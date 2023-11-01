在远程服务器（VPS/独立服务器）上，通过合理配置（keep-alive、连接池、就近地理位置），峰值速度可达 400–500 Mbps。需要注意的关键因素：您的总吞吐量受限于链路中最慢的环节——通常是您自身的网络或路由。我们这边提供的是稳定的大带宽通道；代理本身不会超出您连接所允许的速度上限。