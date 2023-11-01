NOUVEAU ! |Un appel API, des données propres en retour. Aucun scraper nécessaire.Obtenez 10 000 jetons gratuits →

Proxy IPv4

Plus de 100 000 adresses IPv4 en propre — HTTP/HTTPS/SOCKS5, trafic illimité, accès API, livraison automatique. Conçus pour le scraping, la vérification publicitaire et la gestion de comptes.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 1,000 IPv4 proxys de centre de données en Europe
  • Exporte mon IPv4 liste de proxys au format JSON
  • Filtre ma liste de proxys IPv4 par pays ou sous-réseau
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon IPv4 service proxy
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon IPv4 offres proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Trafic jamais mesuré

Un service digne pour ceux qui se soucient de leur sécurité en ligne. Je l'utilise depuis 10 jours et je suis totalement satisfait de sa rapidité. Et le plus agréable, c'est qu'il n'y a aucune limite de circulation pour un prix aussi bas.

Alex D.Plateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Alors que d'autres fournisseurs facturent par Go ou même par demande, ces types restent fidèles à leur mission et proposent des proxys de centre de données à des prix raisonnables avec une bande passante illimitée. J'ai cherché partout sur Internet un service comme celui-ci et je suis très heureux de les avoir trouvés.

bhwowsersNorton Safe Web, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Emplacements et stock

J'utilise le service proxy FineProxy depuis plusieurs mois maintenant et j'en suis très satisfait. Une vitesse de connexion élevée, une protection fiable des données et un large éventail d'emplacements en font un excellent outil pour travailler sur Internet. Je le recommande !

RobertSaasHub, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Prix ​​bon marché. Faible taux de proxys brisés <10%. Beaucoup de géo et de sous-réseaux. Connexion stable, adresses IP statiques et changement de pool gratuit chaque semaine.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Y a-t-il une raison d'utiliser des proxies IPv6 plutôt que des IPv4 ?Uniquement si

Uniquement si votre cible prend explicitement en charge l'IPv6 ET que vous avez besoin de volumes massifs au coût par IP le plus bas possible. Pour le scraping de sites acceptant l'IPv6 (certains moteurs de recherche, CDN), l'IPv6 est moins cher car les adresses sont abondantes. Pour tout le reste — réseaux sociaux, e-commerce, systèmes de paiement, plateformes publicitaires — l'IPv4 est la seule option qui fonctionne de manière fiable.

Combien d'adresses IPv4 FineProxy possède-t-il ?Plus de

Plus de 100 000 adresses IPv4 réparties sur de multiples sous-réseaux et ASN. Toutes détenues en propre — ni louées, ni courtées. C'est essentiel pour la diversité IP : si votre cible bloque un sous-réseau, les autres, issus de plages différentes, continuent de fonctionner.

Les proxies IPv4 vont-ils devenir obsolètes ?Rien

Rien ne l'indique dans un avenir prévisible. L'adoption de l'IPv6 est “imminente” depuis plus d'une décennie et ne représente encore qu'environ 40 % des sites majeurs. L'infrastructure qui compte le plus pour les utilisateurs de proxies — systèmes anti-bot, processeurs de paiement, backends de réseaux sociaux — repose profondément sur l'IPv4. Les proxies IPv4 resteront la norme pour un usage commercial tout au long de 2026 et au-delà.

Guide

Proxies IPv4 : pourquoi le type d'adresse compte toujours

3 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Chaque proxy vendu par FineProxy est en IPv4 — plus de 100 000 adresses détenues en propre, ni louées auprès d'un courtier ni partagées via un revendeur. Lorsque vous achetez un accès serveur proxy IPv4 chez FineProxy, vous obtenez une adresse IPv4 dédiée avec support SOCKS5 et HTTP/HTTPS, trafic illimité et aucun frais au Go. Voilà la version courte. La version longue explique pourquoi IPv4 en particulier, et pourquoi la provenance de l'adresse compte autant que le protocole.

IPv4 vs IPv6 — le fossé de compatibilité

Les proxies IPv6 existent et ils sont bon marché. L'espace d'adressage est essentiellement infini, si bien que les fournisseurs vendent des millions d'adresses IPv6 pour quelques centimes. Le problème : la plupart des cibles ne prennent pas pleinement en charge IPv6. En 2026, environ 40 % des 1 000 premiers sites web gèrent correctement le trafic IPv6.

Processeurs de paiement, plateformes de réseaux sociaux, régies publicitaires, sites e-commerce — la grande majorité continuent d'exécuter la détection anti-bot, la géolocalisation et la gestion des sessions en IPv4.

Si votre cible ne prend pas en charge IPv6, la connexion échoue silencieusement, retombe en IPv4 via votre FAI (exposant votre véritable IP), ou se fait bloquer. Il n'y a pas de dégradation gracieuse — ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Pour le scraping, la gestion de comptes, la vérification publicitaire et tout ce qui implique une détection de bots, IPv4 est le seul choix fiable.

IPv4 pas cher ne veut pas dire IPv4 de mauvaise qualité

Les adresses IPv4 sont rares — il en existe environ 4,3 milliards au total, et le pool libre est épuisé depuis des années. Cette rareté fait grimper les prix. Certains fournisseurs achètent des adresses en masse auprès de réseaux décommissionnés, d'autres sous-louent auprès de détenteurs plus importants. La chaîne de propriété influe sur la qualité : plus une IP est passée entre de nombreuses mains, plus elle risque de traîner un historique — listes noires, bases de données de spam, signalements de réputation.

FineProxy possède son pool IPv4 en propre. Pas de courtiers, pas de sous-location. Lorsqu'une adresse montre des signes de dégradation de réputation, elle est retirée de la rotation et remplacée. Un proxy datacenter IPv4 pas cher provenant d'un fournisseur direct coûte moins cher en pratique qu'une adresse affichée à prix inférieur sur le papier mais déjà signalée sur la moitié d'Internet.

SOCKS5 sur chaque adresse IPv4

Chaque proxy FineProxy prend en charge HTTP/HTTPS et SOCKS5 sans coût supplémentaire. L'accès SOCKS5 sur proxy IPv4 est essentiel pour les tâches allant au-delà de la navigation web — jeux en ligne, protocoles personnalisés, trafic UDP outils qui ne gèrent pas nativement le HTTP. SOCKS5 opère à un niveau plus bas que les proxies HTTP, en acheminant tout type de trafic sans l'interpréter. Sur l'infrastructure FineProxy — serveurs AMD EPYC avec des canaux de 80 Gbps — le choix du protocole n’affecte pas la vitesse : HTTP et SOCKS5 offrent la même bande passante et la même latence.