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Proxy Yandex

IPv4 proxy cho phân tích Yandex SERP và Wordstat: IP Nga, HTTP/HTTPS/SOCKS5, một IP mỗi khu vực, lưu lượng không giới hạn.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 1,000 IP trung tâm dữ liệu Nga để phân tích SERP Yandex
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
  • Xuất danh sách proxy dạng JSON
  • Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Vị trí và tồn kho

Dịch vụ chất lượng! Họ có các loại proxy khác nhau bao gồm các loại proxy luân phiên không giới hạn lưu lượng truy cập, giá cả phải chăng và tùy chọn nhắm mục tiêu theo địa lý. Các phương thức thanh toán khác nhau: tiền điện tử, PayPal hoặc thẻ

Vladimir AkimkinNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

FineProxy chắc chắn là một trong những nhà cung cấp proxy tốt nhất mà tôi từng sử dụng! Tốc độ kết nối nhanh như chớp, dịch vụ đáng tin cậy và đội ngũ hỗ trợ khách hàng cực kỳ hữu ích. Cho dù bạn cần proxy để duyệt, thu thập dữ liệu hay mở khóa nội dung bị giới hạn địa lý, chúng đều mang lại trải nghiệm liền mạch. Tôi đã từng sử dụng nhiều dịch vụ khác trước đây nhưng không dịch vụ nào có thể so sánh được với tính nhất quán và hiệu suất của FineProxy. Nếu bạn đang tìm kiếm một dịch vụ proxy chất lượng cao, không gây căng thẳng, tôi thực sự khuyên bạn nên dùng thử.

omkarDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Proxy EU giá phải chăng. Đây là nhà cung cấp proxy duy nhất vẫn giữ mức giá thấp. Tôi đã tìm kiếm khắp Internet một dịch vụ như thế này và hóa ra đây là nhà cung cấp proxy có băng thông không giới hạn rẻ nhất.

Wowser BrowserTrustpilot, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh của mình và cung cấp proxy trung tâm dữ liệu có giá hợp lý với băng thông không giới hạn. Tìm kiếm khắp nơi trên internet một dịch vụ như thế này và tôi khá vui vì đã tìm thấy chúng.

bhwowsersNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Chạy tài khoản

Tôi đã dùng dịch vụ này cho bot Twitch và nó hoạt động hoàn hảo. Tôi cảm ơn FineProxy vì đã dành riêng một hệ thống rất tốt cho đúng nhu cầu cụ thể của tôi.

blastzadaaaaSaasHub, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Tôi đã làm việc với Fineproxy được vài tháng. Proxy là tốt. Tôi đã mua cho mạng xã hội từ lâu. Nếu có câu hỏi, câu trả lời sẽ đến rất nhanh. Các điều kiện rất linh hoạt, bạn luôn có thể thương lượng. Nói chung, ấn tượng là tích cực nhất. Rất khuyến khích.

Oleg BarNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Tại sao nên sử dụng proxy khi làm việc với Yandex?Vùng và scale

Hai lý do chính: kiểm soát khu vực và ngôn ngữ kết quả (tìm kiếm, bản đồ, thị trường, v.v.) đồng thời phân tải để giảm tần suất CAPTCHA khi thực hiện các yêu cầu tự động. Đối với người dùng quốc tế, proxy còn cho phép truy cập kết quả bản địa hóa và dịch vụ bị giới hạn theo khu vực.

Tôi nên chọn vị trí proxy nào cho Yandex?Khớp khu vực

Chọn quốc gia hoặc khu vực nơi bạn cần kết quả. Yandex cá nhân hóa phản hồi rất mạnh theo vị trí địa lý, nên hãy giữ nhất quán nước xuất và duy trì một profile (cookie/ngôn ngữ/khu vực) cho mỗi IP để đảm bảo ổn định.

Cần lưu ý gì khi sử dụng Wordstat và Direct?Giữ phiên

Giao diện Wordstat nhạy cảm với tần suất request và phiên. Hãy giữ cookie, đừng truy cập trang từ hàng chục luồng cùng lúc, thêm khoảng dừng và cache kết quả. Để tích hợp chính thức và báo cáo, hãy khám phá các tùy chọn Yandex Direct API (truy cập dựa trên token với rate limit được ghi rõ trong tài liệu).

Làm cách nào giảm CAPTCHA và lỗi 429?Chậm và tách

Yandex rất nhạy cảm với tần suất yêu cầu. Thêm độ trễ ngẫu nhiên lớn giữa các trang kết quả tìm kiếm (15–60 giây). Đừng trộn lẫn nhiều vùng và tác vụ trên một IP. Best practice: một worker, một IP, một vùng. Tuy nhiên, chỉ độ trễ thôi sẽ không loại bỏ hoàn toàn CAPTCHA — Yandex hiển thị chúng ngả cả với người dùng thật khi tìm kiếm. Bạn cần tích hợp một dịch vụ giải CAPTCHA bất kể thế nào.

Làm thế nào để làm việc với các dịch vụ khác như Maps, Market hoặc Metrica?Ưu tiên API

Một số dịch vụ có API cấp phép — đó là hướng đi ưu tiên. Scraping giao diện không có API thường gặp các biện pháp chống bot (CAPTCHA thường xuyên, bố cục thay đổi). Nếu bạn buộc phải sử dụng UI scraping, hãy cố định vùng/ngôn ngữ, cân nhắc phiên bản mobile so với desktop, và cập nhật parser thường xuyên.

Còn truy cập từ nước ngoài hay khi đi du lịch thì sao?Dùng IP Nga

Sử dụng IP Nga. Chuẩn bị sẵn số điện thoại để xác minh SMS — bạn có thể cần nếu dịch vụ yêu cầu đăng nhập lại.

Protocol và cài đặt nào là tốt nhất?HTTP hoặc SOCKS5

HTTP/HTTPS phù hợp với hầu hết các tác vụ. SOCKS5 hữu ích cho headless browser và công cụ tự động hóa. Nếu sử dụng SOCKS5, hãy đảm bảo DNS được phân giải qua proxy (socks5h), không phải cục bộ — nếu không Yandex sẽ phát hiện sự không khớp giữa vùng IP và vị trí DNS của bạn.

Hướng dẫn

Scraping, Truy cập Theo Khu vực và Tự Động Hóa Dịch Vụ

4 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Yandex không chỉ là một công cụ tìm kiếm — đó là một hệ sinh thái với hàng chục dịch vụ: Mail, Maps, Disk, Music, Market, Wordstat và nhiều hơn nữa. Làm việc với các dịch vụ này trên quy mô lớn đòi hỏi truy cập ổn định thông qua nhiều IP. Proxy cho Yandex giúp bạn phân phối lưu lượng, tránh rate limit và truy cập dữ liệu theo khu vực — yếu tố thiết yếu cho SEO, nghiên cứu thị trường và tự động hóa.

Tại sao bạn cần proxy cho Yandex

Phân tích SEO và SERP là use case chính. Khi bạn cần kiểm tra thứ hạng cho hàng trăm từ khóa hoặc giám sát kết quả tìm kiếm từ các vùng khác nhau của Nga, một IP duy nhất sẽ nhanh chóng chạm rate limit. Yandex cung cấp kết quả cá nhân hóa rất nhiều theo vị trí — tham số lr kiểm soát mục tiêu theo vùng, nhưng bạn cũng cần IP từ vùng địa lý chính xác để có dữ liệu chính xác.Nghiên cứu Wordstat đòi hỏi sự cẩn thận. Công cụ từ khóa của Yandex nhạy cảm với tần suất request và phiên. Quá nhiều request trong thời gian ngắn sẽ kích hoạt CAPTCHA hoặc chặn tạm thời. Proxy cho phép bạn phân phối truy vấn qua nhiều IP trong khi vẫn duy trì cookie phiên đúng cách.

Lưu ý về khu vực

Yandex cá nhân hóa kết quả rất mạnh theo thành phố. Đối với nghiên cứu thị trường Nga, bạn cần IP Nga. Đối với các nước SNG khác, IP của khu vực tương ứng sẽ hiệu quả hơn. Công cụ tìm kiếm này kiểm tra:

  • Vị trí địa lý IP
  • Header ngôn ngữ trình duyệt
  • Cookie/dữ liệu session
  • Tham số lr (location region) trên các URL

Giữ một hồ sơ khu vực cho mỗi địa chỉ IP. Nếu bạn chuyển đổi giữa các khu vực hoặc ngôn ngữ khác nhau trong khi dùng cùng một IP, Yandex sẽ đánh dấu hành vi này là đáng ngờ và hiển thị CAPTCHA thường xuyên hơn. Ví dụ, đừng tìm kiếm bằng tiếng Nga từ khu vực Moscow rồi ngay lập tức chuyển sang truy vấn tiếng Ukraine — hãy sử dụng các IP riêng biệt cho từng khu vực.

Tránh chặn và CAPTCHA

Hệ thống chống bot của Yandex rất mạnh. Để giảm thiểu chặn:

  • "Khởi động" phiên trước. Đừng gửi hàng loạt request ngay lập tức. Bắt đầu chậm, duy trì cookie, xây dựng lịch sử phiên.
  • Khoảng cách giống như người thật. Thêm độ trễ thực tế giữa các yêu cầu. Triển khai exponential backoff khi bạn gặp rate limit.
  • Chuẩn hóa header. Đảm bảo User-Agent, Accept-Language và timezone khớp với vị trí của proxy. Sự không nhất quán sẽ kích hoạt hệ thống phát hiện.
  • Một worker, một IP, một khu vực. Đừng chạy các tác vụ hoặc khu vực khác nhau qua cùng một proxy. Mỗi bot hoặc script nên xử lý một công việc cụ thể — trộn lẫn mọi thứ sẽ tạo ra cờ đỏ.
  • Cache kết quả. Đừng tải lại dữ liệu bạn đã có. Giảm tổng số lượng yêu cầu bằng cách lưu trữ và tái sử dụng kết quả.

Proxy nào hoạt động tốt nhất

Proxy theo gói phù hợp với hầu hết các tác vụ Yandex. Pool IP lớn cho phép bạn mở rộng quy mô parsing, tách biệt tài khoản và làm việc nhóm. Chi phí mỗi IP rất thấp khi mua số lượng lớn. Proxy chuyên dụng phù hợp hơn cho các tác vụ gắn với tài khoản trên Music hoặc Disk. IP chuyên dụng tránh xung đột với người dùng khác và cung cấp truy cập nhất quán, đáng tin cậy. Tất cả IP đều thuộc sở hữu và vận hành trên hạ tầng riêng của chúng tôi với giám sát 24/7 và kiểm soát chất lượng toàn diện — nghĩa là hiệu suất nhất quán cho các tác vụ Yandex ngay cả khi tải nặng.