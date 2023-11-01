LIR（本地互联网注册机构）是一个经授权在特定区域内分配和管理 IP 地址空间及自治系统号码（ASN）的组织。

FineProxy 以官方 LIR 身份运营，这意味着我们直接从 RIR（区域互联网注册机构）获取 IP 地址段，而 RIR 则从 IANA（互联网号码分配机构）获取这些资源。

作为 LIR，我们能够自主拥有和管理 IP 地址段，确保注册信息准确无误，并在区域互联网治理规则下合法、透明地运营——无需转售第三方 IP。