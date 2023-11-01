有可能。某些应用程序声称支持 SOCKS，但实际上仅实现了 SOCKS4 —— 这是一个 1990 年代初期的旧协议。SOCKS4 缺少关键功能：不支持 UDP、不支持认证、不支持远程 DNS 解析，且仅支持 IPv4。如果您的工具能连接但基于 UDP 的功能无法使用，或者无法通过用户名/密码进行认证，那么该软件很可能在后台使用的是 SOCKS4。请查阅应用程序的文档或设置中是否有版本选择器。FineProxy 为了向后兼容支持 SOCKS4，但只要您的软件允许，我们建议始终使用 SOCKS5。