データセンタープロキシ：

データセンタープロキシプラン を作成
実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。
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基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。
FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.
|こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有
|専用個人利用、単一IPから
|ISPISP登録済みの静的アドレス
|ローテーティングAPIクレジットで課金
|最適な用途
|大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
|長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
|ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
|アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
|アドレスあたりの利用人数
|最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
|1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
|最大5
|共有プール
|プラットフォームの信頼性
|標準データセンターASN
|高 — 専有
|高 — ISP登録済み
|プールにより異なります
|最低価格
|$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
|$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
|$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低注文数
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|250万クレジット
|アドレスの継続利用期間
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|リクエストごとに変更
|帯域幅
|無制限
|無制限
|無制限
|クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
|UDP / 音声通話
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|利用不可
|プロトコル
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP、SOCKS5
|認証
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|APIキー
|プランを見る
|専用プランを見る
|ISPプランを見る
|プランを見る
データセンターパッケージ
ブロック単位で販売、共有
大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
標準データセンターASN
$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
専用
個人利用、単一IPから
長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
高 — 専有
$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
1 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ISP
ISP登録済みの静的アドレス
ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
最大5
高 — ISP登録済み
$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ローテーティング
APIクレジットで課金
アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
共有プール
プールにより異なります
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250万クレジット
リクエストごとに変更
クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
利用不可
HTTP、SOCKS5
APIキー
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。
人気のプロキシ地域
FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。
接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。
FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。
あとは伝えるだけ
- 米国のデータセンタープロキシを100件購入
- データセンタープロキシプランに別の国を追加
- プロキシリストをJSONとしてエクスポート
- プロキシサービスのIP許可リストを更新
- 利用中サービスの状態と次回支払期限を表示
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。
エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても
予算を活用
残高を操作する6つのツールには、すべて
wallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。
見積額を超える支払い
すべての購入リクエストには、見積もりの
expected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。
いつでも気軽に解約
取り消し不能な2つのツールは、
confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。
二重請求
決済処理では
idempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。
手動設定
お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。
システム
ブラウザ
アプリ
速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。
標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。
テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。
500 Mbps
標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり
99.97%
（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）
96
1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数
0
帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限
専用AMD EPYC
自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。
自社保有サブネット
IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。
80 Gbpsアップリンク
サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。
Tier III / IV
各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。
実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。
このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。
検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。
高負荷時の速度
これは間違いなく、今まで使った中で最速のプロキシです！制限されたコンテンツへのアクセスで問題は一切なく、接続も非常に安定しています。しかも、カスタマーサポートの対応も本当に迅速でした。間違いなく投資する価値があります！
偽IPの問題に悩んでいたところ、このウェブサイトを勧めてもらいました。インターフェースはとても使いやすく、応答時間とレイテンシーが優れた$89のパッケージを購入しました。
通信量による従量課金なし
とても良い製品で、気に入っています。すべて順調に動作します。通信量は無制限、速度は最高で、価格は市場最安です。テクニカルサポートにはいつでも連絡でき、対応も迅速です。友人にも勧めます。
手頃な価格のEUプロキシです。今でも低価格を維持している唯一のプロキシプロバイダーです。このようなサービスをインターネット中で探していましたが、結局、帯域幅無制限のプロキシプロバイダーの中で最安でした。
APIとエージェントによるアクセス
FineProxyのプロキシが大好きです。本当に高速で検出されません。キーワードツールなどの自動化ツールやスクレイピングツールで使いましたが、まさに状況を一変させる存在です。カスタマーサポートは一流で、助けが必要なときはいつでも24/7で問題を解決してくれます。プロキシの品質は本当に素晴らしいです。
ウェブサイトからプロキシを取得できるAPIをユーザー向けに提供しています。カスタマーサービスの英語はあまり上手ではありませんでしたが、懸命にサポートしてくれました。また、7日ごとのIP交換も提供しています。
データセンタープロキシとは具体的に何ですか？データセンター運用のIPv4
データセンタープロキシとは、家庭用ISPを経由するのではなく、データセンター施設でホスティングされたプロキシサーバーです。IPアドレスは住宅用回線の加入者ではなく、データセンターのネットワークに属しています。そのため、データセンタープロキシは高速かつ低価格ですが、レジデンシャルプロキシと比較すると検出されやすいという特徴があります。一般家庭ユーザーとして見せる必要のないタスク — スクレイピング、モニタリング、APIアクセスなど — には最も効率的な選択肢です。
データセンタープロキシはどのウェブサイトでもブロックされますか？いいえ
いいえ。「データセンタープロキシは必ずブロックされる」という話は、SNSや高度なアンチボットシステムを搭載したプレミアムECサイトなど、厳重に保護されたプラットフォームで使おうとした人から出てきたものです。実際には、インターネットの大部分 — 商品カタログ、ニュースサイト、検索エンジン、パブリックAPI、ディレクトリ、政府データベースなど — はデータセンターIPで問題なく動作します。まずはデータセンタープロキシで始めて、ターゲットサイトが実際にブロックすることを確認した場合にのみ、ISPまたはレジデンシャルプロキシに切り替えましょう。
FineProxyの「無制限」は競合他社とどう違うのですか？隠れた上限なし
一部のプロバイダーは無制限帯域幅をうたいながら、フェアユースポリシーを適用しています。例えば、ある大手プロバイダーでは、1IPあたり請求サイクルごとに実効使用量が100 GBに制限され、超過後は同時セッションが大幅にスロットリングされます。FineProxyでは、隠れた上限もスロットリングの閾値もフェアユースの但し書きもありません。すべてのIP、すべてのプロトコル、請求期間中の毎日、トラフィックは完全無制限です。
サブネットBANとは何ですか？なぜ注意が必要ですか？プールの多様性が重要
ウェブサイトは単一のIPだけでなく、/24サブネット全体 — 最初の3オクテットを共有する256個のアドレス — をブロックすることがあります。すべてのプロキシが1つか2つのサブネットに集中している場合、たった1回のBAN発生でプール全体が使えなくなる可能性があります。FineProxyは約100,000のIPを多様なサブネットに分散配置しているため、1つの範囲がBANされても残りのアドレスに波及しません。
スクレイピングにはデータセンタープロキシが何個必要ですか？量次第
ターゲットサイトとデータ量によって異なります。保護されていないサイトを緩やかにスクレイピングする程度（1日数千ページ）であれば、50〜100 IPで十分です。数百万ページ規模の大量収集を行う場合は、IP あたりのリクエスト密度を低く抑えるために数千 IP が必要になります。FineProxyでは単体プロキシからバルクパッケージまで販売しており、数量が増えるほど IP 単価が下がります。
データセンタープロキシはレジデンシャルプロキシより高速ですか？はい
はい、大幅に高速です。データセンターのインフラはファイバーを介してインターネットバックボーンに直接接続されており、家庭の回線を経由するレジデンシャルプロキシと比べて3〜4倍低いレイテンシを実現します。FineProxyのデータセンタープロキシは1接続あたり最大500 Mbpsの速度を発揮します。
データセンタープロキシ：
速度、拡張性、最適な利用シーン
すべてのタスクに家庭回線のように見えるレジデンシャル IP が必要なわけではありません。商品カタログのスクレイピング、検索結果のモニタリング、価格データの収集、API 連携など — データセンタープロキシサーバーは他のどのプロキシタイプよりも高速かつ低コストで、動作も安定しています。重要なのは、適切な利用シーンを見極め、インフラを自社で保有するプロバイダーを選ぶことです。
データセンタープロキシの特徴
データセンタープロキシサーバーは、ISP が家庭に割り当てた IP ではなく、データセンター施設でホストされた IP アドレスを経由してトラフィックをルーティングします。これらの IP アドレスはバックボーンに直接接続された高性能サーバー上にあるため、レジデンシャルプロキシと比較して一貫して3〜4倍高速です（Bright Dataのベンチマークが複数のテストシナリオでこれを裏付けています）。
トレードオフとなるのが検出リスクです。ウェブサイトは ASN ルックアップやリバース DNS を通じてデータセンターの IP レンジを識別できます。高度なアンチボットシステムを備えた厳重に保護されたプラットフォームでは、データセンター IP の検出率は高くなります。しかし、インターネット上の大多数のサイトは Cloudflare Enterprise や DataDome を導入していません。ニュースサイト、商品カタログ、公開ディレクトリ、検索エンジン、API、政府系データベース — これらすべてにデータセンタープロキシは問題なく対応でき、レジデンシャルプロキシのコストの数分の一で運用可能です。
スケール時のコストメリット
ここからがコスト計算の興味深い部分です。多くのプロキシプロバイダーはギガバイト単位で課金しており、データセンタートラフィックは $0.50〜2/GB、レジデンシャルは $5〜15/GB が相場です。少量であれば差額は許容範囲に見えますが、大規模になると桁違いの差になります。
月間500 GBをスクレイピングする場合、一般的な GB 単価で計算すると約 $4,000 のコストがかかります（Scrapfly の分析による）。そしてここに、請求書を見るまで多くの人が見落とすポイントがあります。調査によると、ウェブスクレイピング時のトラフィックの50〜90%は、スクレイパーが実際には必要としない画像、フォント、CSS、トラッキングピクセルなどの無駄なデータです。GB 課金の場合、これらすべてのジャンクデータにも料金が発生します。
FineProxyの無制限データセンタープロキシプールなら、この問題を完全に解消できます。定額料金で、トラフィックメーターも月末の予想外の請求もありません。キロバイト単位で最適化する心配をせず、思い切りスクレイピングしてください — 帯域幅はすべて含まれています。
注意すべき点として、一部の競合他社は“無制限”帯域幅を謳いながら、実際にはフェアユースポリシーで制限をかけています。たとえば Oxylabs は、請求サイクルあたり IP 1つにつき実効使用量を100 GBに制限しており、それを超えると同時セッション数が100から10に削減されます。FineProxyの無制限は、本当の意味での無制限です。注釈は一切ありません。
サブネットの多様性：多くの購入者が見落とすポイント
ウェブサイトがデータセンタープロキシをブロックする際、1つのIPだけを禁止するわけではありません。多くの場合、/24サブネット全体——最初の3オクテットを共有する256アドレスすべてを一括でブロックします。プロバイダーから提供された500個のIPがわずか2つのサブネットに集中していた場合、1回のブロックイベントでプール全体が数秒で使えなくなる可能性があります。
FineProxyは約100,000のIPv4アドレスを、多様なサブネットに分散して保有しています。これは連番のIP一括ブロックではなく——サブネットレベルのブロックにも耐えられる分散型インフラです。ターゲットサイトから特定のレンジに圧力がかかっても、他のアドレスはまったく異なるネットワーク帯域にあるため、引き続き正常に機能します。
自社インフラ、再販ではない
ほとんどのデータセンタープロキシプロバイダーは、IPを自社で保有していません。上流ネットワークからブロックをリースし、それを再販しているだけです——しかも複数のブランドで同時に販売されていることも珍しくありません。同じIPプールが異なる名前で提供されるため、一つのブランドの顧客が攻撃的な使い方をすると、プール全体に影響が及びます。
FineProxyはIPブロックを自社で保有し、それらが稼働するサーバーも自社で管理しています。HetznerやOVHのアドレスにダッシュボードを被せて再販しているわけではありません。これにより、ASNレピュテーションを直接コントロールでき、Spamhausリストへの登録を監視し、フラグが立ったアドレスは即座にアクティブプールから除外します。リセラーでは決して保証できないインフラの衛生管理が、お客様のプロキシに反映されます。
データセンタープロキシを大量購入するのはどんな人か
1日に数百万ページを収集するスクレイピングチーム。数百のロケーションにわたってキーワードランキングを追跡するSEOエージェンシー。毎時数千の商品ページを確認する必要がある価格モニタリングサービス。リージョンごとにクリエイティブの掲載状況を確認する広告検証会社。ウェブデータを分析システムやAIトレーニングセットに供給するデータパイプライン運用者。
共通するのは、大量のリクエストを処理する必要があり、一般家庭ユーザーに見せかけることよりもスピードとコストが重要であるという点です。ターゲットサイトがデータセンタートラフィックを積極的にブロックしていないなら、レジデンシャルIPに10倍のコストを払うのはお金の無駄です。
プロトコルとセキュリティ
FineProxyのDCプロキシは、同一IPでHTTP、HTTPS、SOCKS5をすべてサポートしています。HTTPS実装では、アドレスごとに個別のSSL証明書を使用し——プロキシからターゲットサイトまでだけでなく、お客様のマシンからプロキシまでの接続も暗号化します。ほとんどのプロバイダーはこの最初のホップを保護していません。当社は違います。
SOCKS5はウェブトラフィック以外のユースケースにも対応する完全なUDPアソシエイトをサポートしています。
ご利用開始
FineProxyでは、データセンタープロキシを単体でもまとめてもご購入いただけます。ボリュームが増えるほどIP単価が下がるお得な料金体系です。導入プロセスは即時完了する設計で、お支払い後1〜2分以内にIP・ポート・認証情報を含むプロキシリストが自動生成され、ダッシュボードに配信されます。手動審査も営業時間の待ち時間もありません。すべてのプロキシに帯域幅無制限、HTTP/HTTPS/SOCKS5対応、IPバインド認証（/21サブネットの柔軟性によるオプションのログイン/パスワード認証も可能）、最大500 Mbpsの高速接続が含まれます。
ブラウザ、オペレーティングシステム、主要ツールでのセットアップ手順については、こちらをご確認ください： インテグレーションハブ.