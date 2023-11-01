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Proxy para Yandex

Proxies IPv4 para parsing de SERP de Yandex y Wordstat: IPs rusas, HTTP/HTTPS/SOCKS5, una IP por región, tráfico ilimitado.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 1.000 IPs de centro de datos ruso para el análisis de Yandex SERP
  • Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
  • Exportar mi lista de proxy como JSON
  • Mostrar qué servicios tenían la tasa de error más alta hoy
  • Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Ubicaciones y existencias

¡Servicio de calidad! Tienen diferentes tipos de proxy, incluyendo los rotativos sin límite de tráfico, precios asequibles y opción de geo-targeting. Varios métodos de pago: cripto, PayPal o tarjetas

Vladimir AkimkinPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

FineProxy es, sin duda, uno de los mejores proveedores proxy que he utilizado! La velocidad de conexión es muy rápida, el servicio es fiable y el equipo de atención al cliente es extremadamente útil. Ya sea que necesite proxies para navegar, raspar o desbloquear contenido georestricto, estos proporcionan una experiencia sin problemas. He utilizado muchos otros servicios antes, pero ninguno se compara con la consistencia y el rendimiento de FineProxy. Si usted está buscando un servicio proxy de alta calidad, sin estrés, recomiendo altamente darles una oportunidad.

omkarDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Proxies de la UE asequibles. El único proveedor de proxies que sigue manteniendo sus precios bajos. Busqué algo así por todo internet y resultó ser el proveedor de proxies más barato con ancho de banda ilimitado.

Wowser BrowserTrustpilot, Este añoTraducido del inglésFuente

Mientras que otros proveedores cobran por GB o incluso por solicitud, estos chicos permanecen fieles a su misión y ofrecen proxies de centro de datos a precios razonables con ancho de banda ilimitado. Busqué por todo el Internet un servicio como este y me alegro de haberlos encontrado.

bhwowsersNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

Cuentas corrientes

Lo usé con un bot de Twitch y funcionó perfectamente. Agradezco a FineProxy que haya creado un sistema muy bueno para lo que necesito en particular.

blastzadaaaaSaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Trabajé con FineProxy durante varios meses. Las proxies son buenas. He estado comprando para las redes sociales durante mucho tiempo. Si hay preguntas, la respuesta es muy rápida. Las condiciones son muy flexibles, siempre se puede negociar. En general, las impresiones son las más positivas. Altamente recomendable.

Oleg BarPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Por qué usar proxies al trabajar con Yandex?Región y escala

Dos razones principales: controlar la región y el idioma de los resultados (búsqueda, mapas, market, etc.) y, al mismo tiempo, distribuir la carga para reducir la frecuencia de CAPTCHA durante las solicitudes automatizadas. Para usuarios internacionales, los proxies también proporcionan acceso a resultados localizados y servicios con restricciones regionales.

¿Qué ubicación de proxy debo elegir para Yandex?Ajuste la región

Seleccione el país o la región donde necesita obtener resultados. Yandex personaliza las respuestas de forma intensiva según la ubicación geográfica, así que mantenga un país de salida constante y conserve un único perfil (cookies/idioma/región) por IP para garantizar la estabilidad.

¿Qué debo tener en cuenta para Wordstat y Direct?Preservar las sesiones

La interfaz de Wordstat es sensible a la frecuencia de solicitudes y a las sesiones. Conserve las cookies, no acceda a las páginas desde decenas de hilos simultáneamente, añada pausas y almacene los resultados en caché. Para integraciones formales y generación de informes, explore las opciones de la API de Yandex Direct (acceso basado en tokens con límites de velocidad documentados).

¿Cómo reduzco los CAPTCHA y los errores 429?Lenta y aislada

Yandex es extremadamente sensible a la frecuencia de solicitudes. Añada pausas aleatorias amplias entre las páginas de resultados de búsqueda (15–60 segundos). No mezcle múltiples regiones y tareas en una misma IP. La mejor práctica: un worker, una IP, una región. Sin embargo, las pausas por sí solas no eliminarán los CAPTCHA —Yandex los muestra incluso a usuarios reales durante las búsquedas—. Necesitará integrar un servicio de resolución de CAPTCHA en cualquier caso.

¿Cómo trabajo con otros servicios como Maps, Market o Metrica?Prefiera APIs oficiales

Algunos servicios disponen de API con licencia, y esa es la vía preferible. Hacer scraping de interfaces sin API suele toparse con medidas anti-bot (CAPTCHA frecuentes, diseños variables). Si debe recurrir al scraping de la interfaz, fije la región y el idioma, considere la versión móvil frente a la de escritorio y actualice su parser con regularidad.

¿Qué pasa con el acceso desde el extranjero o durante viajes?Usar ruso IP

Usa una IP rusa. Ten un número de teléfono a mano para la verificación por SMS; es posible que lo necesites si el servicio te pide iniciar sesión de nuevo.

¿Qué protocolos y configuraciones son los mejores?HTTP o SOCKS5

HTTP/HTTPS funciona para la mayoría de las tareas. SOCKS5 es útil para navegadores headless y herramientas de automatización. Si utiliza SOCKS5, asegúrese de que el DNS se resuelva a través del proxy (socks5h) y no de forma local; de lo contrario, Yandex detectará una discrepancia entre la región de su IP y la ubicación del DNS.

Guía

Scraping, acceso regional y automatización de servicios

3 min leedEquipo de red FineProxy

Yandex no es solo un motor de búsqueda, es un ecosistema con decenas de servicios: Mail, Maps, Disk, Music, Market, Wordstat y muchos más. Trabajar con estos servicios a gran escala requiere acceso estable desde múltiples IP. Un proxy para Yandex le permite distribuir el tráfico, evitar los límites de velocidad y acceder a datos específicos de cada región, esenciales para SEO, investigación de mercado y automatización.

Por qué necesita proxies para Yandex

El parsing de SEO y SERP es el caso de uso principal. Cuando necesitas verificar posiciones en cientos de palabras clave o monitorizar resultados de búsqueda desde distintas regiones rusas, una sola IP alcanza los límites de frecuencia rápidamente. Yandex ofrece resultados muy personalizados según la ubicación: el parámetro lr controla la segmentación regional, pero también necesitas IP de la geografía correcta para obtener datos precisos.La investigación con Wordstat requiere un manejo cuidadoso. La herramienta de palabras clave de Yandex es sensible a la frecuencia de solicitudes y a las sesiones. Demasiadas consultas en poco tiempo activan CAPTCHA o bloqueos temporales. Los proxies le permiten distribuir las consultas entre múltiples IP manteniendo las cookies de sesión adecuadas.

Consideraciones regionales

Yandex personaliza los resultados de forma intensiva según la ciudad. Para investigación del mercado ruso, necesitas IP rusas. Para otros países de la CEI, las IP locales funcionan mejor. El buscador verifica:

  • geolocalización IP
  • Encabezados de idioma del navegador
  • Datos de cookies/sesión
  • El parámetro lr (location region) en las URL

Mantenga un único perfil regional por dirección IP. Si alterna entre diferentes regiones o idiomas utilizando la misma IP, Yandex marca este comportamiento como sospechoso y muestra CAPTCHA con mayor frecuencia. Por ejemplo, no busque en ruso desde la región de Moscú para luego cambiar inmediatamente a consultas en ucraniano: use IP independientes para cada región.

Cómo evitar bloqueos y CAPTCHAs

El sistema anti-bot de Yandex es agresivo. Para reducir los bloqueos:

  • Caliente las sesiones. No lance solicitudes de golpe. Empiece despacio, mantenga las cookies y construya un historial de sesión.
  • Intervalos humanos. Añada pausas realistas entre solicitudes. Implemente un backoff exponencial cuando alcance los límites de tasa.
  • Normalice los encabezados. Haga coincidir el User-Agent, Accept-Language y la zona horaria con la ubicación de su proxy. Las inconsistencias activan la detección.
  • Un worker, una IP, una región. No ejecute diferentes tareas o regiones a través del mismo proxy. Cada bot o script debe encargarse de una única tarea específica: mezclar todo genera señales de alerta.
  • Almacene en caché los resultados. No vuelva a solicitar datos que ya tiene. Reduzca el volumen total de peticiones guardando y reutilizando los resultados.

Qué proxies funcionan mejor

Los proxies por paquete son ideales para la mayoría de las tareas en Yandex. Un amplio pool de IP permite escalar el parsing, separar cuentas y trabajar en equipo. El coste por IP es mínimo al comprar en volumen. Los proxies dedicados funcionan mejor para tareas vinculadas a cuentas específicas en Music o Disk. Las IP dedicadas evitan conflictos con otros usuarios y ofrecen un acceso estable y consistente. Todas las IP son de nuestra propiedad y están alojadas en nuestra propia infraestructura con monitoreo 24/7 y control total de calidad, lo que garantiza un rendimiento constante en las tareas de Yandex incluso bajo carga elevada.