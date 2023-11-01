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Proxy Yandex

Proxy IPv4 untuk parsing Yandex SERP dan Wordstat: IP Rusia, HTTP/HTTPS/SOCKS5, satu IP per wilayah, traffic tanpa batas.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 1,000 Rusia IP pusat data untuk Yandex penguraian SERP
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk layanan proxy
  • Ekspor daftar proxy saya sebagai JSON
  • Tampilkan layanan yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk layanan proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Lokasi dan ketersediaan

Layanan berkualitas! Mereka memiliki jenis proxy yang berbeda termasuk yang berputar tanpa batasan lalu lintas, harga terjangkau dan opsi penargetan geografis.

Vladimir AkimkinPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

FineProxy adalah, tanpa diragukan lagi, salah satu penyedia proxy terbaik yang pernah saya gunakan! Kecepatan koneksi adalah kilat, layanan dapat diandalkan, dan tim dukungan pelanggan sangat membantu. Apakah Anda membutuhkan proxy untuk menelusuri, mengikis, atau membuka konten yang dibatasi geo, mereka memberikan pengalaman yang mulus. Saya telah menggunakan banyak layanan lain sebelumnya, tetapi tidak ada yang dibandingkan dengan konsistensi dan kinerja FineProxy. Jika Anda mencari layanan proxy berkualitas tinggi, bebas stres, saya sangat merekomendasikan untuk mencobanya.

omkarDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Proxy Uni Eropa yang terjangkau. Satu-satunya penyedia proxy yang masih mempertahankan harga murah. Saya sudah mencari layanan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proxy termurah dengan bandwidth tak terbatas.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Sementara penyedia lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini tetap setia pada misi mereka dan menawarkan proxy pusat data dengan harga yang wajar dengan bandwidth tak terbatas.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Menjalankan akun

Saya menggunakannya pada bot Twitch dan hasilnya sempurna. Saya berterima kasih kepada FineProxy karena telah menyediakan sistem yang sangat baik untuk kebutuhan khusus saya.

blastzadaaaaSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya bekerja dengan FineProxy selama beberapa bulan. Proxy bagus. Saya telah membeli untuk jejaring sosial untuk waktu yang lama. Jika ada pertanyaan, jawaban datang sangat cepat. Kondisi sangat fleksibel, Anda selalu dapat bernegosiasi. Secara umum, kesan yang paling positif. sangat merekomendasikan.

Oleg BarPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Mengapa menggunakan proxy saat bekerja dengan Yandex?Dua alasan utama

Dua alasan utama: mengontrol wilayah dan bahasa hasil pencarian (search, maps, market, dll.) sekaligus mendistribusikan beban untuk mengurangi frekuensi CAPTCHA saat melakukan permintaan otomatis. Bagi pengguna internasional, proxy juga menyediakan akses ke hasil lokal dan layanan yang dibatasi wilayah.

Lokasi proxy mana yang harus saya pilih untuk Yandex?Sesuaikan dengan negara

Sesuaikan dengan negara atau wilayah tempat Anda membutuhkan hasil pencarian. Yandex sangat mempersonalisasi respons berdasarkan geografi, jadi pertahankan negara exit yang konsisten dan gunakan satu profil (cookies/bahasa/wilayah) per IP untuk stabilitas.

Apa yang perlu diperhatikan untuk Wordstat dan Direct?UI Wordstat

UI Wordstat sensitif terhadap frekuensi request dan session. Pertahankan cookie, jangan mengakses halaman dari puluhan thread secara bersamaan, tambahkan jeda, dan cache hasil. Untuk integrasi formal dan pelaporan, eksplorasi opsi Yandex Direct API (akses berbasis token dengan rate limit yang terdokumentasi).

Bagaimana cara mengurangi CAPTCHA dan error 429?Yandex sangat sensitif

Yandex sangat sensitif terhadap frekuensi request. Tambahkan jeda acak yang cukup besar antara halaman hasil pencarian (15–60 detik). Jangan mencampur beberapa region dan tugas pada satu IP. Praktik terbaik: satu worker, satu IP, satu region. Namun, jeda saja tidak akan menghilangkan CAPTCHA — Yandex menampilkannya bahkan kepada pengguna asli saat melakukan pencarian. Anda tetap perlu mengintegrasikan layanan pemecah CAPTCHA.

Bagaimana cara menggunakan layanan lain seperti Maps, Market, atau Metrica?Beberapa layanan memiliki

Beberapa layanan memiliki API berlisensi — itu adalah jalur yang paling direkomendasikan. Scraping UI tanpa API sering kali terbentur langkah anti-bot (CAPTCHA yang sering muncul, layout yang berubah-ubah). Jika Anda harus menggunakan UI scraping, tetapkan region/bahasa, pertimbangkan versi mobile vs desktop, dan perbarui parser Anda secara rutin.

Bagaimana dengan akses dari luar negeri atau saat bepergian?Gunakan IP Rusia

Gunakan IP Rusia. Siapkan nomor telepon untuk verifikasi SMS — Anda mungkin memerlukannya jika layanan meminta login ulang.

Protokol dan pengaturan apa yang terbaik?HTTP/HTTPS cocok untuk

HTTP/HTTPS cocok untuk sebagian besar tugas. SOCKS5 berguna untuk headless browser dan tool otomasi. Jika menggunakan SOCKS5, pastikan DNS di-resolve melalui proxy (socks5h), bukan secara lokal — jika tidak, Yandex akan mendeteksi ketidakcocokan antara wilayah IP Anda dan lokasi DNS.

Panduan

Scraping, Akses Regional, dan Otomatisasi Layanan

3 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Yandex bukan sekadar mesin pencari — ini adalah ekosistem dari puluhan layanan: Mail, Maps, Disk, Music, Market, Wordstat, dan lainnya. Bekerja dengan layanan-layanan ini dalam skala besar membutuhkan akses stabil dari banyak IP. Proxy untuk Yandex memungkinkan Anda mendistribusikan traffic, menghindari rate limit, dan mengakses data spesifik region yang esensial untuk SEO, riset pasar, dan automasi.

Mengapa Anda membutuhkan proxy untuk Yandex

SEO dan parsing SERP adalah use case utama. Saat Anda perlu memeriksa peringkat untuk ratusan keyword atau memantau hasil pencarian dari berbagai wilayah Rusia, satu IP akan cepat terkena rate limit. Yandex menyajikan hasil yang sangat dipersonalisasi berdasarkan lokasi — parameter lr mengontrol targeting regional, tetapi Anda juga membutuhkan IP dari geografi yang tepat untuk mendapatkan data akurat.Riset Wordstat memerlukan penanganan yang cermat. Tool keyword Yandex sensitif terhadap frekuensi request dan session. Terlalu banyak request dalam waktu singkat memicu CAPTCHA atau pemblokiran sementara. Proxy memungkinkan Anda mendistribusikan kueri ke banyak IP sambil mempertahankan cookie session yang tepat.

Pertimbangan regional

Yandex sangat mempersonalisasi hasil berdasarkan kota. Untuk riset pasar Rusia, Anda membutuhkan IP Rusia. Untuk negara CIS lainnya, IP lokal bekerja lebih baik. Mesin pencari memeriksa:

  • Geolokasi IP
  • Header bahasa browser
  • Data cookie/session
  • Parameter lr (location region) di URL

Pertahankan satu profil regional per alamat IP. Jika Anda berpindah antara region atau bahasa yang berbeda menggunakan IP yang sama, Yandex menandainya sebagai perilaku mencurigakan dan lebih sering menampilkan CAPTCHA. Misalnya, jangan melakukan pencarian dalam bahasa Rusia dari region Moskow lalu langsung beralih ke kueri bahasa Ukraina — gunakan IP terpisah untuk region yang berbeda.

Menghindari pemblokiran dan CAPTCHA

Sistem anti-bot Yandex sangat agresif. Untuk mengurangi pemblokiran:

  • Lakukan pemanasan session. Jangan langsung menembakkan request secara massal. Mulai pelan-pelan, pertahankan cookie, bangun riwayat session.
  • Interval menyerupai manusia. Tambahkan jeda realistis antar permintaan. Terapkan exponential backoff saat Anda mencapai rate limit.
  • Normalkan header. Sesuaikan User-Agent, Accept-Language, dan timezone dengan lokasi proxy Anda. Ketidaksesuaian akan memicu deteksi.
  • Satu worker, satu IP, satu region. Jangan menjalankan tugas atau region berbeda melalui proxy yang sama. Setiap bot atau script harus menangani satu pekerjaan spesifik — mencampur semuanya akan memicu red flag.
  • Cache hasil pencarian. Jangan mengambil ulang data yang sudah Anda miliki. Kurangi total volume request dengan menyimpan dan menggunakan kembali hasil.

Proxy mana yang paling efektif

Paket proxy cocok untuk sebagian besar tugas Yandex. Pool IP yang besar memungkinkan Anda meningkatkan skala parsing, memisahkan akun, dan bekerja dalam tim. Biaya per IP sangat minimal saat membeli dalam jumlah besar. Private proxy lebih cocok untuk tugas spesifik akun di Music atau Disk. IP dedicated menghindari konflik dengan pengguna lain dan memberikan akses yang stabil serta konsisten. Semua IP dimiliki dan dihosting pada infrastruktur kami sendiri dengan monitoring 24/7 dan kontrol kualitas penuh — yang berarti performa konsisten untuk tugas Yandex bahkan di bawah beban tinggi.