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La mayoría de los proveedores de proxies ISP cobran por gigabyte: entre $5 y $12/GB es el rango habitual. A primera vista parece razonable, hasta que calculas lo que cuesta el uso real.

Gestionar 20 cuentas de redes sociales contenido multimedia consume fácilmente entre 30 y 50 GB al mes. La verificación de streaming desde múltiples ubicaciones gasta entre 2 y 5 GB por hora a 1080p. Ejecutar comprobaciones de precios en e-commerce con miles de SKU cada día genera cientos de gigabytes mensuales. A $5/GB, una carga de trabajo de 200 GB al mes cuesta $1,000. A $12/GB, son $2,400.

Los planes de proxies residenciales estáticos con ancho de banda ilimitado de FineProxy eliminan este problema por completo. Precio fijo por IP, sin medidor de tráfico, sin cargos por exceso. La cantidad de datos que fluye a través de tu proxy es asunto tuyo, no una línea en nuestra factura.

Y a diferencia de algunos proveedores que anuncian “ilimitado” pero aplican límites ocultos de uso justo, en FineProxy lo decimos literalmente. Sin throttling tras cierto umbral, sin reducción de sesiones simultáneas, sin asteriscos.