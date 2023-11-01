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Casos de uso de proxies

Desde datos web públicos y automatización con IA hasta redes sociales, marketplaces y streaming: encuentre la configuración de proxy adecuada para su trabajo.

Explorar casos de uso ↓Configurar su plan
IlimitadoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Directorio de casos de uso de proxies

01

Datos & Scraping

Recopilación de datos a gran escala con miles de IP para parsing, monitoreo y automatización.

3 Guías
01Web ScrapingtopExtraiga datos públicos a gran escala sin bloqueos02SEOSeguimiento SERP, monitoreo de posiciones, investigación de keywords03Verificación publicitariaVerifique la colocación de anuncios en distintas ubicaciones
02

Proxy para IA

Ejecute múltiples claves API a través de IPs dedicadas para distribuir la carga y evitar límites de tasa.

6 Guías
01AI Proxy HubhubVista general de todas las soluciones de proxy para IA02ChatGPTtopDistribuya solicitudes entre múltiples claves03DeepSeekIP dedicadas para balanceo de carga de la API de DeepSeek04GeminiRotación de proxies para la API de Google Gemini05ClaudeIP estables para la API de Anthropic Claude06Janitor AIEvite los límites de tasa en la plataforma Janitor AI
03

Gaming & Trading

Miles de proxies para operaciones de alto volumen: impulso de visualizaciones, análisis de tiendas y trading.

4 Guías
01TwitchtopAumento masivo de visualizaciones con miles de IP02SteamtopScraping de tiendas y gestión de múltiples cuentas03CriptotopBots de trading y automatización de exchanges04PlayStationAcceso a la tienda PSN y proxies para gaming
04

Bots & Automatización

Proxies de alta velocidad optimizados para software de automatización.

5 Guías
01Bots HubhubResumen de todas las soluciones de proxies para automatización02Sneaker BotsProxies ISP rápidos para lanzamientos de sneakers03BASIntegración de proxies para Browser Automation Studio04ZennoPosterAutomatización masiva de tareas con proxies rotativos05CaptchaProxies para servicios de resolución de CAPTCHA
05

Redes sociales & Mensajería

Gestione múltiples cuentas y automatice interacciones en distintas plataformas sociales.

9 Guías
01TelegramtopGestión de múltiples cuentas y envío masivo de mensajes02WhatsAppMensajería empresarial y difusión masiva03InstagramtopAutomatización de cuentas y extracción de datos04DiscordGestión de servidores y proxies para bots05Twitter (X)Publicación multicuenta y scraping06FacebookGestión de cuentas publicitarias y páginas07RedditScraping de comentarios y automatización de cuentas08LinkedInGeneración de leads y scraping de perfiles09SnapchatAcceso multicuenta y basado en geolocalización
06

Medios & Streaming

Acceda a contenido con restricción geográfica y automatice las interacciones en plataformas de medios.

5 Guías
01YouTubetopAumento de visualizaciones y extracción de datos02YouTube MusicTransmita música desde cualquier región03TikToktopVisualizaciones, farming de cuentas y scraping04SpotifyAcceso a streaming desde cualquier país05NetflixDesbloquee catálogos de contenido por región
07

Compras & Finanzas

Monitoreo de precios, arbitraje y automatización de marketplaces.

4 Guías
01AmazonSeguimiento de precios y scraping de datos de productos02eBayMonitoreo de subastas y automatización de listados03TaobaoAcceda al marketplace chino desde cualquier ubicación04ArbitrajeComparación de precios multiplataforma a gran escala
08

Otros casos de uso

Soluciones de proxy especializadas para plataformas y servicios de nicho.

8 Guías
01CraigslistPublica y extrae clasificados a gran escala02SIP ProxyEnrutamiento VoIP y telefonía IP03OnlyFansGestión de contenido y multicuenta04LibGenAcceso a bibliotecas mediante proxy05DuckDuckGoScraping de SERP en buscador privado06YandexRecopilación de datos del buscador ruso07Redes socialesGuía general de proxies para plataformas sociales08StreamingGuía general de proxies para servicios de streaming

Configure su plan de proxies.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel