NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

Yandex 代理

用于 Yandex SERP 解析和 Wordstat 的 IPv4 代理：俄罗斯 IP，支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5，每个地区一个 IP，无限流量。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买1,000 俄罗斯 数据中心 IP 用于 Yandex SERP 解析
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 代理服务
  • 导出我的 代理列表 （JSON 格式）
  • 显示今天错误率最高的服务
  • 显示 状态和账单详情 用于 我的 代理服务
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

位置与库存

优质服务！它们有不同的代理类型，包括无流量限制的轮换代理、价格实惠以及地理定位功能。各种支付方式：加密货币、PayPal或信用卡

Vladimir AkimkinFineProxy 内部平台译自英语来源

毫无疑问，FineProxy是我用过的最棒的代理服务提供商之一！连接速度极快，服务可靠，客服团队也非常乐于助人。无论你需要浏览、抓取还是解锁地理限制内容的代理，它们都能提供无缝的体验。我以前用过很多其他服务，但没有哪个能比得上FineProxy的稳定性和性能。如果你正在寻找高质量、无压力的代理服务，我强烈推荐你试试。

omkarDieg, 去年译自英语来源

流量永不限量

价格实惠的欧盟代理。这是唯一一家仍然保持低价的代理服务商。我在整个互联网上一直寻找这样的服务，结果发现它是提供无限带宽的代理服务商中最便宜的。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年译自英语来源

其他供应商按GB甚至按请求收费，这些公司始终忠于使命，提供价格合理的数据中心代理和无限带宽。我在网上找了很久，找到了他们，挺高兴的。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年译自英语来源

运行账户

我把它用于Twitch机器人，运行得非常完美。感谢FineProxy为我的特定需求用心提供了一个非常出色的系统。

blastzadaaaaSaasHub, 2 年多前译自英语来源

我和FineProxy共事了几个月。代理不错。我为社交网络购买已经很长时间了。如果有疑问，答案很快就会来。条件非常灵活，你总可以协商。总体来说，印象最为正面。强烈推荐。

Oleg BarFineProxy 内部平台译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
使用 Yandex 时为什么需要代理？地区与规模

主要有两个原因：控制搜索结果的地区和语言（搜索、地图、市场等），同时分散请求负载以降低自动化请求中的验证码触发频率。对于海外用户，代理还可以获取本地化搜索结果并访问区域限制的服务。

使用 Yandex 时应该选择哪个代理位置？匹配地区

请选择与您所需搜索结果相匹配的国家或地区。Yandex 会根据地理位置对搜索结果进行高度个性化处理，因此请保持一致的出口国家，并为每个 IP 维护一套独立的配置（Cookie/语言/地区），以确保结果稳定性。

使用 Wordstat 和 Direct 时需要注意什么？保持会话

Wordstat 的界面对请求频率和会话非常敏感。请保留 Cookie，不要同时从数十个线程访问页面，添加请求间隔，并缓存结果。如需正式集成和报表，建议探索 Yandex Direct API 选项（基于令牌的访问，附带详细的速率限制文档）。

如何减少验证码和 429 错误？降速并隔离

Yandex 对请求频率极为敏感。在搜索结果翻页之间添加较大的随机延迟（15–60 秒）。不要在同一个 IP 上混用多个地区和任务。最佳实践：一个工作线程、一个 IP、一个地区。不过，仅靠延迟并不能完全消除验证码——Yandex 在正常搜索中甚至会对真实用户弹出验证码。无论如何，您都需要接入验证码识别服务。

如何使用地图、Market 或 Metrica 等其他服务？首选官方 API

部分服务提供官方授权 API——这是首选方案。在没有 API 的情况下抓取界面往往会触发反爬虫机制（频繁的验证码、多变的页面布局）。如果必须进行界面抓取，请固定地区/语言设置，考虑移动端与桌面端版本的差异，并定期更新您的解析器。

从海外或旅行中访问怎么办？使用俄罗斯 IP

使用俄罗斯 IP。准备好一个手机号码用于短信验证——如果服务要求您重新登录，可能会用到。

哪种协议和设置最合适？HTTP 或 SOCKS5

HTTP/HTTPS 适用于大多数任务。SOCKS5 则更适合无头浏览器和自动化工具。如果使用 SOCKS5，请确保 DNS 通过代理解析（socks5h），而非本地解析——否则 Yandex 会检测到您的 IP 地区与 DNS 位置不匹配。

指南

数据抓取、区域访问与服务自动化

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

Yandex 不仅仅是一个搜索引擎——它是一个涵盖数十种服务的生态系统：邮箱、地图、网盘、音乐、商城、Wordstat 等。大规模使用这些服务需要通过多个 IP 实现稳定访问。Yandex 代理可以帮助您分散流量、规避速率限制，并获取对 SEO、市场调研和自动化至关重要的区域特定数据。

为什么您需要 Yandex 代理

SEO 和 SERP 解析是最主要的使用场景。当您需要检查数百个关键词的排名或监控来自不同俄罗斯地区的搜索结果时，单个 IP 很快就会触发速率限制。Yandex 根据地理位置提供高度个性化的搜索结果——lr 参数可以控制区域定位，但您同样需要来自正确地理位置的 IP 才能获取准确数据。Wordstat 关键词研究需要谨慎操作。Yandex 的关键词工具对请求频率和会话非常敏感。请求过于频繁会触发验证码或临时封禁。代理可以让您将查询分散到多个 IP 上，同时保持正确的会话 Cookie。

地区相关注意事项

Yandex 按城市对搜索结果进行深度个性化处理。进行俄罗斯市场调研时，您需要俄罗斯 IP。针对其他独联体国家，使用当地 IP 效果更好。搜索引擎会检查：

  • IP地理定位
  • 浏览器语言请求头
  • Cookie/会话数据
  • URL 中的 lr（位置区域）参数

每个 IP 地址保持同一地区配置。如果您在使用同一个 IP 时频繁切换不同地区或语言，Yandex 会将此标记为可疑行为，并更频繁地弹出验证码。例如，不要用莫斯科地区的 IP 搜索俄语内容后，立即切换到乌克兰语查询——请为不同地区使用不同的 IP。

避免封锁和验证码

Yandex 的反机器人系统非常严格。要减少封锁：

  • 预热会话。不要一上来就大量发送请求。从低频开始，保持 Cookie，逐步建立会话历史。
  • 模拟人类操作间隔。在请求之间添加合理的延迟，并在触发速率限制时实施指数退避策略。
  • 规范化请求头。将 User-Agent、Accept-Language 和时区与代理所在位置匹配。不一致会触发检测机制。
  • 一个工作线程、一个 IP、一个地区。不要在同一个代理上运行不同的任务或地区。每个机器人或脚本只负责一项特定工作——将所有任务混在一起会触发风控警报。
  • 缓存结果。不要重复抓取已有的数据。通过存储和复用结果来降低总请求量。

哪种代理效果最好

套餐代理适用于大多数 Yandex 任务。大规模 IP 池让您可以扩展数据采集、分离账号并支持团队协作。批量购买时，单个 IP 的成本极低。 独享代理更适合在 Music 或 Disk 上执行与特定账号相关的任务。专用 IP 避免了与其他用户的冲突，提供稳定、一致的访问体验。 所有 IP 均归我们自有，托管在自建基础设施上，配备 24/7 全天候监控和全面的质量管控——这意味着即使在高负载下，Yandex 任务也能保持一致的性能表现。