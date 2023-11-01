Yandex 프록시

Yandex는 단순한 검색 엔진이 아니라 Mail, Maps, Disk, Music, Market, Wordstat 등 수십 가지 서비스로 구성된 생태계입니다. 이러한 서비스를 대규모로 활용하려면 다수의 IP에서 안정적으로 접속할 수 있어야 합니다. Yandex용 프록시를 사용하면 트래픽을 분산하고, 속도 제한을 우회하며, SEO, 시장 조사, 자동화에 필수적인 리전별 데이터에 접근할 수 있습니다.
Yandex에 프록시가 필요한 이유
SEO 및 SERP 파싱이 가장 대표적인 활용 사례입니다. 수백 개의 키워드에 대한 순위를 확인하거나 러시아 여러 지역의 검색 결과를 모니터링해야 할 때, 단일 IP로는 속도 제한에 금방 도달합니다. Yandex는 위치 기반으로 고도로 개인화된 결과를 제공하며, lr 파라미터로 지역 타겟팅을 제어할 수 있지만 정확한 데이터를 얻으려면 해당 지역의 IP도 필요합니다.Wordstat 리서치는 신중한 접근이 필요합니다. Yandex의 키워드 도구는 요청 빈도와 세션에 민감합니다. 너무 빠르게 많은 요청을 보내면 CAPTCHA가 표시되거나 일시적으로 차단됩니다. 프록시를 사용하면 적절한 세션 쿠키를 유지하면서 여러 IP에 쿼리를 분산할 수 있습니다.
지역 관련 고려사항
Yandex는 도시별로 검색 결과를 강력하게 개인화합니다. 러시아 시장 조사를 위해서는 러시아 IP가 필요합니다. 기타 CIS 국가의 경우 해당 지역 IP가 더 효과적입니다. 검색 엔진은 다음 항목을 확인합니다:
- IP 지리적 위치
- 브라우저 언어 헤더
- 쿠키/세션 데이터
- URL의 lr(지역) 파라미터
IP 주소당 하나의 리전 프로필을 유지하십시오. 동일한 IP를 사용하면서 다른 리전이나 언어 간에 전환하면 Yandex가 이를 의심스러운 행동으로 감지하여 CAPTCHA를 더 자주 표시합니다. 예를 들어 모스크바 리전에서 러시아어로 검색한 뒤 곧바로 우크라이나어 쿼리로 전환하지 마십시오. 리전별로 별도의 IP를 사용하십시오.
차단 및 CAPTCHA 방지
Yandex의 안티봇 시스템은 매우 공격적입니다. 차단을 줄이려면 다음을 참고하십시오:
- 세션을 워밍업하십시오. 요청을 즉시 대량으로 보내지 마십시오. 천천히 시작하고, 쿠키를 유지하며, 세션 이력을 쌓으십시오.
- 사람과 유사한 간격. 요청 사이에 현실적인 지연 시간을 추가하십시오. 속도 제한에 도달하면 지수 백오프(exponential backoff)를 구현하십시오.
- 헤더를 정규화하십시오. User-Agent, Accept-Language, 타임존을 프록시 위치와 일치시키십시오. 불일치가 발생하면 탐지가 트리거됩니다.
- 하나의 워커, 하나의 IP, 하나의 리전을 유지하십시오. 동일한 프록시를 통해 여러 작업이나 리전을 실행하지 마십시오. 각 봇 또는 스크립트는 하나의 특정 작업만 처리해야 합니다. 모든 것을 혼합하면 탐지 위험이 높아집니다.
- 결과를 캐시하십시오. 이미 보유한 데이터를 다시 가져오지 마십시오. 결과를 저장하고 재사용하여 전체 요청량을 줄이십시오.
가장 적합한 프록시
패키지 프록시는 대부분의 Yandex 작업에 적합합니다. 대규모 IP 풀을 통해 파싱을 확장하고, 계정을 분리하며, 팀 단위로 작업할 수 있습니다. 대량 구매 시 IP당 비용이 최소화됩니다. 전용 프록시는 Music이나 Disk의 계정별 작업에 더 적합합니다. 전용 IP는 다른 사용자와의 충돌을 방지하고 안정적이고 일관된 접속을 제공합니다. 모든 IP는 저희가 직접 소유하고 자체 인프라에서 호스팅하며, 24/7 모니터링과 완전한 품질 관리를 실시합니다. 따라서 높은 부하 상황에서도 Yandex 작업에 대해 일관된 성능을 보장합니다.