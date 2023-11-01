新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

検索エンジン向けSEOプロキシ

ランキングトラッキングおよびSERPスクレイピング向けのISP（住宅用）およびデータセンターIPv4プロキシ：ジオターゲティング、静的IP、HTTP/HTTPS/SOCKS5、無制限トラフィック。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

プロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： ISP.

データセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからこちらがおすすめISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • SEO順位追跡向けに欧州のISP IPを300件購入
  • 検索エンジン用プロキシの許可リストに203.0.113.7を追加
  • プロキシリストをJSONとしてエクスポート
  • 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
  • 利用中のプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

ロケーションと在庫

高品質で高速、安定して動作するプロキシで、とても満足しています。まさに必要としていたものです。私の国（ウクライナ）では多くのサイトやソーシャルネットワークがブロックされていますが、今ではこの問題が解決しました。価格もうれしい設定で、膨大な数のプロキシ（1000超）に対してわずか20ドルしか払っていません。これより安くて速いプロキシはどこにもないので、このサービスをおすすめします。

Darya MolchanovaFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

FineProxy.Orgは、幅広いIPアドレス、高速な通信、世界規模のカバレッジによってプライバシーを確保する、信頼性の高いプロキシサービスを提供しています。良いです。

Mai TienSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

APIとエージェントによるアクセス

FineProxyが大好きです。速度が素晴らしく、自動化ツール、ウェブスクレイピング、ブラウジングに使っています。接続は安定し、速度も非常に速く、切断されることもなく、BANされたIPもありません。何度でも購入します。サポートチームも本当に素晴らしく、時間どおりに返答してくれます。

7heGoatCR7Dieg, 昨年英語から翻訳ソース

FineProxyのプロキシが大好きです。本当に高速で検出されません。キーワードツールなどの自動化ツールやスクレイピングツールで使いましたが、まさに状況を一変させる存在です。カスタマーサポートは一流で、助けが必要なときはいつでも24/7で問題を解決してくれます。プロキシの品質は本当に素晴らしいです。

asdjkakarNorton Safe Web, 昨年英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

手頃な価格のEUプロキシです。今でも低価格を維持している唯一のプロキシプロバイダーです。このようなサービスをインターネット中で探していましたが、結局、帯域幅無制限のプロキシプロバイダーの中で最安でした。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年英語から翻訳ソース

オンラインでの安全を気にする方にふさわしいサービスです。10日間使っていますが、その速度に完全に満足しています。そして何よりうれしいのは、これほど低価格なのに通信量の制限がないことです。

Alex D.FineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
SEOツールにプロキシが必要な理由とは？規模と場所

ランキングチェックや検索結果の解析を行うSEOツールは、大量の自動リクエストを送信します。検索エンジンはこれを検出し、CAPTCHAやレート制限、IPブロックで応答します。プロキシはリクエストを複数のIPに分散させます。また、お客様自身の閲覧履歴に基づくパーソナライズされた結果ではなく、特定の場所からの結果を確認することも可能になります。

ランクトラッキングに最適なプロキシタイプは？レジデンシャルプロキシ

住宅用プロキシは、検索エンジンが信頼する実際のISP割り当てIPを使用するため、最も正確な結果を提供します。データセンタープロキシはより安価ですが、検索エンジンがデータセンターIPを検出してレスポンスを変更するため、結果に最大43%の乖離が生じます。本格的なランクトラッキングには、住宅用プロキシまたはISPプロキシへの投資をおすすめします。

SEO作業にはプロキシがいくつ必要ですか？量次第

必要なクエリ量と速度によって異なります。目安として、安全な運用にはプロキシ1つあたり1時間に20〜30クエリが適切です。1日1,000キーワードを適切な遅延で確認する場合、30〜50のプロキシが必要です。プロキシが多いほど処理は速くなりますが、コストも増加します。

無料プロキシでランクトラッキングはできますか？非推奨

おすすめしません。無料プロキシは低速で不安定なうえ、すでに検索エンジンにブロックされている可能性が高いです。さらに数千人のユーザーと共有されているため、他のユーザーの不正利用があなたのアクセスにも影響します。データの正確性が重要なSEO作業において、無料プロキシは節約どころか時間の無駄になります。

プロキシによって異なる結果が表示されるのはなぜですか？結果はパーソナライズされる

検索結果は、位置情報、言語、デバイスの種類、閲覧履歴によって大きくパーソナライズされます。異なるプロキシIPは異なる場所・異なるプロファイルからのアクセスに見えるため、結果も異なります。これはSEOにとってむしろ有用で、異なる都市のユーザーが実際に何を見ているかを確認できます。正確なローカルデータを得るには、ターゲット地域のプロキシを使用してください。

検索エンジンのスクレイピング時にブロックを回避するにはどうすればよいですか？低速化してローテーション

リクエスト間にリアルな遅延（40〜50秒）を追加し、レジデンシャルプロキシまたはISPプロキシを使用し、ユーザーエージェントを適切にローテーションし、セッションCookieを維持し、CAPTCHAが表示されたら速度を落として次のリクエストまで長めに待機してください。完全に規則的な間隔は避け、ランダム性を加えてより人間らしく見せましょう。

FineProxyのプロキシはAhrefs、Semrush、Screaming FrogなどのSEOツールで使用できますか？はい

はい。FineProxyはHTTP、HTTPS、SOCKS5プロトコルに対応しており、主要なSEOプラットフォームをすべてカバーしています。Ahrefs、Semrush、Screaming Frog、SERPstat、GSA SER、Scrapebox、およびカスタムスクレイピングスクリプトに当社のプロキシを直接設定できます。また、外部プロキシリストに対応したツール向けに、APIによるプロキシのローテーションと管理の自動化も可能です。

ガイド

検索順位トラッキング、SERP分析、競合モニタリング

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

検索エンジンはCAPTCHA、レート制限、IPブロックを用いて自動リクエストを積極的にブロックします。ランキング追跡、SERP解析、競合監視など本格的なSEOに取り組むなら、これらの課題に対応できるSEO用プロキシが必要です。

SEOにプロキシが必要な理由

検索結果はパーソナライズされています。同じキーワードでも、場所、デバイス、閲覧履歴、時間帯によって最大72%異なる結果が表示されることがあります。プロキシなしでは、ターゲットオーディエンスが見ている結果ではなく、お客様自身のパーソナライズされたバージョンしか確認できません。SEO向けプロキシサービスを利用すれば、任意の場所から新規ユーザーとしてランキングを確認できます。

レート制限はすぐに発動します。数百のキーワードをチェックするランクトラッカーを実行すると、数分以内にブロックされます。検索エンジンは同一IPからの繰り返しクエリを検出し、CAPTCHAや403/429エラーで応答します。プロキシを使えばリクエストを複数のIPに分散させ、検出閾値以下に抑えることができます。

ローカルSEOにはローカルIPが必要です。「plumber in Chicago」で最適化しているなら、Chicagoのユーザーが実際に見ている内容を確認する必要があります。優れた検索エンジンモニタリング用プロキシサーバーなら、市区町村レベルのジオターゲティングが可能で、ローカルパックのランキング、マップ結果、地域固有の機能を検証できます。

格安プロキシでは正確なデータが得られない理由

すべてのプロキシがSEOに同じように機能するわけではありません。調査によると、データセンタープロキシは実際のユーザーが見る結果と比較して43%の不一致率を示します。検索エンジンはデータセンターのIP範囲を検出し、変更された結果を返します — スクレイピングされたデータを汚染するために意図的に劣化させることもあります。

レジデンシャルプロキシは、実際のISPが割り当てたIPアドレスを使用することでこの問題を解決します。Googleから見ると、レジデンシャルIPからのトラフィックは一般の家庭ユーザーのブラウジングと同じに見えます。検出によるペナルティなしで、本物の検索結果を取得できます。

SEOランキングチェックに最も正確なプロキシとしては、スティッキーセッション（同一IPを5〜10分間維持）対応のレジデンシャルプロキシが、ページネーションや強調スニペット、マップパックなどのSERP機能全体で一貫したデータを提供します。

SEOプロキシでできること

ランクトラッキング。 複数の検索エンジンとロケーションにまたがる数百〜数千のキーワードの順位を監視できます。各ターゲット市場で自サイトが正確にどの位置にランクインしているかを確認できます。

SERP分析。 検索結果を解析して、ターゲットクエリに対してGoogleが表示する内容を把握できます。強調スニペット、「他の人はこちらも質問」、ローカルパック、広告、オーガニック検索結果など、これらが時間とともにどう変化するかを追跡できます。

競合モニタリング。 競合のランキングチェック、SERP上でのプレゼンス分析、ターゲットキーワードの特定。プロキシを使用すれば、ブロックされることなく大規模にこれらを実行できます。

ローカルSEOの検証。 Googleビジネスプロフィールが各都市のローカル検索結果で正しく表示されているか確認できます。ローカルパックのランキングやマップでの表示状況もチェックできます。

リンクプロスペクティング。 ゲスト投稿の機会、リソースページ、リンク構築のターゲットを、レート制限に引っかかることなく検索できます。

プロキシタイプの選び方

レジデンシャルプロキシ。 精度で最高。検索エンジンが信頼する実際のISP IPを使用。データ品質が重要なランクトラッキングに不可欠です。コストは高めですが、信頼性の高い結果を得るには十分な価値があります。

静的 ISP プロキシ. 住宅用プロキシの信頼性とデータセンターの速度を兼ね備えています。正確さとスループットの両方が求められる大量SERP解析に最適です。FineProxyは無制限帯域幅の静的ISPプロキシを提供しており、継続的なモニタリングに適しています。

データセンタープロキシ. 最も安価で高速ですが、検出リスクが高くなります。適切なローテーションと遅延を設定すれば機能します。一定のデータ損失が許容される大量タスクに最適です。

モバイルプロキシ。 検索エンジンからの信頼度が最も高いですが、最も高価です。ブロックされた場合のコストが大きいセンシティブなタスクに使用してください。

検索エンジンスクレイピング用プロキシの設定方法

レート制限を遵守してください。プロキシを使用していても、検索エンジンに過剰なリクエストを送るのは避けましょう。クエリ間に40〜50秒のランダムな遅延を入れてください。検索エンジンはリクエストパターンを追跡しており、機械的なタイミングは検出のトリガーとなります。

ローカルSEOにはスティッキーセッションを使用してください。ローカル検索結果の確認やSERPのページ送り時には、同一IPを5〜10分間維持しましょう。セッション途中でIPが切り替わると不審に見えます。

ユーザーエージェントをプロキシに合わせてください。データセンターIPを使用しているのに、モバイルのユーザーエージェントを送信するのは明らかな不審フラグになります。

ブロックには適切に対処しましょう。CAPTCHAや429エラーが発生したら、そのIPを60分以上一時停止してください。強引なリトライはブロック期間を延長するだけです。

効果を追跡しましょう。どのプロキシがいつブロックされるかを監視してください。パターンが見えてきます。特定の時間帯やクエリ量がブロックを誘発しやすいことがわかります。

SEOにFineProxyを選ぶ理由

FineProxyは独自のインフラを運用しており、顧客間のSEOタスクで共有されない専用IPを提供します。これにより、リセラーで頻発する「使い古されたIP」の問題を排除しています。必要に応じた迅速なIP交換、30カ国以上での市区町村レベルのジオターゲティングによるローカルランキングチェック、最大30分のスティッキーセッションによる一貫したSERPページネーション、そしてAhrefs、Semrush、Screaming Frog、カスタムスクレイパーなどのツールと互換性のあるフルプロトコルサポート（HTTP/HTTPS/SOCKS5）を提供しています。当社のダッシュボードとAPIにより、ローテーション管理、使用状況のモニタリング、数百から数百万クエリへのスケーリングをプロバイダーを変更することなく実現できます。

検索エンジン自体がブロックされている場合

問題がスクレイピングではなくアクセスそのものである場合もあります。企業のファイアウォール、学校のネットワーク、地域的な制限により、Google、Bing、またはローカライズされた検索エンジンへのアクセスが完全にブロックされることがあります。プロキシは制限のない場所を経由してトラフィックをルーティングし、通常のブロックされない検索エンジンアクセスを実現します。