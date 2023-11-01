Un LIR (Local Internet Registry) est un organisme autorisé à attribuer et gérer des blocs d'adresses IP ainsi que des numéros de systèmes autonomes (ASN) au sein d'une région donnée.

FineProxy opère en tant que LIR officiel, ce qui signifie que nous recevons nos blocs d'IP directement auprès des RIR (Regional Internet Registries), lesquels les obtiennent eux-mêmes de l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

Notre statut de LIR nous permet de posséder et gérer nos propres plages d'IP, de garantir l'exactitude des registres et d'assurer un fonctionnement légal et transparent conforme aux règles de gouvernance régionale d'Internet — sans revendre des IP de tiers.