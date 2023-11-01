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该 IP 属于 ISP — 在 WHOIS 数据库中显示为住宅地址，与合法提供商关联。但它并非通过某人的家庭路由器路由，而是托管在具有直接光纤连接到骨干网络的服务器上。结果是：目标网站看到的是清白历史的住宅 IP，而你获得的是数据中心级别的性能。

正是这种混合方法使 ISP 代理在积极阻止数据中心流量的平台上达到 85-95% 的成功率。相同目标上传统数据中心 IP 的成功率仅为 40-60%。信任差异是真实且可衡量的。