nhận điều này qua nhiều kịch bản thử nghiệm).
Đánh đổi ở đây là khả năng bị nhận diện. Các website có thể xác định dải IP datacenter thông qua tra cứu ASN và reverse DNS. Trên các nền tảng được bảo vệ mạnh với hệ thống anti-bot tiên tiến, IP datacenter có tỷ lệ bị phát hiện cao hơn. Nhưng phần lớn internet không chạy Cloudflare Enterprise hay DataDome. Các trang tin tức, danh mục sản phẩm, thư mục công khai, công cụ tìm kiếm, API, cơ sở dữ liệu chính phủ — Proxy Datacenter xử lý tất cả những thứ này mà không gặp vấn đề gì, với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với proxy residential.
Bài toán kinh tế khi mở rộng quy mô
Đây là lúc bài toán chi phí trở nên thú vị. Hầu hết các nhà cung cấp proxy tính phí theo gigabyte: $0,50-2/GB cho lưu lượng datacenter, $5-15/GB cho residential. Với volume thấp, mức chênh lệch có vẻ quản lý được. Nhưng khi scale lên, con số trở nên khó chấp nhận.
Một chiến dịch scraping kéo 500 GB mỗi tháng tiêu tốn khoảng $4.000 theo mức giá per-GB thông thường (phân tích của Scrapfly). Và đây là chi tiết mà hầu hết mọi người bỏ qua cho đến khi nhận hóa đơn: các nghiên cứu cho thấy 50-90% lưu lượng trong quá trình web scraping bị lãng phí cho hình ảnh, font chữ, CSS và tracking pixel mà scraper của bạn thậm chí không cần. Với mô hình tính phí per-GB, bạn đang trả tiền cho toàn bộ dữ liệu rác đó.
Pool Proxy Datacenter không giới hạn của FineProxy loại bỏ hoàn toàn vấn đề này. Giá cố định, không đồng hồ đo lưu lượng, không phí phát sinh bất ngờ cuối tháng. Scrape thoải mái, không cần lo tối ưu từng request để tiết kiệm vài kilobyte — băng thông đã bao gồm trong gói.
Đáng lưu ý: một số đối thủ quảng cáo băng thông «không giới hạn» nhưng ẩn sau các chính sách sử dụng hợp lý. Ví dụ, Oxylabs giới hạn mức sử dụng thực tế ở 100 GB mỗi IP mỗi chu kỳ thanh toán — sau đó, số session đồng thời của bạn giảm từ 100 xuống 10. Tại FineProxy, không giới hạn nghĩa là không giới hạn. Không có dấu hoa thị nào.
Đa dạng subnet: chi tiết mà hầu hết người mua bỏ qua
Khi một website ban proxy datacenter, nó thường không chỉ ban một IP. Nó ban toàn bộ subnet /24 — tất cả 256 địa chỉ chia sẻ cùng ba octet đầu tiên. Nếu nhà cung cấp cho bạn 500 IP mà tất cả nằm trong hai subnet, một lần ban duy nhất có thể xóa sổ toàn bộ pool của bạn trong vài giây.
FineProxy duy trì khoảng 100.000 địa chỉ IPv4 phân bố trên nhiều subnet đa dạng. Đây không phải một block IP tuần tự duy nhất — mà là hạ tầng phân tán có khả năng chống chịu khi bị ban ở cấp subnet. Khi một dải IP bị trang đích gây áp lực, các địa chỉ khác của bạn vẫn hoạt động bình thường vì chúng nằm ở các «vùng mạng» hoàn toàn khác nhau.
Hạ tầng tự sở hữu, không phải đi thuê lại
Hầu hết các nhà cung cấp Proxy Datacenter không sở hữu IP của họ. Họ thuê các block từ mạng upstream và bán lại — thường qua nhiều thương hiệu cùng lúc. Cùng một pool IP xuất hiện dưới các tên khác nhau, và khi khách hàng của một thương hiệu hoạt động quá mạnh, toàn bộ pool đều bị ảnh hưởng.
FineProxy sở hữu các block IP của mình và quản lý trực tiếp server vận hành chúng. Chúng tôi không bán lại địa chỉ của Hetzner hay OVH rồi gắn thêm dashboard bên trên. Điều này có nghĩa chúng tôi kiểm soát trực tiếp uy tín ASN — chúng tôi giám sát danh sách Spamhaus và loại bỏ ngay lập tức bất kỳ địa chỉ nào bị gắn cờ khỏi pool đang hoạt động. Proxy của bạn được hưởng lợi từ quy trình vệ sinh hạ tầng mà các đơn vị bán lại đơn giản là không thể đảm bảo.
Ai mua proxy datacenter số lượng lớn
Các đội scraping thu thập hàng triệu trang mỗi ngày. Các agency SEO theo dõi thứ hạng từ khóa trên hàng trăm vị trí. Dịch vụ giám sát giá cần kiểm tra hàng nghìn trang sản phẩm mỗi giờ. Các công ty xác minh quảng cáo xác nhận vị trí hiển thị creative trên nhiều khu vực. Các nhà vận hành data pipeline cung cấp dữ liệu web mới cho hệ thống phân tích hoặc bộ dữ liệu huấn luyện AI.
Điểm chung: khối lượng request lớn, nơi tốc độ và chi phí quan trọng hơn việc giả lập người dùng gia đình. Nếu trang đích của bạn không chủ động chống lưu lượng datacenter, việc trả gấp 10 lần cho IP residential chỉ là lãng phí tiền.
Giao thức và bảo mật
Mỗi proxy DC của FineProxy đều hỗ trợ HTTP, HTTPS và SOCKS5 trên cùng một IP. Triển khai HTTPS của chúng tôi bao gồm chứng chỉ SSL riêng cho từng địa chỉ — mã hóa kết nối từ máy của bạn đến proxy, chứ không chỉ từ proxy đến trang đích. Hầu hết nhà cung cấp để chặng đầu tiên đó không được bảo vệ. Chúng tôi thì không.
SOCKS5 bao gồm hỗ trợ đầy đủ UDP cho các trường hợp sử dụng ngoài lưu lượng web.
Bắt đầu
FineProxy bán proxy datacenter theo từng IP lẻ hoặc theo gói số lượng lớn, với chi phí trên mỗi IP giảm dần khi volume tăng. Quy trình khởi tạo được thiết kế để diễn ra tức thì: sau khi thanh toán, danh sách proxy gồm IP, port và thông tin xác thực được tạo tự động và gửi đến dashboard của bạn trong vòng một đến hai phút — không cần duyệt thủ công, không cần chờ đợi giờ hành chính. Mỗi proxy đều đi kèm băng thông không giới hạn, hỗ trợ HTTP/HTTPS/SOCKS5, xác thực bằng IP binding (với tùy chọn đăng nhập bằng username/password qua subnet /21 linh hoạt) và tốc độ lên đến 500 Mbps.
Để xem hướng dẫn thiết lập trên các trình duyệt, hệ điều hành và công cụ phổ biến, hãy tham khảo Trung tâm Tích hợp.