配置您的 代理套餐。
根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。
正在加载当前套餐…
在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。
FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.
|本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用
|独享个人使用，1 个 IP 起
|ISPISP 注册的静态地址
|轮换按 API 额度计费
|最适合
|大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
|长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
|会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
|数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
|每个地址的用户数
|最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
|1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
|最多 5 人
|共享池
|平台信任度
|标准数据中心 ASN
|高 — 专属
|高 — ISP 注册
|因代理池而异
|起价
|$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
|$12 / 100 IPs按需精确购买。
|$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低订单
|100 个 IP
|1 IP
|100 个 IP
|250 万额度
|地址使用期限
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|每次请求更换
|带宽
|不限流量
|不限流量
|不限流量
|额度按请求计费，而非按 GB 计费。
|UDP / 语音通话
|可选附加功能
|可选附加功能
|可选附加功能
|不可用
|协议
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|认证
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|API 密钥
|查看套餐
|查看独享套餐
|查看 ISP 套餐
|查看套餐
数据中心套餐
按 IP 段销售，共享使用
大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
标准数据中心 ASN
$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
独享
个人使用，1 个 IP 起
长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
高 — 专属
$12 / 100 IPs按需精确购买。
1 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
ISP
ISP 注册的静态地址
会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
最多 5 人
高 — ISP 注册
$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
轮换
按 API 额度计费
数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
共享池
因代理池而异
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250 万额度
每次请求更换
额度按请求计费，而非按 GB 计费。
不可用
HTTP, SOCKS5
API 密钥
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。
热门代理位置
FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。
只需连接一次。
然后直接提问即可。
FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。
然后只需说
- 购买5,000 数据中心 IP 用于 流量套利
- 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 代理服务
- 导出我的 代理列表 （JSON 格式）
- 显示今天错误率最高的服务
- 续订本周到期的所有代理服务
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。
无论如何要求，智能代理都不会执行的操作
花费您的资金
六个工具会影响余额，均需要
wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。
支付超过报价的金额
每次购买都包含报价中的
expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。
随意取消
两个不可逆工具在没有
confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。
重复扣款
涉及付款的调用使用
idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。
手动设置
选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。
系统
浏览器
应用
为速度而构建。
流量永不限量。
在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。
测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。
500 Mbps
每个代理（标准远程服务器测试）
99.97%
连接在 1,973,500 次请求中成功建立
96
单个 IP 上的并发线程，无性能下降
0
带宽上限 — 所有套餐均不限流量
独享 AMD EPYC
使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。
自有子网
IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。
80 Gbps 上行链路
每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。
Tier III / IV
各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。
实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。
本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。
从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。
负载下速度
“绝对是我用过的最好的代理服务！速度快得惊人，我可以毫无缓冲地流式播放我喜欢的节目。界面用户友好，方便连接不同服务器。强烈推荐给需要可靠访问的人！”
我找不到比这更好的服务，尤其是住宅无限，我以为用了之后质量会开始下降，但说实话，整个使用时间里，它一直保持在99%以上，感觉真是太棒了。祝你好运，希望能保持这样
流量永不限量
虽然其他服务商按GB甚至按请求收费，但这些公司始终坚守其保持互联网免费且安全的使命。他们的数据中心选项便宜且带宽无限。
我们已经使用FineProxy两年了。无限带宽和连接都非常出色且稳定。强烈推荐。
位置与库存
FineProxy一直是我业务需求的可靠工具。这些代理节点快速、稳定，且可从多个地点访问。价格实惠，客服团队响应迅速且专业。强烈推荐给有需要的人。读完这篇，再写一篇
FineProxy超出了我的预期！他们的代理快速、安全且极其可靠。丰富的IP和地点选项让我可以轻松定制以满足需求。支持团队响应迅速且乐于助人，确保任何问题都能迅速解决。强烈推荐给任何寻找可信代理服务的人！
应该选择哪些代理进行广告套利？静态 ISP IP
静态 ISP IP 在整个租用期内保持固定。原则是一个账户对应一个稳定的 IP。您锁定国家、时区和语言，同时 Cookie 和双重验证在各个会话之间持续保留。这减少了平台审核，使账户行为更加可预测。
那么流量套利需要什么呢？大批量数据中心代理
大批量数据中心（DC）IP 套餐，具备高带宽：数万个地址，从负载最低的子网中随机分配，按 /24 子网和国家进行分布。这让您能够并行化流量流而不会触及单个 IP 或地区的限制。
实际能达到什么样的速度？速度取决于哪些因素？400–500 Mbps
在远程服务器（VPS/独立服务器）上，通过合理配置（keep-alive、连接池、就近地理位置），峰值速度可达 400–500 Mbps。需要注意的关键因素：您的总吞吐量受限于链路中最慢的环节——通常是您自身的网络或路由。我们这边提供的是稳定的大带宽通道；代理本身不会超出您连接所允许的速度上限。
大流量套餐的定价机制是怎样的？批发定价
我们采用批发模式并自动化分配。大批量购买时，单个 IP 价格可低至 $0.10 以下（具体费率取决于套餐）。地址在负载最低的子网中随机分配，出现问题的 IP 段可根据您套餐的条款快速替换。
ISP 代理和 DC 代理可以在同一个项目中混合使用吗？可以
可以，这也是常见的搭配方案。静态 ISP 代理适用于登录、身份验证以及需要高信任度的敏感操作；而大量上传、批量任务和测试则交给数据中心代理池处理。将域名和角色分开管理，两种场景就不会互相干扰。
支持哪些协议和访问方法？HTTP HTTPS SOCKS5
HTTP、HTTPS 和 SOCKS5（TCP）。授权方式为用户名/密码或白名单（绑定您的外部 IP）。针对 Discord/RTC 场景，我们提供 UDP 选项（需另行购买），但对于大多数流量套利任务，TCP 已经足够。
如何避免与同一 IP 上的其他客户产生任务冲突？随机分配
我们从负载最低的子网中随机分配地址，每个 IP 最多约五个客户共用。重叠的概率很低。如果您发现某些地址出现性能下降，请标记告知我们——我们会根据您套餐的条款建议替换地址。
规划时应考虑哪些限制？并发连接数
主要限制是每个服务的并发连接数。在这些连接之内，请求速率取决于目标平台自身的阈值。最佳实践：将负载均匀分散到您的所有 IP 上，并模拟真实用户行为——随机化暂停、尽可能使用缓存、错误时采用指数退避策略。