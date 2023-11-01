Choose your
proxy location.
Browse country proxy pools. Every destination uses the same unmetered plans, shared tooling, and instant dashboard delivery.
配置您的 代理套餐。
根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。
正在加载当前套餐…
在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。
FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.
|本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用
|独享个人使用，1 个 IP 起
|ISPISP 注册的静态地址
|轮换按 API 额度计费
|最适合
|大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
|长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
|会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
|数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
|每个地址的用户数
|最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
|1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
|最多 5 人
|共享池
|平台信任度
|标准数据中心 ASN
|高 — 专属
|高 — ISP 注册
|因代理池而异
|起价
|$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
|$12 / 100 IPs按需精确购买。
|$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低订单
|100 个 IP
|1 IP
|100 个 IP
|250 万额度
|地址使用期限
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|每次请求更换
|带宽
|不限流量
|不限流量
|不限流量
|额度按请求计费，而非按 GB 计费。
|UDP / 语音通话
|可选附加功能
|可选附加功能
|可选附加功能
|不可用
|协议
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|认证
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|API 密钥
|查看套餐
|查看独享套餐
|查看 ISP 套餐
|查看套餐
数据中心套餐
按 IP 段销售，共享使用
大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
标准数据中心 ASN
$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
独享
个人使用，1 个 IP 起
长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
高 — 专属
$12 / 100 IPs按需精确购买。
1 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
ISP
ISP 注册的静态地址
会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
最多 5 人
高 — ISP 注册
$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
轮换
按 API 额度计费
数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
共享池
因代理池而异
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250 万额度
每次请求更换
额度按请求计费，而非按 GB 计费。
不可用
HTTP, SOCKS5
API 密钥
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。
热门代理位置
FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。
只需连接一次。
然后直接提问即可。
FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。
然后只需说
- 购买所选国家/地区的 100 个数据中心 IP，并将 203.0.113.7 加入白名单
- 显示今天的成功率 across 我的 proxy locations
- 续订本周到期且总额低于 $200 的所有服务
- 在下次可免费刷新时轮换我的 IP
- 将最新代理列表导出为 JSON
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。
无论如何要求，智能代理都不会执行的操作
花费您的资金
六个工具会影响余额，均需要
wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。
支付超过报价的金额
每次购买都包含报价中的
expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。
随意取消
两个不可逆工具在没有
confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。
重复扣款
涉及付款的调用使用
idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。
手动设置
选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。
系统
浏览器
应用
为速度而构建。
流量永不限量。
在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。
测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。
500 Mbps
每个代理（标准远程服务器测试）
99.97%
连接在 1,973,500 次请求中成功建立
96
单个 IP 上的并发线程，无性能下降
0
带宽上限 — 所有套餐均不限流量
独享 AMD EPYC
使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。
自有子网
IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。
80 Gbps 上行链路
每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。
Tier III / IV
各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。
实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。
本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。
从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。
位置与库存
我已经使用FineProxy代理服务几个月了，非常满意。高速连接、可靠的数据保护以及广泛的地点，使其成为互联网工作的极佳工具。我推荐！
我长期使用FineProxy，效果非常好！该服务快速、可靠，且有大量IP可供选择。无论是为了隐私还是能够访问来自不同地区的内容，FineProxy一直带来的好处。
负载下速度
这真的是我用过的最好的代理之一。它稳定，客户服务准确，价格也非常实惠。我肯定会继续用！
我从今年年初开始使用服务代理。我喜欢服务的稳定性。使用期间没有发生过一次重大坠落或技术问题。另一个优势是有机会用加密货币支付。
流量永不限量
我们已经使用FineProxy两年了。无限带宽和连接都非常出色且稳定。强烈推荐。
非常实惠的欧洲代理店。我觉得它是唯一一个忠实保证免费且安全的互联网代理提供商。虽然有些公司按GB甚至按请求收费，但这些公司仍然提供无限带宽套餐。
您们的代理网络覆盖范围有多大？全球自有代理网络
我们的代理网络是全球规模最大、最可靠的网络之一。所有基础设施和 IP 地址段均由 FineProxy 自主拥有和运营——我们不转售第三方设备。我们在众多国家提供独享代理，支持国家级定向选择（此产品线不支持城市或 ASN 级定向）。
支持哪些国家？地理定向如何实现？页面列出支持国家
本页面列出了所有支持的国家。我们在每个列出的国家均提供数据中心代理。该产品线支持国家级定向；暂不提供城市级和 ASN 级定向。
如何开始使用您们的服务？两种快速入门方式
48 小时代理. 根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。
FineProxy 有何独特之处？基础设施完全自有
完全自有基础设施： 我们自主运营硬件和 IP 地址段——绝不转售第三方资源。 高性能计算： 基于新一代 AMD 处理器的专用服务器，提供稳定、低延迟的高吞吐性能。 大规模静态 IP 池： 覆盖广泛的自有 IPv4 地址段，支持国家级定向选择。 真正的无限流量： 无按 GB 计费，无隐藏上限。 支持定制方案： 我们可为客户配置专属子网、独立硬件及定制化路由。
您如何确保客户的成功？先按场景规划
我们首先根据您的使用场景，规划静态数据中心/ISP 代理或轮换池的最佳组合，然后在自有硬件和自有 IP 地址段上即时激活。您将获得无限带宽、国家级定向选择、灵活的认证方式（IP 白名单或用户名/密码）、简洁的管理面板和 REST API，以及 99.9% 以上的正常运行时间。我们的工程师会协助处理保持数据管道稳定运行的关键细节——请求频率控制、合规/Cookie 处理及会话策略——确保数据采集顺畅进行。如有更高需求，我们还可配置专属子网或独立硬件、监控并优化路由、执行符合条件的 IP 更换，所有这些均由高效的工单式技术支持保障。
每个国家可以购买哪些代理线路？两类静态代理
两种静态选项：数据中心 IPv4 和（如有提供）静态 ISP（静态住宅）IPv4。两者均为静态代理，按 IP 数量计费。轮换代理属于独立产品，不在本页面销售。
代理使用有哪些限制？流量不限但有连接限制
流量不限量，但每个套餐设有并发数和连接速率上限，以保障您和其他用户的网络稳定。我们是合规、合法的服务商：邮件相关端口已屏蔽（如 25/465/587/110/143/993/995），且政府网站无法通过我们的代理访问。使用必须遵守适用法律及目标网站的服务条款；垃圾邮件、撞库攻击、端口扫描、恶意软件传播或其他滥用行为均被严格禁止。如超出套餐限制或检测到滥用行为，我们可能会对违规端点进行限速或暂停，以维护平台整体稳定。
支持哪些协议和认证方式？支持HTTP/HTTPS与SOCKS5
支持 HTTP/HTTPS 和 SOCKS5（可选 UDP）。SOCKS4 亦受支持（无需认证）。多个标准端口可同时使用。IP 白名单为必选认证方式，也可额外开启用户名/密码认证。最多可添加 5 个源 IP 到白名单。
如何确保运营商级别的可靠性？全部基础设施自有
我们的全部基础设施均由公司自主建设和持有——不租用任何第三方服务器或 IP。每个代理节点均运行在企业级 AMD 硬件上，配备冗余网络连接、智能负载均衡和自动故障转移，彻底消除宕机风险。全天候 24/7 持续监控确保性能稳定，即使在高负载情况下也能快速恢复。
套餐如何设置？流量真的不限量吗？按IP计费
按 IP 计费，流量不限（无按 GB 收费）。默认为月付，支持最长一年的预付选项；续费享 8 折优惠。结算货币：USD。