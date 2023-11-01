配置您的 代理套餐。
根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。
正在加载当前套餐…
在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。
FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.
|本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用
|独享个人使用，1 个 IP 起
|ISPISP 注册的静态地址
|轮换按 API 额度计费
|最适合
|大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
|长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
|会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
|数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
|每个地址的用户数
|最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
|1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
|最多 5 人
|共享池
|平台信任度
|标准数据中心 ASN
|高 — 专属
|高 — ISP 注册
|因代理池而异
|起价
|$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
|$12 / 100 IPs按需精确购买。
|$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低订单
|100 个 IP
|1 IP
|100 个 IP
|250 万额度
|地址使用期限
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|每次请求更换
|带宽
|不限流量
|不限流量
|不限流量
|额度按请求计费，而非按 GB 计费。
|UDP / 语音通话
|可选附加功能
|可选附加功能
|可选附加功能
|不可用
|协议
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|认证
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|API 密钥
|查看套餐
|查看独享套餐
|查看 ISP 套餐
|查看套餐
数据中心套餐
按 IP 段销售，共享使用
大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
标准数据中心 ASN
$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
独享
个人使用，1 个 IP 起
长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
高 — 专属
$12 / 100 IPs按需精确购买。
1 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
ISP
ISP 注册的静态地址
会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
最多 5 人
高 — ISP 注册
$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
轮换
按 API 额度计费
数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
共享池
因代理池而异
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250 万额度
每次请求更换
额度按请求计费，而非按 GB 计费。
不可用
HTTP, SOCKS5
API 密钥
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。
热门代理位置
FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。
只需连接一次。
然后直接提问即可。
FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。
然后只需说
- 购买 100 个数据中心 IP 位于 南美洲，并将 203.0.113.7 加入白名单
- 显示我今天的南美洲代理流量成功率
- 续订本周到期且总额低于 $200 的所有服务
- 在下次可免费刷新时轮换我的 IP
- 将最新代理列表导出为 JSON
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。
无论如何要求，智能代理都不会执行的操作
花费您的资金
六个工具会影响余额，均需要
wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。
支付超过报价的金额
每次购买都包含报价中的
expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。
随意取消
两个不可逆工具在没有
confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。
重复扣款
涉及付款的调用使用
idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。
手动设置
选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。
系统
浏览器
应用
为速度而构建。
流量永不限量。
在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。
测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。
500 Mbps
每个代理（标准远程服务器测试）
99.97%
连接在 1,973,500 次请求中成功建立
96
单个 IP 上的并发线程，无性能下降
0
带宽上限 — 所有套餐均不限流量
独享 AMD EPYC
使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。
自有子网
IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。
80 Gbps 上行链路
每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。
Tier III / IV
各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。
实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。
本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。
从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。
位置与库存
一个定性、快速且稳定的工作代理，我非常满意，这正是我所需要的。在我的国家（乌克兰），许多网站和社交网络被封锁，现在这个问题解决了。价格令人满意，对于大量代理（1000+），我只付20 dlr，比你在任何地方都找不到的代理更便宜更快，所以我推荐这个服务给你。
Fineproxy.org 以其可靠性和多样化的代理方式令人印象深刻，适用于不同用途。国家范围广泛，连接便捷，且保证匿名。适合商务和个人使用。
负载下速度
如果你在寻找高质量的代理，FineProxy是一个很好的选择。我对高速和稳定的连接印象深刻。客户支持工作迅速且专业。是的，价格略高于平均水平，但对于这种服务水平来说，这是合理的。我对结果很满意。
FineProxy是一家稳健的代理服务提供商，拥有全球丰富的服务器选择。我已经使用他们的服务几个月了，主要是SEO工具和市场调研，性能一直都很稳定。连接速度很快，IP 很少被标记或屏蔽。他们的仪表盘操作简单，设置代理也很简单。客服专业，回复咨询迅速。价格结构具有竞争力，尤其是散装套餐。总体而言，Fineproxy.org在个人和商业用途中都提供了卓越的性价比和可靠的服务。
流量永不限量
其他供应商按GB甚至按请求收费，这些公司始终忠于使命，提供价格合理的数据中心代理和无限带宽。我在网上找了很久，找到了他们，挺高兴的。
这是我最喜欢的代理服务器之一。安装快捷。这让高空的无限交通和速度都非常满足。 六个月的服务器使用技术支持从未因帮助而延迟。我很高兴！我给你五星好评！荣幸！
南美代理包含哪些国家？套餐包含多国代理
该套餐包含来自阿根廷、巴西和墨西哥的代理。这是一个多国混合配置，IP 从池中随机分配，不支持指定特定国家。
南美代理通常用于哪些场景？常用于这些场景
它们常用于本地网络抓取、查看区域搜索结果、运营社交网络和电商平台，以及从拉丁美洲地区生成流量。
这些代理可以用于多账号管理吗？可以
可以。当不需要指定特定国家时，南美代理适合多账号管理任务。IP 分布在整个池中，有效分离流量。
南美代理与欧洲或美国代理有什么区别？主要区别是地区
核心区别在于流量的地理来源。当拉丁美洲地区对您的业务至关重要时，这些 IP 尤为实用——该地区的竞争往往较低，且本地网站的行为表现与其他地区存在明显差异。
南美代理会影响网速吗？代理会增加一跳
任何代理都会增加一个路由跳转，但我们的基础设施基于最新一代 AMD Threadripper 主机，配备 10–40 Gbit/s 上行链路；在目标网站允许的情况下，单个节点可维持约 500 Mbit/s 的速度。实际使用中，合理控制请求频率和并发量后，用户几乎感受不到额外延迟。
实时南美洲代理
每 15 分钟更新
免费的南美洲公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。