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Yandex 프록시

Yandex SERP 파싱 및 Wordstat용 IPv4 프록시: 러시아 IP, HTTP/HTTPS/SOCKS5, 리전별 1개 IP, 무제한 트래픽.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 1,000 러시아n 데이터센터 IP 용 Yandex SERP parsing 구매하십시오
  • 203.0.113.7 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • which services had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
  • the 상태 및 결제 세부 정보 프록시 서비스 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

위치 및 재고

고품질 서비스입니다! 트래픽 제한이 없는 로테이팅 프록시를 비롯해 다양한 유형의 프록시를 제공하며, 가격도 저렴하고 지역 타기팅 옵션도 있습니다. 결제 수단도 암호화폐, PayPal, 카드 등 다양합니다.

Vladimir AkimkinFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

FineProxy는 의심할 여지 없이 제가 이용해 본 최고의 프록시 업체 중 하나입니다! 연결 속도는 번개처럼 빠르고 서비스는 안정적이며 고객 지원팀도 매우 친절합니다. 브라우징, 스크래핑 또는 지역 제한 콘텐츠 잠금 해제에 프록시가 필요할 때 매끄러운 경험을 제공합니다. 이전에 다른 서비스를 많이 이용해 봤지만 FineProxy의 일관성과 성능에 견줄 곳은 없었습니다. 스트레스 없이 사용할 수 있는 고품질 프록시 서비스를 찾는다면 꼭 사용해 보시기를 강력히 추천합니다.

omkarDieg, 작년영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

가격이 저렴한 EU 프록시입니다. 여전히 낮은 가격을 유지하는 유일한 프록시 업체입니다. 인터넷 전체에서 이런 서비스를 찾았는데, 무제한 대역폭을 제공하는 프록시 업체 중 가장 저렴한 곳이었습니다.

Wowser BrowserTrustpilot, 올해영어에서 번역됨출처

다른 업체들은 GB당 또는 요청당 요금을 부과하기도 하지만, 이곳은 사명을 지키며 무제한 대역폭의 데이터 센터 프록시를 합리적인 가격에 제공합니다. 이런 서비스를 찾으려고 인터넷을 샅샅이 뒤졌는데 이곳을 발견해서 매우 기쁩니다.

bhwowsersNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

계정 운영

Twitch 봇에 사용했는데 완벽하게 작동했습니다. 제가 특별히 필요로 하는 용도에 아주 잘 맞는 시스템을 마련해 준 FineProxy에 감사드립니다.

blastzadaaaaSaasHub, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

Fineproxy와 몇 달 동안 거래했습니다. 프록시는 좋습니다. 오랫동안 소셜 네트워크용으로 구매해 왔습니다. 질문이 있으면 답변이 매우 빠르게 옵니다. 조건도 매우 유연해서 언제든 협의할 수 있습니다. 전반적으로 인상이 매우 긍정적입니다. 강력히 추천합니다.

Oleg BarFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
Yandex 작업 시 프록시를 사용해야 하는 이유는 무엇입니까?두 가지 주요

두 가지 주요 이유가 있습니다. 첫째, 검색·지도·마켓 등의 결과 지역과 언어를 제어할 수 있으며, 둘째, 자동화 요청 시 부하를 분산하여 CAPTCHA 발생 빈도를 줄일 수 있습니다. 해외 사용자의 경우, 프록시를 통해 현지화된 결과와 지역 제한 서비스에도 접근할 수 있습니다.

Yandex에는 어떤 프록시 위치를 선택해야 합니까?결과가 필요한 국가

결과가 필요한 국가 또는 지역에 맞는 프록시를 선택하십시오. Yandex는 지역에 따라 응답을 크게 개인화하므로, 일관된 출구 국가를 유지하고 IP당 하나의 프로필(쿠키/언어/지역)을 유지하여 안정성을 확보하십시오.

Wordstat과 Direct를 사용할 때 무엇을 고려해야 합니까?Wordstat의 UI는

Wordstat의 UI는 요청 빈도와 세션에 민감합니다. 쿠키를 유지하고, 수십 개의 스레드에서 동시에 페이지에 접근하지 마시고, 일시 중지를 추가하며, 결과를 캐시하십시오. 공식적인 연동 및 리포팅이 필요한 경우 Yandex Direct API 옵션(토큰 기반 접근 방식, 문서화된 속도 제한 포함)을 검토하십시오.

CAPTCHA 및 429 오류를 줄이려면 어떻게 해야 합니까?Yandex는 요청 빈도에

Yandex는 요청 빈도에 매우 민감합니다. 검색 결과 페이지 간에 큰 랜덤 딜레이(15~60초)를 추가하십시오. 하나의 IP에 여러 리전과 작업을 혼합하지 마십시오. 모범 사례: 하나의 워커, 하나의 IP, 하나의 리전입니다. 그러나 딜레이만으로는 CAPTCHA를 완전히 제거할 수 없습니다. Yandex는 실제 사용자에게도 검색 중 CAPTCHA를 표시합니다. CAPTCHA 해결 서비스의 연동은 반드시 필요합니다.

Maps, Market, Metrica 등 다른 서비스는 어떻게 활용합니까?일부 서비스에는 라이선스

일부 서비스에는 라이선스 API가 있으며, 이를 사용하는 것이 가장 좋습니다. API 없이 UI를 스크래핑하면 안티봇 조치(빈번한 CAPTCHA, 변동되는 레이아웃)에 걸리는 경우가 많습니다. UI 스크래핑을 반드시 사용해야 한다면 리전/언어를 고정하고, 모바일 버전과 데스크톱 버전을 비교 검토하며, 파서를 정기적으로 업데이트하십시오.

해외에서 접속하거나 여행 중일 때는 어떻게 하나요?러시아 IP를 사용하십시오

러시아 IP를 사용하십시오. SMS 인증을 위해 전화번호를 준비해 두십시오. 서비스에서 재로그인을 요청할 경우 필요할 수 있습니다.

어떤 프로토콜과 설정이 가장 적합합니까?대부분의 작업에는 HTTP/HTTPS가

대부분의 작업에는 HTTP/HTTPS가 적합합니다. SOCKS5는 헤드리스 브라우저 및 자동화 도구에 유용합니다. SOCKS5 사용 시 DNS가 로컬이 아닌 프록시를 통해 확인되도록(socks5h) 설정하십시오. 그렇지 않으면 Yandex에서 IP 지역과 DNS 위치 간의 불일치를 감지합니다.

가이드

스크래핑, 지역별 접속 및 서비스 자동화

2 분 소요FineProxy 네트워크 팀

Yandex는 단순한 검색 엔진이 아니라 Mail, Maps, Disk, Music, Market, Wordstat 등 수십 가지 서비스로 구성된 생태계입니다. 이러한 서비스를 대규모로 활용하려면 다수의 IP에서 안정적으로 접속할 수 있어야 합니다. Yandex용 프록시를 사용하면 트래픽을 분산하고, 속도 제한을 우회하며, SEO, 시장 조사, 자동화에 필수적인 리전별 데이터에 접근할 수 있습니다.

Yandex에 프록시가 필요한 이유

SEO 및 SERP 파싱이 가장 대표적인 활용 사례입니다. 수백 개의 키워드에 대한 순위를 확인하거나 러시아 여러 지역의 검색 결과를 모니터링해야 할 때, 단일 IP로는 속도 제한에 금방 도달합니다. Yandex는 위치 기반으로 고도로 개인화된 결과를 제공하며, lr 파라미터로 지역 타겟팅을 제어할 수 있지만 정확한 데이터를 얻으려면 해당 지역의 IP도 필요합니다.Wordstat 리서치는 신중한 접근이 필요합니다. Yandex의 키워드 도구는 요청 빈도와 세션에 민감합니다. 너무 빠르게 많은 요청을 보내면 CAPTCHA가 표시되거나 일시적으로 차단됩니다. 프록시를 사용하면 적절한 세션 쿠키를 유지하면서 여러 IP에 쿼리를 분산할 수 있습니다.

지역 관련 고려사항

Yandex는 도시별로 검색 결과를 강력하게 개인화합니다. 러시아 시장 조사를 위해서는 러시아 IP가 필요합니다. 기타 CIS 국가의 경우 해당 지역 IP가 더 효과적입니다. 검색 엔진은 다음 항목을 확인합니다:

  • IP 지리적 위치
  • 브라우저 언어 헤더
  • 쿠키/세션 데이터
  • URL의 lr(지역) 파라미터

IP 주소당 하나의 리전 프로필을 유지하십시오. 동일한 IP를 사용하면서 다른 리전이나 언어 간에 전환하면 Yandex가 이를 의심스러운 행동으로 감지하여 CAPTCHA를 더 자주 표시합니다. 예를 들어 모스크바 리전에서 러시아어로 검색한 뒤 곧바로 우크라이나어 쿼리로 전환하지 마십시오. 리전별로 별도의 IP를 사용하십시오.

차단 및 CAPTCHA 방지

Yandex의 안티봇 시스템은 매우 공격적입니다. 차단을 줄이려면 다음을 참고하십시오:

  • 세션을 워밍업하십시오. 요청을 즉시 대량으로 보내지 마십시오. 천천히 시작하고, 쿠키를 유지하며, 세션 이력을 쌓으십시오.
  • 사람과 유사한 간격. 요청 사이에 현실적인 지연 시간을 추가하십시오. 속도 제한에 도달하면 지수 백오프(exponential backoff)를 구현하십시오.
  • 헤더를 정규화하십시오. User-Agent, Accept-Language, 타임존을 프록시 위치와 일치시키십시오. 불일치가 발생하면 탐지가 트리거됩니다.
  • 하나의 워커, 하나의 IP, 하나의 리전을 유지하십시오. 동일한 프록시를 통해 여러 작업이나 리전을 실행하지 마십시오. 각 봇 또는 스크립트는 하나의 특정 작업만 처리해야 합니다. 모든 것을 혼합하면 탐지 위험이 높아집니다.
  • 결과를 캐시하십시오. 이미 보유한 데이터를 다시 가져오지 마십시오. 결과를 저장하고 재사용하여 전체 요청량을 줄이십시오.

가장 적합한 프록시

패키지 프록시는 대부분의 Yandex 작업에 적합합니다. 대규모 IP 풀을 통해 파싱을 확장하고, 계정을 분리하며, 팀 단위로 작업할 수 있습니다. 대량 구매 시 IP당 비용이 최소화됩니다. 전용 프록시는 Music이나 Disk의 계정별 작업에 더 적합합니다. 전용 IP는 다른 사용자와의 충돌을 방지하고 안정적이고 일관된 접속을 제공합니다. 모든 IP는 저희가 직접 소유하고 자체 인프라에서 호스팅하며, 24/7 모니터링과 완전한 품질 관리를 실시합니다. 따라서 높은 부하 상황에서도 Yandex 작업에 대해 일관된 성능을 보장합니다.