Documentación
DENUNCIAR ABUSO
Cómo informar sobre un posible uso indebido de FineProxy y qué datos ayudan a nuestro equipo a investigarlo con rapidez.
Por un Internet más seguro: nuestro compromiso contra el abuso
Estimados visitantes:
En FineProxy estamos comprometidos con un Internet más seguro. No permitimos que nuestros Servicios se utilicen para actividades ilegales o perjudiciales, incluidos intentos de acceso no autorizado, fraude con medios de pago («carding»), ataques de fuerza bruta o de credential stuffing, distribución de malware ningún otro comportamiento malicioso. Dichas actividades están estrictamente prohibidas en virtud de nuestros Términos de servicio.
Mejoramos continuamente nuestros controles de seguridad y sistemas de monitorización para detectar abusos y proteger tanto a nuestros clientes como a terceros. Si bien ningún proveedor puede garantizar que nunca se produzca un uso indebido, nos tomamos cada denuncia en serio y actuamos con rapidez cuando se identifica un abuso.
Si cree que nuestras direcciones IP han estado involucradas en actividad sospechosa o si se ha visto afectado por un abuso procedente de nuestra red, le rogamos que nos lo comunique lo antes posible. Puede contactar con nuestro equipo de seguridad por correo electrónico:
o envíe un ticket a través de nuestro sistema de soporte:
https://fineproxy.org/account_new/tickets/new
Para ayudarnos a investigar de manera eficiente, incluya todos los detalles relevantes que pueda proporcionar (por ejemplo: marcas de tiempo con zona horaria, dirección IP afectada, host destino, registros y cualquier ID de referencia).
Revisamos cada reporte y tomamos las medidas correspondientes para prevenir futuros abusos y mejorar la seguridad de nuestros Servicios.
Gracias por ayudar a mantener internet más seguro.