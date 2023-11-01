Proxies para BAS
Proxies IPv4 para escenarios multihilo en BAS: HTTP/SOCKS5 con DNS remoto, entrega por API y aislamiento de IP por hilo para evitar límites de velocidad.
Configure su Plan proxy.
Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.
Cargando planes actuales...
Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.
Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.
Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.
|Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidos
|DedicadoPersonal, de una sola IP
|ISPDirecciones estáticas registradas por ISP
|RotarFacturado en créditos API
|Mejor para
|Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
|Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
|Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
|Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
|Personas por dirección
|Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
|1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
|Hasta 5
|Pool compartido
|Confianza en la plataforma
|EstándarCentro de datos ASN
|Alto — exclusivo
|Alta — ISP registrada
|Varía según el pool
|Precio desde
|$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
|$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
|$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Orden mínima
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|Créditos de 2,5 millones de dólares
|Abordar la tenencia
|Estático para el término
|Estático para el término
|Estático para el término
|Cambios por solicitud
|Ancho de banda
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
|UDP / llamadas de voz
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|No disponible
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticación
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|Clave de API
|Ver planes
|Ver planes específicos
|Ver planes ISP
|Ver planes
Centro de datos del paquete
Se vende en bloques, compartidos
Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
EstándarCentro de datos ASN
$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Dedicado
Personal, de una sola IP
Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
Alto — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
1 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
ISP
Direcciones estáticas registradas por ISP
Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
Hasta 5
Alta — ISP registrada
$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Rotar
Facturado en créditos API
Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Pool compartido
Varía según el pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Créditos de 2,5 millones de dólares
Cambios por solicitud
CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
No disponible
HTTP, SOCKS5
Clave de API
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.
Ubicaciones de proxy superior
Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.
Conecte una vez.
Entonces, pregunta.
FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.
Entonces di
- Compre 500 IPs de centro de datos para un proyecto BAS de 50 hilos
- Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
- Exportar mis listas de proxy como JSON
- Mostrar qué servicios tenían la tasa de error más alta hoy
- Renovar cada servicio proxy que termine esta semana
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.
Lo que el agente no hará — lo que usted pida
Gastar su dinero
Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.
wallet:spend
Pagar más de lo cotizado
Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.
espera_total_centros
Cancelar por capricho
Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin
confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.
Te cobraré dos veces.
Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.
idempotency_key
Configuración manual
Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.
Sistemas
Navegadores
Aplicaciones
Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.
FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.
Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.
500Mbps
por proxy en pruebas estándar de servidor remoto
99.97%
de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes
96
Hilos concurrentes en una IP sin degradación
0
Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan
AMD EPYC dedicado
Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.
Subredes propias
Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.
Enlace ascendente de 80 Gbps
Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.
Nivel III / IV
Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.
El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.
Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.
Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.
API y acceso a agentes
He sido utilizado durante 5+ años y este es un gran proxies para trabajar con el raspado de datos/redes sociales y cualquier otro proyecto de automatización - IPs de rotación rápida, casi todos los proxies no están bloqueados como en otros proveedores, etc. También el servicio de atención al cliente es bastante bueno.
Servicio proxy rápido y fiable con excelente tiempo de funcionamiento, gran soporte y precios asequibles. ¡Perfecto para tareas seguras de navegación y automatización!
Tráfico nunca medido
Trabajo fantástico Trabajo fantástico – Impresionantes proxies ¡Trabajo fantástico, equipo! Acabo de descubrir este servicio y estoy realmente impresionado — el valor que está ofreciendo por el precio es increíble. ¿Y ahora con acceso residencial ilimitado? Ese es el siguiente nivel. Enorme respeto a todos ustedes. ¡Definitivamente regresaré!
Proxies de la UE asequibles. El único proveedor de proxies que sigue manteniendo sus precios bajos. Busqué algo así por todo internet y resultó ser el proveedor de proxies más barato con ancho de banda ilimitado.
Apoyo
En general, estoy muy satisfecho. El precio es bajo, pero el producto es excelente. Por favor, la disponibilidad de proxies privados. Conveniente panel de control, soporte competente y lanzamiento instantáneo, justo después de la compra) Recomiendo a amigos y conocidos, ¡algo genial!)
¿Qué es lo que más te gusta de FineProxy.org? Descubrí FineProxy.org a través de recomendaciones de amigos, y la calidad del servicio es realmente excelente. El costo es bastante bajo, lo que ayuda a nuestra empresa a ahorrar significativamente en gastos. Agradezco mucho el apoyo entusiasta del equipo de apoyo de FineProxy.org. Son muy entusiastas y responden inmediatamente. FineProxy.org me ayuda a acceder a los datos más rápido y mejora la seguridad. También valoro la calidad del servicio y la política de reembolso cuando el servicio no satisface las necesidades del usuario. Revisión recogida por y alojado en G2.com. ¿Qué es lo que no te gusta de FineProxy.org? Me gustaría ver un paquete promocional importante para usuarios de alto volumen y una política promocional adicional.
¿Cuántas IPs necesito para proyectos de BAS a gran escala?Diez por hilo
Como guía práctica, calcula aproximadamente 10 IPs por hilo activo; es decir, para 50 hilos, comienza con al menos 500 IPs. Se necesitan grandes volúmenes paralelizar hilos y distribuir riesgos. Diferentes regiones o dominios deben usar direcciones distintas, con IPs separadas para sesiones «sticky». Esto reduce la superposición de límites y acelera la ejecución de tareas. Las direcciones IP también necesitan descanso periódico, y recomendamos realizar pequeñas rotaciones varias veces al día para reducir la cantidad de errores 403/429 en el sitio objetivo.
¿Qué protocolo es mejor para BAS: HTTP, HTTPS o SOCKS5?HTTP o SOCKS5
Para automatización web, HTTP es el más utilizado (compatibilidad sencilla). Si necesita resolución DNS remota y un transporte neutral, utilice SOCKS5 (en BAS especifique el modo con resolución DNS a través del proxy). Nuestros proxies admiten ambas opciones; UDP se ofrece como opción independiente (rara vez necesario en escenarios web clásicos).
¿Cómo distribuir proxies entre subprocesos para evitar superposiciones?Usar 1.000 IP
En este caso, recomendamos utilizar un paquete de 1000 IPs para 20–30 hilos. De esta forma no te encontrarás con límites de conexiones simultáneas y mantendrás las IPs limpias para tu sitio durante todo el periodo de alquiler. BAS consume muchos recursos, por lo que la carga debe gestionarse con cuidado.
Autorización: login/contraseña o vinculación por IP — ¿qué es más conveniente en BAS?Según el entorno
Si los scripts se ejecutan en un VPS, la vinculación por IP elimina la necesidad de autorización con login/contraseña. Para estaciones de trabajo o configuraciones dinámicas, login/contraseña resulta más sencillo. Soportamos ambos métodos; los formatos de lista están listos para importar en BAS.
¿Cómo evitar fugas de la IP real (DNS/WebRTC) en escenarios de navegador?Ruta todo
Activa la política de WebRTC en BAS como «block non-proxied UDP»/«Disable WebRTC», utiliza SOCKS5 con resolución remota (para que el DNS pase a través del proxy), desactiva la precarga y el DNS predictivo en el perfil y, si es posible, mantén todo el tráfico de las pestañas enrutado a través del proxy.