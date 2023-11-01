Proxy ISP
IPv4 residencial estático de ISP reales: HTTP/HTTPS/SOCKS5, hasta 500 Mbps, ancho de banda ilimitado — sin facturación por GB, sin rotación, sin límites de uso razonable.
Configure su Plan proxy ISP estático.
Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.
Cargando planes actuales...
Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.
Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.
Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: ISP.
|Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidos
|DedicadoPersonal, de una sola IP
|Recomendado aquíISPDirecciones estáticas registradas por ISP
|RotarFacturado en créditos API
|Mejor para
|Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
|Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
|Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
|Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
|Personas por dirección
|Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
|1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
|Hasta 5
|Pool compartido
|Confianza en la plataforma
|EstándarCentro de datos ASN
|Alto — exclusivo
|Alta — ISP registrada
|Varía según el pool
|Precio desde
|$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
|$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
|$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Orden mínima
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|Créditos de 2,5 millones de dólares
|Abordar la tenencia
|Estático para el término
|Estático para el término
|Estático para el término
|Cambios por solicitud
|Ancho de banda
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
|UDP / llamadas de voz
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|No disponible
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticación
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|Clave de API
|Ver planes
|Ver planes específicos
|Ver planes ISP
|Ver planes
ISP
Direcciones estáticas registradas por ISP
Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
Hasta 5
Alta — ISP registrada
$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Centro de datos del paquete
Se vende en bloques, compartidos
Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
EstándarCentro de datos ASN
$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Dedicado
Personal, de una sola IP
Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
Alto — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
1 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Rotar
Facturado en créditos API
Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Pool compartido
Varía según el pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Créditos de 2,5 millones de dólares
Cambios por solicitud
CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
No disponible
HTTP, SOCKS5
Clave de API
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.
Ubicaciones de proxy superior
Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.
Conecte una vez.
Entonces, pregunta.
FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.
Entonces di
- Comprar 100 proxies ISP estáticos en Europa
- Exportar mi lista de proxy ISP como JSON
- Actualizar el lista blanca de IP para mi servicio proxy ISP
- Mostrar el estado y la próxima fecha de vencimiento de mi servicio
- Mostrar los detalles de la factura de mi plan proxy ISP
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.
Lo que el agente no hará — lo que usted pida
Gastar su dinero
Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.
wallet:spend
Pagar más de lo cotizado
Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.
espera_total_centros
Cancelar por capricho
Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin
confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.
Te cobraré dos veces.
Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.
idempotency_key
Configuración manual
Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.
Sistemas
Navegadores
Aplicaciones
Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.
FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.
Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.
500Mbps
por proxy en pruebas estándar de servidor remoto
99.97%
de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes
96
Hilos concurrentes en una IP sin degradación
0
Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan
AMD EPYC dedicado
Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.
Subredes propias
Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.
Enlace ascendente de 80 Gbps
Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.
Nivel III / IV
Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.
El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.
Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.
Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.
Cuentas corrientes
Todo el mundo tiene derecho a la libertad y ahora yo también la tengo a un precio muy modesto. Desde que tengo una suscripción no había ningún problema de velocidad o inaccesibilidad y ahora puedo participar en todas las actividades sociales de mis amigos en el extranjero. Por otra parte, no hay prohibiciones, por supuesto) La instalación fue fácil y sin problemas. El soporte FineProxy es muy sensible y útil.
Lo usé con un bot de Twitch y funcionó perfectamente. Agradezco a FineProxy que haya creado un sistema muy bueno para lo que necesito en particular.
Tráfico nunca medido
Proxies de la UE asequibles. El único proveedor de proxies que sigue manteniendo sus precios bajos. Busqué algo así por todo internet y resultó ser el proveedor de proxies más barato con ancho de banda ilimitado.
Mientras que otros proveedores cobran por GB o incluso por solicitud, estos chicos permanecen fieles a su misión y ofrecen proxies de centro de datos a precios razonables con ancho de banda ilimitado. Busqué por todo el Internet un servicio como este y me alegro de haberlos encontrado.
Velocidad bajo carga
FineProxy ofrece una solución proxy confiable y de alta velocidad con una amplia gama de IPs, planes asequibles y servicio al cliente confiable.
FineProxy.org ofrece un servicio proxy decente con una amplia selección de IPs y ubicaciones. Sin embargo, las velocidades de conexión pueden ser inconsistentes a veces, y la respuesta de soporte puede ser más lenta de lo esperado. Si bien el servicio es adecuado para tareas básicas, puede no satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios con mayores demandas o requisitos específicos. El precio es competitivo, pero el rendimiento podría ser más estable para aquellos que confían en él para un uso profesional o intensivo.
¿Cuál es la diferencia entre los proxies ISP y los proxies residenciales convencionales?Estatica fija
Los proxies residenciales convencionales enrutan el tráfico a través de dispositivos domésticos reales: el teléfono o router de alguien que aceptó participar en una red de proxies. Estas IP rotan con frecuencia (a menudo en cada solicitud), la velocidad depende de la conexión doméstica de esa persona y el precio se cobra por gigabyte. Los proxies ISP utilizan el mismo tipo de direcciones IP residenciales, pero las alojan en servidores de centro de datos. La IP estática (no cambia), las velocidades son consistentes y rápidas, y FineProxy cobra por IP con ancho de banda ilimitado en lugar de por GB.
¿Son mejores los proxies ISP que los proxies de centro de datos?Para sitios protegidos
Para tareas donde las plataformas verifican el tipo de IP, sí. Los proxies ISP superan las comprobaciones residenciales que las IP de datacenter no pasan. Estudios muestran que los proxies ISP alcanzan tasas de éxito del 85-95% en sitios protegidos, frente al 40-60% de los de datacenter. Pero si tu objetivo no bloquea tráfico de datacenter (API públicas, catálogos sin protección, sitios de noticias), los proxies de datacenter son más baratos e igual de efectivos. Empieza con datacenter y cambia a ISP cuando sea necesario.
¿Cómo puedo saber si un "proxy ISP" es realmente residencial?Compruebe el ASN
Verifique la IP en bases de datos WHOIS o herramientas como IPinfo.io. Un proxy ISP auténtico se rastrea hasta un proveedor de servicios de Internet para consumidores (Comcast, AT&T, etc.), no hasta una empresa de hosting o un proveedor de nube. Si muestra un ASN de centro de datos, se trata de un proxy de centro de datos reetiquetado, sin importar cómo lo denomine el vendedor.
¿El ancho de banda es realmente ilimitado?Sí
Sí. Los proxies ISP de FineProxy’ no tienen límites de tráfico, ni umbrales de throttling, ni políticas de uso justo que reduzcan el rendimiento tras cierto nivel de consumo. Ilimitado significa ilimitado en cada IP, cada protocolo, todos los días.
¿Puedo usar proxies ISP para scraping?Sí
Sí, y son especialmente eficaces para hacer scraping en sitios que bloquean los proxies de datacenter. Como la IP aparenta ser residencial, los sistemas anti-bot le otorgan mayor confianza. Para scraping a gran escala donde se necesitan cientos de IPs, los proxies de datacenter resultan más rentables en objetivos sin protección. Los proxies ISP cobran sentido cuando el sitio objetivo exige específicamente direcciones de apariencia residencial.
¿Qué protocolos son compatibles?Tres protocolos
HTTP, HTTPS y SOCKS5 — todos en la misma IP. Las conexiones HTTPS están protegidas con certificados SSL individuales por dirección IP. SOCKS5 incluye soporte UDP asociado para aplicaciones en tiempo real.
¿Cuántos proxies ISP necesito para gestionar redes sociales?Una por cuenta
Uno por cuenta es el enfoque más seguro. Si gestionas 50 cuentas, necesitas 50 proxies ISP. Algunas personas manejan 2-3 cuentas de baja actividad por IP, pero las plataformas cada vez detectan mejor este patrón, así que recomendamos una relación uno a uno.
Proxies estáticas ISP:
Velocidad de Datacenter con Fideicomiso Residencial
Existe una brecha entre los proxies de datacenter y los residenciales tradicionales. Las IPs de datacenter son rápidas y económicas, pero se marcan en plataformas que verifican quién está detrás de la conexión. Las IPs residenciales parecen legítimas, pero rotan constantemente, funcionan a través de dispositivos domésticos con velocidades impredecibles y cobran por gigabyte — lo que se acumula rápidamente cuando la tarea implica más de unos cientos de solicitudes. Los proxies ISP se ubican justo en esa brecha. Una dirección IP residencial estática emitida por un proveedor de servicios de Internet real, pero alojada en servidores de nivel datacenter. Su conexión parece residencial ante cualquier sitio web que verifique el origen de la IP. Pero detrás de escena, funciona sobre infraestructura profesional con la velocidad y el uptime que las conexiones domésticas no pueden igualar.
Cómo funcionan realmente los proxies ISP
La IP pertenece a un ISP — aparece en las bases de datos WHOIS como una dirección residencial, vinculada a un proveedor legítimo. Pero en lugar de enrutarse a través del router doméstico de alguien, está alojada en un servidor conexión de fibra directa a redes troncales. El resultado: el sitio objetivo ve una IP residencial con un historial limpio, mientras usted obtiene rendimiento de datacenter.
Este enfoque híbrido es la razón por la que los proxies ISP alcanzan tasas de éxito del 85-95% en plataformas que bloquean activamente el tráfico de datacenter. Las IPs de datacenter tradicionales logran entre un 40-60% en los mismos objetivos. La diferencia de confianza es real y medible.
Por qué el ancho de banda ilimitado cambia las cuentas
La mayoría de los proveedores de proxies ISP cobran por gigabyte: entre $5 y $12/GB es el rango habitual. A primera vista parece razonable, hasta que calculas lo que cuesta el uso real.
Gestionar 20 cuentas de redes sociales contenido multimedia consume fácilmente entre 30 y 50 GB al mes. La verificación de streaming desde múltiples ubicaciones gasta entre 2 y 5 GB por hora a 1080p. Ejecutar comprobaciones de precios en e-commerce con miles de SKU cada día genera cientos de gigabytes mensuales. A $5/GB, una carga de trabajo de 200 GB al mes cuesta $1,000. A $12/GB, son $2,400.
Los planes de proxies residenciales estáticos con ancho de banda ilimitado de FineProxy eliminan este problema por completo. Precio fijo por IP, sin medidor de tráfico, sin cargos por exceso. La cantidad de datos que fluye a través de tu proxy es asunto tuyo, no una línea en nuestra factura.
Y a diferencia de algunos proveedores que anuncian “ilimitado” pero aplican límites ocultos de uso justo, en FineProxy lo decimos literalmente. Sin throttling tras cierto umbral, sin reducción de sesiones simultáneas, sin asteriscos.
Qué incluyen los proxies ISP de FineProxy
Direcciones IPv4 estáticas de ISP reales. Cada dirección permanece contigo durante todo el periodo de alquiler: no rota, no cambia, no se reasigna. Es una conexión genuinamente estática, no una “sticky session” que expira a los 30 minutos.
Cada IP admite tres protocolos: HTTP, HTTPS con un certificado SSL individual que cifra la ruta completa desde su dispositivo hasta el proxy, y SOCKS5 de proxy residencial estático para tráfico no web. Los tres protocolos funcionan sobre la misma IP, por lo que puede alternar entre ellos según la tarea sin necesidad de direcciones separadas.
La autenticación funciona mediante vinculación obligatoria de IP, con acceso opcional por usuario/contraseña sobre una máscara de subred /21 para situaciones de IP dinámica. Las velocidades alcanzan hasta 500 Mbps por conexión en infraestructura propia — no se trata de IP arrendadas de una red de terceros reempaquetadas bajo nuestra marca.
Quién usa proxies residenciales estáticos y por qué
La gestión de cuentas es el caso de uso principal. Redes sociales, marketplaces, paneles de publicidad: cualquier plataforma donde cada cuenta necesite una IP consistente con apariencia residencial que no cambie entre sesiones. Una IP por cuenta, sin solapamientos, sin vínculos cruzados.
Las operaciones de e-commerce dependen de ellos para tareas donde las IP de datacenter son bloqueadas: monitoreo de precios en plataformas con protección anti-bot, automatización de compras para artículos de edición limitada y gestión de tiendas en múltiples cuentas regionales.
Los equipos de verificación de streaming y medios utilizan proxies ISP para comprobar la disponibilidad de contenido y la ubicación de anuncios en distintas regiones. El ancho de banda ilimitado es clave aquí: la facturación por GB hace que este tipo de monitoreo continuo resulte prohibitivamente caro.
Los profesionales de SEO los utilizan para el seguimiento de posiciones y el análisis de SERP en casos donde los motores de búsqueda limitan o bloquean los rangos de datacenter. Un servidor proxy ISP rápido con huella residencial devuelve los mismos resultados que vería un usuario real.
Cómo distinguir proxies ISP reales de datacenter rebautizados
Una queja recurrente entre los compradores: algunos proveedores venden IP de datacenter estándar etiquetadas como “ISP” o “residencial estático”. La IP en realidad no apunta a un ISP de consumo en WHOIS, sino a una empresa de hosting. La etiqueta “residencial” es marketing, no realidad.
Antes de comprar direcciones de proxy ISP, verifica el origen de la IP. Herramientas como IPinfo.io muestran si una dirección pertenece a un ISP residencial o a un ASN de datacenter. Las IP residenciales estáticas de FineProxy están registradas a nombre de proveedores de servicios de Internet legítimos, y por eso las plataformas las tratan de forma diferente a las direcciones de datacenter. La diferencia no es cosmética; está integrada en cómo los sistemas anti-bot clasifican las conexiones entrantes.
Nuestro servicio de pago de proxies residenciales no es un simple cambio de marca sobre IPs de datacenter. Se trata de proxies residenciales reales de ISPs genuinos, operando sobre nuestra propia infraestructura.