¡NUEVO! |Una llamada API, datos limpios de vuelta.Obtener 10.000 tokens gratis →

Proxy Global

De 100 a 50.000 IPs de datacenter en subredes mixtas, ASN propio, HTTP/HTTPS/SOCKS5, hasta 500 Mbps — tarifa fija, tráfico ilimitado.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 5.000 IPs de centro de datos de la mezcla mundial y permitir 203.0.113.7
  • Mostrar la tasa de éxito de hoy en todo mi tráfico proxy global
  • Renovar cada servicio que termine esta semana, menos de $200
  • Rotar mis IP cuando el próximo cambio sea gratuito
  • Exportar la última lista de proxy como JSON
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Ubicaciones y existencias

Recientemente revisé una revisión detallada de FineProxy y decidí probarlo yo mismo. Lo que me llamó la atención es lo flexible y fácil de usar que es el servicio. Ofrecen diferentes tipos de proxies (IPv4, móvil, residencial) y una amplia gama de ubicaciones, lo que lo hace adecuado para muchos casos de uso como SEO, raspado o navegación general. El precio también es bastante flexible, con planes para los usuarios pequeños y grandes, y me gustó mucho que proporcionan una prueba gratuita para que pueda probar el rendimiento antes de comprometerse. Otro punto positivo es el panel de mando simple y la configuración fácil, incluso los principiantes pueden empezar sin confusión. Además de eso, su enfoque en la seguridad y el anonimato hace que el servicio se sienta confiable para su uso a largo plazo. En general, basado tanto en la revisión como en mi experiencia, FineProxy parece un proveedor proxy sólido y confiable con buen rendimiento, precios justos y características útiles.

BasharDieg, Este añoTraducido del inglésFuente

El panel de control de FineProxy es intuitivo y fácil de usar. Puedo cambiar IPs o países en segundos sin problemas técnicos.

NisargPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Velocidad bajo carga

FineProxy es una opción fantástica para cualquier persona preocupada por la seguridad en línea. Sus proxies no sólo son rápidos y fiables, sino también completamente seguros, sin advertencias ni problemas de ningún tipo. Me siento confiado usando sus servicios sabiendo que priorizan la seguridad y la privacidad. Altamente recomendado para una experiencia de navegación sin preocupaciones!

kavm.85Norton Safe Web, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

FineProxy es mi punto de partida para una navegación suave e ininterrumpida. Sus representantes trabajan bien para diversas tareas y se desempeñan sin problemas. Los planes de precios son flexibles, lo que es un gran plus. ¡No podía pedir más!

josseramaSaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Llevamos dos años usando FineProxy. El ancho de banda ilimitado y la conexión son sencillamente increíbles y estables. Lo recomiendo encarecidamente.

David RhodesTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

No puedo encontrar mejores servicios que este especialmente en términos de ilimitado residencial, pensé que iba a empezar a ser de baja calidad una vez que uso pero maldita sea durante todo el tiempo que he utilizado, se mantuvo por encima del 99%, es como impresionante ser. Buena suerte y espero que siga igual.

ZainDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Por qué proxies de datacenter y no residenciales para scraping masivo?Costo

Coste. Los proxies residenciales cobran entre $5 y $15/GB. Con más de 30.000 solicitudes diarias, eso supone de cientos a miles de dólares al mes solo en ancho de banda. Las IP de datacenter en FineProxy tienen tarifa plana: tráfico ilimitado por IP. Velocidad: un datacenter responde entre 2 y 5 veces más rápido que uno residencial. Riesgo detección: sí, algunos sitios agresivos marcan rangos de datacenter. Pero Steam, motores de búsqueda, la mayoría del e-commerce y redes publicitarias — el datacenter los gestiona sin problema si se rota correctamente y se distribuye entre subnets.

¿Qué velocidad tienen las IP World Mix?Hasta 500

Hasta 500 Mbps por IP. ASN propio, uplinks directos. Para scraping paralelizado (miles de conexiones simultáneas), el cuello de botella suele ser el tiempo de respuesta del objetivo, no la velocidad del proxy. HTTP/HTTPS y SOCKS5. Certificado SSL individual por IP.

Rotativas vs estáticas: ¿cuándo usar cada una?Estático: cuando usted

Estáticas: cuando necesita la misma IP durante toda la sesión — scraping basado en login, gestión de cuentas, crawls prolongados que mantienen estado. Rotativas: cuando cada solicitud es independiente — consultas de precios, búsquedas SERP, verificación de anuncios. Las rotativas son más eficientes para volumen bruto porque las IP quemadas se reemplazan automáticamente desde el pool.

Proxies Todo el mundo en vivo
Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos Todo el mundo, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
10033 en línea·¿Necesita más? →
47.91.104.88:3128
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
Comprar
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteDubai
3.61 Mbps
100.0%
1 h
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉlitePhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 h
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
2.69 Mbps
100.0%
1 h
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 h
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
2.86 Mbps
100.0%
1 h
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 h
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteSeoul
2.37 Mbps
100.0%
1 h
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 h
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
2.03 Mbps
100.0%
1 h
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
1.97 Mbps
99.9%
1 h
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 h
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
2.82 Mbps
76.8%
1 h
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
2.77 Mbps
76.8%
1 h
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
1.12 Mbps
100.0%
1 h
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
1.11 Mbps
96.8%
1 h
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
1.68 Mbps
76.8%
1 h
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.66 Mbps
85.5%
1 h
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
267 Kbps
100.0%
1 h
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
2.06 Mbps
49.6%
1 h
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteSingapore
3.32 Mbps
97.0%
1 h
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteMoscow
473 Kbps
93.6%
1 h
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteSingapore
3.00 Mbps
87.2%
1 h
172.67.68.10:80
Cloudflare, Inc.· 1489 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.21 Mbps
100.0%
1 h
185.162.230.118:80
Cloudflare London, LLC· 1485 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.21 Mbps
100.0%
1 h
172.67.148.182:80
Cloudflare, Inc.· 1487 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.21 Mbps
100.0%
1 h
188.114.98.31:80
Cloudflare, Inc.· 1486 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.21 Mbps
100.0%
1 h
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.22 Mbps
100.0%
1 h
108.162.193.54:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.21 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.22 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.22 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.22 Mbps
100.0%
1 h
188.114.98.171:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.20 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.21 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.21 Mbps
100.0%
1 h
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.22 Mbps
100.0%
1 h
185.162.231.203:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.22 Mbps
100.0%
1 h
185.162.229.103:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.23 Mbps
100.0%
1 h
172.67.162.127:80
Cloudflare, Inc.· 1468 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.23 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 h
172.67.177.132:80
Cloudflare, Inc.· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.23 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.23 Mbps
100.0%
1 h
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.20 Mbps
100.0%
1 h
172.67.161.253:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.20 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.20 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.20 Mbps
100.0%
1 h
190.93.245.21:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h
173.245.49.138:80
Cloudflare, Inc.· 1482 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.22 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.111:80
Cloudflare, Inc.· 1487 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.21 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.26 Mbps
100.0%
1 h
173.245.49.37:80
Cloudflare, Inc.· 1454 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.24 Mbps
99.6%
1 h
172.67.223.232:80
Cloudflare, Inc.· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.24 Mbps
100.0%
1 h
141.101.121.28:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.24 Mbps
100.0%
1 h
172.67.162.173:80
Cloudflare, Inc.· 1450 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.24 Mbps
100.0%
1 h
185.162.231.199:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.24 Mbps
100.0%
1 h
172.64.149.64:80
Cloudflare, Inc.· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.24 Mbps
100.0%
1 h
141.101.120.5:80
Cloudflare, Inc.· 1445 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
185.162.228.46:80
Cloudflare London, LLC· 1445 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
141.101.120.206:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.20 Mbps
100.0%
1 h
173.245.49.156:80
Cloudflare, Inc.· 1491 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.21 Mbps
100.0%
1 h
172.67.185.191:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.21 Mbps
100.0%
1 h
172.67.180.220:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
173.245.49.17:80
Cloudflare, Inc.· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h
185.162.231.239:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
185.162.228.175:80
Cloudflare London, LLC· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h
172.67.153.189:80
Cloudflare, Inc.· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
99.9%
1 h
172.67.131.62:80
Cloudflare, Inc.· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
172.67.254.138:80
Cloudflare, Inc.· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
99.8%
1 h
172.67.197.26:80
Cloudflare, Inc.· 1227 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
172.66.46.43:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
185.162.229.213:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h
172.64.149.40:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h
172.67.181.206:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.51 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.52 Mbps
100.0%
1 h
172.67.141.154:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.52 Mbps
100.0%
1 h
141.101.121.159:80
Cloudflare, Inc.· 1178 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.53 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.55 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.55 Mbps
100.0%
1 h
185.162.229.166:80
Cloudflare London, LLC· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.55 Mbps
100.0%
1 h
141.101.120.31:80
Cloudflare, Inc.· 1149 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.57 Mbps
100.0%
1 h
172.67.73.212:80
Cloudflare, Inc.· 1150 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.56 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.57 Mbps
100.0%
1 h
172.67.254.174:80
Cloudflare, Inc.· 1197 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.50 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.51 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.51 Mbps
100.0%
1 h
172.64.80.88:80
Cloudflare, Inc.· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.51 Mbps
100.0%
1 h
172.67.176.151:80
Cloudflare, Inc.· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.51 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 h
172.67.170.3:80
Cloudflare, Inc.· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.53 Mbps
100.0%
1 h
173.245.49.246:80
Cloudflare, Inc.· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.53 Mbps
100.0%
1 h
141.101.115.245:80
Cloudflare, Inc.· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.53 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.56 Mbps
100.0%
1 h
172.67.170.16:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.56 Mbps
100.0%
1 h
185.162.231.189:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.51 Mbps
99.9%
1 h
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.53 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.53 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 h
172.67.167.40:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.53 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
141.101.120.18:80
Cloudflare, Inc.· 1430 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.26 Mbps
100.0%
1 h
172.67.170.25:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.27 Mbps
100.0%
1 h
185.162.230.33:80
Cloudflare London, LLC· 1417 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.27 Mbps
99.7%
1 h
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
172.67.206.44:80
Cloudflare, Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
141.101.115.249:80
Cloudflare, Inc.· 1430 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.26 Mbps
100.0%
1 h
172.67.254.140:80
Cloudflare, Inc.· 1429 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.26 Mbps
100.0%
1 h
172.67.72.196:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.24 Mbps
100.0%
1 h
172.67.214.126:80
Cloudflare, Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
185.162.231.33:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
185.162.229.180:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
141.101.120.132:80
Cloudflare, Inc.· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.26 Mbps
99.7%
1 h
188.114.96.38:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.26 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.26 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.26 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.26 Mbps
100.0%
1 h
172.67.185.165:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.26 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.27 Mbps
99.9%
1 h
172.67.180.60:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.27 Mbps
100.0%
1 h
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.27 Mbps
99.9%
1 h
172.67.189.206:80
Cloudflare, Inc.· 1418 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.27 Mbps
100.0%
1 h
172.67.75.29:80
Cloudflare, Inc.· 1418 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.27 Mbps
100.0%
1 h
172.67.183.219:80
Cloudflare, Inc.· 1416 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.27 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.27 Mbps
100.0%
1 h
172.66.45.123:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.27 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.27 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.28 Mbps
100.0%
1 h
172.67.180.2:80
Cloudflare, Inc.· 1431 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.26 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.93:80
Cloudflare, Inc.· 1437 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
141.101.120.156:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.27 Mbps
100.0%
1 h
172.67.177.41:80
Cloudflare, Inc.· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.24 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.24 Mbps
100.0%
1 h
141.101.121.158:80
Cloudflare, Inc.· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.24 Mbps
100.0%
1 h
172.67.182.109:80
Cloudflare, Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
172.67.197.65:80
Cloudflare, Inc.· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
172.67.205.138:80
Cloudflare, Inc.· 1437 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
172.67.214.97:80
Cloudflare, Inc.· 1437 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
172.64.149.52:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
141.101.123.6:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
185.162.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
172.67.70.39:80
Cloudflare, Inc.· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
173.245.49.66:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
99.0%
1 h
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.38 Mbps
99.8%
1 h
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h
172.67.171.178:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 h
172.67.181.179:80
Cloudflare, Inc.· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
172.67.146.243:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.226:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
185.162.230.82:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
99.9%
1 h
185.162.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
172.67.74.139:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
188.114.97.13:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.120:80
Cloudflare, Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
172.67.165.59:80
Cloudflare, Inc.· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
172.67.176.87:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
172.67.163.134:80
Cloudflare, Inc.· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
172.64.149.158:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
185.162.230.234:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.145:80
Cloudflare, Inc.· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h
172.67.177.123:80
Cloudflare, Inc.· 1210 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.49 Mbps
100.0%
1 h
185.162.231.75:80
Cloudflare London, LLC· 1197 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.50 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.51 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h
185.162.228.105:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h
172.67.106.205:80
Cloudflare, Inc.· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.50 Mbps
100.0%
1 h
172.67.185.152:80
Cloudflare, Inc.· 1204 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.50 Mbps
100.0%
1 h
185.162.230.175:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.50 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.124:80
Cloudflare, Inc.· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
185.162.229.155:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
172.67.73.163:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h
141.101.115.26:80
Cloudflare, Inc.· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.49 Mbps
100.0%
1 h
172.67.70.136:80
Cloudflare, Inc.· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
172.67.170.132:80
Cloudflare, Inc.· 1227 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
99.6%
1 h
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
172.67.180.41:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h
172.67.215.65:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.50 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h
173.245.49.86:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.50 Mbps
100.0%
1 h
141.101.120.77:80
Cloudflare, Inc.· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.49 Mbps
100.0%
1 h
172.67.188.6:80
Cloudflare, Inc.· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
172.67.75.190:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
172.64.149.15:80
Cloudflare, Inc.· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
141.101.121.180:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h
172.64.149.79:80
Cloudflare, Inc.· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h
141.101.123.5:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.49 Mbps
100.0%
1 h
172.67.181.42:80
Cloudflare, Inc.· 1208 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.49 Mbps
100.0%
1 h
172.67.176.9:80
Cloudflare, Inc.· 1207 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.49 Mbps
100.0%
1 h
172.67.179.179:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.49 Mbps
100.0%
1 h
185.162.229.63:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.44 Mbps
100.0%
1 h
141.101.120.84:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.20 Mbps
100.0%
1 h
172.67.191.227:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.20 Mbps
100.0%
1 h
172.67.207.31:80
Cloudflare, Inc.· 1497 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.20 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.48 Mbps
100.0%
1 h
141.101.123.29:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h
172.67.170.4:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.204:80
Cloudflare, Inc.· 1224 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
172.67.161.214:80
Cloudflare, Inc.· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
172.67.191.228:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.44 Mbps
100.0%
1 h
172.67.161.222:80
Cloudflare, Inc.· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.44 Mbps
100.0%
1 h
172.67.182.28:80
Cloudflare, Inc.· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteDhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 h
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h
185.162.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
185.162.229.6:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
141.101.121.193:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
172.67.221.78:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
172.67.194.35:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
172.67.192.30:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
172.67.180.23:80
Cloudflare, Inc.· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
172.67.73.111:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.43 Mbps
100.0%
1 h
141.101.121.72:80
Cloudflare, Inc.· 1258 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.43 Mbps
100.0%
1 h
172.64.85.104:80
Cloudflare, Inc.· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.43 Mbps
100.0%
1 h
172.67.176.1:80
Cloudflare, Inc.· 1258 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.43 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.44 Mbps
100.0%
1 h
185.162.230.133:80
Cloudflare London, LLC· 1257 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.43 Mbps
100.0%
1 h
188.114.96.34:80
Cloudflare, Inc.· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.44 Mbps
100.0%
1 h
172.67.221.20:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
185.162.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
185.162.229.33:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
185.162.230.210:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
172.67.180.28:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.29 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.113:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.29 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.29 Mbps
100.0%
1 h
172.67.182.138:80
Cloudflare, Inc.· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.29 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.29 Mbps
99.7%
1 h
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.30 Mbps
100.0%
1 h
188.114.96.233:80
Cloudflare, Inc.· 1380 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.30 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.211:80
Cloudflare, Inc.· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.31 Mbps
100.0%
1 h
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.31 Mbps
100.0%
1 h
172.67.75.184:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
99.9%
1 h
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.171:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h
172.67.159.197:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h
172.67.181.204:80
Cloudflare, Inc.· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.37 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.37 Mbps
100.0%
1 h
172.67.192.61:80
Cloudflare, Inc.· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.37 Mbps
98.1%
1 h
141.101.120.149:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.37 Mbps
100.0%
1 h
172.67.254.14:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
172.67.76.247:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
141.101.120.70:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
141.101.121.95:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.60:80
Cloudflare, Inc.· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
172.67.177.78:80
Cloudflare, Inc.· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
185.162.228.18:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
185.162.228.70:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
141.101.120.189:80
Cloudflare, Inc.· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
141.101.121.186:80
Cloudflare, Inc.· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
185.162.229.105:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
141.101.121.254:80
Cloudflare, Inc.· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 h
172.67.177.172:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.37 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.37 Mbps
100.0%
1 h
172.67.79.187:80
Cloudflare, Inc.· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.37 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h
188.114.96.2:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h
172.67.182.54:80
Cloudflare, Inc.· 1352 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h
172.67.254.108:80
Cloudflare, Inc.· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
172.67.160.201:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteWroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 h
185.162.231.34:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.28 Mbps
100.0%
1 h
172.67.182.45:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.28 Mbps
100.0%
1 h
185.162.228.103:80
Cloudflare London, LLC· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.27 Mbps
100.0%
1 h
172.67.254.159:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.27 Mbps
100.0%
1 h
172.67.182.112:80
Cloudflare, Inc.· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.28 Mbps
100.0%
1 h
172.67.138.63:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.28 Mbps
100.0%
1 h
185.162.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.24 Mbps
100.0%
1 h
172.67.177.141:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.24 Mbps
100.0%
1 h
172.67.70.125:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.24 Mbps
100.0%
1 h
172.67.177.243:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.24 Mbps
100.0%
1 h
188.114.96.84:80
Cloudflare, Inc.· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.24 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.24 Mbps
100.0%
1 h
172.67.170.41:80
Cloudflare, Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
141.101.121.18:80
Cloudflare, Inc.· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h
172.64.149.78:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.27 Mbps
100.0%
1 h
185.162.230.110:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.29 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.29 Mbps
100.0%
1 h
172.67.70.179:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.29 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h
185.162.231.21:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
172.67.160.140:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
172.67.231.235:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.43 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
172.67.70.221:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
172.67.254.62:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
172.67.167.64:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
185.162.229.239:80
Cloudflare London, LLC· 1257 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.43 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
172.67.82.30:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
172.67.187.75:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
173.245.49.207:80
Cloudflare, Inc.· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
141.101.123.68:80
Cloudflare, Inc.· 1264 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.43 Mbps
100.0%
1 h
172.67.177.185:80
Cloudflare, Inc.· 1264 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
188.114.96.62:80
Cloudflare, Inc.· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.44 Mbps
100.0%
1 h
141.101.123.165:80
Cloudflare, Inc.· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.44 Mbps
100.0%
1 h
172.64.156.159:80
Cloudflare, Inc.· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.44 Mbps
100.0%
1 h
185.162.229.208:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
172.67.135.90:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.43 Mbps
100.0%
1 h
173.245.49.197:80
Cloudflare, Inc.· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
172.64.149.77:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
172.67.82.195:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
172.67.70.157:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
185.162.229.24:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
172.67.167.53:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
172.67.70.176:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
141.101.121.109:80
Cloudflare, Inc.· 1314 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.37 Mbps
100.0%
1 h
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.37 Mbps
100.0%
1 h
185.162.228.129:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h
172.67.254.142:80
Cloudflare, Inc.· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h
188.114.96.45:80
Cloudflare, Inc.· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h
172.67.185.189:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
172.67.248.81:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
188.114.96.68:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
172.67.192.66:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
185.162.229.137:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.149:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.61:80
Cloudflare, Inc.· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
99.9%
1 h
172.67.255.59:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
172.67.75.197:80
Cloudflare, Inc.· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
141.101.121.8:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
185.162.230.138:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
172.67.145.39:80
Cloudflare, Inc.· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
185.162.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h
172.67.150.31:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
99.4%
1 h
141.101.123.2:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
99.4%
1 h
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
172.67.180.63:80
Cloudflare, Inc.· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
188.114.96.40:80
Cloudflare, Inc.· 1334 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
185.162.229.81:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
172.67.70.105:80
Cloudflare, Inc.· 1332 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
172.67.109.84:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
172.67.177.5:80
Cloudflare, Inc.· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h
185.162.228.248:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.32 Mbps
100.0%
1 h
172.64.149.76:80
Cloudflare, Inc.· 1360 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.32 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.32 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.32 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.167:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 h
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h
185.162.231.210:80
Cloudflare London, LLC· 1349 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
172.67.197.55:80
Cloudflare, Inc.· 1344 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
190.93.247.58:80
Cloudflare, Inc.· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
185.162.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h
185.162.231.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
172.67.134.0:80
Cloudflare, Inc.· 1344 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
185.162.228.97:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
172.67.176.222:80
Cloudflare, Inc.· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
99.7%
1 h
173.245.49.221:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
172.66.47.196:80
Cloudflare, Inc.· 1334 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
172.67.186.225:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
172.67.180.13:80
Cloudflare, Inc.· 1344 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
190.93.247.5:80
Cloudflare, Inc.· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
141.101.121.246:80
Cloudflare, Inc.· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
172.67.172.158:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
172.67.167.47:80
Cloudflare, Inc.· 1334 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
172.67.70.242:80
Cloudflare, Inc.· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h
173.245.49.97:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h
188.114.96.54:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.201:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
172.67.190.170:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
172.64.149.5:80
Cloudflare, Inc.· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
141.101.120.148:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h
172.67.179.169:80
Cloudflare, Inc.· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h
185.162.228.164:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h
172.67.218.192:80
Cloudflare, Inc.· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.37 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h
141.101.121.59:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h
172.67.161.225:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
188.114.98.202:80
Cloudflare, Inc.· 1296 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
185.162.229.37:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
188.114.96.52:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
172.67.161.220:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
172.64.82.155:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
185.162.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
172.67.166.251:80
Cloudflare, Inc.· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
185.162.229.134:80
Cloudflare London, LLC· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
108.162.198.170:80
Cloudflare, Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
172.67.70.118:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
172.67.71.100:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
141.101.120.221:80
Cloudflare, Inc.· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.228:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
141.101.113.17:80
Cloudflare, Inc.· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
172.67.215.212:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
185.162.231.150:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
185.162.231.151:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
141.101.121.134:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
172.67.67.88:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 h
172.67.133.179:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
172.67.70.122:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.142:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
141.101.123.152:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h
172.67.142.245:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
99.9%
1 h
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
172.67.181.17:80
Cloudflare, Inc.· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
172.67.230.4:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h
172.66.46.131:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
172.67.181.91:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h
141.101.121.35:80
Cloudflare, Inc.· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h
172.67.182.61:80
Cloudflare, Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.43 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
98.8%
1 h
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
172.67.70.41:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
141.101.121.161:80
Cloudflare, Inc.· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h
190.93.246.210:80
Cloudflare, Inc.· 1233 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.43 Mbps
100.0%
1 h
172.67.212.26:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.44 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.44 Mbps
100.0%
1 h
172.64.86.128:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.44 Mbps
100.0%
1 h
172.67.154.181:80
Cloudflare, Inc.· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.44 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.188:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.44 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
141.101.121.2:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.45 Mbps
100.0%
1 h
185.162.231.170:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h
172.67.72.232:80
Cloudflare, Inc.· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h
185.162.231.164:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h
172.67.136.242:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
94.7%
1 h
173.245.49.0:80
Cloudflare, Inc.· 1223 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
96.5%
1 h
173.245.49.20:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
93.3%
1 h
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anónimo
2.62 Mbps
31.2%
1 h
172.67.145.85:80
Cloudflare, Inc.· 1985 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
907 Kbps
100.0%
1 h
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
938 Kbps
100.0%
1 h
141.101.121.111:80
Cloudflare, Inc.· 1915 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
940 Kbps
100.0%
1 h
141.101.90.0:80
Cloudflare, Inc.· 1912 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
941 Kbps
100.0%
1 h
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
942 Kbps
100.0%
1 h
141.101.120.71:80
Cloudflare, Inc.· 1909 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
943 Kbps
100.0%
1 h
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
972 Kbps
100.0%
1 h
141.101.122.153:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.20 Mbps
100.0%
1 h
172.64.53.198:80
Cloudflare, Inc.· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.20 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.20 Mbps
100.0%
1 h
172.67.201.37:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.20 Mbps
100.0%
1 h
141.101.123.144:80
Cloudflare, Inc.· 1503 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.20 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.20 Mbps
100.0%
1 h
141.101.120.184:80
Cloudflare, Inc.· 1988 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
905 Kbps
100.0%
1 h
172.67.229.18:80
Cloudflare, Inc.· 1560 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h
141.101.123.14:80
Cloudflare, Inc.· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.12 Mbps
100.0%
1 h
172.67.72.41:80
Cloudflare, Inc.· 1806 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
997 Kbps
100.0%
1 h
172.67.172.159:80
Cloudflare, Inc.· 1674 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.07 Mbps
100.0%
1 h
172.67.182.146:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
172.67.177.23:80
Cloudflare, Inc.· 1780 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.01 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
998 Kbps
100.0%
1 h
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.01 Mbps
100.0%
1 h
172.67.165.253:80
Cloudflare, Inc.· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h
172.67.182.84:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.19 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.09 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.04 Mbps
100.0%
1 h
172.67.161.238:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.12 Mbps
100.0%
1 h
172.64.153.253:80
Cloudflare, Inc.· 1860 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
968 Kbps
100.0%
1 h
185.162.228.192:80
Cloudflare London, LLC· 1844 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
976 Kbps
100.0%
1 h
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
986 Kbps
100.0%
1 h
172.67.179.181:80
Cloudflare, Inc.· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
185.162.230.30:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
185.162.231.87:80
Cloudflare London, LLC· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
172.64.159.235:80
Cloudflare, Inc.· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 h
172.66.40.96:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.12 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.12 Mbps
100.0%
1 h
172.67.188.25:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.12 Mbps
100.0%
1 h
108.162.192.0:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.12 Mbps
100.0%
1 h
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.12 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.13 Mbps
99.9%
1 h
172.67.167.63:80
Cloudflare, Inc.· 1596 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.13 Mbps
100.0%
1 h
141.101.120.233:80
Cloudflare, Inc.· 1596 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.13 Mbps
100.0%
1 h
172.67.176.16:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.13 Mbps
100.0%
1 h
172.67.176.235:80
Cloudflare, Inc.· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.14 Mbps
100.0%
1 h
172.67.78.11:80
Cloudflare, Inc.· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.14 Mbps
98.6%
1 h
172.67.187.239:80
Cloudflare, Inc.· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
172.67.177.139:80
Cloudflare, Inc.· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.12 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h
172.67.181.166:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.18 Mbps
100.0%
1 h
172.66.47.97:80
Cloudflare, Inc.· 1523 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.18 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.18 Mbps
100.0%
1 h
185.162.230.36:80
Cloudflare London, LLC· 1519 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.19 Mbps
100.0%
1 h
141.101.120.193:80
Cloudflare, Inc.· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.19 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.19 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.19 Mbps
100.0%
1 h
172.67.70.162:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.19 Mbps
100.0%
1 h
172.67.154.101:80
Cloudflare, Inc.· 1509 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.19 Mbps
100.0%
1 h
172.67.190.215:80
Cloudflare, Inc.· 1507 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.19 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h
172.67.66.6:80
Cloudflare, Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.20 Mbps
100.0%
1 h
172.67.229.10:80
Cloudflare, Inc.· 1504 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.20 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.17 Mbps
100.0%
1 h
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.17 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.18 Mbps
100.0%
1 h
172.67.75.152:80
Cloudflare, Inc.· 1517 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.19 Mbps
100.0%
1 h
185.162.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1513 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.19 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.19 Mbps
100.0%
1 h
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.14 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.14 Mbps
100.0%
1 h
172.64.157.78:80
Cloudflare, Inc.· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.14 Mbps
100.0%
1 h
172.67.167.222:80
Cloudflare, Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.14 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.14 Mbps
100.0%
1 h
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.13 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.13 Mbps
100.0%
1 h
141.101.120.113:80
Cloudflare, Inc.· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h
172.67.157.174:80
Cloudflare, Inc.· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h
185.162.230.174:80
Cloudflare London, LLC· 1567 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h
141.101.121.143:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.12 Mbps
100.0%
1 h
185.162.229.0:80
Cloudflare London, LLC· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.13 Mbps
100.0%
1 h
185.162.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.13 Mbps
100.0%
1 h
141.101.123.69:80
Cloudflare, Inc.· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.13 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.12 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.12 Mbps
100.0%
1 h
172.67.214.109:80
Cloudflare, Inc.· 1601 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.12 Mbps
100.0%
1 h
172.67.157.169:80
Cloudflare, Inc.· 1599 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.13 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.13 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.13 Mbps
100.0%
1 h
173.245.49.110:80
Cloudflare, Inc.· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.10 Mbps
99.1%
1 h
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.10 Mbps
100.0%
1 h
185.162.229.68:80
Cloudflare London, LLC· 1639 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.10 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.77:80
Cloudflare, Inc.· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
141.101.123.171:80
Cloudflare, Inc.· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
188.114.96.92:80
Cloudflare, Inc.· 1639 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.10 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.94:80
Cloudflare, Inc.· 1635 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.10 Mbps
100.0%
1 h
172.67.180.11:80
Cloudflare, Inc.· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.10 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
185.162.229.76:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
172.67.129.245:80
Cloudflare, Inc.· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
185.162.229.13:80
Cloudflare London, LLC· 1623 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
172.67.191.253:80
Cloudflare, Inc.· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
172.64.149.6:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.53:80
Cloudflare, Inc.· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.12 Mbps
100.0%
1 h
185.162.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.09 Mbps
100.0%
1 h
172.67.79.163:80
Cloudflare, Inc.· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
99.6%
1 h
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.10 Mbps
100.0%
1 h
173.245.49.26:80
Cloudflare, Inc.· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
172.67.180.25:80
Cloudflare, Inc.· 1610 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.12 Mbps
100.0%
1 h
185.162.230.61:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.12 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.12 Mbps
100.0%
1 h
188.114.96.85:80
Cloudflare, Inc.· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.12 Mbps
100.0%
1 h
141.101.120.2:80
Cloudflare, Inc.· 1612 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.12 Mbps
100.0%
1 h
185.162.229.85:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.12 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.13 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.13 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.13 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.13 Mbps
100.0%
1 h
173.245.49.175:80
Cloudflare, Inc.· 1586 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.14 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.14 Mbps
100.0%
1 h
141.101.123.237:80
Cloudflare, Inc.· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.14 Mbps
100.0%
1 h
172.67.181.47:80
Cloudflare, Inc.· 1580 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.14 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.14 Mbps
100.0%
1 h
172.67.182.52:80
Cloudflare, Inc.· 1575 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.14 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h
172.67.192.42:80
Cloudflare, Inc.· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h
172.67.70.158:80
Cloudflare, Inc.· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h
172.67.70.248:80
Cloudflare, Inc.· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h
172.67.206.72:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.14 Mbps
100.0%
1 h
172.67.176.227:80
Cloudflare, Inc.· 1585 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.14 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.243:80
Cloudflare, Inc.· 1574 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.14 Mbps
100.0%
1 h
108.162.193.190:80
Cloudflare, Inc.· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h
172.67.185.183:80
Cloudflare, Inc.· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h
141.101.123.251:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h
188.114.96.53:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h
172.67.181.188:80
Cloudflare, Inc.· 1564 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h
185.162.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.13 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.14 Mbps
100.0%
1 h
172.67.132.121:80
Cloudflare, Inc.· 1565 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h
172.67.161.255:80
Cloudflare, Inc.· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h
172.67.181.152:80
Cloudflare, Inc.· 1646 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
172.67.180.247:80
Cloudflare, Inc.· 1646 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.97:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
172.67.187.124:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
141.101.120.94:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
172.67.181.220:80
Cloudflare, Inc.· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.08 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.08 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.08 Mbps
100.0%
1 h
172.67.69.18:80
Cloudflare, Inc.· 1675 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.07 Mbps
100.0%
1 h
141.101.123.19:80
Cloudflare, Inc.· 1674 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.07 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.08 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.08 Mbps
100.0%
1 h
172.67.207.127:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.08 Mbps
100.0%
1 h
172.67.208.171:80
Cloudflare, Inc.· 1669 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.08 Mbps
100.0%
1 h
172.67.254.148:80
Cloudflare, Inc.· 1667 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.08 Mbps
100.0%
1 h
141.101.123.79:80
Cloudflare, Inc.· 1662 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.08 Mbps
100.0%
1 h
172.67.177.22:80
Cloudflare, Inc.· 1664 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.08 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.08 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.10 Mbps
100.0%
1 h
188.114.97.79:80
Cloudflare, Inc.· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
172.67.156.228:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
172.67.116.234:80
Cloudflare, Inc.· 1669 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.08 Mbps
100.0%
1 h
172.67.167.62:80
Cloudflare, Inc.· 1658 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
185.162.229.22:80
Cloudflare London, LLC· 1656 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
172.64.149.0:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
173.245.49.154:80
Cloudflare, Inc.· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
172.67.70.206:80
Cloudflare, Inc.· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
172.67.192.44:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
172.67.70.165:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.10 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h
172.67.142.139:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.08 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.08 Mbps
99.9%
1 h
141.101.123.71:80
Cloudflare, Inc.· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.08 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.09 Mbps
100.0%
1 h
172.67.229.247:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
98.5%
1 h
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
141.101.120.124:80
Cloudflare, Inc.· 1654 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.252:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
185.162.231.106:80
Cloudflare London, LLC· 1627 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
172.67.175.252:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.08 Mbps
100.0%
1 h
172.67.171.237:80
Cloudflare, Inc.· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.08 Mbps
100.0%
1 h
172.64.144.237:80
Cloudflare, Inc.· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.10 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h
173.245.49.102:80
Cloudflare, Inc.· 1640 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.10 Mbps
100.0%
1 h
185.162.229.247:80
Cloudflare London, LLC· 1623 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
173.245.49.223:80
Cloudflare, Inc.· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.08 Mbps
100.0%
1 h
172.67.156.9:80
Cloudflare, Inc.· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.10 Mbps
100.0%
1 h
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.10 Mbps
100.0%
1 h
185.162.230.214:80
Cloudflare London, LLC· 1684 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.07 Mbps
100.0%
1 h
172.67.70.143:80
Cloudflare, Inc.· 1679 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.07 Mbps
100.0%
1 h
172.67.151.36:80
Cloudflare, Inc.· 1678 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.07 Mbps
100.0%
1 h
172.67.180.18:80
Cloudflare, Inc.· 1674 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.07 Mbps
97.9%
1 h
185.162.230.242:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
141.101.121.244:80
Cloudflare, Inc.· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
172.67.188.16:80
Cloudflare, Inc.· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
172.67.191.234:80
Cloudflare, Inc.· 1646 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
185.162.231.231:80
Cloudflare London, LLC· 1676 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.07 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
173.245.49.239:80
Cloudflare, Inc.· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.09 Mbps
100.0%
1 h
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.06 Mbps
100.0%
1 h
172.67.181.115:80
Cloudflare, Inc.· 1725 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h
172.67.176.57:80
Cloudflare, Inc.· 1721 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.05 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h
172.64.84.211:80
Cloudflare, Inc.· 1716 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.05 Mbps
100.0%
1 h
185.162.230.101:80
Cloudflare London, LLC· 1707 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.05 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.05 Mbps
100.0%
1 h
185.162.230.111:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.06 Mbps
100.0%
1 h
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.06 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.241:80
Cloudflare, Inc.· 1694 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.06 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.06 Mbps
100.0%
1 h
172.67.182.22:80
Cloudflare, Inc.· 1694 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.06 Mbps
100.0%
1 h
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.06 Mbps
100.0%
1 h
185.162.230.73:80
Cloudflare London, LLC· 1751 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.03 Mbps
100.0%
1 h
172.67.180.248:80
Cloudflare, Inc.· 1748 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.03 Mbps
100.0%
1 h
185.162.228.242:80
Cloudflare London, LLC· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.03 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.03 Mbps
100.0%
1 h
141.101.123.222:80
Cloudflare, Inc.· 1736 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h
173.245.49.121:80
Cloudflare, Inc.· 1735 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h
172.67.167.24:80
Cloudflare, Inc.· 1736 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h
141.101.122.160:80
Cloudflare, Inc.· 1732 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h
185.162.228.132:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.02 Mbps
100.0%
1 h
172.67.229.12:80
Cloudflare, Inc.· 1748 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.03 Mbps
100.0%
1 h
172.66.42.3:80
Cloudflare, Inc.· 1736 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h
172.67.176.189:80
Cloudflare, Inc.· 1737 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h
172.67.179.189:80
Cloudflare, Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h
172.67.70.193:80
Cloudflare, Inc.· 1729 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.04 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.02 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.03 Mbps
100.0%
1 h
172.67.75.92:80
Cloudflare, Inc.· 1755 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.03 Mbps
100.0%
1 h
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.12 Mbps
100.0%
1 h
172.67.182.62:80
Cloudflare, Inc.· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.12 Mbps
100.0%
1 h
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 h
172.67.177.168:80
Cloudflare, Inc.· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.10 Mbps
99.6%
1 h
172.67.75.5:80
Cloudflare, Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
185.162.231.249:80
Cloudflare London, LLC· 1576 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.14 Mbps
100.0%
1 h
172.67.192.9:80
Cloudflare, Inc.· 1871 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
962 Kbps
100.0%
1 h
185.162.228.28:80
Cloudflare London, LLC· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h
172.67.254.150:80
Cloudflare, Inc.· 1560 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h
172.67.223.110:80
Cloudflare, Inc.· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.16 Mbps
100.0%
1 h
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.16 Mbps
100.0%
1 h
172.67.229.35:80
Cloudflare, Inc.· 1553 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.16 Mbps
100.0%
1 h
141.101.121.37:80
Cloudflare, Inc.· 1553 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.16 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.16 Mbps
100.0%
1 h
172.67.192.34:80
Cloudflare, Inc.· 1549 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.16 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.17 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.16 Mbps
100.0%
1 h
172.67.171.210:80
Cloudflare, Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.17 Mbps
100.0%
1 h
173.245.49.118:80
Cloudflare, Inc.· 1543 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.17 Mbps
100.0%
1 h
172.67.254.244:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.17 Mbps
100.0%
1 h
172.67.182.11:80
Cloudflare, Inc.· 1540 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.17 Mbps
100.0%
1 h
185.162.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 1536 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.17 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h
172.67.84.132:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.17 Mbps
100.0%
1 h
185.162.231.25:80
Cloudflare London, LLC· 1529 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.18 Mbps
100.0%
1 h
185.162.231.190:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.18 Mbps
100.0%
1 h
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.18 Mbps
100.0%
1 h
172.64.89.52:80
Cloudflare, Inc.· 1559 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.16 Mbps
100.0%
1 h
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.16 Mbps
100.0%
1 h
185.162.231.101:80
Cloudflare London, LLC· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.16 Mbps
100.0%
1 h
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.16 Mbps
100.0%
1 h
172.67.70.201:80
Cloudflare, Inc.· 1549 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.16 Mbps
100.0%
1 h
172.67.240.120:80
Cloudflare, Inc.· 1548 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.16 Mbps
100.0%
1 h
172.67.177.156:80
Cloudflare, Inc.· 1547 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.16 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.17 Mbps
100.0%
1 h
172.64.88.89:80
Cloudflare, Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.17 Mbps
100.0%
1 h
172.67.206.134:80
Cloudflare, Inc.· 1540 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.17 Mbps
100.0%
1 h
172.67.181.3:80
Cloudflare, Inc.· 1537 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.17 Mbps
100.0%
1 h
172.66.47.76:80
Cloudflare, Inc.· 1536 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.17 Mbps
99.9%
1 h
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
1.17 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.18 Mbps
100.0%
1 h
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.18 Mbps
100.0%
1 h
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h
173.245.49.41:80
Cloudflare, Inc.· 1516 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.19 Mbps
94.1%
1 h
141.101.120.202:80
Cloudflare, Inc.· 2245 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
802 Kbps
100.0%
1 h
172.67.72.158:80
Cloudflare, Inc.· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
881 Kbps
100.0%
1 h
172.64.89.0:80
Cloudflare, Inc.· 2231 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
807 Kbps
100.0%
1 h
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteSlough
2.75 Mbps
46.6%
1 h
172.67.173.118:80
Cloudflare, Inc.· 2011 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
895 Kbps
100.0%
1 h
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
854 Kbps
100.0%
1 h
141.101.120.10:80
Cloudflare, Inc.· 2102 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
856 Kbps
100.0%
1 h
172.67.167.10:80
Cloudflare, Inc.· 2103 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
856 Kbps
100.0%
1 h
188.114.96.101:80
Cloudflare, Inc.· 2101 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
857 Kbps
100.0%
1 h
141.101.121.228:80
Cloudflare, Inc.· 2098 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
858 Kbps
100.0%
1 h
172.67.88.82:80
Cloudflare, Inc.· 2097 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
858 Kbps
100.0%
1 h
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
860 Kbps
100.0%
1 h
172.67.70.202:80
Cloudflare, Inc.· 2169 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
830 Kbps
100.0%
1 h
141.101.120.29:80
Cloudflare, Inc.· 2224 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
809 Kbps
100.0%
1 h
172.67.188.18:80
Cloudflare, Inc.· 2437 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
739 Kbps
100.0%
1 h
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
854 Kbps
100.0%
1 h
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
854 Kbps
100.0%
1 h
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
854 Kbps
99.6%
1 h
172.67.246.32:80
Cloudflare, Inc.· 2290 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
786 Kbps
100.0%
1 h
172.67.187.244:80
Cloudflare, Inc.· 2137 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
842 Kbps
100.0%
1 h
141.101.120.116:80
Cloudflare, Inc.· 2067 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
871 Kbps
100.0%
1 h
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
806 Kbps
100.0%
1 h
172.67.75.168:80
Cloudflare, Inc.· 2233 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
806 Kbps
100.0%
1 h
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
795 Kbps
100.0%
1 h
172.67.180.17:80
Cloudflare, Inc.· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
795 Kbps
100.0%
1 h
172.67.104.34:80
Cloudflare, Inc.· 2261 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
796 Kbps
100.0%
1 h
172.67.180.241:80
Cloudflare, Inc.· 2256 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
798 Kbps
100.0%
1 h
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
876 Kbps
100.0%
1 h
172.67.171.221:80
Cloudflare, Inc.· 2056 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
875 Kbps
100.0%
1 h
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
877 Kbps
100.0%
1 h
141.101.122.162:80
Cloudflare, Inc.· 2115 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
851 Kbps
100.0%
1 h
172.67.70.151:80
Cloudflare, Inc.· 2111 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
853 Kbps
100.0%
1 h
172.64.153.202:80
Cloudflare, Inc.· 2111 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
853 Kbps
100.0%
1 h
172.64.84.228:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
874 Kbps
100.0%
1 h
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
870 Kbps
100.0%
1 h
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
871 Kbps
100.0%
1 h
172.67.254.163:80
Cloudflare, Inc.· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
872 Kbps
100.0%
1 h
172.64.84.62:80
Cloudflare, Inc.· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
872 Kbps
100.0%
1 h
172.67.86.165:80
Cloudflare, Inc.· 2062 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
873 Kbps
100.0%
1 h
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
886 Kbps
100.0%
1 h
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
885 Kbps
100.0%
1 h
172.67.70.99:80
Cloudflare, Inc.· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
887 Kbps
100.0%
1 h
172.67.177.230:80
Cloudflare, Inc.· 2089 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
862 Kbps
100.0%
1 h
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
870 Kbps
100.0%
1 h
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
873 Kbps
100.0%
1 h
185.162.231.130:80
Cloudflare London, LLC· 2062 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
873 Kbps
100.0%
1 h
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
874 Kbps
100.0%
1 h
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
885 Kbps
100.0%
1 h
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
888 Kbps
100.0%
1 h
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
889 Kbps
100.0%
1 h
185.162.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 2056 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
875 Kbps
100.0%
1 h
172.67.70.47:80
Cloudflare, Inc.· 2057 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
875 Kbps
100.0%
1 h
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
878 Kbps
100.0%
1 h
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
880 Kbps
100.0%
1 h
172.67.161.242:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
880 Kbps
100.0%
1 h
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
881 Kbps
100.0%
1 h
185.162.230.231:80
Cloudflare London, LLC· 2036 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
884 Kbps
100.0%
1 h
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
888 Kbps
100.0%
1 h
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
886 Kbps
100.0%
1 h
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
886 Kbps
100.0%
1 h
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
886 Kbps
100.0%
1 h
172.67.180.64:80
Cloudflare, Inc.· 2057 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
875 Kbps
100.0%
1 h
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
878 Kbps
100.0%
1 h
172.67.144.93:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
878 Kbps
100.0%
1 h
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
879 Kbps
100.0%
1 h
172.67.192.27:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
879 Kbps
100.0%
1 h
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
882 Kbps
100.0%
1 h
172.67.187.243:80
Cloudflare, Inc.· 2037 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
884 Kbps
100.0%
1 h
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteHong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 h
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
876 Kbps
100.0%
1 h
172.67.210.52:80
Cloudflare, Inc.· 2061 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
873 Kbps
99.9%
1 h
172.67.209.6:80
Cloudflare, Inc.· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
873 Kbps
100.0%
1 h
173.245.49.64:80
Cloudflare, Inc.· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
877 Kbps
100.0%
1 h
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
878 Kbps
100.0%
1 h
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
879 Kbps
100.0%
1 h
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
881 Kbps
100.0%
1 h
141.101.123.7:80
Cloudflare, Inc.· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
881 Kbps
100.0%
1 h
172.64.69.135:80
Cloudflare, Inc.· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
881 Kbps
100.0%
1 h
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
883 Kbps
100.0%
1 h
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
883 Kbps
100.0%
1 h
185.162.229.222:80
Cloudflare London, LLC· 2035 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
885 Kbps
100.0%
1 h
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
872 Kbps
100.0%
1 h
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
877 Kbps
100.0%
1 h
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
885 Kbps
100.0%
1 h
185.162.229.135:80
Cloudflare London, LLC· 2035 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
885 Kbps
100.0%
1 h
172.64.158.57:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
885 Kbps
100.0%
1 h
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
887 Kbps
100.0%
1 h
185.162.229.18:80
Cloudflare London, LLC· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
874 Kbps
100.0%
1 h
172.67.213.75:80
Cloudflare, Inc.· 2058 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
875 Kbps
100.0%
1 h
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
876 Kbps
100.0%
1 h
185.162.230.151:80
Cloudflare London, LLC· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
881 Kbps
100.0%
1 h
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLondon
882 Kbps
100.0%
1 h
172.67.241.160:80
Cloudflare, Inc.· 2236 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
805 Kbps
100.0%
1 h
172.67.161.43:80
Cloudflare, Inc.· 2286 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
787 Kbps
100.0%
1 h
173.245.49.67:80
Cloudflare, Inc.· 2075 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
867 Kbps
97.5%
1 h
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 h
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteSingapore
1.34 Mbps
46.8%
1 h
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteAshburn
1.02 Mbps
56.1%
1 h
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteDronten
558 Kbps
33.5%
1 h
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
842 Kbps
53.4%
1 h
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteSt Louis
344 Kbps
19.0%
1 h
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
445 Kbps
36.0%
1 h
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteAshburn
227 Kbps
25.1%
1 h
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOsaka
979 Kbps
17.3%
1 h
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 h
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCentral Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 h
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMorelia
337 Kbps
10.0%
1 h
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