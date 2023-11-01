Chaque proxy vendu par FineProxy est en IPv4 — plus de 100 000 adresses détenues en propre, ni louées auprès d'un courtier ni partagées via un revendeur. Lorsque vous achetez un accès serveur proxy IPv4 chez FineProxy, vous obtenez une adresse IPv4 dédiée avec support SOCKS5 et HTTP/HTTPS, trafic illimité et aucun frais au Go. Voilà la version courte. La version longue explique pourquoi IPv4 en particulier, et pourquoi la provenance de l'adresse compte autant que le protocole.

IPv4 vs IPv6 — le fossé de compatibilité

Les proxies IPv6 existent et ils sont bon marché. L'espace d'adressage est essentiellement infini, si bien que les fournisseurs vendent des millions d'adresses IPv6 pour quelques centimes. Le problème : la plupart des cibles ne prennent pas pleinement en charge IPv6. En 2026, environ 40 % des 1 000 premiers sites web gèrent correctement le trafic IPv6.

Processeurs de paiement, plateformes de réseaux sociaux, régies publicitaires, sites e-commerce — la grande majorité continuent d'exécuter la détection anti-bot, la géolocalisation et la gestion des sessions en IPv4.

Si votre cible ne prend pas en charge IPv6, la connexion échoue silencieusement, retombe en IPv4 via votre FAI (exposant votre véritable IP), ou se fait bloquer. Il n'y a pas de dégradation gracieuse — ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Pour le scraping, la gestion de comptes, la vérification publicitaire et tout ce qui implique une détection de bots, IPv4 est le seul choix fiable.

IPv4 pas cher ne veut pas dire IPv4 de mauvaise qualité

Les adresses IPv4 sont rares — il en existe environ 4,3 milliards au total, et le pool libre est épuisé depuis des années. Cette rareté fait grimper les prix. Certains fournisseurs achètent des adresses en masse auprès de réseaux décommissionnés, d'autres sous-louent auprès de détenteurs plus importants. La chaîne de propriété influe sur la qualité : plus une IP est passée entre de nombreuses mains, plus elle risque de traîner un historique — listes noires, bases de données de spam, signalements de réputation.

FineProxy possède son pool IPv4 en propre. Pas de courtiers, pas de sous-location. Lorsqu'une adresse montre des signes de dégradation de réputation, elle est retirée de la rotation et remplacée. Un proxy datacenter IPv4 pas cher provenant d'un fournisseur direct coûte moins cher en pratique qu'une adresse affichée à prix inférieur sur le papier mais déjà signalée sur la moitié d'Internet.

SOCKS5 sur chaque adresse IPv4