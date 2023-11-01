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SOCKS 代理

完全符合 RFC 1928 标准的 SOCKS5，支持 UDP ASSOCIATE、远程 DNS 解析，以及同一 IP 上的 HTTP/HTTPS —— 无限带宽，速度高达 500 Mbps。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 SOCKS5 代理。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买 1,000 个位于欧洲且支持 SOCKS5 的数据中心代理
  • 将我的 SOCKS5 代理服务器列表导出为 JSON
  • 更新此代理服务的白名单 IP
  • 检查我的服务中不活跃或出错的 IP
  • 显示我的代理套餐状态和账单详情
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

我想分享一下我的感受。我用这个代理服务器是为了工作，不是第一天。使用期间，我从未收到过任何抱怨。在此过程中，我使用了完整的服务套餐。另外，我想指出这个代理服务器的高度可靠性。我可以放心地向所有朋友推荐这个代理服务器。虽然价格高于平均水平，但这个代理服务器完全物超所值。

Lara SmithFineProxy 内部平台译自英语来源

客户支持很棒，性能稳定。FineProxy轮换的住宅IP帮我顺利绕过了地区限制。绝对物有所值。

NisargDieg, 去年译自英语来源

流量永不限量

我们已经使用FineProxy两年了。无限带宽和连接都非常出色且稳定。强烈推荐。

David RhodesTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

其他供应商按GB甚至按请求收费，这些公司始终忠于使命，提供价格合理的数据中心代理和无限带宽。我在网上找了很久，找到了他们，挺高兴的。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年译自英语来源

客户体验

我在这里买了留言板的代理，总体来说效果不错，价格也不算贵。我会多拿一些）

LizaProxyRate, 2 年多前译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
SOCKS5 和 HTTP 代理有什么区别？协议范围

HTTP 代理工作在应用层，能够理解网页流量——可以读取请求头、缓存响应、过滤 URL。SOCKS5 工作在会话层，直接转发原始数据而不进行检查。实际区别在于：HTTP 适用于网页任务（浏览、抓取、API 调用），SOCKS5 则能处理任何协议——游戏、VoIP、FTP、种子下载、自定义 TCP/UDP 连接。如果您的应用程序不是网页浏览器或 HTTP 客户端，那您很可能需要 SOCKS5。

SOCKS5 会加密我的流量吗？

SOCKS5 协议本身不添加加密——它按原样转发数据。不过，在 FineProxy，您可以在同一个 IP 上同时使用 SOCKS5 和我们的 HTTPS 代理。对于网页流量，使用 HTTPS 配合我们每个 IP 的 SSL 证书即可实现全程加密。对于通过 SOCKS5 传输的非网页流量，应用程序与代理之间的数据在代理协议层面是未加密的，但应用程序本身可以使用自带的加密方式（SSH、TLS 等）。

DNS 泄漏怎么办？远程 DNS

SOCKS5 支持远程 DNS 解析——域名在代理服务器端完成解析，而非在您的本地设备上。这意味着您的 ISP 无法看到您访问了哪些域名。大多数支持 SOCKS5 的应用程序都允许您启用此功能，但有些需要手动设置。值得留意一下——远程 DNS 是 SOCKS5 相较于 HTTP 代理最大的隐私优势之一。

我的软件显示支持"SOCKS"但没有指定版本，这会有问题吗？检查版本

有可能。某些应用程序声称支持 SOCKS，但实际上仅实现了 SOCKS4 —— 这是一个 1990 年代初期的旧协议。SOCKS4 缺少关键功能：不支持 UDP、不支持认证、不支持远程 DNS 解析，且仅支持 IPv4。如果您的工具能连接但基于 UDP 的功能无法使用，或者无法通过用户名/密码进行认证，那么该软件很可能在后台使用的是 SOCKS4。请查阅应用程序的文档或设置中是否有版本选择器。FineProxy 为了向后兼容支持 SOCKS4，但只要您的软件允许，我们建议始终使用 SOCKS5。

SOCKS4 还值得使用吗？仅在必要时

只有在别无选择时才使用。SOCKS4 是一个过时的协议——仅支持 TCP，无身份验证，无远程 DNS，不支持 IPv6。如果您的应用程序强制要求 SOCKS4，FineProxy 可以处理，但您将失去 SOCKS5 的所有优势：UDP 支持、DNS 泄漏防护以及完善的访问控制。如果您正在为新项目选择软件，请确保它明确支持 SOCKS5。两者在功能上的差距是巨大的。

SOCKS5 和 HTTP 可以在同一个代理上使用吗？可以

是的。FineProxy 的每个代理 —— 无论是独享代理、数据中心代理还是 ISP 代理 —— 都在同一个 IP 地址上支持 HTTP、HTTPS 和 SOCKS5。根据您的应用需求随时切换协议，无额外费用，无需购买不同产品。

在哪里可以购买速度快的 SOCKS5 代理？最高 500 Mbps

FineProxy 基础设施在包括 SOCKS5 在内的所有协议上均可提供高达 500 Mbps 的单连接速度。每个代理均享有无限带宽——无按 GB 收费，无限速。可按单个代理或批量套餐购买，批量享受优惠折扣。支持常规支付方式及加密货币付款。

指南

SOCKS5 代理：当 HTTP 力不从心时

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

HTTP 代理理解网页流量。它们能读取请求头、解析请求内容，非常适合在浏览器中运行的各种任务。但一旦您的任务超出 Web 范畴——游戏客户端、VoIP 通话、种子下载应用、自定义 TCP 连接——HTTP 代理就无能为力了。它们本身就不是为此而设计的。

SOCKS5 代理正是为此而生。它工作在网络协议栈的会话层（第 5 层），位于 HTTP 所在的应用层（第 7 层）之下。SOCKS5 不去理解您的应用程序在做什么，而是简单地与目标建立连接，在双向之间转发原始字节。无论您是在发送网页请求、通过 FTP 传输文件，还是通过 UDP 传输语音数据包，它都不关心。只要您的应用程序能打开套接字，SOCKS5 就能为其代理。

为什么 UDP 支持如此重要

SOCKS5 代理服务器与 HTTP 代理之间最关键的技术差异在于 UDP 支持。HTTP 代理只能处理 TCP 连接，而 SOCKS5 通过其 UDP ASSOCIATE 功能（定义于 RFC 1928）同时支持 TCP 和 UDP。

这在实际应用中为什么重要？DNS 查询通常通过 UDP 传输。在线游戏使用 UDP 发送游戏数据，因为 UDP 在实时通信中比 TCP 更快。VoIP 和 SIP 通话依赖 UDP 传输语音数据包。流媒体协议也经常使用 UDP 进行媒体分发。

使用 HTTP 代理时，这些功能要么无法实现，要么需要各种变通方案。而 SOCKS5 则开箱即用——代理通过同一连接同时转发 UDP 数据包和 TCP 流量。

FineProxy 的 SOCKS5 实现包含完整的 UDP ASSOCIATE 支持。这不是那种虽然标注为 SOCKS5、实际上只处理 TCP 的部分实现——而是 RFC 1928 所定义的完整协议。

DNS 泄漏防护

这是一个大多数代理买家从未考虑过的安全细节，直到为时已晚。当您通过 HTTP 代理连接时，您的计算机通常会在本地解析域名——在代理介入之前，DNS 查询已被发送到您的 ISP 服务器。即使实际连接经过代理，您的 ISP 仍能看到您访问的每个域名。

SOCKS5 的处理方式不同。它支持远程 DNS 解析：您的应用程序将域名直接发送到代理服务器，由代理服务器自行完成解析。您的本地网络完全看不到 DNS 查询。这弥补了一个常常被忽视的隐私漏洞。

大多数支持 SOCKS5 的浏览器和应用程序都提供远程 DNS 选项，但有时需要手动启用（例如，Firefox 有一个专门的设置选项）。协议本身具备这一能力——您只需确保客户端启用了该功能即可。

SOCKS5 与 HTTP：各自适用的场景

当您的任务完全基于网页时，HTTP 代理是正确的选择。抓取网站、管理浏览器会话、访问 Web API —— HTTP 代理能高效处理所有这些任务，并且被所有浏览器和绝大多数 HTTP 库原生支持。

当您的流量不是网页流量，或者需要 UDP 支持时，SOCKS 代理就变得不可或缺。例如：通过代理进行游戏、运行使用自定义 TCP 协议的自动化任务、连接原生不支持 HTTP 的工具、路由 VoIP 流量——任何应用程序直接通过套接字而非 HTTP 请求进行通信的场景都适用。

基准测试表明，与处理相同流量的 HTTP 代理相比，SOCKS5 连接的延迟低 35-50 ms，吞吐量高 20-30%（Dicloak，2025）。这一差异源于协议本身的简洁性 —— 无需解析请求头，无需内容检查，仅进行原始数据中继。

在 FineProxy，每个代理都同时支持多种协议。HTTP、HTTPS（每个 IP 配备独立 SSL 证书）以及 SOCKS5 —— 全部可在同一地址上使用。根据您的应用场景选择合适的协议即可，无需单独购买，也无需升级套餐。

FineProxy SOCKS5 代理包含的功能

完全符合 RFC 1928 标准的 SOCKS5，并支持 UDP ASSOCIATE。适用于独享代理数据中心代理ISP 代理——即目录中的所有代理类型。不限带宽，速度最高 500 Mbps，支持 IP 白名单认证，也可在 /21 子网掩码下使用可选的用户名和密码。

我们自主拥有基础设施。这些不是从第三方网络租赁的 SOCKS5 端点——而是我们自己的服务器、我们自己的 IP 地址、我们自己的纯净 ASN。