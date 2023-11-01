Yandex non è solo un motore di ricerca — è un ecosistema di decine di servizi: Mail, Maps, Disk, Music, Market, Wordstat e molti altri. Lavorare con questi servizi su larga scala richiede un accesso stabile da più IP. Un proxy per Yandex consente distribuire il traffico, evitare i rate-limiting e accedere a dati specifici per area geografica, fondamentali per SEO, ricerche di mercato e automazione.

Perché servono i proxy per Yandex

Il parsing SEO e SERP è il caso d'uso principale. Quando dovete verificare il posizionamento per centinaia di keyword o monitorare i risultati di ricerca da diverse regioni russe, un singolo IP raggiunge rapidamente i limiti di richieste. Yandex fornisce risultati fortemente personalizzati in base alla posizione: il parametro lr controlla il targeting regionale, ma servono anche IP dalla giusta area geografica per ottenere dati accurati.La ricerca su Wordstat richiede un approccio attento. Il tool per le keyword di Yandex è sensibile alla frequenza delle richieste e alle sessioni. Troppe richieste in poco tempo generano CAPTCHA o blocchi temporanei. I proxy vi permettono distribuire le query su più IP mantenendo i cookie di sessione corretti.

Considerazioni regionali

Yandex personalizza fortemente i risultati in base alla città. Per la ricerca di mercato in Russia, servono IP russi. Per gli altri paesi della CSI, gli IP locali funzionano meglio. Il motore di ricerca verifica:

Geolocalizzazione IP

Header della lingua del browser

Dati cookie/sessione

Il parametro lr (location region) negli URL

Mantenete unico profilo regionale per indirizzo IP. Se passate da una regione o lingua all'altra utilizzando lo stesso IP, Yandex lo segnala come comportamento sospetto e mostra CAPTCHA con maggiore frequenza. Ad esempio, non effettuate ricerche in russo dalla regione di Mosca per poi passare immediatamente a query in ucraino — utilizzate IP separati per regioni diverse.

Evitare blocchi e CAPTCHA

Il sistema anti-bot di Yandex è aggressivo. Per ridurre i blocchi:

Riscaldate le sessioni. Non lanciate richieste immediatamente. Partite lentamente, conservate i cookie e costruite uno storico di sessione.

Intervalli realistici. Aggiungete ritardi credibili tra una richiesta e l'altra. Implementate un backoff esponenziale quando raggiungete i limiti di rate-limiting.

Normalizzate gli header. Fate coincidere User-Agent, Accept-Language e fuso orario con la posizione del vostro proxy. Le incongruenze attivano i sistemi di rilevamento.

Un worker, un IP, una regione. Non eseguite task o regioni diverse attraverso lo stesso proxy. Ogni bot o script deve gestire un'unica attività specifica — mescolare tutto insieme genera segnali di allarme.

Mettete in cache i risultati. Non recuperate dati che avete già. Riducete il volume totale di richieste salvando e riutilizzando i risultati ottenuti.

Quali proxy funzionano meglio