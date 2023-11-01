NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

搜索引擎 SEO 代理

用于排名追踪和 SERP 抓取的 ISP（住宅）代理和数据中心 IPv4 代理：支持地理定位、静态 IP、HTTP/HTTPS/SOCKS5，无限流量。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： ISP.

数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起本页推荐ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买300 欧洲 ISP IP 用于 SEO 排名跟踪
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 search engine proxy
  • 导出我的 代理列表 （JSON 格式）
  • 显示今天错误率最高的服务
  • 显示 状态和账单详情 用于 我的 代理服务
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

位置与库存

一个定性、快速且稳定的工作代理，我非常满意，这正是我所需要的。在我的国家（乌克兰），许多网站和社交网络被封锁，现在这个问题解决了。价格令人满意，对于大量代理（1000+），我只付20 dlr，比你在任何地方都找不到的代理更便宜更快，所以我推荐这个服务给你。

Darya MolchanovaFineProxy 内部平台译自英语来源

FineProxy.Org提供可靠的代理服务，拥有广泛的IP地址、高速速度和全球覆盖，确保隐私。很好

Mai TienSaasHub, 2 年多前译自英语来源

API 和智能代理访问

我很喜欢FineProxy速度，我用它做自动化工具、网页抓取和浏览，连接稳定，速度非常好，从不断网，也没有被封禁的IP，我会一遍又一遍地买，客服响应非常及时

7heGoatCR7Dieg, 去年译自英语来源

我很喜欢FineProxy的代理，速度非常快，而且不容易被检测到。我将它用于关键词工具等自动化任务和数据抓取，效果带来了质的提升。客服也非常出色，无论何时需要帮助，都能提供24/7全天候支持，为你解决问题。代理质量确实很棒。

asdjkakarNorton Safe Web, 去年译自英语来源

流量永不限量

价格实惠的欧盟代理。这是唯一一家仍然保持低价的代理服务商。我在整个互联网上一直寻找这样的服务，结果发现它是提供无限带宽的代理服务商中最便宜的。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年译自英语来源

这是为关心自己在线安全的人提供的宝贵服务。我已经用了 10 天，对它的速度非常满意。最令人愉快的是，价格如此低却没有交通限制。

Alex D.FineProxy 内部平台译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
为什么 SEO 工具需要使用代理？规模与地区

检查排名或解析搜索结果的 SEO 工具会发送大量自动化请求。搜索引擎能检测到这一行为，并以 CAPTCHA、速率限制或 IP 封锁作为应对。代理将请求分散到多个 IP 上。此外，代理还能让您查看特定地区的搜索结果，而不是看到基于您个人浏览记录的个性化结果。

哪种代理类型最适合排名追踪？住宅代理

住宅代理能提供最准确的结果，因为它们使用的是搜索引擎信任的真实 ISP 分配 IP。数据中心代理虽然更便宜，但结果偏差可高达 43%，因为搜索引擎会检测并修改对数据中心 IP 的响应。如果您需要可靠的排名追踪，住宅代理或 ISP 代理值得投资。

SEO 工作需要多少个代理？取决于请求量

这取决于您的查询量和所需速度。一般规则：每个代理每小时 20-30 次查询可确保安全运行。如果每天要检查 1,000 个关键词并设置合理的延迟，您大约需要 30-50 个代理。代理越多，完成速度越快，但成本也越高。

我可以使用免费代理进行排名追踪吗？不推荐

不推荐使用。免费代理速度慢、不稳定，而且很可能已被搜索引擎封锁。此外，它们被成千上万的用户共享，别人的滥用行为会影响您的访问。对于数据准确性至关重要的 SEO 工作来说，免费代理浪费的时间远大于节省的时间。

为什么使用不同代理会得到不同的结果？结果因人而异

搜索结果会根据地理位置、语言、设备类型和浏览历史进行高度个性化定制。不同的代理 IP 看起来来自不同位置、具有不同特征，因此搜索结果会有所差异。这对 SEO 来说其实非常有用——它能让您看到不同城市的用户实际看到的内容。使用目标位置的代理即可获取精准的本地数据。

抓取搜索引擎时如何避免被封锁？降速并轮换

Add realistic delays between requests (40-50 seconds), use residential or ISP proxies, rotate user agents appropriately, maintain session cookies, and slow down when you hit CAPTCHAs — wait longer before the next request. Don’t use perfectly regular intervals — add randomness to appear more human.

FineProxy 的代理是否兼容 Ahrefs、Semrush 和 Screaming Frog 等 SEO 工具？可以

是的。FineProxy 支持 HTTP、HTTPS 和 SOCKS5 协议，覆盖所有主流 SEO 平台。您可以在 Ahrefs、Semrush、Screaming Frog、SERPstat、GSA SER、Scrapebox 以及任何自定义抓取脚本中直接配置我们的代理。我们的 API 还支持自动代理轮换和管理，适用于支持外部代理列表的所有工具。

指南

排名追踪、SERP 分析与竞争对手监控

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

搜索引擎会通过验证码、速率限制和 IP 封禁等手段主动拦截自动化请求。如果您认真对待 SEO——追踪排名、解析 SERP 或监控竞争对手——您需要一款能够应对这些挑战的 SEO 代理。

为什么做 SEO 需要代理

搜索结果是个性化的。同一个关键词根据地理位置、设备、浏览历史和时间段的不同，搜索结果差异最高可达 72%。如果不使用代理，您看到的只是自己的个性化版本——而非目标受众看到的内容。SEO 代理服务让您能够以全新用户的身份，从任意位置检查排名。

速率限制触发得很快。运行排名追踪器检查数百个关键词，几分钟内就会被封锁。搜索引擎会检测来自同一 IP 的重复查询，并以验证码或 403/429 错误作为回应。代理可以将您的请求分散到多个 IP 上，让您始终处于检测阈值之下。

本地 SEO 需要本地 IP。如果您正在优化「芝加哥水管工」这类关键词，就需要看到芝加哥用户实际看到的搜索结果。一款优质的搜索引擎监控代理服务器可为您提供城市级地理定位，帮助您验证本地搜索排名、地图结果以及特定地区的搜索功能。

为什么廉价代理会导致数据不准确

并非所有代理在 SEO 中的表现都一样。研究表明，数据中心代理产生的数据与真实用户所见相比，差异率高达 43%。搜索引擎能够检测到数据中心 IP 段，并返回经过修改的结果——有时会故意降低质量以污染抓取数据。

住宅代理通过使用真实的 ISP 分配 IP 地址来解决这一问题。在 Google 看来，来自住宅 IP 的流量就像普通家庭用户在浏览网页。您可以获得真实的搜索结果，而不会触发检测惩罚。

要获得最精准的 SEO 排名检查代理，建议使用配备粘性会话（同一 IP 保持 5–10 分钟）的住宅代理，这样可以在分页浏览和精选摘要、地图包等 SERP 功能中获取一致的数据。

SEO 代理能为您做什么

排名追踪。 在多个搜索引擎和地区中监控数百甚至数千个关键词的排名。精确了解您在每个目标市场中的排名位置。

SERP 分析。 解析搜索结果，了解 Google 针对您的目标查询展示了哪些内容——精选摘要、

竞争对手监控。 查看竞争对手排名，分析他们在 SERP 中的表现，找出他们正在优化的关键词。借助代理，您可以大规模执行这些操作而不会被封锁。

本地 SEO 验证。 确认您的 Google 商家资料在不同城市的本地搜索结果中正确显示。检查本地包排名和地图可见度。

外链挖掘。 搜索客座发文机会、资源页面和外链建设目标，不再受到速率限制的困扰。

如何选择代理类型

住宅代理。 精准度最高。搜索引擎信任的真实 ISP IP。在数据质量至关重要的排名追踪中必不可少。成本较高，但为了获得可靠的结果完全值得。

静态 ISP 代理. 兼具住宅代理的真实性和数据中心代理的速度。适合需要兼顾准确性与吞吐量的大规模 SERP 解析。FineProxy 提供无限带宽的静态 ISP 代理，非常适合持续监控场景。

数据中心代理. 最便宜、速度最快，但被检测的风险较高。如果设置了合理的轮换和延迟，仍然可以使用。最适合可接受少量数据丢失的批量任务。

移动代理。 受搜索引擎信任度最高，但价格也最贵。适用于被封锁代价高昂的敏感任务。

如何设置代理进行搜索引擎抓取

遵守速率限制。即使使用了代理，也不要对搜索引擎发起高频请求。在查询之间添加 40-50 秒的随机延迟。搜索引擎会追踪请求模式——机器化的时间规律会触发检测。

本地 SEO 请使用粘性会话。检查本地搜索结果或翻页浏览 SERP 时，保持同一 IP 5–10 分钟。会话中途切换 IP 会显得可疑。

User Agent 要与您的代理类型匹配。如果使用的是数据中心 IP，就不要发送移动端的 User Agent——这是一个明显的异常信号。

正确处理封锁。当遇到 CAPTCHA 或 429 错误时，暂停使用该 IP 至少 60 分钟。频繁重试只会延长封锁时间。

追踪有效的做法。监控哪些代理在什么时间被封锁。规律会逐渐浮现——某些时段或查询量会触发更多封锁。

为什么选择 FineProxy 做 SEO

FineProxy 运营自有基础设施，提供专属 IP，不会在不同客户的 SEO 任务之间共享——彻底杜绝了转售商常见的「IP 被封」问题。您可以在需要时快速更换 IP，在 30 多个国家进行城市级地理定位以执行本地排名检查，使用最长 30 分钟的粘性会话确保 SERP 翻页一致性，并获得完整的协议支持（HTTP/HTTPS/SOCKS5），兼容 Ahrefs、Semrush、Screaming Frog 及自定义爬虫等工具。通过我们的控制面板和 API，您可以管理轮换策略、监控使用情况，并从数百次查询无缝扩展到数百万次查询，无需更换供应商。

当搜索引擎本身被屏蔽时

有时问题不在于抓取，而在于访问本身。企业防火墙、学校网络或地区限制可能会完全屏蔽 Google、Bing 或本地化搜索引擎。代理将您的流量通过不受限制的节点进行路由，让您正常、无障碍地访问搜索引擎。