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Proxy de Francia

Proxies IPv4 estáticos fiables en Francia — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% de uptime, tráfico ilimitado

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 100 IP de datacenter en Francia y añadir 203.0.113.7 a la lista blanca
  • Mostrar el índice de éxito de hoy para mi tráfico proxy francés
  • Renovar cada servicio que termine esta semana, menos de $200
  • Rotar mis IP cuando el próximo cambio sea gratuito
  • Exportar la última lista de proxy como JSON
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Ubicaciones y existencias

¡Una respuesta inmediata del apoyo técnico sobre un tema dado! ¡Una empresa digna en el mercado ucraniano! ¡Trabajo operativo sin problemas! ¡Hay un período de prueba que permite determinar la calidad del trabajo! ¡Estaba encantado y lo recomiendo todo!

Viktoriya MarchenkoPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

FineProxy ofrece algunas de las mejores tarifas que he encontrado para el número de IPs proporcionados. Uso sus paquetes para la navegación anónima básica y el acceso ocasional a contenidos geo-restrictos. Aunque no tenga la llamativa interfaz de usuario de algunos competidores premium, la relación coste-rendimiento es inmejorable. Genial para cualquier persona que busca ahorrar en los gastos generales.

Bode HughDieg, Este añoTraducido del inglésFuente

Velocidad bajo carga

He estado usando el servicio proxy FineProxy durante varios meses y estoy muy satisfecho con ello. Alta velocidad de conexión, protección de datos fiable y una amplia gama de ubicaciones lo convierten en una excelente herramienta para trabajar en Internet. ¡Lo recomiendo!

RobertSaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

FineProxy ha sido un cambio de juego. Las velocidades son excelentes, el tiempo de actividad es consistente, y la interfaz es fácil de usar. Cada vez que tenía preguntas, el apoyo respondía rápidamente. Verdaderamente un servicio proxy confiable.

isaac kipropNorton Safe Web, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Llevamos dos años usando FineProxy. El ancho de banda ilimitado y la conexión son sencillamente increíbles y estables. Lo recomiendo encarecidamente.

David RhodesTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Proporcionan proxies seguros y de alta velocidad con ancho de banda ilimitado, precios asequibles y una experiencia fácil de usar para todos los usuarios. Es un servicio muy agradable, recomiendo FineProxy.org 100%.

DJPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Por qué los sitios franceses muestran precios diferentes cuando navego desde fuera de Francia?Exigencia legal francesa

La legislación francesa exige que los precios incluyan el IVA (TVA — actualmente el 20%). Cuando visitas una tienda .fr desde una IP no francesa, el sitio puede mostrar precios sin IVA, cambiar a una versión regional o esconder opciones de envío disponibles solo a nivel nacional. LeBonCoin directamente no carga ciertos anuncios para visitantes fuera de Francia. Si estás rastreando precios o disponibilidad en plataformas francesas, necesitas una IP francesa; de lo contrario, estás viendo datos que no coinciden con lo que ve un cliente real en Francia.

Los banners de consentimiento interrumpen mi scraper en sitios franceses. ¿Un proxy soluciona esto?El proxy no

El proxy por sí solo no va a resolver esto. La CNIL (el regulador de datos de Francia) aplica el GDPR de forma estricta, por lo que la mayoría de los sitios .fr tienen una capa de consentimiento TCF que bloquea el contenido hasta que se acepta. Lo que funciona: acepta el consentimiento una vez, captura la cadena de cookie TCF resultante y envíala con cada solicitud posterior. Además, mantén Accept-Language: fr-FR en tus encabezados: cualquier inconsistencia puede activar un nuevo banner incluso con la cookie correcta.

El proceso de pago en sitios .fr activa pasos de autenticación adicionales. ¿Es un problema de IP?En parte

En parte, pero en su mayoría es cuestión de regulación. La PSD2 exige autenticación reforzada del cliente (SCA) para pagos online en toda la UE, y los bancos franceses la aplican mediante 3-D Secure. Eso ocurrirá independientemente de si usas un proxy o no. Donde una IP francesa estable realmente ayuda es en mantener la sesión de pago en un mismo lugar: si la pasarela detecta un cambio de ubicación a mitad del checkout, se añaden aún más pasos de verificación. También es útil saber que Carte Bancaire (CB) es la red de tarjetas predeterminada en Francia, así que espera verla en cada checkout .fr.

¿Qué plataformas francesas requieren específicamente una IP FR?Los grandes

Las principales: Cdiscount y Fnac-Darty para electrónica y retail general, LeBonCoin para clasificados (geo-filtrado muy agresivo), Veepee para ventas flash (acceso exclusivo desde Francia) y Vinted France para anuncios del marketplace local. Los servicios de streaming franceses — Canal+, France.tv, Molotov — bloquean por completo el tráfico fuera de Francia. Los resultados SERP de Google.fr también varían según la ubicación de la IP, por lo que monitorizar SEO sin un proxy FR te dará rankings imprecisos.

¿Qué sistemas anti-bot utilizan los sitios web franceses?Grandes sitios .fr

La mayoría de los dominios .fr grandes usan Akamai. Cloudflare es el segundo más común, e Imperva aparece con menos frecuencia. La IP en sí es solo una pequeña parte de lo que analizan: el idioma del navegador, la zona horaria, cómo gestionas el banner de consentimiento y la huella TLS importan mucho más. Un error frecuente: cambiar de IP en cuanto recibes un 429. Eso suele empeorar las cosas, porque el patrón de solicitudes sigue siendo el mismo mientras la dirección cambia de repente, lo que eleva la puntuación de sospecha. Es mejor simplemente reducir la velocidad y esperar.

¿IP estáticas o rotativas para Francia?Si su tarea

Si tu tarea implica iniciar sesión, mantener un carrito o completar un proceso de compra, usa IP estáticas. Necesitas una IP consistente durante toda la sesión. Las rotativas tienen sentido para el scraping de páginas públicas donde no necesitas mantener estado: catálogos de productos, resultados de búsqueda, listados de clasificados. Algo que debes evitar: mezclar ambos tipos en el mismo flujo de trabajo. Y si un sitio empieza a limitar tus IP estáticas, no cambies toda tu configuración a rotación — rota solo en los endpoints específicos que están siendo bloqueados.

¿Qué tipos de proxies de Francia vende FineProxy?Tres opciones

Tres opciones. Las IPv4 datacenter estáticas son las más rápidas: IP francesas fijas que funcionan bien para llamadas API, monitoreo y cualquier caso donde el destino no se preocupe por el tipo de IP. Las IPv4 ISP estáticas (static-residential) están registradas bajo nombres de ISP de consumo, así que parecen conexiones domésticas normales — una mejor opción si el destino bloquea rangos de datacenter. Los proxies rotativos incluyen Francia en el pool geográfico y te dan una IP nueva en cada solicitud, ideales para scraping masivo de solo lectura. Los tres tipos son a nivel de país (FR), sin selección por ciudad ni ASN. Los planes estáticos se facturan por IP con tráfico ilimitado; los rotativos se facturan por créditos API.

¿Puedo probar antes de comprar?Proxies 48 horas

Proxies por 48 horas. Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Métodos de pagoStripe (Visa, Mastercard)

Stripe (Visa, Mastercard, emisores de la UE) y criptomonedas. Facturación en USD, mensual por defecto — puedes prepagar hasta un año. 20% descuento en renovaciones.

ReembolsosReembolso 24 horas

Devolución en 24 horas, sin preguntas. Abre un ticket de soporte dentro de ese plazo y el reembolso se procesa por el mismo método de pago que utilizaste. Normalmente tarda unos días hábiles.

Proxies Francia en vivo
Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos Francia, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
19 en línea·¿Necesita más? →
213.176.73.106:8080
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
Comprar
213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteParis
5.04 Mbps
100.0%
18 h
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 h
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteParis
1.86 Mbps
100.0%
1 h
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 h
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
99.5%
1 h
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 h
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 h
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 h
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
1.39 Mbps
97.9%
1 h
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 h
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteParis
1.96 Mbps
100.0%
1 h
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 h
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 h
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 h
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.56 Mbps
31.4%
2 h
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
1.25 Mbps
14.9%
2 h
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 h
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 h
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
602 Kbps
13.2%
3 h
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