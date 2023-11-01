02

Đây là lúc bài toán chi phí trở nên thú vị. Hầu hết các nhà cung cấp proxy tính phí theo gigabyte: $0,50-2/GB cho lưu lượng datacenter, $5-15/GB cho residential. Với volume thấp, mức chênh lệch có vẻ quản lý được. Nhưng khi scale lên, con số trở nên khó chấp nhận.

Một chiến dịch scraping kéo 500 GB mỗi tháng tiêu tốn khoảng $4.000 theo mức giá per-GB thông thường (phân tích của Scrapfly). Và đây là chi tiết mà hầu hết mọi người bỏ qua cho đến khi nhận hóa đơn: các nghiên cứu cho thấy 50-90% lưu lượng trong quá trình web scraping bị lãng phí cho hình ảnh, font chữ, CSS và tracking pixel mà scraper của bạn thậm chí không cần. Với mô hình tính phí per-GB, bạn đang trả tiền cho toàn bộ dữ liệu rác đó.

Pool Proxy Datacenter không giới hạn của FineProxy loại bỏ hoàn toàn vấn đề này. Giá cố định, không đồng hồ đo lưu lượng, không phí phát sinh bất ngờ cuối tháng. Scrape thoải mái, không cần lo tối ưu từng request để tiết kiệm vài kilobyte — băng thông đã bao gồm trong gói.

Đáng lưu ý: một số đối thủ quảng cáo băng thông «không giới hạn» nhưng ẩn sau các chính sách sử dụng hợp lý. Ví dụ, Oxylabs giới hạn mức sử dụng thực tế ở 100 GB mỗi IP mỗi chu kỳ thanh toán — sau đó, số session đồng thời của bạn giảm từ 100 xuống 10. Tại FineProxy, không giới hạn nghĩa là không giới hạn. Không có dấu hoa thị nào.