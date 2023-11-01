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Proxy SOCKS

SOCKS5 complet conforme au RFC 1928 avec UDP ASSOCIATE, résolution DNS distante et HTTP/HTTPS sur la même IP — bande passante illimitée, jusqu'à 500 Mbps.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre proxy SOCKS5.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 1 000 proxys de centre de données compatibles SOCKS5 en Europe
  • Exporte mes serveurs proxy SOCKS5 au format JSON
  • Mets à jour l’IP autorisée pour ce service proxy
  • Vérifie mon service pour IP inactives ou en erreur
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon offres proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Trafic jamais mesuré

Auparavant, j'utilisais un autre service. Mais grâce aux conseils de collègues, j’ai trouvé ce service. La vitesse et le trafic illimité sont impressionnants (en comparaison avec d'autres services). Je l'utilise depuis six mois jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes. Le support client est toujours disponible. Même le panneau de commande m'a plu. Je recommanderai au reste de mes connaissances. Merci!

Ирина КоваленкоPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Nous utilisons FineProxy depuis deux ans. La bande passante illimitée et la connexion sont tout simplement formidables et stables. Fortement recommandé.

David RhodesTrustpilot, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Expérience client

Je dois dire que fineproxy est actuellement le meilleur fournisseur de proxy sur le marché et qu’il le prendra toujours en considération.

kuria6011Norton Safe Web, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Quelle est la différence entre un proxy SOCKS5 et un proxy HTTP ?Les proxys

Les proxys HTTP fonctionnent au niveau de la couche application et comprennent le trafic web — ils peuvent lire les en-têtes, mettre en cache les réponses et filtrer les URL. SOCKS5 opère au niveau de la couche session et relaie les données brutes sans les inspecter. La différence concrète : HTTP est fait pour les tâches web (navigation, scraping, appels API). SOCKS5 gère n’importe quel protocole — jeux en ligne, VoIP, FTP, torrents, connexions TCP/UDP personnalisées. Si votre application n’est pas un navigateur web ou un client HTTP, vous avez probablement besoin de SOCKS5.

SOCKS5 chiffre-t-il mon trafic ?Le

Le protocole SOCKS5 en lui-même n’ajoute aucun chiffrement — il relaie les données telles quelles. Cependant, chez FineProxy, vous pouvez combiner SOCKS5 avec notre proxy HTTPS sur la même IP. Pour le trafic web, utilisez HTTPS avec notre certificat SSL par IP pour un chiffrement complet. Pour le trafic non-web via SOCKS5, les données entre votre application et le proxy circulent sans chiffrement de la part du protocole proxy, bien que l’application elle-même puisse utiliser son propre chiffrement (SSH, TLS, etc.).

Qu'en est-il des fuites DNS ?SOCKS5 prend

SOCKS5 prend en charge la résolution DNS distante — les noms de domaine sont résolus sur le serveur proxy, et non sur votre machine locale. Votre ISP ne voit donc pas quels domaines vous consultez. La plupart des applications compatibles SOCKS5 permettent d’activer cette option, bien que certaines nécessitent un réglage manuel. Cela vaut la peine de vérifier : la résolution DNS distante est l’un des plus grands avantages de SOCKS5 en matière de confidentialité par rapport aux proxies HTTP.

Mon logiciel indique qu'il prend en charge "SOCKS" mais ne précise pas la version. Est-ce un problème ?Cela peut

Cela peut l’être. Certaines applications affichent une compatibilité SOCKS mais n’implémentent en réalité que SOCKS4, un protocole bien plus ancien datant du début des années 1990. SOCKS4 est dépourvu de fonctionnalités essentielles : pas de support UDP, pas d’authentification, pas de résolution DNS distante, et IPv4 uniquement. Si votre outil se connecte mais que les fonctionnalités basées sur UDP ne marchent pas, ou que vous ne pouvez pas vous authentifier par nom d’utilisateur/mot de passe, le logiciel utilise probablement SOCKS4 en arrière-plan. Consultez la documentation ou les paramètres de l’application pour trouver un sélecteur de version. FineProxy prend en charge SOCKS4 pour la rétrocompatibilité, mais nous recommandons SOCKS5 dès que votre logiciel le permet.

SOCKS4 vaut-il encore la peine d'être utilisé ?Uniquement lorsque vous

Uniquement lorsque vous n’avez pas le choix. SOCKS4 est un protocole obsolète — TCP uniquement, pas d’authentification, pas de résolution DNS distante, pas d’IPv6. Si votre application impose SOCKS4, FineProxy le gère, mais vous perdez tout ce qui fait l’intérêt de SOCKS5 : le support UDP, la prévention des fuites DNS et un contrôle d’accès approprié. Si vous choisissez un logiciel pour un nouveau projet, assurez-vous qu’il prend spécifiquement en charge SOCKS5. La différence en termes de fonctionnalités est considérable.

Puis-je utiliser SOCKS5 et HTTP sur le même proxy ?Oui

Oui. Chaque proxy FineProxy — dédié, datacenter ou ISP — prend en charge HTTP, HTTPS et SOCKS5 sur la même adresse IP. Basculez entre les protocoles selon les besoins de votre application. Aucun coût supplémentaire, aucun produit séparé.

Où acheter un proxy SOCKS5 performant ?L'infrastructure de FineProxy’s

L'infrastructure de FineProxy’s offre jusqu'à 500 Mbps par connexion sur tous les protocoles, y compris SOCKS5. Chaque proxy est livré avec une bande passante illimitée — aucun frais au Go, aucune limitation de débit. Disponible en proxies individuels ou en lots avec remises sur volume. Les options de paiement incluent les méthodes standard et les cryptomonnaies.

Guide

Proxy SOCKS5 : quand HTTP ne suffit plus

5 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Les proxies HTTP comprennent le trafic web. Ils lisent les en-têtes, interprètent les requêtes et fonctionnent parfaitement pour tout ce qui s’exécute dans un navigateur. Mais dès que votre tâche sort du cadre du web — un client de jeu, un appel VoIP, une application torrent, une connexion TCP personnalisée — les proxies HTTP ne peuvent rien faire. Ils n’ont pas été conçus pour cela.

Le proxy SOCKS5, si. Il opère au niveau de la couche session de la pile réseau (couche 5), en dessous de la couche où se situe HTTP (couche 7). Au lieu de comprendre ce que fait votre application, SOCKS5 ouvre simplement une connexion vers la cible et relaie les octets bruts dans les deux sens. Peu importe que vous envoyiez des requêtes web, transfériez des fichiers via FTP ou diffusiez des paquets vocaux en UDP. Si votre application peut ouvrir un socket, SOCKS5 peut le proxifier.

Pourquoi le support UDP est essentiel

La différence technique la plus importante entre un serveur proxy SOCKS5 et un proxy HTTP réside dans le support UDP. Les proxies HTTP ne gèrent que les connexions TCP. SOCKS5 gère à la fois TCP et UDP grâce à sa fonctionnalité UDP ASSOCIATE (définie dans la RFC 1928).

Pourquoi est-ce important en pratique ? Les requêtes DNS transitent généralement par UDP. Les jeux en ligne envoient les données de gameplay via UDP, car il est plus rapide que TCP pour les communications en temps réel. Les appels VoIP et SIP s’appuient sur UDP pour les paquets vocaux. Les protocoles de streaming utilisent souvent UDP pour la diffusion de contenu multimédia.

Avec un proxy HTTP, tout cela ne fonctionne pas ou nécessite des contournements. Avec SOCKS5, ça fonctionne tout simplement — le proxy relaie les paquets UDP en parallèle du trafic TCP via la même connexion.

L’implémentation SOCKS5 de FineProxy inclut la prise en charge complète de UDP ASSOCIATE. Il ne s’agit pas d’une implémentation partielle qui ne gère que le TCP malgré l’étiquette SOCKS5 — c’est le protocole complet tel que défini par la RFC 1928.

Prévention des fuites DNS

Voici un détail de sécurité auquel la plupart des acheteurs de proxies ne pensent jamais — jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Lorsque vous connectez via un proxy HTTP, votre ordinateur résout souvent les noms de domaine localement, envoyant des requêtes DNS aux serveurs de votre ISP avant même que le proxy n’intervienne. Votre ISP voit chaque domaine que vous visitez, même si la connexion réelle passe par le proxy.

SOCKS5 gère cela différemment. Il prend en charge la résolution DNS distante : votre application envoie le nom de domaine directement au serveur proxy, qui le résout lui-même. Votre réseau local ne voit jamais la requête DNS. Cela comble une faille de confidentialité qui prend beaucoup de monde au dépourvu.

La plupart des navigateurs et applications compatibles SOCKS5 proposent une option de résolution DNS distante, bien qu’il faille parfois l’activer manuellement (Firefox, par exemple, dispose d’un paramètre dédié à cet effet). La fonctionnalité est intégrée au protocole — il suffit de vérifier que votre client l’utilise.

SOCKS5 vs HTTP : quand choisir l’un ou l’autre

Un proxy HTTP est le bon choix lorsque votre tâche est purement web. Scraping de sites, gestion de sessions navigateur, accès aux API web — les proxies HTTP gèrent tout cela efficacement et sont nativement supportés par tous les navigateurs et la plupart des bibliothèques HTTP.

Un proxy SOCKS devient nécessaire lorsque votre trafic n’est pas du trafic web, ou lorsque vous avez besoin d’UDP. Jouer en ligne via un proxy. Exécuter de l’automatisation utilisant des protocoles TCP personnalisés. Connecter des outils qui ne parlent pas HTTP nativement. Router du trafic VoIP. Tout scénario où l’application communique directement via des sockets plutôt que par des requêtes HTTP.

Les benchmarks montrent que les connexions SOCKS5 offrent une latence inférieure de 35 à 50 ms et un débit supérieur de 20 à 30 % par rapport aux proxies HTTP traitant le même trafic (Dicloak, 2025). La différence vient de la simplicité du protocole — pas d’analyse d’en-têtes, pas d’inspection de contenu, juste un relais brut.

Chez FineProxy, chaque proxy prend en charge les deux. HTTP, HTTPS (avec un certificat SSL individuel par IP) et SOCKS5 — tous disponibles sur la même adresse. Choisissez le protocole adapté à votre application. Pas d’achat séparé, pas de gamme de produits différente.

Ce qu’incluent les proxies SOCKS5 de FineProxy

SOCKS5 conforme à la RFC 1928 avec UDP ASSOCIATE. Disponible sur les proxies dédiés, les proxies datacenter et les proxies ISP — tous les types de proxies de notre catalogue. Bande passante illimitée, débits jusqu'à 500 Mbps, authentification par liste blanche d'IP avec option login/mot de passe sur un masque de sous-réseau /21.

Nous sommes propriétaires de l’infrastructure. Ce ne sont pas des endpoints SOCKS5 loués auprès d’un réseau tiers — ce sont nos serveurs, nos adresses IP, notre ASN propre.