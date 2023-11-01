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Proxy Yandex

Proxy IPv4 per il parsing della SERP Yandex e Wordstat: IP russi, HTTP/HTTPS/SOCKS5, un IP per regione, traffico illimitato.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 1,000 Russian IP datacenter per Yandex SERP parsing
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
  • Esportate i miei lista di proxy in formato JSON
  • Mostrate which services had the tasso di errore più elevato today
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizi proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Località e disponibilità

Servizio di qualità! Offre diversi tipi di proxy, compresi quelli a rotazione senza limiti di traffico, prezzi accessibili e opzioni di targeting geografico. Sono disponibili vari metodi di pagamento: criptovalute, PayPal o carte.

Vladimir AkimkinPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy è senza dubbio uno dei migliori fornitori di proxy che abbia mai usato! La velocità di connessione è fulminea, il servizio è affidabile e il team di assistenza clienti estremamente disponibile. Che vi servano proxy per navigare, per lo scraping o per sbloccare contenuti con restrizioni geografiche, l'esperienza è sempre fluida. In passato ho usato molti altri servizi, ma nessuno eguaglia la costanza e le prestazioni di FineProxy. Se cercate un servizio proxy di alta qualità e senza stress, consiglio vivamente di provarlo.

omkarDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Proxy UE a prezzi accessibili. È l'unico fornitore di proxy che continua a mantenere bassi i prezzi. Cercavo qualcosa del genere in tutto Internet e si è rivelato il fornitore di proxy più economico con larghezza di banda illimitata.

Wowser BrowserTrustpilot, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Mentre altri fornitori addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro restano fedeli alla propria missione e offrono proxy da data center a prezzi ragionevoli con larghezza di banda illimitata. Ho cercato un servizio simile in tutto Internet e sono davvero contento di averli trovati.

bhwowsersNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Gestione degli account

L’ho usato con un bot per Twitch e ha funzionato perfettamente. Ringrazio FineProxy per aver dedicato un ottimo sistema proprio a ciò di cui ho bisogno.

blastzadaaaaSaasHub, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Ho lavorato con FineProxy per diversi mesi. I proxy sono validi e li acquisto da tempo per i social network. In caso di domande, la risposta arriva molto rapidamente. Le condizioni sono molto flessibili e si può sempre trovare un accordo. Nel complesso, le impressioni sono estremamente positive. Fortemente consigliato.

Oleg BarPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Perché utilizzare i proxy quando si lavora con Yandex?Due motivi principali

Due motivi principali: controllare la regione e la lingua dei risultati (ricerca, mappe, market, ecc.) distribuendo al contempo il carico per ridurre la frequenza dei CAPTCHA durante le richieste automatizzate. Per gli utenti internazionali, i proxy consentono anche l'accesso a risultati localizzati e servizi con restrizioni geografiche.

Quale posizione proxy scegliere per Yandex?Scegliete il Paese

Scegliete il Paese o la regione da cui avete bisogno dei risultati. Yandex personalizza fortemente le risposte in base alla geolocalizzazione: mantenete quindi un Paese di uscita costante e unico profilo (cookie/lingua/regione) per ogni IP, così da garantire stabilità.

Cosa considerare per Wordstat e Direct?L'interfaccia di

L'interfaccia di Wordstat è sensibile alla frequenza delle richieste e alle sessioni. Conservate i cookie, non inviate richieste da decine di thread contemporaneamente, aggiungete pause e memorizzate i risultati in cache. Per un'integrazione formale e la reportistica, valutate le opzioni offerte dalla Yandex Direct API (accesso basato su token con rate limit documentati).

Come ridurre i CAPTCHA e gli errori 429?Yandex è estremamente

Yandex è estremamente sensibile alla frequenza delle richieste. Aggiungete ritardi casuali ampi tra le pagine dei risultati di ricerca (15–60 secondi). Non mescolate più regioni e attività sullo stesso IP. Best practice: un worker, un IP, una regione. Tuttavia, i ritardi da soli non eliminano i CAPTCHA — Yandex li mostra anche agli utenti reali durante le ricerche. Sarà comunque necessario integrare un servizio di risoluzione CAPTCHA.

Come posso lavorare con altri servizi come Maps, Market o Metrica?Alcuni servizi dispongono

Alcuni servizi dispongono di API ufficiali — e questa è la strada preferibile. Lo scraping delle interfacce senza API si scontra spesso con le misure anti-bot (CAPTCHA frequenti, layout variabili). Se dovete comunque ricorrere allo scraping dell'interfaccia, fissate regione e lingua, valutate la versione mobile rispetto a quella desktop e aggiornate regolarmente il vostro parser.

E per quanto riguarda l'accesso dall'estero o in viaggio?Utilizzate un IP

Utilizzate un IP russo. Tenete a portata di mano un numero di telefono per la verifica via SMS — potrebbe essere necessario in caso Yandex richieda un nuovo accesso.

Quali protocolli e impostazioni sono i migliori?HTTP/HTTPS è sufficiente

HTTP/HTTPS è sufficiente per la maggior parte delle attività. SOCKS5 è utile per headless browser e strumenti di automazione. Se utilizzate SOCKS5, assicuratevi che il DNS venga risolto attraverso il proxy (socks5h) e non localmente, altrimenti Yandex rileva una discrepanza tra la regione del vostro IP e la posizione DNS.

Guida

Scraping, accesso regionale e automazione dei servizi

3 min di letturaTeam di rete FineProxy

Yandex non è solo un motore di ricerca — è un ecosistema di decine di servizi: Mail, Maps, Disk, Music, Market, Wordstat e molti altri. Lavorare con questi servizi su larga scala richiede un accesso stabile da più IP. Un proxy per Yandex consente distribuire il traffico, evitare i rate-limiting e accedere a dati specifici per area geografica, fondamentali per SEO, ricerche di mercato e automazione.

Perché servono i proxy per Yandex

Il parsing SEO e SERP è il caso d'uso principale. Quando dovete verificare il posizionamento per centinaia di keyword o monitorare i risultati di ricerca da diverse regioni russe, un singolo IP raggiunge rapidamente i limiti di richieste. Yandex fornisce risultati fortemente personalizzati in base alla posizione: il parametro lr controlla il targeting regionale, ma servono anche IP dalla giusta area geografica per ottenere dati accurati.La ricerca su Wordstat richiede un approccio attento. Il tool per le keyword di Yandex è sensibile alla frequenza delle richieste e alle sessioni. Troppe richieste in poco tempo generano CAPTCHA o blocchi temporanei. I proxy vi permettono distribuire le query su più IP mantenendo i cookie di sessione corretti.

Considerazioni regionali

Yandex personalizza fortemente i risultati in base alla città. Per la ricerca di mercato in Russia, servono IP russi. Per gli altri paesi della CSI, gli IP locali funzionano meglio. Il motore di ricerca verifica:

  • Geolocalizzazione IP
  • Header della lingua del browser
  • Dati cookie/sessione
  • Il parametro lr (location region) negli URL

Mantenete unico profilo regionale per indirizzo IP. Se passate da una regione o lingua all'altra utilizzando lo stesso IP, Yandex lo segnala come comportamento sospetto e mostra CAPTCHA con maggiore frequenza. Ad esempio, non effettuate ricerche in russo dalla regione di Mosca per poi passare immediatamente a query in ucraino — utilizzate IP separati per regioni diverse.

Evitare blocchi e CAPTCHA

Il sistema anti-bot di Yandex è aggressivo. Per ridurre i blocchi:

  • Riscaldate le sessioni. Non lanciate richieste immediatamente. Partite lentamente, conservate i cookie e costruite uno storico di sessione.
  • Intervalli realistici. Aggiungete ritardi credibili tra una richiesta e l'altra. Implementate un backoff esponenziale quando raggiungete i limiti di rate-limiting.
  • Normalizzate gli header. Fate coincidere User-Agent, Accept-Language e fuso orario con la posizione del vostro proxy. Le incongruenze attivano i sistemi di rilevamento.
  • Un worker, un IP, una regione. Non eseguite task o regioni diverse attraverso lo stesso proxy. Ogni bot o script deve gestire un'unica attività specifica — mescolare tutto insieme genera segnali di allarme.
  • Mettete in cache i risultati. Non recuperate dati che avete già. Riducete il volume totale di richieste salvando e riutilizzando i risultati ottenuti.

Quali proxy funzionano meglio

Proxy a pacchetto — ideali per la maggior parte delle attività su Yandex. Un ampio pool di IP consente di scalare il parsing, separare gli account e lavorare in team. Il costo per IP è minimo acquistando in blocco. Proxy dedicati — più indicati per attività legate a specifici account su Music o Disk. Gli IP dedicati evitano conflitti con altri utenti e garantiscono un accesso stabile e costante. Tutti gli IP sono di nostra proprietà e ospitati sulla nostra infrastruttura con monitoraggio 24/7 e controllo qualità completo — il che garantisce prestazioni costanti per le attività su Yandex anche sotto carico elevato.