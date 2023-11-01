Tarifs Proxy — FineProxy
Bienvenue sur notre page de tarification des proxies. Vous y trouverez une liste complète de forfaits proxy adaptés à vos besoins, avec des tarifs basés sur le nombre d'adresses IP et le pays de votre choix.
Configurez votre offre proxy.
Chaque choix actualise le prix instantanément. Commencez par le type de proxy, puis définissez les emplacements, le volume, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative.
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Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.
Il est indiqué que FineProxy est également un LIR. Qu'est-ce que cela signifie ?Un LIR (Local
Un LIR (Local Internet Registry) est un organisme autorisé à attribuer et gérer des blocs d'adresses IP ainsi que des numéros de systèmes autonomes (ASN) au sein d'une région donnée.
FineProxy opère en tant que LIR officiel, ce qui signifie que nous recevons nos blocs d'IP directement auprès des RIR (Regional Internet Registries), lesquels les obtiennent eux-mêmes de l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority).
Notre statut de LIR nous permet de posséder et gérer nos propres plages d'IP, de garantir l'exactitude des registres et d'assurer un fonctionnement légal et transparent conforme aux règles de gouvernance régionale d'Internet — sans revendre des IP de tiers.
Est-il vrai que plus on dispose d'adresses IP, plus le risque de bannissement diminue ?Dans bien des
Dans bien des cas, oui — un pool de proxies plus vaste permet de répartir le trafic et de réduire les risques de détection ou de blocage. Lorsque les requêtes proviennent de multiples adresses IP propres, il devient plus difficile pour les services cibles de les relier à une source unique.
Cela dit, ce n'est pas une garantie absolue. De nombreuses plateformes utilisent l'analyse comportementale, le fingerprinting et des systèmes de CAPTCHA pour détecter l'automatisation.
L'approche idéale repose sur un équilibre — des IP stables, un niveau de concurrence raisonnable et des schémas d'activité naturels. FineProxy fournit de vastes pools d'IP propres, conçus spécifiquement pour minimiser le risque de détection tout en maintenant des performances optimales.
Pourquoi les proxies datacenter sont-ils si abordables ?Les proxies
Les proxies datacenter sont hébergés sur des serveurs haute capacité au sein de centres de données professionnels, et non fournis par des FAI grand public. Cette architecture réduit considérablement les coûts opérationnels tout en maintenant vitesse et fiabilité.
Parce que FineProxy possède sa propre infrastructure et gère l'intégralité de la pile réseau — des serveurs AMD Threadripper aux liaisons montantes de 10 à 40 Gbit/s — nous sommes en mesure d'offrir des performances de niveau entreprise à des tarifs hautement compétitifs.
Quels types de proxies proposez-vous ?FineProxy propose
FineProxy propose deux grandes catégories de proxies :
- Proxies datacenter — la meilleure option pour l'automatisation à grande échelle, l'analyse de données et le travail en ligne en général.
- Proxies ISP — des proxies statiques premium acheminés via de véritables sous-réseaux de fournisseurs d'accès, idéaux pour les sessions longue durée et le ciblage géographique.
Les deux catégories sont disponibles en configuration statique ou rotative, selon les exigences de votre workflow.
Pourquoi les tarifs de FineProxy figurent-ils parmi les plus bas du marché ?Notre efficacité tarifaire
Notre efficacité tarifaire repose sur une optimisation réseau intelligente et un contrôle total de l'infrastructure. FineProxy utilise un monitoring du trafic piloté par IA pour détecter les routes sous-utilisées et attribuer automatiquement les IP les plus rapides aux utilisateurs.
La possession de notre propre matériel et de nos plages IP élimine les marges des revendeurs, tandis que nos centres de données Tier-III/IV garantissent un uptime constant sans coûts d'hébergement gonflés.
Cette combinaison d'automatisation et de propriété directe nous permet de maintenir une qualité premium à des prix inférieurs à ceux du marché.
Utilisez-vous des listes de proxies publics récupérées en ligne ou vos propres adresses IP ?FineProxy opère exclusivement
FineProxy opère exclusivement sur ses propres plages IP allouées, obtenues directement grâce à son statut LIR.
Nous ne récupérons, ne revendons ni ne louons jamais de listes de proxies publics — chaque IP provient d'un sous-réseau vérifié et légalement attribué.
Cela garantit que tous les services FineProxy sont propres, stables et pleinement conformes, sans aucun risque d'adresses blacklistées ou partagées.
Comment FineProxy
fonctionnent les tarifs
La tarification de FineProxy repose sur la configuration choisie. Vous n'avez plus à parcourir un catalogue de forfaits fixes pour sélectionner celui qui se rapproche le plus de vos besoins. Le calculateur crée une offre adaptée au type de proxy, à la zone géographique, au nombre d'IP, à la durée de facturation et aux options disponibles dont votre workflow a précisément besoin.
Choisissez d'abord le modèle de proxy
Les proxies datacenter en forfait offrent le coût par adresse le plus bas pour l'automatisation à grande échelle. Les proxies dédiés sont proposés à partir d'une seule IP privée. Les proxies ISP statiques ajoutent un enregistrement sur un réseau grand public pour les workflows qui exigent un niveau de confiance supérieur de la part des plateformes. Les proxies rotatifs sont configurés selon des crédits de requêtes plutôt qu'un nombre fixe d'IP.
Configurez uniquement ce dont vous avez besoin
Après avoir choisi le type de proxy, sélectionnez un ou plusieurs emplacements disponibles et définissez la quantité nécessaire. Les produits compatibles permettent également d'activer la prise en charge UDP. Le calculateur applique le tarif en vigueur et affiche immédiatement le nouveau prix, sans qu'il soit nécessaire de comparer des dizaines de fiches d'offres presque identiques.
Les durées de facturation restent flexibles
Le prix par défaut couvre 30 jours. Les durées de facturation plus longues appliquent automatiquement la remise disponible, tandis que le calculateur maintient visibles le coût mensuel et le coût total. Vous pouvez modifier n'importe quel paramètre avant de passer au paiement.
Ce que comprend chaque offre
Les offres FineProxy comprennent l'activation instantanée, les méthodes d'authentification prises en charge, l'exportation des listes de proxies, la gestion via API et MCP, ainsi qu'un délai de remboursement de 24 heures. Les offres datacenter statiques, dédiées et ISP incluent une bande passante illimitée plutôt qu'une facturation au Go.