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Proxy Twitch

Proxies IPv4 exclusifs pour les services de viewers Twitch — SOCKS5, IP propres jamais partagées entre clients, localisations en Europe de l'Est pour des streams sans publicité.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre de proxy pour Twitch.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 5,000 Mix européen IP de centre de données pour simultanés Twitch sessions de visionnage
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon service proxy
  • Exporte mon liste de proxys au format JSON
  • Affiche le locations disponible pour mon services proxy
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon services proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Emplacements et stock

Service très rapide. J'achète des adresses IP aux États-Unis chaque mois (nécessité pour certains sites et applications). Je peux dire que le prix est correct, la qualité aussi. Je l'utilise depuis 2,5 mois maintenant, le renouvellement est simple.

Nicky TickPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Des proxys européens abordables. C'est le seul fournisseur de proxys qui continue à maintenir ses prix bas. J'avais cherché quelque chose de ce genre partout sur Internet, et il s'est avéré être le fournisseur de proxys avec bande passante illimitée le moins cher.

Wowser BrowserTrustpilot, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Expérience client

J'ai essayé ce service proxy plusieurs fois et j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment bons, je me porterais garant d'eux

nasSaasHub, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Combien de proxies faut-il pour un service de viewers ?Un IP par

Un IP par session de viewer simultanée, au minimum. Pour 500 spectateurs simultanés, il vous faut 500 IP. Des pools plus importants vous donnent la marge nécessaire pour effectuer des rotations entre les streams sans réutiliser les adresses trop rapidement. Les offres datacenter de FineProxy montent à des milliers d’IP — et chaque adresse vous est exclusivement réservée sur Twitch pendant toute la durée de location.

Proxies datacenter ou ISP pour les viewers ?Les deux peuvent

Les deux peuvent fonctionner, mais différemment. Les proxies ISP passent automatiquement la vérification d’IP résidentielle — plus sûrs, mais plus chers par IP. Des IP datacenter propres, jamais utilisées sur la plateforme, fonctionnent également, surtout en grande quantité où l’avantage tarifaire compte. Les IP de FineProxy sont exclusives à notre réseau (nous sommes le fournisseur, pas un revendeur), elles n’ont donc pas été grillées par les clients d’autres services de proxy.

Pourquoi les proxies datacenter sont-ils bloqués si vite sur les autres services ?Parce que

Parce que ces fournisseurs revendent des pools partagés. La même IP est utilisée par plusieurs clients sur la même plateforme. Quand elle arrive jusqu’à vous, l’adresse est déjà signalée. Nos IP sont exclusives — si vous les louez pour Twitch, aucun autre client de notre service ne peut les utiliser sur cette plateforme.

SOCKS5 fait-il vraiment la différence ?Oui

Oui. Le protocole de streaming HLS de Twitch envoie la vidéo par petits segments. Les proxies HTTP interfèrent avec cette transmission, provoquant du buffering ou déclenchant la détection. SOCKS5 gère cela sans problème. Pour tout usage lié à Twitch — visionnage, boost, monitoring — utilisez toujours SOCKS5.

Un proxy pour débloquer Twitch peut-il réduire les publicités ?Les publicités

Les publicités sont intégrées directement dans le flux vidéo, il est donc impossible de les bloquer. En revanche, leur fréquence dépend de la localisation de votre connexion. Via des proxies d'Europe de l'Est (Pologne, Roumanie, Serbie), les utilisateurs constatent systématiquement moins de publicités, voire aucune. Ce n'est pas garanti, mais la différence est suffisamment notable pour que beaucoup choisissent délibérément ces localisations lors de longues sessions de visionnage.

Guide

Proxies Twitch : services de viewers, accès aux streams et gestion de comptes

5 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Les services de viewership Twitch reposent sur un seul élément : des IP propres que la plateforme n'a jamais vues. Après la mise à jour de détection d'août 2025, les compteurs de vues sur l'ensemble de la plateforme ont chuté de 5 à 22 % du jour au lendemain — la plupart des services utilisant des IP datacenter recyclées ont été éliminés en une seule vague. Seuls ceux disposant d'adresses fraîches ont survécu.

Pourquoi la qualité des IP fait toute la différence

La plateforme vérifie désormais bien plus que votre simple adresse. Empreintes TLS (JA3), schémas de durée de session, timing de connexion, signaux comportementaux — tout est analysé. Mais le tout premier filtre reste la réputation de l'IP. Si l'adresse a déjà été utilisée pour du boosting par quelqu'un d'autre, elle est signalée avant même que votre première connexion ne s'établisse.

C'est là que la plupart des fournisseurs de proxies échouent. Ils vendent des pools partagés — les mêmes IP sont attribuées en rotation à des dizaines de clients ciblant la même plateforme. Le temps que vous obteniez l'adresse, quelqu'un l'a déjà grillée.

FineProxy fonctionne différemment. Nous sommes le fournisseur, pas un revendeur. Nos IP n'existent que dans notre propre réseau — vous ne les trouverez dans aucun autre service de proxies. Lorsque vous achetez un forfait pour Twitch, ces adresses vous sont exclusivement réservées pendant toute la durée de la location. Personne d'autre sur notre plateforme ne peut les utiliser sur Twitch tant que vous les louez. Ce n'est pas un argument marketing — c'est la conception même du système.

Ce que la mise à jour d'août 2025 a réellement changé

Twitch a déployé un nouveau système de détection de bots fin août 2025. L'effet immédiat : une chute des compteurs de vues sur l'ensemble de la plateforme. Dès le 25 août, les chiffres sont remontés — signe que les services dotés d'une infrastructure solide se sont adaptés rapidement.

Ce que la plateforme vérifie désormais :

  • Réputation et type d'IP (les plages datacenter sont signalées instantanément)
  • Empreintes TLS — le « handshake » de votre connexion possède une signature unique
  • Comportement de session — durée de visionnage, moments d'arrivée et de départ, caractère organique ou non du schéma
  • Corrélation avec l'activité du chat — les viewers qui n'interagissent jamais se distinguent nettement des vrais utilisateurs

Les IP de datacenter seules ne suffisent plus pour les services de viewers. Les proxies ISP portent des adresses résidentielles qui passent la vérification du type d'IP, mais coûtent plus cher à l'unité. Les proxies datacenter fonctionnent toujours lorsque les IP sont réellement propres et n'ont jamais été utilisées sur la plateforme — c'est précisément ce que garantit l'allocation exclusive de FineProxy.

Mise à l’échelle des services de viewers

Pour les services gérant des centaines ou des milliers de “viewers” simultanés, le calcul est simple : plus vous disposez d’IP uniques, plus la distribution du trafic est crédible. Une IP par session de viewer est le minimum. Réutiliser des adresses d’une session à l’autre au sein d’un même stream est risqué — la plateforme le détecte.

Nous recommandons :

  • Effectuez la rotation des IP entre les streams, pas au sein d’un même stream
  • Variez la durée des sessions — évitez que chaque « viewer » se connecte exactement pendant la même durée
  • Échelonnez les heures de connexion — 500 viewers apparaissant à la même seconde, c’est un schéma évident
  • Intégrez quelques sessions avec activité dans le chat si votre configuration le permet

L’achat d’un forfait conséquent (500 à 1000+ IP) chez FineProxy vous offre un pool suffisant pour distribuer le trafic de manière naturelle. Chaque adresse étant exclusivement réservée à votre compte pour Twitch, vous maîtrisez la réputation — personne d’autre ne peut compromettre vos IP sur la plateforme.

SOCKS5 plutôt que HTTP — toujours

Les streams Twitch utilisent le protocole HLS. Les proxies HTTP perturbent souvent la livraison des segments vidéo et se font repérer. SOCKS5 opère à un niveau inférieur et transmet tous les types de trafic sans problème. Pour les services de viewers, cela signifie des connexions stables qui ne coupent pas en plein stream.

Réduire les publicités grâce à la localisation du proxy

Depuis fin 2023, Twitch utilise le Server-Side Ad Injection (SSAI) — les publicités sont intégrées directement dans le flux vidéo. Les bloqueurs de publicités ne peuvent pas les intercepter. Mais la fréquence des publicités varie selon la région : les connexions via la Pologne, la Serbie, l’Ukraine et la Roumanie reçoivent systématiquement moins de mid-rolls, voire aucun. Un proxy pour Twitch localisé dans la bonne région résout le problème des publicités bien mieux que n’importe quelle extension de navigateur.

Accès aux streams depuis des régions bloquées

Si vous devez accéder à Twitch depuis un réseau ou un pays soumis à des restrictions, la configuration est simple — mais les détails comptent. Certains réseaux bloquent la plateforme au niveau DNS, d’autres utilisent l’inspection approfondie des paquets, et certains pays en restreignent totalement l’accès. Un seul proxy dédié situé dans un pays autorisé suffit à contourner ces trois scénarios : configurez-le dans votre navigateur ou au niveau système, et les flux se chargent comme si vous étiez connecté localement. SOCKS5 reste le meilleur choix ici aussi, car il tunnelise l’ensemble du trafic, y compris les segments HLS, sans interférence. Pour des instructions de configuration détaillées selon les navigateurs, systèmes d’exploitation et appareils de streaming, consultez notre Integration Hub — il couvre tout, de Windows et macOS à Android et la configuration au niveau du routeur.