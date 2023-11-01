HTTP 代理理解网页流量。它们能读取请求头、解析请求内容，非常适合在浏览器中运行的各种任务。但一旦您的任务超出 Web 范畴——游戏客户端、VoIP 通话、种子下载应用、自定义 TCP 连接——HTTP 代理就无能为力了。它们本身就不是为此而设计的。
SOCKS5 代理正是为此而生。它工作在网络协议栈的会话层（第 5 层），位于 HTTP 所在的应用层（第 7 层）之下。SOCKS5 不去理解您的应用程序在做什么，而是简单地与目标建立连接，在双向之间转发原始字节。无论您是在发送网页请求、通过 FTP 传输文件，还是通过 UDP 传输语音数据包，它都不关心。只要您的应用程序能打开套接字，SOCKS5 就能为其代理。
为什么 UDP 支持如此重要
SOCKS5 代理服务器与 HTTP 代理之间最关键的技术差异在于 UDP 支持。HTTP 代理只能处理 TCP 连接，而 SOCKS5 通过其 UDP ASSOCIATE 功能（定义于 RFC 1928）同时支持 TCP 和 UDP。
这在实际应用中为什么重要？DNS 查询通常通过 UDP 传输。在线游戏使用 UDP 发送游戏数据，因为 UDP 在实时通信中比 TCP 更快。VoIP 和 SIP 通话依赖 UDP 传输语音数据包。流媒体协议也经常使用 UDP 进行媒体分发。
使用 HTTP 代理时，这些功能要么无法实现，要么需要各种变通方案。而 SOCKS5 则开箱即用——代理通过同一连接同时转发 UDP 数据包和 TCP 流量。
FineProxy 的 SOCKS5 实现包含完整的 UDP ASSOCIATE 支持。这不是那种虽然标注为 SOCKS5、实际上只处理 TCP 的部分实现——而是 RFC 1928 所定义的完整协议。
DNS 泄漏防护
这是一个大多数代理买家从未考虑过的安全细节，直到为时已晚。当您通过 HTTP 代理连接时，您的计算机通常会在本地解析域名——在代理介入之前，DNS 查询已被发送到您的 ISP 服务器。即使实际连接经过代理，您的 ISP 仍能看到您访问的每个域名。
SOCKS5 的处理方式不同。它支持远程 DNS 解析：您的应用程序将域名直接发送到代理服务器，由代理服务器自行完成解析。您的本地网络完全看不到 DNS 查询。这弥补了一个常常被忽视的隐私漏洞。
大多数支持 SOCKS5 的浏览器和应用程序都提供远程 DNS 选项，但有时需要手动启用（例如，Firefox 有一个专门的设置选项）。协议本身具备这一能力——您只需确保客户端启用了该功能即可。
SOCKS5 与 HTTP：各自适用的场景
当您的任务完全基于网页时，HTTP 代理是正确的选择。抓取网站、管理浏览器会话、访问 Web API —— HTTP 代理能高效处理所有这些任务，并且被所有浏览器和绝大多数 HTTP 库原生支持。
当您的流量不是网页流量，或者需要 UDP 支持时，SOCKS 代理就变得不可或缺。例如：通过代理进行游戏、运行使用自定义 TCP 协议的自动化任务、连接原生不支持 HTTP 的工具、路由 VoIP 流量——任何应用程序直接通过套接字而非 HTTP 请求进行通信的场景都适用。
基准测试表明，与处理相同流量的 HTTP 代理相比，SOCKS5 连接的延迟低 35-50 ms，吞吐量高 20-30%（Dicloak，2025）。这一差异源于协议本身的简洁性 —— 无需解析请求头，无需内容检查，仅进行原始数据中继。
在 FineProxy，每个代理都同时支持多种协议。HTTP、HTTPS（每个 IP 配备独立 SSL 证书）以及 SOCKS5 —— 全部可在同一地址上使用。根据您的应用场景选择合适的协议即可，无需单独购买，也无需升级套餐。
FineProxy SOCKS5 代理包含的功能
完全符合 RFC 1928 标准的 SOCKS5，并支持 UDP ASSOCIATE。适用于独享代理、数据中心代理和ISP 代理——即目录中的所有代理类型。不限带宽，速度最高 500 Mbps，支持 IP 白名单认证，也可在 /21 子网掩码下使用可选的用户名和密码。
我们自主拥有基础设施。这些不是从第三方网络租赁的 SOCKS5 端点——而是我们自己的服务器、我们自己的 IP 地址、我们自己的纯净 ASN。