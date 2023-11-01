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Proxy pour TikTok

Proxies IPv4 ISP statiques, datacenter et rotatifs pour TikTok — HTTP/HTTPS/SOCKS5, une IP par compte, accès API inclus.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : ISP.

Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPRecommandé iciISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 100 IP FAI statiques pour TikTok comptes
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon service proxy
  • Exporte mon liste de proxys au format JSON
  • Affiche le locations disponible pour ISP proxies
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon services proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Comptes actifs

Je travaille avec ce service depuis plus d'un an et toujours tout va bien, pas d'interdictions ni de désaccords ! Facile à utiliser, pas de fonctionnalités inutiles, c'est tout ce dont vous avez besoin. Je le fais sous la douche ! Je n'ai trouvé aucun défaut dans ce proxy.

Anton SmirnovPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

J'utilise ce service depuis plus de cinq ans pour mes projets de récupération de données, et c'est excellent. Ils offrent des adresses IP rotatives, des performances rapides et contrairement à de nombreux autres proxys, ils ne sont pas bloqués sur les plateformes de réseaux sociaux.

AliceDieg, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Emplacements et stock

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau proxy est vaste et puissant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer et le support technique est réactif et utile. C'est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou à contourner les restrictions géographiques.

amarghezaliSaasHub, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Excellents produits et services proxy ! Ils proposent différents types de proxy, notamment des proxys rotatifs, des prix abordables et une option de ciblage géographique. Diverses options de paiement : crypto, PayPal ou cartes

chyxbenc9929Norton Safe Web, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Vitesse sous charge

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Comment débloquer TikTok où que vous soyez ?Configurez un proxy

Configurez un proxy au niveau du système ou dans votre navigateur. Choisissez un emplacement de serveur où la plateforme fonctionne normalement — États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne. L'application voit l'IP du proxy au lieu de la vôtre. Pour des guides de configuration détaillés sur différents appareils et navigateurs, rendez-vous sur notre Integration Hub.

La plateforme fonctionne-t-elle avec des proxies HTTP ou SOCKS5 ?Les deux

Les deux conviennent pour la navigation et la gestion de comptes. SOCKS5 offre moins de surcharge et fonctionne mieux avec certains outils d'automatisation. Les proxies HTTP/HTTPS sont plus faciles à configurer dans les navigateurs. Pour la plupart des usages, la différence est minime — choisissez en fonction de votre configuration.

Les proxies permettent-ils d'éviter le shadowban ?Les proxies

Les proxies isolent les comptes par IP, de sorte qu'un bannissement sur un compte n'affecte pas les autres. Cependant, la plateforme surveille également les empreintes d'appareil et les schémas de contenu. Combinez les proxies avec un préchauffage progressif des comptes, du contenu unique et une activité réaliste pour une protection optimale.

Puis-je regarder des lives via un proxy ?Oui

Oui. Les streams nécessitent une bande passante stable et une faible latence. Choisissez un proxy situé à proximité de votre emplacement ou des serveurs CDN de la plateforme. SOCKS5 ou HTTP fonctionnent tous les deux — l'essentiel est la qualité de la connexion, pas le protocole.

Pourquoi utiliser des proxies plutôt qu'un VPN ?Les VPN

Les VPN acheminent tout le trafic de votre appareil via un seul serveur, ce qui ralentit les autres applications et peut déclencher une détection. Les proxies fonctionnent par application : configurez-les uniquement pour l'application cible, sans toucher au reste du trafic. Chaque compte peut disposer de sa propre IP proxy — ce qui est impossible avec la plupart des VPN.

Qu'en est-il des proxies datacenter ?La plateforme

La plateforme détecte rapidement les plages IP de datacenters. Elles fonctionnent pour consulter du contenu ou effectuer des tests rapides, mais évitez-les pour la connexion, la publication ou l'interaction. Utilisez des proxies ISP ou mobiles pour toute opération impliquant la gestion de comptes.

Combien de comptes puis-je gérer par proxy ?Une IP

Une IP statique par compte est l'approche la plus sûre. Partager une IP entre plusieurs comptes crée des signaux croisés que l'algorithme peut détecter. Pour les proxies rotatifs utilisés en scraping ou en vérification publicitaire, cette règle ne s'applique pas — la rotation est justement l'objectif.

Les proxies affectent-ils la qualité vidéo ?Les proxies

Les proxies ajoutent de latence, mais pour un défilement classique, l'impact est négligeable. Pour les uploads ou les diffusions en direct, choisissez un proxy à faible latence proche de votre localisation. Évitez les proxies partagés surchargés si la vitesse est importante.

Guide

Pourquoi utiliser un proxy pour TikTok ?

4 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

La plateforme compte plus de 1,5 milliard d'utilisateurs, des systèmes anti-fraude stricts et un patchwork mondial de restrictions. Elle suit les adresses IP, les empreintes d'appareils et les schémas comportementaux. Pour toute personne allant au-delà du simple défilement — gestion de comptes, campagnes marketing ou accès à du contenu depuis des régions restreintes — les proxies deviennent une infrastructure indispensable.

Accès depuis des réseaux restreints

Les écoles, universités et entreprises bloquent souvent l'application au niveau du pare-feu. Elle ne se charge pas, ou le domaine est entièrement mis sur liste noire. Un proxy redirige le trafic via un serveur externe, de sorte que le réseau local ne voit qu'une connexion vers l'IP du proxy, et non vers la destination bloquée. C'est ainsi que l'on peut débloquer TikTok sans installer de logiciel VPN ni modifier les paramètres globaux de l'appareil. Pour un accès rapide, configurez un proxy pour accéder à TikTok débloqué au niveau du système — l'application héritera de ces paramètres.

Accès depuis les pays restreints

La plateforme est totalement interdite dans plusieurs pays. Des restrictions partielles existent dans bien d'autres. Si vous voyagez ou travaillez dans une région soumise à des blocages, un proxy issu d'un pays sans restrictions — États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne — rétablit l'accès. Vous pouvez débloquer TikTok avec un proxy dans toutes les régions sans faire transiter l'ensemble du trafic de votre appareil par un VPN. Pour la version web, un site avec proxy pour accéder à TikTok débloqué fonctionne directement dans votre navigateur.

Gestion de comptes multiples

Se connecter à plusieurs profils depuis une même IP déclenche des vérifications ou un shadowban. L'algorithme relie les comptes par IP partagée, empreinte d'appareil et schémas d'activité. Si un compte est signalé, les autres sur la même IP peuvent hériter de la sanction.

Les proxies isolent les comptes afin que chacun semble fonctionner depuis son propre réseau. Pour les agences SMM, les spécialistes de l'affiliation et les équipes de contenu, cela signifie : attribuer une IP statique par compte, faire correspondre la localisation du proxy avec l'audience cible du compte, et éviter de changer de pays en cours de session.

Éviter le shadowban

Un shadowban réduit votre portée sans notification — vos vidéos cessent d'apparaître sur la page « Pour Vous », mais vous n»en êtes jamais informé. Déclencheurs courants : abonnements/désabonnements rapides, contenu répétitif ou comptes multiples liés par la même IP.

Lorsque les comptes sont isolés par proxy, un bannissement sur l'un ne se propage pas aux autres. Chaque profil évolue dans son propre environnement. C'est essentiel pour quiconque diffuse en direct ou développe une audience sur plusieurs niches.

Récupération après un bannissement IP

Si votre IP est bannie — par exemple, après la création d'un nouveau compte juste après un bannissement précédent — tous les comptes associés à cette adresse deviennent inaccessibles. Un nouveau proxy fournit une IP vierge, sans historique de bannissement. Associez-le à un profil de navigateur propre pour des résultats optimaux.

Quel type de proxy choisir

Le meilleur proxy pour TikTok dépend de votre objectif. Les proxies mobiles 4G/5G bénéficient du niveau de confiance le plus élevé — la majorité des utilisateurs réels naviguent via les données mobiles, ces IP se fondent donc naturellement dans le trafic. Utilisez-les pour les comptes à forte valeur et la gestion publicitaire.

Les proxies ISP statiques (résidentiels) utilisent des IP enregistrées auprès de véritables fournisseurs d'accès à Internet. La plateforme ne peut pas les distinguer des utilisateurs résidentiels. Un bon équilibre entre coût et fiabilité pour la gestion de comptes et l'accès au contenu géolocalisé.

Les proxies datacenter sont rapides et économiques, mais détectables. La plateforme identifie rapidement les sous-réseaux de datacenters. À réserver aux tâches à faible risque comme la consultation de contenu en ligne ou les tests — pas pour les opérations sur les comptes.

Préchauffage des comptes

Les nouveaux comptes nécessitent une montée en activité progressive. Publier, liker, suivre à un rythme humain normal pendant les premières semaines envoie un signal de légitimité à l'algorithme. Les proxies seuls ne suffisent pas à éviter les bannissements — ils doivent être associés à un comportement réaliste.

FineProxy propose des forfaits datacenter statiques, ISP statiques et rotatifs avec des serveurs proxy rapides pour regarder du contenu TikTok et gérer vos comptes. Tous prennent en charge HTTP, HTTPS et SOCKS5. Authentification par identifiant/mot de passe ou liste blanche d'IP. Pour des instructions de configuration détaillées, consultez notre Integration Hub.