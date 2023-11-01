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Proxy ISP

IPv4 residencial estático de ISP reales: HTTP/HTTPS/SOCKS5, hasta 500 Mbps, ancho de banda ilimitado — sin facturación por GB, sin rotación, sin límites de uso razonable.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
ISP estáticoISP registrado
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy ISP estático.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: ISP.

Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPRecomendado aquíISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 100 proxies ISP estáticos en Europa
  • Exportar mi lista de proxy ISP como JSON
  • Actualizar el lista blanca de IP para mi servicio proxy ISP
  • Mostrar el estado y la próxima fecha de vencimiento de mi servicio
  • Mostrar los detalles de la factura de mi plan proxy ISP
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Cuentas corrientes

Todo el mundo tiene derecho a la libertad y ahora yo también la tengo a un precio muy modesto. Desde que tengo una suscripción no había ningún problema de velocidad o inaccesibilidad y ahora puedo participar en todas las actividades sociales de mis amigos en el extranjero. Por otra parte, no hay prohibiciones, por supuesto) La instalación fue fácil y sin problemas. El soporte FineProxy es muy sensible y útil.

Vadim MikoyanPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Lo usé con un bot de Twitch y funcionó perfectamente. Agradezco a FineProxy que haya creado un sistema muy bueno para lo que necesito en particular.

blastzadaaaaSaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Proxies de la UE asequibles. El único proveedor de proxies que sigue manteniendo sus precios bajos. Busqué algo así por todo internet y resultó ser el proveedor de proxies más barato con ancho de banda ilimitado.

Wowser BrowserTrustpilot, Este añoTraducido del inglésFuente

Mientras que otros proveedores cobran por GB o incluso por solicitud, estos chicos permanecen fieles a su misión y ofrecen proxies de centro de datos a precios razonables con ancho de banda ilimitado. Busqué por todo el Internet un servicio como este y me alegro de haberlos encontrado.

bhwowsersNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

Velocidad bajo carga

FineProxy ofrece una solución proxy confiable y de alta velocidad con una amplia gama de IPs, planes asequibles y servicio al cliente confiable.

AyushDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

FineProxy.org ofrece un servicio proxy decente con una amplia selección de IPs y ubicaciones. Sin embargo, las velocidades de conexión pueden ser inconsistentes a veces, y la respuesta de soporte puede ser más lenta de lo esperado. Si bien el servicio es adecuado para tareas básicas, puede no satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios con mayores demandas o requisitos específicos. El precio es competitivo, pero el rendimiento podría ser más estable para aquellos que confían en él para un uso profesional o intensivo.

Charles BrownProxyRate, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Cuál es la diferencia entre los proxies ISP y los proxies residenciales convencionales?Estatica fija

Los proxies residenciales convencionales enrutan el tráfico a través de dispositivos domésticos reales: el teléfono o router de alguien que aceptó participar en una red de proxies. Estas IP rotan con frecuencia (a menudo en cada solicitud), la velocidad depende de la conexión doméstica de esa persona y el precio se cobra por gigabyte. Los proxies ISP utilizan el mismo tipo de direcciones IP residenciales, pero las alojan en servidores de centro de datos. La IP estática (no cambia), las velocidades son consistentes y rápidas, y FineProxy cobra por IP con ancho de banda ilimitado en lugar de por GB.

¿Son mejores los proxies ISP que los proxies de centro de datos?Para sitios protegidos

Para tareas donde las plataformas verifican el tipo de IP, sí. Los proxies ISP superan las comprobaciones residenciales que las IP de datacenter no pasan. Estudios muestran que los proxies ISP alcanzan tasas de éxito del 85-95% en sitios protegidos, frente al 40-60% de los de datacenter. Pero si tu objetivo no bloquea tráfico de datacenter (API públicas, catálogos sin protección, sitios de noticias), los proxies de datacenter son más baratos e igual de efectivos. Empieza con datacenter y cambia a ISP cuando sea necesario.

¿Cómo puedo saber si un "proxy ISP" es realmente residencial?Compruebe el ASN

Verifique la IP en bases de datos WHOIS o herramientas como IPinfo.io. Un proxy ISP auténtico se rastrea hasta un proveedor de servicios de Internet para consumidores (Comcast, AT&T, etc.), no hasta una empresa de hosting o un proveedor de nube. Si muestra un ASN de centro de datos, se trata de un proxy de centro de datos reetiquetado, sin importar cómo lo denomine el vendedor.

¿El ancho de banda es realmente ilimitado?

Sí. Los proxies ISP de FineProxy’ no tienen límites de tráfico, ni umbrales de throttling, ni políticas de uso justo que reduzcan el rendimiento tras cierto nivel de consumo. Ilimitado significa ilimitado en cada IP, cada protocolo, todos los días.

¿Puedo usar proxies ISP para scraping?

Sí, y son especialmente eficaces para hacer scraping en sitios que bloquean los proxies de datacenter. Como la IP aparenta ser residencial, los sistemas anti-bot le otorgan mayor confianza. Para scraping a gran escala donde se necesitan cientos de IPs, los proxies de datacenter resultan más rentables en objetivos sin protección. Los proxies ISP cobran sentido cuando el sitio objetivo exige específicamente direcciones de apariencia residencial.

¿Qué protocolos son compatibles?Tres protocolos

HTTP, HTTPS y SOCKS5 — todos en la misma IP. Las conexiones HTTPS están protegidas con certificados SSL individuales por dirección IP. SOCKS5 incluye soporte UDP asociado para aplicaciones en tiempo real.

¿Cuántos proxies ISP necesito para gestionar redes sociales?Una por cuenta

Uno por cuenta es el enfoque más seguro. Si gestionas 50 cuentas, necesitas 50 proxies ISP. Algunas personas manejan 2-3 cuentas de baja actividad por IP, pero las plataformas cada vez detectan mejor este patrón, así que recomendamos una relación uno a uno.

Proxies estáticas ISP:
Velocidad de Datacenter con Fideicomiso Residencial

Existe una brecha entre los proxies de datacenter y los residenciales tradicionales. Las IPs de datacenter son rápidas y económicas, pero se marcan en plataformas que verifican quién está detrás de la conexión. Las IPs residenciales parecen legítimas, pero rotan constantemente, funcionan a través de dispositivos domésticos con velocidades impredecibles y cobran por gigabyte — lo que se acumula rápidamente cuando la tarea implica más de unos cientos de solicitudes. Los proxies ISP se ubican justo en esa brecha. Una dirección IP residencial estática emitida por un proveedor de servicios de Internet real, pero alojada en servidores de nivel datacenter. Su conexión parece residencial ante cualquier sitio web que verifique el origen de la IP. Pero detrás de escena, funciona sobre infraestructura profesional con la velocidad y el uptime que las conexiones domésticas no pueden igualar.

01

Cómo funcionan realmente los proxies ISP

La IP pertenece a un ISP — aparece en las bases de datos WHOIS como una dirección residencial, vinculada a un proveedor legítimo. Pero en lugar de enrutarse a través del router doméstico de alguien, está alojada en un servidor conexión de fibra directa a redes troncales. El resultado: el sitio objetivo ve una IP residencial con un historial limpio, mientras usted obtiene rendimiento de datacenter.

Este enfoque híbrido es la razón por la que los proxies ISP alcanzan tasas de éxito del 85-95% en plataformas que bloquean activamente el tráfico de datacenter. Las IPs de datacenter tradicionales logran entre un 40-60% en los mismos objetivos. La diferencia de confianza es real y medible.

02

Por qué el ancho de banda ilimitado cambia las cuentas

La mayoría de los proveedores de proxies ISP cobran por gigabyte: entre $5 y $12/GB es el rango habitual. A primera vista parece razonable, hasta que calculas lo que cuesta el uso real.

Gestionar 20 cuentas de redes sociales contenido multimedia consume fácilmente entre 30 y 50 GB al mes. La verificación de streaming desde múltiples ubicaciones gasta entre 2 y 5 GB por hora a 1080p. Ejecutar comprobaciones de precios en e-commerce con miles de SKU cada día genera cientos de gigabytes mensuales. A $5/GB, una carga de trabajo de 200 GB al mes cuesta $1,000. A $12/GB, son $2,400.

Los planes de proxies residenciales estáticos con ancho de banda ilimitado de FineProxy eliminan este problema por completo. Precio fijo por IP, sin medidor de tráfico, sin cargos por exceso. La cantidad de datos que fluye a través de tu proxy es asunto tuyo, no una línea en nuestra factura.

Y a diferencia de algunos proveedores que anuncian “ilimitado” pero aplican límites ocultos de uso justo, en FineProxy lo decimos literalmente. Sin throttling tras cierto umbral, sin reducción de sesiones simultáneas, sin asteriscos.

03

Qué incluyen los proxies ISP de FineProxy

Direcciones IPv4 estáticas de ISP reales. Cada dirección permanece contigo durante todo el periodo de alquiler: no rota, no cambia, no se reasigna. Es una conexión genuinamente estática, no una “sticky session” que expira a los 30 minutos.

Cada IP admite tres protocolos: HTTP, HTTPS con un certificado SSL individual que cifra la ruta completa desde su dispositivo hasta el proxy, y SOCKS5 de proxy residencial estático para tráfico no web. Los tres protocolos funcionan sobre la misma IP, por lo que puede alternar entre ellos según la tarea sin necesidad de direcciones separadas.

La autenticación funciona mediante vinculación obligatoria de IP, con acceso opcional por usuario/contraseña sobre una máscara de subred /21 para situaciones de IP dinámica. Las velocidades alcanzan hasta 500 Mbps por conexión en infraestructura propia — no se trata de IP arrendadas de una red de terceros reempaquetadas bajo nuestra marca.

04

Quién usa proxies residenciales estáticos y por qué

La gestión de cuentas es el caso de uso principal. Redes sociales, marketplaces, paneles de publicidad: cualquier plataforma donde cada cuenta necesite una IP consistente con apariencia residencial que no cambie entre sesiones. Una IP por cuenta, sin solapamientos, sin vínculos cruzados.

Las operaciones de e-commerce dependen de ellos para tareas donde las IP de datacenter son bloqueadas: monitoreo de precios en plataformas con protección anti-bot, automatización de compras para artículos de edición limitada y gestión de tiendas en múltiples cuentas regionales.

Los equipos de verificación de streaming y medios utilizan proxies ISP para comprobar la disponibilidad de contenido y la ubicación de anuncios en distintas regiones. El ancho de banda ilimitado es clave aquí: la facturación por GB hace que este tipo de monitoreo continuo resulte prohibitivamente caro.

Los profesionales de SEO los utilizan para el seguimiento de posiciones y el análisis de SERP en casos donde los motores de búsqueda limitan o bloquean los rangos de datacenter. Un servidor proxy ISP rápido con huella residencial devuelve los mismos resultados que vería un usuario real.

05

Cómo distinguir proxies ISP reales de datacenter rebautizados

Una queja recurrente entre los compradores: algunos proveedores venden IP de datacenter estándar etiquetadas como “ISP” o “residencial estático”. La IP en realidad no apunta a un ISP de consumo en WHOIS, sino a una empresa de hosting. La etiqueta “residencial” es marketing, no realidad.

Antes de comprar direcciones de proxy ISP, verifica el origen de la IP. Herramientas como IPinfo.io muestran si una dirección pertenece a un ISP residencial o a un ASN de datacenter. Las IP residenciales estáticas de FineProxy están registradas a nombre de proveedores de servicios de Internet legítimos, y por eso las plataformas las tratan de forma diferente a las direcciones de datacenter. La diferencia no es cosmética; está integrada en cómo los sistemas anti-bot clasifican las conexiones entrantes.

Nuestro servicio de pago de proxies residenciales no es un simple cambio de marca sobre IPs de datacenter. Se trata de proxies residenciales reales de ISPs genuinos, operando sobre nuestra propia infraestructura.