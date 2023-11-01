नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

यांडेक्स प्रॉक्सी

Yandex SERP पार्सिंग और Wordstat के लिए IPv4 प्रॉक्सी: रूसी IP, HTTP/HTTPS/SOCKS5, प्रति रीजन एक IP, असीमित ट्रैफ़िक।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • Yandex SERP पार्सिंग के लिए 1,000 रूसी डेटा सेंटर IP खरीदें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली सेवाएँ देखें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

स्थान और स्टॉक

गुणवत्ता सेवा! उनके पास विभिन्न प्रकार के प्रॉक्सी हैं, जिनमें रोटेटिंग वाले भी शामिल हैं जिनपर ट्रैफिक की कोई सीमा नहीं है, उचित कीमतें और भौगोलिक लक्ष्य निर्धारण विकल्प। विभिन्न भुगतान विधियाँ: क्रिप्टो, PayPal या कार्ड्स

Vladimir AkimkinFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

FineProxy निश्चित रूप से उन बेहतरीन प्रॉक्सी प्रदाताओं में से एक है जिनका मैंने कभी उपयोग किया है! कनेक्शन की गति बहुत तेज़ है, सेवा विश्वसनीय है, और ग्राहक सहायता टीम बेहद मददगार है। चाहे आपको ब्राउज़िंग, स्क्रैपिंग, या भू-प्रतिबंधित सामग्री को अनलॉक करने के लिए प्रॉक्सी की आवश्यकता हो, वे एक सहज अनुभव प्रदान करते हैं। मैंने पहले कई अन्य सेवाओं का उपयोग किया है, लेकिन FineProxy की स्थिरता और प्रदर्शन से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। यदि आप उच्च गुणवत्ता वाली, तनाव-मुक्त प्रॉक्सी सेवा की तलाश में हैं, तो मैं उन्हें आज़माने की अत्यधिक सिफारिश करता हूँ।

omkarDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

किफ़ायती EU प्रॉक्सी। यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो अब भी अपनी कीमतें कम रखता है। मैं पूरे इंटरनेट पर ऐसी ही सेवा खोज रहा था और आखिरकार यह असीमित बैंडविड्थ वाला सबसे सस्ता प्रॉक्सी प्रदाता निकला।

Wowser BrowserTrustpilot, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

जब अन्य प्रदाता प्रति जीबी या प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, तो ये लोग अपने मिशन के प्रति सच्चे रहते हैं और अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ उचित मूल्य वाले डेटा सेंटर प्रॉक्सी प्रदान करते हैं। इंटरनेट पर ऐसे सेवा की पूरी तलाश की और काफी खुश हूँ कि मुझे यह मिल गया।

bhwowsersNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

अकाउंट संचालन

मैंने इसे Twitch बॉट के साथ इस्तेमाल किया और इसने बेहतरीन ढंग से काम किया। मेरी विशेष ज़रूरत के लिए इतना अच्छा सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए मैं FineProxy को धन्यवाद देता हूँ।

blastzadaaaaSaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैंने Fineproxy के साथ कई महीनों तक काम किया। प्रॉक्सी अच्छे हैं। मैं लंबे समय से सोशल नेटवर्क के लिए खरीदारी कर रहा हूँ। यदि कोई प्रश्न हैं, तो उत्तर बहुत जल्दी आता है। शर्तें बहुत लचीली हैं, आप हमेशा बातचीत कर सकते हैं। सामान्य रूप से, अनुभव सबसे सकारात्मक हैं। अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ।

Oleg BarFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

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Yandex के साथ काम करते समय प्रॉक्सी का उपयोग क्यों करें?क्षेत्र और दायरा

दो मुख्य कारण: रिजल्ट्स (सर्च, मैप्स, मार्केट आदि) की रीजन और भाषा को नियंत्रित करना, साथ ही ऑटोमेटेड रिक्वेस्ट्स के दौरान CAPTCHA की फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए लोड डिस्ट्रीब्यूट करना। अंतर्राष्ट्रीय यूज़र्स के लिए, प्रॉक्सी लोकलाइज़्ड रिजल्ट्स और रीजन-लॉक्ड सर्विसेज़ तक पहुँच भी प्रदान करती हैं।

Yandex के लिए कौन सी प्रॉक्सी लोकेशन चुननी चाहिए?क्षेत्र मिलाएँ

उस देश या रीजन को मैच करें जहाँ से आपको रिज़ल्ट्स चाहिए। Yandex जियोग्राफ़ी के आधार पर रिस्पॉन्स को काफ़ी पर्सनलाइज़ करता है, इसलिए एक कंसिस्टेंट एग्ज़िट कंट्री रखें और स्टेबिलिटी के लिए हर IP के साथ एक प्रोफ़ाइल (cookies/लैंग्वेज/रीजन) मेंटेन करें।

Wordstat और Direct के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए?सेशन बनाए रखें

Wordstat का UI रिक्वेस्ट फ़्रीक्वेंसी और सेशन्स के प्रति संवेदनशील है। Cookies को प्रिज़र्व करें, दर्जनों थ्रेड्स से एक साथ पेज हिट न करें, पॉज़ जोड़ें और रिज़ल्ट्स कैश करें। फ़ॉर्मल इंटीग्रेशन और रिपोर्टिंग के लिए, Yandex Direct API ऑप्शन्स (डॉक्यूमेंटेड रेट-लिमिट्स के साथ टोकन-बेस्ड एक्सेस) एक्सप्लोर करें।

CAPTCHA और 429 एरर कैसे कम करें?धीमा-अलग करें

Yandex रिक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी के प्रति बेहद संवेदनशील है। सर्च रिजल्ट पेजों के बीच बड़ी रैंडम देरी जोड़ें (15–60 सेकंड)। एक ही IP पर कई रीजन और टास्क मिक्स न करें। बेस्ट प्रैक्टिस: एक वर्कर, एक IP, एक रीजन। हालाँकि, सिर्फ देरी से CAPTCHA खत्म नहीं होंगे — Yandex सर्च के दौरान असली यूज़र्स को भी CAPTCHA दिखाता है। आपको किसी भी स्थिति में CAPTCHA-सॉल्विंग सर्विस इंटीग्रेट करनी होगी।

Maps, Market, या Metrica जैसी अन्य सर्विसेज़ के साथ कैसे काम करें?आधिकारिक API चुनें

कुछ सर्विसेज़ के पास लाइसेंस्ड API हैं — यही सबसे बेहतर तरीका है। बिना API वाली UI की स्क्रैपिंग में अक्सर एंटी-बॉट उपाय आड़े आते हैं (बार-बार CAPTCHA, वेरिएबल लेआउट)। अगर आपको UI स्क्रैपिंग करनी ही है, तो रीजन/लैंग्वेज फ़िक्स करें, मोबाइल vs डेस्कटॉप वर्शन पर विचार करें और अपने पार्सर को नियमित रूप से अपडेट करें।

विदेश से या ट्रैवलिंग के दौरान एक्सेस के बारे में क्या?रूसी IP चुनें

रशियन IP का उपयोग करें। SMS वेरिफिकेशन के लिए एक फ़ोन नंबर तैयार रखें — अगर सर्विस दोबारा लॉग इन करने को कहे तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है।

कौन से प्रोटोकॉल और सेटिंग्स सबसे अच्छी हैं?HTTP या SOCKS5

अधिकांश टास्क के लिए HTTP/HTTPS काम करता है। SOCKS5 हेडलेस ब्राउज़र और ऑटोमेशन टूल्स के लिए उपयोगी है। अगर SOCKS5 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि DNS प्रॉक्सी के ज़रिए रिज़ॉल्व हो (socks5h), लोकली नहीं — वरना Yandex आपके IP रीजन और DNS लोकेशन के बीच मिसमैच देखता है।

गाइड

स्क्रैपिंग, रीजनल एक्सेस और सर्विस ऑटोमेशन

3 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

Yandex सिर्फ़ एक सर्च इंजन नहीं है — यह दर्जनों सर्विसेज़ का एक पूरा इकोसिस्टम है: Mail, Maps, Disk, Music, Market, Wordstat और बहुत कुछ। इन सर्विसेज़ के साथ स्केल पर काम करने के लिए मल्टीपल IP से स्टेबल एक्सेस ज़रूरी है। Yandex के लिए प्रॉक्सी आपको ट्रैफ़िक डिस्ट्रीब्यूट करने, रेट-लिमिट्स से बचने और रीजन-स्पेसिफ़िक डेटा एक्सेस करने में मदद करती है — जो SEO, मार्केट रिसर्च और ऑटोमेशन के लिए बेहद ज़रूरी है।

Yandex के लिए प्रॉक्सी की ज़रूरत क्यों है

SEO और SERP पार्सिंग सबसे प्रमुख यूज़-केस है। जब आपको सैकड़ों कीवर्ड्स की रैंकिंग चेक करनी हो या अलग-अलग रशियन रीजन से सर्च रिज़ल्ट्स मॉनिटर करने हों, तो एक ही IP से रेट-लिमिट जल्दी हिट हो जाती है। Yandex लोकेशन के आधार पर बेहद पर्सनलाइज़्ड रिज़ल्ट्स दिखाता है — lr पैरामीटर रीजनल टारगेटिंग कंट्रोल करता है, लेकिन सटीक डेटा पाने के लिए आपको सही जियोग्राफ़ी के IP भी चाहिए।Wordstat रिसर्च में सावधानी बरतनी होती है। Yandex का कीवर्ड टूल रिक्वेस्ट फ़्रीक्वेंसी और सेशन्स के प्रति संवेदनशील है। बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजने पर CAPTCHA या टेम्पररी ब्लॉक्स ट्रिगर हो जाते हैं। प्रॉक्सी आपको क्वेरीज़ को कई IP में डिस्ट्रीब्यूट करने देती हैं, साथ ही सही सेशन cookies भी मेंटेन रहते हैं।

रीजनल कंसीडरेशन

Yandex शहर के अनुसार रिजल्ट्स को काफी पर्सनलाइज़ करता है। रशियन मार्केट रिसर्च के लिए, आपको रशियन IP चाहिए। अन्य CIS देशों के लिए, लोकल IP बेहतर काम करते हैं। सर्च इंजन ये जाँचता है:

  • IP जियोलोकेशन
  • ब्राउज़र लैंग्वेज हेडर्स
  • Cookie/सेशन डेटा
  • URL में lr (location region) पैरामीटर

प्रति IP एड्रेस एक रीजनल प्रोफ़ाइल रखें। अगर आप एक ही IP इस्तेमाल करते हुए अलग-अलग रीजन या भाषाओं के बीच स्विच करते हैं, तो Yandex इसे संदिग्ध व्यवहार मानता है और CAPTCHA अधिक बार दिखाता है। उदाहरण के लिए, मॉस्को रीजन से रशियन में सर्च करके तुरंत यूक्रेनियन क्वेरीज़ पर न जाएँ — अलग-अलग रीजन के लिए अलग IP उपयोग करें।

ब्लॉक्स और CAPTCHA से बचाव

Yandex का एंटी-बॉट सिस्टम काफ़ी आक्रामक है। ब्लॉक्स कम करने के लिए:

  • सेशन्स को वॉर्म अप करें। तुरंत रिक्वेस्ट्स की बाढ़ न लगाएँ। धीरे शुरू करें, cookies मेंटेन करें, सेशन हिस्ट्री बिल्ड करें।
  • ह्यूमन-लाइक इंटरवल। रिक्वेस्ट्स के बीच रियलिस्टिक डिले जोड़ें। रेट-लिमिट हिट होने पर exponential backoff इम्प्लीमेंट करें।
  • हेडर्स नॉर्मलाइज़ करें। User-Agent, Accept-Language और टाइमज़ोन को अपनी प्रॉक्सी की लोकेशन से मैच करें। इनकंसिस्टेंसी डिटेक्शन ट्रिगर करती है।
  • एक वर्कर, एक IP, एक रीजन। एक ही प्रॉक्सी से अलग-अलग टास्क या रीजन न चलाएँ। हर बॉट या स्क्रिप्ट को एक विशिष्ट काम करना चाहिए — सब कुछ मिलाकर चलाना रेड फ्लैग उठाता है।
  • रिज़ल्ट कैश करें। जो डेटा आपके पास पहले से है उसे दोबारा फ़ेच न करें। रिज़ल्ट स्टोर और रीयूज़ करके कुल रिक्वेस्ट वॉल्यूम घटाएँ।

कौन सी प्रॉक्सी सबसे बेहतर काम करती हैं

पैकेज प्रॉक्सी अधिकांश Yandex टास्क के लिए उपयुक्त हैं। बड़ा IP पूल आपको पार्सिंग स्केल करने, अकाउंट्स अलग रखने और टीम में काम करने की सुविधा देता है। बल्क में खरीदने पर प्रति IP लागत न्यूनतम होती है। डेडिकेटेड प्रॉक्सी Music या Disk पर अकाउंट-स्पेसिफ़िक टास्क के लिए बेहतर काम करते हैं। डेडिकेटेड IP अन्य यूज़र्स के साथ टकराव से बचाते हैं और स्थिर, सुसंगत एक्सेस प्रदान करते हैं। सभी IPs हमारे अपने infrastructure पर होस्ट किए गए हैं और 24/7 monitoring तथा पूर्ण quality control के साथ प्रबंधित होते हैं — जिसका मतलब है कि भारी load में भी Yandex कार्यों के लिए लगातार स्थिर प्रदर्शन।