配置您的 静态 ISP 代理套餐。
根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。
正在加载当前套餐…
在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。
FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： ISP.
|数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用
|独享个人使用，1 个 IP 起
|本页推荐ISPISP 注册的静态地址
|轮换按 API 额度计费
|最适合
|大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
|长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
|会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
|数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
|每个地址的用户数
|最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
|1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
|最多 5 人
|共享池
|平台信任度
|标准数据中心 ASN
|高 — 专属
|高 — ISP 注册
|因代理池而异
|起价
|$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
|$12 / 100 IPs按需精确购买。
|$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低订单
|100 个 IP
|1 IP
|100 个 IP
|250 万额度
|地址使用期限
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|每次请求更换
|带宽
|不限流量
|不限流量
|不限流量
|额度按请求计费，而非按 GB 计费。
|UDP / 语音通话
|可选附加功能
|可选附加功能
|可选附加功能
|不可用
|协议
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|认证
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|API 密钥
|查看套餐
|查看独享套餐
|查看 ISP 套餐
|查看套餐
ISP
ISP 注册的静态地址
会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
最多 5 人
高 — ISP 注册
$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
数据中心套餐
按 IP 段销售，共享使用
大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
标准数据中心 ASN
$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
独享
个人使用，1 个 IP 起
长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
高 — 专属
$12 / 100 IPs按需精确购买。
1 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
轮换
按 API 额度计费
数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
共享池
因代理池而异
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250 万额度
每次请求更换
额度按请求计费，而非按 GB 计费。
不可用
HTTP, SOCKS5
API 密钥
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。
热门代理位置
FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。
只需连接一次。
然后直接提问即可。
FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。
然后只需说
- 购买 100 个欧洲静态 ISP 代理
- 将我的 ISP 代理列表导出为 JSON
- 更新我的 ISP 代理服务 IP 白名单
- 显示我的服务状态和下次到期日期
- 显示我的 ISP 代理套餐发票详情
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。
无论如何要求，智能代理都不会执行的操作
花费您的资金
六个工具会影响余额，均需要
wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。
支付超过报价的金额
每次购买都包含报价中的
expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。
随意取消
两个不可逆工具在没有
confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。
重复扣款
涉及付款的调用使用
idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。
手动设置
选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。
系统
浏览器
应用
为速度而构建。
流量永不限量。
在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。
测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。
500 Mbps
每个代理（标准远程服务器测试）
99.97%
连接在 1,973,500 次请求中成功建立
96
单个 IP 上的并发线程，无性能下降
0
带宽上限 — 所有套餐均不限流量
独享 AMD EPYC
使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。
自有子网
IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。
80 Gbps 上行链路
每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。
Tier III / IV
各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。
实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。
本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。
从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。
运行账户
每个人都有自由的权利，现在我也拥有了，价格非常低廉。自从我订阅了，就没有速度或无法访问的问题，现在我可以参与国外朋友的所有社交活动。而且，当然没有封禁）设置过程很顺利也很简单。FineProxy客服响应迅速且乐于助人。
我把它用于Twitch机器人，运行得非常完美。感谢FineProxy为我的特定需求用心提供了一个非常出色的系统。
流量永不限量
价格实惠的欧盟代理。这是唯一一家仍然保持低价的代理服务商。我在整个互联网上一直寻找这样的服务，结果发现它是提供无限带宽的代理服务商中最便宜的。
其他供应商按GB甚至按请求收费，这些公司始终忠于使命，提供价格合理的数据中心代理和无限带宽。我在网上找了很久，找到了他们，挺高兴的。
负载下速度
FineProxy 提供值得信赖且高速的代理解决方案，拥有广泛的 IP、实惠的套餐和可靠的客户服务。
Fineproxy.org 提供不错的代理服务，拥有丰富的 IP 和地点选择。然而，连接速度有时不稳定，支持响应也可能比预期慢。虽然该服务适合基本任务，但可能无法完全满足更高需求或特定需求的用户需求。价格具有竞争力，但对于依赖其进行专业或密集使用的用户来说，性能可能会更稳定。
ISP 代理和普通住宅代理之间有什么区别?静态IP保持不变
普通住宅代理通过实际的家庭设备（某人的手机或路由器，已加入代理网络）来路由流量。这些 IP 频繁轮换（通常按每个请求轮换），速度取决于该用户的家庭连接，按每GB计费。ISP 代理使用相同类型的住宅 IP 地址，但将其托管在数据中心服务器上。IP 是静态的（不会更改），速度一致且快速，FineProxy 按每个 IP 计费，提供无限带宽而不是按GB计费。
ISP 代理比数据中心代理更好吗?适用于受保护网站
对于平台检查 IP 类型的任务——是的。ISP 代理通过数据中心 IP 无法通过的住宅检查。研究表明，ISP 代理在受保护的网站上达到 85-95% 的成功率，而数据中心的成功率为 40-60%。但如果您的目标不阻止数据中心流量（公共 API、未受保护的目录、新闻网站），数据中心代理更便宜且同样有效。先从数据中心开始，在需要时切换到 ISP。
我如何知道一个 "ISP 代理" 是否真的是住宅代理?检查ASN
在 WHOIS 数据库或 IPinfo.io 等工具中检查 IP。真正的 ISP 代理追溯到消费互联网服务提供商（Comcast、AT&T 等），而不是托管公司或云服务提供商。如果它显示数据中心 ASN，那么无论卖家如何称呼它，它都是一个重新标记的数据中心代理。
带宽真的无限吗?是
是的。FineProxy 的 ISP 代理没有流量限制、没有节流阈值，也没有在超过一定使用量后降低性能的公平使用政策。无限意味着在每个 IP、每个协议、每天都无限。
我可以将 ISP 代理用于抓取吗?是
可以，它们对于抓取阻止数据中心代理的网站特别有效。由于 IP 看起来像住宅 IP，反爬虫系统会对其给予更高的信任。对于需要数百个 IP 的大规模抓取，对于未受保护的目标，数据中心代理更具成本效益。当目标特别要求住宅外观的地址时，ISP 代理才有意义。
支持哪些协议？三种协议
HTTP、HTTPS 和 SOCKS5——都在同一个 IP 上。HTTPS 连接通过每个 IP 地址的单独 SSL 证书进行保护。SOCKS5 包括对实时应用的 UDP 关联支持。
我需要多少个 ISP 代理来进行社交媒体管理?每账户一个
每个账户一个是最安全的方法。如果您管理 50 个账户，您需要 50 个 ISP 代理。有些人在一个 IP 上运行 2-3 个低活动账户，但平台在检测这种行为方面变得越来越好，所以我们建议一一对应。
静态 ISP 代理：
数据中心速度，住宅网络信任度
数据中心代理和传统住宅代理之间存在差距。数据中心 IP 速度快、价格便宜，但在那些关心连接者身份的平台上容易被标记。住宅 IP 看起来合法，但不断轮换，通过家庭设备运行速度不稳定，按流量计费 — 当任务涉及数百个请求时成本会迅速增加。 ISP 代理正好填补了这个空隙。由真实互联网服务提供商发放的静态住宅 IP 地址，但托管在数据中心级别的服务器上。您的连接对任何检查 IP 来源的网站看起来都是住宅连接。但在幕后，它运行在专业基础设施上，拥有家庭连接无法比肩的速度和正常运行时间。
ISP 代理的实际工作原理
该 IP 属于 ISP — 在 WHOIS 数据库中显示为住宅地址，与合法提供商关联。但它并非通过某人的家庭路由器路由，而是托管在具有直接光纤连接到骨干网络的服务器上。结果是：目标网站看到的是清白历史的住宅 IP，而你获得的是数据中心级别的性能。
正是这种混合方法使 ISP 代理在积极阻止数据中心流量的平台上达到 85-95% 的成功率。相同目标上传统数据中心 IP 的成功率仅为 40-60%。信任差异是真实且可衡量的。
为什么无限带宽改变了成本计算
大多数 ISP 代理提供商按流量计费：$5-12/GB 是标准价格范围。乍一看似乎合理——但当您计算真实使用成本时就不同了。
管理20个内容丰富的社交媒体账户每月轻易消耗30-50 GB。从多个地点进行流媒体验证，1080p下每小时消耗2-5 GB。每天对数千个SKU进行电商价格监控，每月产生数百GB数据。按$5/GB计，200 GB月工作量成本为$1,000。按$12/GB，则为$2,400。
FineProxy的静态住宅代理无限带宽计划完全消除了这一问题。按IP的固定价格，无流量计量，无超额费用。通过代理流动的数据量完全由您决定，不会成为我们发票上的一项费用。
与某些宣传“无限”却暗藏公平使用上限的服务商不同，FineProxy 说的是真正的无限。没有达到一定阈值后的限速，没有并发会话数的削减，没有任何附加条款。
FineProxy ISP代理包含的内容
来自真实ISP的静态IPv4地址。每个地址在整个租赁期间保持不变——不轮换、不改变、不被重新分配。这是真正的静态连接，而不是30分钟后过期的
每个 IP 支持三种协议：HTTP、HTTPS（配备独立 SSL 证书，对从您的设备到代理服务器的完整路径进行加密）以及用于非 Web 流量的静态住宅代理 SOCKS5。三种协议运行在同一个 IP 上，您可以根据任务需求自由切换，无需使用不同的地址。
认证通过强制 IP 绑定实现，同时支持通过 /21 子网掩码使用用户名/密码认证以应对动态 IP 场景。基于我们自有基础设施，单连接速度高达 500 Mbps——这些并非从第三方网络租赁后贴牌包装的 IP。
谁在使用静态住宅代理，为什么要用
账户管理是主要用例。社交媒体平台、电商市场、广告投放后台——任何需要每个账户保持一致且看起来像住宅 IP 的地址、在会话间不变的场景。一个 IP 对应一个账户，无重叠，无关联。
电子商务运营依赖它们来处理数据中心 IP 被屏蔽的任务：在具有反机器人保护的平台上进行价格监控、限量商品结账自动化以及跨多个地区账户的店铺管理。
流媒体和内容验证团队使用 ISP 代理来检查内容在各地区的可用性和广告投放情况。无限带宽很重要——按 GB 计费会使这种持续监控变得极其昂贵。
SEO 专业人士使用它们进行排名追踪和搜索结果分析，搜索引擎经常限流或屏蔽数据中心 IP 段。快速的 ISP 代理服务器具备住宅指纹识别，可以返回真实用户看到的相同结果。
如何区分真正的 ISP 代理和重新标签的数据中心代理
买家之间的一个常见抱怨：有些提供商将标准数据中心 IP 标记为 “ISP” 或 “静态住宅”。该 IP 在 WHOIS 中实际上不追溯到消费者 ISP，而是追溯到托管公司。“住宅” 标签只是营销，不是现实。
购买 ISP 代理地址前，请验证 IP 来源。IPinfo.io 等工具可以显示一个地址是属于住宅 ISP 还是数据中心 ASN。FineProxy 的静态住宅 IP 追溯到合法的互联网服务提供商——这就是为什么平台对它们的处理方式与数据中心地址不同。这种区别不是表面的；它内置于反机器人系统分类传入连接的方式中。
我们的付费住宅代理服务不是数据中心 IP 的重新标签。这些是来自真实 ISP 的真正住宅代理，运行在我们自有基础设施上。