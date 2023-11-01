代理价格 — FineProxy
欢迎访问我们的代理定价页面。在这里，您可以找到根据您的需求量身定制的完整代理套餐列表，价格基于 IP 地址数量和所选国家/地区而定。
配置您的 代理套餐。
每项选择都会即时更新价格。先选择代理类型，再设置具体位置、数量、计费周期和可选 UDP 支持。
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在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
页面提到 FineProxy 同时也是 LIR，这是什么意思？直接分配IP
LIR（本地互联网注册机构）是一个经授权在特定区域内分配和管理 IP 地址空间及自治系统号码（ASN）的组织。
FineProxy 以官方 LIR 身份运营，这意味着我们直接从 RIR（区域互联网注册机构）获取 IP 地址段，而 RIR 则从 IANA（互联网号码分配机构）获取这些资源。
作为 LIR，我们能够自主拥有和管理 IP 地址段，确保注册信息准确无误，并在区域互联网治理规则下合法、透明地运营——无需转售第三方 IP。
拥有的 IP 地址越多，被封禁的风险就越低，这是真的吗？通常如此，并非总是
在大多数情况下，是的——更大的代理池有助于分散流量，降低被检测或封锁的风险。当请求来自多个干净的 IP 地址时，目标服务更难将它们关联到同一来源。
但这并非万能保障。许多平台会采用行为分析、浏览器指纹识别和 CAPTCHA 系统来检测自动化操作。
最佳策略是均衡配置——稳定的 IP、合理的并发量以及自然的访问行为模式。FineProxy 提供大规模、干净的 IP 池，专为降低检测风险、保持高性能而设计。
为什么数据中心代理价格如此实惠？基础设施高效
数据中心代理托管在专业数据中心的高容量服务器上，而非由消费级 ISP 提供。这种架构在保持速度和稳定性的同时，大幅降低了运营成本。
FineProxy 拥有自有基础设施，并管理从 AMD Threadripper 服务器到 10–40 Gbit/s 上行链路的整个网络架构，因此我们能够以极具竞争力的价格提供企业级性能。
您们销售哪些类型的代理？四种配置
FineProxy 提供两大代理类别：
- 数据中心代理——适用于大规模自动化、数据分析和日常网络操作的最佳选择。
- ISP 代理——通过真实 ISP 子网路由的高端静态代理，非常适合长期会话和区域定向需求。
两种类别均提供静态和轮换配置，可根据您的业务需求灵活选择。
为什么 FineProxy 的价格是市场上最低的之一？基础设施自有
我们的价格优势源于智能网络优化和基础设施的自主管控。FineProxy 采用 AI 驱动的流量监控系统，检测低负载路由并自动为用户分配最快的可用 IP。
自有硬件和 IP 段消除了中间商加价，同时 Tier-III/IV 级数据中心确保稳定的正常运行时间，无需承担高昂的托管费用。
自动化技术与自有基础设施的结合，使我们能够以低于市场的价格持续提供优质服务。
您们使用的是抓取的公共代理列表还是自有 IP 地址？自有IP
FineProxy 完全使用通过 LIR 资质直接获取的自有分配 IP 段运营。
我们从不抓取、转售或租用公共代理列表——每一个 IP 均来自经过验证且合法分配的子网。
这确保了 FineProxy 的所有服务干净、稳定且完全合规，不存在被列入黑名单或与他人共享地址的风险。
FineProxy
定价方式
FineProxy 采用基于配置的定价方式。您无需再浏览固定套餐目录，从中选择最接近需求的方案。计算器会根据工作流程所需的具体代理类型、地理位置、IP 数量、计费周期和可用选项来定制方案。
先选择代理模式
套餐式数据中心代理可为大规模自动化提供最低的单地址成本。独享代理最低可从一个私有 IP 起购。静态 ISP 代理具备消费级网络注册属性，适合需要更高平台信任度的工作流程。轮换代理按请求额度配置，而不是按固定 IP 数量配置。
只配置您需要的内容
选择代理类型后，选择一个或多个可用位置并设置所需数量。兼容的产品还可启用 UDP 支持。计算器会应用当前资费并立即显示更新后的价格，因此无需比较数十张几乎相同的套餐卡片。
计费周期灵活可选
默认价格涵盖 30 天。选择更长的计费周期时，系统会自动应用相应的可用折扣，同时计算器会持续显示月度费用和总费用。继续结账前，您可以修改任何参数。
每个方案都包含什么
FineProxy 方案均包含即时激活、受支持的身份验证方式、代理列表导出、API 和 MCP 管理，以及 24 小时退款期限。静态数据中心、独享和 ISP 方案均采用不限流量带宽，而不是按 GB 计费。