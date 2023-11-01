データセンタープロキシ：

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ここからがコスト計算の興味深い部分です。多くのプロキシプロバイダーはギガバイト単位で課金しており、データセンタートラフィックは $0.50〜2/GB、レジデンシャルは $5〜15/GB が相場です。少量であれば差額は許容範囲に見えますが、大規模になると桁違いの差になります。

月間500 GBをスクレイピングする場合、一般的な GB 単価で計算すると約 $4,000 のコストがかかります（Scrapfly の分析による）。そしてここに、請求書を見るまで多くの人が見落とすポイントがあります。調査によると、ウェブスクレイピング時のトラフィックの50〜90%は、スクレイパーが実際には必要としない画像、フォント、CSS、トラッキングピクセルなどの無駄なデータです。GB 課金の場合、これらすべてのジャンクデータにも料金が発生します。

FineProxyの無制限データセンタープロキシプールなら、この問題を完全に解消できます。定額料金で、トラフィックメーターも月末の予想外の請求もありません。キロバイト単位で最適化する心配をせず、思い切りスクレイピングしてください — 帯域幅はすべて含まれています。

注意すべき点として、一部の競合他社は“無制限”帯域幅を謳いながら、実際にはフェアユースポリシーで制限をかけています。たとえば Oxylabs は、請求サイクルあたり IP 1つにつき実効使用量を100 GBに制限しており、それを超えると同時セッション数が100から10に削減されます。FineProxyの無制限は、本当の意味での無制限です。注釈は一切ありません。