Proxy SOCKS

Les proxies HTTP comprennent le trafic web. Ils lisent les en-têtes, interprètent les requêtes et fonctionnent parfaitement pour tout ce qui s’exécute dans un navigateur. Mais dès que votre tâche sort du cadre du web — un client de jeu, un appel VoIP, une application torrent, une connexion TCP personnalisée — les proxies HTTP ne peuvent rien faire. Ils n’ont pas été conçus pour cela.

Le proxy SOCKS5, si. Il opère au niveau de la couche session de la pile réseau (couche 5), en dessous de la couche où se situe HTTP (couche 7). Au lieu de comprendre ce que fait votre application, SOCKS5 ouvre simplement une connexion vers la cible et relaie les octets bruts dans les deux sens. Peu importe que vous envoyiez des requêtes web, transfériez des fichiers via FTP ou diffusiez des paquets vocaux en UDP. Si votre application peut ouvrir un socket, SOCKS5 peut le proxifier.

Pourquoi le support UDP est essentiel

La différence technique la plus importante entre un serveur proxy SOCKS5 et un proxy HTTP réside dans le support UDP. Les proxies HTTP ne gèrent que les connexions TCP. SOCKS5 gère à la fois TCP et UDP grâce à sa fonctionnalité UDP ASSOCIATE (définie dans la RFC 1928).

Pourquoi est-ce important en pratique ? Les requêtes DNS transitent généralement par UDP. Les jeux en ligne envoient les données de gameplay via UDP, car il est plus rapide que TCP pour les communications en temps réel. Les appels VoIP et SIP s’appuient sur UDP pour les paquets vocaux. Les protocoles de streaming utilisent souvent UDP pour la diffusion de contenu multimédia.

Avec un proxy HTTP, tout cela ne fonctionne pas ou nécessite des contournements. Avec SOCKS5, ça fonctionne tout simplement — le proxy relaie les paquets UDP en parallèle du trafic TCP via la même connexion.

L’implémentation SOCKS5 de FineProxy inclut la prise en charge complète de UDP ASSOCIATE. Il ne s’agit pas d’une implémentation partielle qui ne gère que le TCP malgré l’étiquette SOCKS5 — c’est le protocole complet tel que défini par la RFC 1928.

Prévention des fuites DNS

Voici un détail de sécurité auquel la plupart des acheteurs de proxies ne pensent jamais — jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Lorsque vous connectez via un proxy HTTP, votre ordinateur résout souvent les noms de domaine localement, envoyant des requêtes DNS aux serveurs de votre ISP avant même que le proxy n’intervienne. Votre ISP voit chaque domaine que vous visitez, même si la connexion réelle passe par le proxy.

SOCKS5 gère cela différemment. Il prend en charge la résolution DNS distante : votre application envoie le nom de domaine directement au serveur proxy, qui le résout lui-même. Votre réseau local ne voit jamais la requête DNS. Cela comble une faille de confidentialité qui prend beaucoup de monde au dépourvu.

La plupart des navigateurs et applications compatibles SOCKS5 proposent une option de résolution DNS distante, bien qu’il faille parfois l’activer manuellement (Firefox, par exemple, dispose d’un paramètre dédié à cet effet). La fonctionnalité est intégrée au protocole — il suffit de vérifier que votre client l’utilise.

SOCKS5 vs HTTP : quand choisir l’un ou l’autre

Un proxy HTTP est le bon choix lorsque votre tâche est purement web. Scraping de sites, gestion de sessions navigateur, accès aux API web — les proxies HTTP gèrent tout cela efficacement et sont nativement supportés par tous les navigateurs et la plupart des bibliothèques HTTP.

Un proxy SOCKS devient nécessaire lorsque votre trafic n’est pas du trafic web, ou lorsque vous avez besoin d’UDP. Jouer en ligne via un proxy. Exécuter de l’automatisation utilisant des protocoles TCP personnalisés. Connecter des outils qui ne parlent pas HTTP nativement. Router du trafic VoIP. Tout scénario où l’application communique directement via des sockets plutôt que par des requêtes HTTP.

Les benchmarks montrent que les connexions SOCKS5 offrent une latence inférieure de 35 à 50 ms et un débit supérieur de 20 à 30 % par rapport aux proxies HTTP traitant le même trafic (Dicloak, 2025). La différence vient de la simplicité du protocole — pas d’analyse d’en-têtes, pas d’inspection de contenu, juste un relais brut.

Chez FineProxy, chaque proxy prend en charge les deux. HTTP, HTTPS (avec un certificat SSL individuel par IP) et SOCKS5 — tous disponibles sur la même adresse. Choisissez le protocole adapté à votre application. Pas d’achat séparé, pas de gamme de produits différente.

Ce qu’incluent les proxies SOCKS5 de FineProxy

SOCKS5 conforme à la RFC 1928 avec UDP ASSOCIATE. Disponible sur les proxies dédiés, les proxies datacenter et les proxies ISP — tous les types de proxies de notre catalogue. Bande passante illimitée, débits jusqu'à 500 Mbps, authentification par liste blanche d'IP avec option login/mot de passe sur un masque de sous-réseau /21.