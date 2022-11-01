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Documentación

DENUNCIAR ABUSO

Cómo informar sobre un posible uso indebido de FineProxy y qué datos ayudan a nuestro equipo a investigarlo con rapidez.

Última actualización5 de enero de 2026
Se aplica aTodos los servicios FineProxy
Corrientes 5 de enero de 2026

Por un Internet más seguro: nuestro compromiso contra el abuso

Estimados visitantes:

En FineProxy estamos comprometidos con un Internet más seguro. No permitimos que nuestros Servicios se utilicen para actividades ilegales o perjudiciales, incluidos intentos de acceso no autorizado, fraude con medios de pago («carding»), ataques de fuerza bruta o de credential stuffing, distribución de malware ningún otro comportamiento malicioso. Dichas actividades están estrictamente prohibidas en virtud de nuestros Términos de servicio.

Mejoramos continuamente nuestros controles de seguridad y sistemas de monitorización para detectar abusos y proteger tanto a nuestros clientes como a terceros. Si bien ningún proveedor puede garantizar que nunca se produzca un uso indebido, nos tomamos cada denuncia en serio y actuamos con rapidez cuando se identifica un abuso.

Si cree que nuestras direcciones IP han estado involucradas en actividad sospechosa o si se ha visto afectado por un abuso procedente de nuestra red, le rogamos que nos lo comunique lo antes posible. Puede contactar con nuestro equipo de seguridad por correo electrónico:

[email protected]

Código QR para escribir a security@fineproxy.org

o envíe un ticket a través de nuestro sistema de soporte:

https://fineproxy.org/account_new/tickets/new

Código QR para abrir un ticket de soporte

Para ayudarnos a investigar de manera eficiente, incluya todos los detalles relevantes que pueda proporcionar (por ejemplo: marcas de tiempo con zona horaria, dirección IP afectada, host destino, registros y cualquier ID de referencia).

Revisamos cada reporte y tomamos las medidas correspondientes para prevenir futuros abusos y mejorar la seguridad de nuestros Servicios.

Gracias por ayudar a mantener internet más seguro.