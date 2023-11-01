配置您的 代理套餐。
根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。
正在加载当前套餐…
在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。
FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 独享.
|数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用
|本页推荐独享个人使用，1 个 IP 起
|ISPISP 注册的静态地址
|轮换按 API 额度计费
|最适合
|大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
|长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
|会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
|数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
|每个地址的用户数
|最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
|1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
|最多 5 人
|共享池
|平台信任度
|标准数据中心 ASN
|高 — 专属
|高 — ISP 注册
|因代理池而异
|起价
|$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
|$12 / 100 IPs按需精确购买。
|$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低订单
|100 个 IP
|1 IP
|100 个 IP
|250 万额度
|地址使用期限
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|每次请求更换
|带宽
|不限流量
|不限流量
|不限流量
|额度按请求计费，而非按 GB 计费。
|UDP / 语音通话
|可选附加功能
|可选附加功能
|可选附加功能
|不可用
|协议
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|认证
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|API 密钥
|查看套餐
|查看独享套餐
|查看 ISP 套餐
|查看套餐
独享
个人使用，1 个 IP 起
长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
高 — 专属
$12 / 100 IPs按需精确购买。
1 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
数据中心套餐
按 IP 段销售，共享使用
大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
标准数据中心 ASN
$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
ISP
ISP 注册的静态地址
会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
最多 5 人
高 — ISP 注册
$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
轮换
按 API 额度计费
数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
共享池
因代理池而异
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250 万额度
每次请求更换
额度按请求计费，而非按 GB 计费。
不可用
HTTP, SOCKS5
API 密钥
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。
热门代理位置
FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。
只需连接一次。
然后直接提问即可。
FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。
然后只需说
- 购买一个美国独享 IP，用于 DeepSeek API 密钥
- 将 203.0.113.7 加入我的代理服务 IP 白名单
- 将我的代理列表导出为 JSON
- 显示今天错误率最高的服务
- 显示我的代理服务状态和账单详情
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。
无论如何要求，智能代理都不会执行的操作
花费您的资金
六个工具会影响余额，均需要
wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。
支付超过报价的金额
每次购买都包含报价中的
expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。
随意取消
两个不可逆工具在没有
confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。
重复扣款
涉及付款的调用使用
idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。
手动设置
选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。
系统
浏览器
应用
为速度而构建。
流量永不限量。
在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。
测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。
500 Mbps
每个代理（标准远程服务器测试）
99.97%
连接在 1,973,500 次请求中成功建立
96
单个 IP 上的并发线程，无性能下降
0
带宽上限 — 所有套餐均不限流量
独享 AMD EPYC
使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。
自有子网
IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。
80 Gbps 上行链路
每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。
Tier III / IV
各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。
实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。
本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。
从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。
API 和智能代理访问
我很喜欢FineProxy的代理，速度非常快，而且不容易被检测到。我将它用于关键词工具等自动化任务和数据抓取，效果带来了质的提升。客服也非常出色，无论何时需要帮助，都能提供24/7全天候支持，为你解决问题。代理质量确实很棒。
他们提供API，用户可以通过API从网站获取代理。尽管客服的英语不太好，但他们很努力地帮助我。此外，他们还提供每7天更换IP的服务。
运行账户
我把它用于Twitch机器人，运行得非常完美。感谢FineProxy为我的特定需求用心提供了一个非常出色的系统。
我在找一种不需要复杂注册和繁琐设置的服务。FineProxy非常合适——我买了套餐，获得了访问权限，几分钟内就连接完成了。我用它做社交媒体和分析。到目前为止，我没有遇到严重问题，连接非常好，价格也很实惠。
最低订单
我最初在测试中买了1Avito代理。已确认——有效。因为我是新手，连接出了问题。卖家没有放弃，亲自检查并帮了忙。现在每周我都会用一个代理包从他们那里取用，社会网络表现很好，速度也不错。.比如。如果你在网站上写作，卖家在线时会迅速回复。我推荐！
朋友们好，我想表达一下我对代理的看法，5不同国家能以非常低的价格获得10或30天的 10000 ip，这就是我的结论。同事们，我只能说你们会被迫思考
为什么 DeepSeek 会在没有任何警告的情况下降低我的请求速度？动态限流
DeepSeek 会根据服务器负载实时调整限制。没有任何已公布的阈值可供您参考。当平台繁忙时，您的账户可用容量会减少。他们已公开确认了这一点，但并未提供任何提升个人限制的途径。
实际上我能发送多少请求？未公开
没有人能给出确切答案——DeepSeek 并未公开具体数字。据用户反馈，在低峰时段每分钟发送数十个请求不会有问题；而在高峰时段，即使每分钟仅 5-10 个请求也可能触发延迟。这正是限制令人头疼的原因——您无法针对一个无法量化的东西做规划。
我需要多少个 API 密钥？先从 3–5 个开始
如果使用单个密钥就遇到了限流，建议从 3 到 5 个密钥开始。每个密钥使用独立的 IP，在 DeepSeek 看来就像是不同的用户。观察延迟出现的频率，根据需要逐步增加。
DeepSeek 会封锁数据中心 IP 吗？不会
不需要。DeepSeek’s API 是为程序化访问设计的——他们本身就预期服务器流量。速率限制取决于您的账户和使用模式，与您的 IP 类型无关。
免费层级能用于实际工作吗？适合小型项目
用于测试和小型项目——可以。但对于需要稳定吞吐量的场景，动态限流会让它变得不可靠。付费账户能获得更高的优先级，但在高峰时段同样不能完全免疫。多个付费密钥搭配多个独立 IP 是最稳定的方案。