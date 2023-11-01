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러시아 프록시

안정적인 고정 러시아 IPv4 프록시 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% 업타임, 무제한 트래픽

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 100 데이터센터 IP 내 러시아 및 allowlist 203.0.113.7 구매하십시오
  • 오늘 성공률 러시아n proxy traffic 표시하십시오
  • every service 만료 예정인 이번 주, 이하 $200 갱신하십시오
  • IPs when the next refresh is free 로테이션하십시오
  • the latest 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

위치 및 재고

Fineproxy가 제공하는 지역의 다양성이 환상적입니다. 문제없이 여러 지역에서 콘텐츠에 접근하고 브라우징하는 상황을 재현할 수 있습니다. 현지화된 웹사이트를 테스트할 때 특히 유용했습니다.

Asad JanDieg, 작년영어에서 번역됨출처

가격이 저렴합니다. 작동하지 않는 프록시 비율이 <10%입니다. 지역과 서브넷이 다양합니다. 연결이 안정적이고 IP가 고정되어 있으며 매주 무료로 풀을 변경할 수 있습니다.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

부하 상태의 속도

이전에는 다른 서비스를 이용했습니다. 하지만 동료들의 조언 덕분에 이 서비스를 찾았습니다. 다른 서비스와 비교하면 속도와 무제한 트래픽이 인상적입니다. 6개월 동안 사용했지만 문제는 발생하지 않았습니다. 고객 지원은 언제나 이용할 수 있습니다. 제어판까지 마음에 들었습니다. 다른 지인들에게도 추천하겠습니다. 감사합니다!

Ирина КоваленкоFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

많은 프록시 서비스를 사용해 봤지만 Fineproxy만큼 인상적인 곳은 없었습니다. 프록시의 품질, 속도, 신뢰성이 뛰어납니다. 게다가 지원팀은 언제나 채팅으로 연락할 수 있고 바로 도움을 줄 준비가 되어 있습니다. 환상적인 서비스입니다!

nikhil patidarSaasHub, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

다른 업체들은 GB당 또는 요청당 요금을 부과하기도 하지만, 이곳은 사명을 지키며 무제한 대역폭의 데이터 센터 프록시를 합리적인 가격에 제공합니다. 이런 서비스를 찾으려고 인터넷을 샅샅이 뒤졌는데 이곳을 발견해서 매우 기쁩니다.

bhwowsersNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

모든 사용자에게 무제한 대역폭, 저렴한 가격, 사용자 친화적인 경험과 함께 빠르고 안전한 프록시를 제공합니다. 정말 좋은 서비스이며 fineproxy.org를 100% 추천합니다.

DJFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
Wildberries에서 50건 요청마다 차단당하지 않으려면 어떻게 스크래핑해야 합니까?WB는 클라우드 ASN을

WB는 클라우드 ASN을 즉시 블랙리스트에 등록합니다. IP가 AWS, Hetzner, GCloud에서 발급된 것이라면 시작도 전에 끝납니다. FineProxy의 데이터센터는 자체 AS에서 운영되므로 해당 블랙리스트에 포함되지 않습니다. IP 외에도 분당 30~40건으로 요청을 제한하고, 세션마다 User-Agent를 로테이션하며, 요청 간 쿠키를 전달하고, Accept-Language: ru-RU를 설정하십시오. WB는 JavaScript 실행을 검사하므로, 상품 페이지에는 stealth 플러그인이 적용된 Playwright가 원시 HTTP보다 효과적입니다. 카탈로그 수준의 스크래핑(검색 결과, 카테고리 목록)에는 적절한 헤더와 요청 간격을 유지하면 HTTP로도 충분합니다.

Ozon에서 CAPTCHA가 계속 발생합니다. 데이터센터 프록시와 ISP 프록시 중 어떤 것을 사용해야 합니까?Ozon의 Cloudflare 보호는

Ozon의 Cloudflare 보호는 WB보다 더 엄격합니다. 공개 API 엔드포인트와 카테고리 피드에는 데이터센터 프록시가 작동하지만, 상품 페이지는 빠르게 CAPTCHA를 트리거합니다. ISP 프록시는 더 오래 유지됩니다. Ozon은 ISP에 등록된 IP를 일반 브로드밴드처럼 간주하여 더 관대하게 처리하기 때문입니다. 매일 수천 개의 상품을 수집하신다면 두 가지를 혼합하십시오. 상품 카드에는 스티키 세션이 적용된 ISP 프록시를, 나머지에는 데이터센터 프록시를 사용하십시오.

Avito가 Wildberries나 Ozon보다 스크래핑하기 훨씬 어려운 이유는 무엇입니까?Avito는 TLS 핸드셰이크(JA3/JA4

Avito는 TLS 핸드셰이크(JA3/JA4 해시), 캔버스, WebGL 렌더러, 폰트, 타임존 등 브라우저 핑거프린트를 분석합니다. 핑거프린트가 동일하다면 IP를 로테이션해도 의미가 없습니다. Playwright에서 Chromium이 아닌 Firefox를 사용하면 기본적으로 더 다양한 핑거프린트를 생성할 수 있습니다. 매물 간 요청 간격은 10~15초로 설정하십시오. 사일런트 섀도우밴에 주의하십시오. 응답은 정상적으로 반환되지만 데이터가 오래되었거나 불완전할 수 있습니다. 여러 매물의 가격이 동결된 것처럼 보인다면, 해당 세션이 플래그 처리된 것입니다.

Yandex에서 검색 몇 번 만에 차단당합니다. 무엇이 잘못된 것입니까?SmartCAPTCHA는 행동 기반

SmartCAPTCHA는 행동 기반 시스템으로, 챌린지를 표시하기 전에 화면 해상도, 언어, 타임존, 마우스 움직임, 스크롤 패턴 등을 모두 확인합니다. 최소 설정 요건은 UTC+3, Accept-Language: ru-RU, 실제 화면 크기, 시뮬레이션된 마우스 움직임입니다. undetected-chromedriver 또는 Playwright stealth를 사용하십시오. 이러한 조건을 갖추더라도 Yandex 검색은 IP당 분당 5~10개 쿼리가 한계입니다. Yandex Maps 및 2GIS 내부 API는 상대적으로 덜 엄격합니다.

Auto.ru에서 존재하는 매물인데 404가 표시됩니다. 프록시 문제입니까?이것은 무음 차단입니다

이것은 무음 차단입니다. Auto.ru와 Drom.ru 모두 자동화된 요청으로 의심되면 CAPTCHA 대신 404를 반환합니다. 스크래퍼 로그에는 매물이 실제로 존재함에도 「매물을 찾을 수 없음」으로 기록됩니다. 동일한 URL을 브라우저에서 열어 확인하십시오. Auto.ru(Yandex 소유)는 SmartCAPTCHA 로직을 사용합니다. Drom.ru는 더 단순합니다. 올바른 헤더, 러시아 IP, 요청 간 3~5초 간격이면 대부분 작동합니다. 두 사이트 모두 IP 로테이션은 차단 시에만 수행하고, 매 요청마다 수행하지 마십시오.

소규모 러시아 사이트에도 프록시가 필요합니까?트래픽 규모에 따라

트래픽 규모에 따라 다릅니다. HeadHunter(hh.ru)는 약 100건의 요청 이후 속도 제한이 적용됩니다. CIAN은 해외 IP를 완전히 차단하며 국내 IP에도 속도 제한을 겁니다. DNS-Shop, M.Video, Eldorado는 보호 수준이 낮아 적절한 속도의 데이터센터 프록시로 충분합니다. 지역 분류 사이트(Farpost, IRR, Youla)는 정확한 현지 매물을 표시하기 위해 러시아 IP만 있으면 됩니다. 정부 등기부(EGRUL, Rosreestr)는 속도 제한이 있지만 정교한 봇 탐지를 운영하지 않으므로, 느리지만 꾸준히 요청하면 통과됩니다.

프록시가 러시아 어느 지역에서 제공되는지가 중요합니까?일부

일부 대상 사이트의 경우 — 그렇습니다. WB와 Ozon은 감지된 지역에 따라 배송 시간, 재고, 때로는 가격까지 조정합니다. CIAN은 완전히 지역 기반으로, 모스크바 매물은 크라스노다르 검색에 표시되지 않습니다. FineProxy의 러시아 IP는 국가 단위이며 도시 선택은 불가하고, 대부분 모스크바로 지오로케이션됩니다. 이것만으로도 대다수의 작업에 충분합니다. 시베리아나 극동 지역 데이터가 필요하신 경우, 요청 자체에 지역 파라미터를 전달하십시오.

FineProxy는 어떤 유형의 러시아 프록시를 제공합니까?Datacenter IPv4 —

데이터센터 IPv4 — 자체 ASN, 클라우드 호스팅이 아닌 전용 인프라, IP당 정액 요금, 무제한 트래픽. AWS나 Hetzner처럼 사전 블랙리스트에 등록되어 있지 않습니다. ISP IPv4 — 러시아 소비자 ISP(Rostelecom, Beeline, MTS)에 등록되어 있어 연결 유형을 확인하는 사이트에 적합합니다. 로테이션 프록시는 풀에 러시아가 포함되어 있어 요청마다 새 IP가 할당됩니다. 국가 단위. HTTP/HTTPS 및 SOCKS5 지원.

실시간 러시아 프록시
15분마다 업데이트

속도와 업타임을 정기적으로 검증하는 무료 공개 러시아 프록시입니다. 가입 없이 개별 IP를 복사하거나 현재 목록을 내보낼 수 있습니다.

프로토콜
익명성
포트
마지막 확인
28 온라인·더 필요하십니까? →
185.50.202.185:1080
IP : 포트 점수 프로토콜익명성도시속도 업타임 마지막 확인 작업
PREMIUM FineProxy 프리미엄
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
엘리트전 세계
500 Mbps
99.97%
방금 전
구매
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
9.00 Mbps
84.5%
1 시간 전
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
7.03 Mbps
86.0%
8 시간 전
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
2.03 Mbps
100.0%
1 시간 전
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Mytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 일 전
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
익명St Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 시간 전
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
5.77 Mbps
15.5%
2 시간 전
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Moscow
473 Kbps
93.6%
1 시간 전
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Vladivostok
704 Kbps
91.0%
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Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
1.55 Mbps
100.0%
1 시간 전
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Moscow
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1 시간 전
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
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투명Vladimir
1.32 Mbps
100.0%
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195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
1.40 Mbps
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46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
1.58 Mbps
36.0%
1 시간 전
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Moscow
1.47 Mbps
86.1%
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31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
1.11 Mbps
100.0%
1 시간 전
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Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
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투명
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Rostelecom· 2209 ms		16
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투명Moscow
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Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
361 Kbps
96.4%
2 일 전
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
700 Kbps
92.8%
2 일 전
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Vologda
367 Kbps
41.0%
1 시간 전
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
907 Kbps
28.6%
1 시간 전
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
262 Kbps
62.7%
1 시간 전
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Chelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 시간 전
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
306 Kbps
16.6%
1 시간 전
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Zapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 시간 전
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Vologda
726 Kbps
10.9%
1 시간 전
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 시간 전
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Moscow
342 Kbps
13.1%
14 시간 전
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가이드

러시아 사이트가 클라우드 IP를 차단하는 이유 — 스크래핑에 실제로 효과적인 방법

2 분 소요FineProxy 네트워크 팀

참고 사항: 아래에 나열된 프록시는 다음과 같습니다. 프리미엄 서버 프록시가 아닙니다. 이것은 공개 무료 목록 오픈 소스에서 수집한 것으로 테스트나 기본적인 사용에 유용합니다.

러시아 웹사이트는 .com이나 .de 사이트처럼 서양식 안티봇을 사용하지 않습니다. 가장 큰 차이점은 러시아 마켓플레이스와 분류 사이트가 단순히 「데이터센터 IP」를 일괄적으로 블랙리스트에 올리는 것이 아니라, AWS, Google Cloud, Hetzner, DigitalOcean 등 특정 클라우드 제공업체 ASN을 블랙리스트에 올린다는 것입니다. IP가 의심스러운 행동을 할 필요조차 없습니다. 알려진 클라우드 AS에 속하기만 하면 페이지가 로드되기도 전에 연결이 차단됩니다.

FineProxy의 러시아 프록시 서버 IP는 데이터센터 IP이지만, 클라우드 호스팅 업체가 아닌 FineProxy 자체 AS에 등록되어 있습니다. 이 차이는 Wildberries, Ozon, Avito 및 수십 개의 소규모 러시아 사이트에서 매우 중요합니다. 해당 IP는 서비스 개시 첫날부터 사전 컴파일된 블랙리스트에 포함되어 있지 않습니다.

러시아는 자체적인 인터넷 생태계를 운영하고 있습니다. Google 대신 Yandex, Facebook 대신 VK, Amazon 대신 Wildberries와 Ozon, Craigslist 대신 Avito, Zillow 대신 CIAN, AutoTrader 대신 Drom을 사용합니다. 각 플랫폼은 고유한 안티봇 시스템을 보유하고 있으며, 동일한 서양 솔루션을 라이선스하지 않습니다. Yandex는 SmartCAPTCHA를 자체 개발했고, Avito는 자체 TLS 핑거프린팅을 운영합니다. Cloudflare의 작동 방식을 아는 것만으로는 러시아 사이트 스크래핑에 완전히 대비할 수 없습니다.

러시아 대상 사이트에 공통적으로 필요한 최소 조건은 모스크바 타임존(UTC+3), Accept-Language: ru-RU, 일관된 브라우저 핑거프린트, 그리고 러시아 IP입니다. 이 네 가지 중 하나라도 빠지면 차단까지의 요청 허용량이 급격히 줄어듭니다. 대부분의 러시아 안티봇 시스템은 네 가지를 동시에 확인하며, 예를 들어 러시아 IP인데 영어 언어 헤더가 설정되어 있는 것과 같은 불일치 자체가 탐지 신호가 됩니다.

상위 5개 사이트(WB, Ozon, Avito, Yandex, Auto.ru) 외에도 롱테일이 존재합니다. 채용 정보는 HeadHunter, 비즈니스 디렉토리는 2GIS, 전자제품은 DNS-Shop과 M.Video, 지역 분류는 Farpost와 IRR, 정부 등기부는 EGRUL 등이 있습니다. 보호 수준은 공격적인 것부터 거의 없는 수준까지 다양하지만, 거의 모든 사이트가 정확한 데이터를 반환하려면 러시아 IP가 필요합니다. FineProxy에서 러시아 프록시를 구매하시면 데이터센터와 ISP 옵션을 모두 이용하실 수 있습니다. 보호 수준이 낮은 사이트에는 대량 처리용 데이터센터 프록시를, 연결 유형을 확인하는 사이트에는 ISP 프록시(Rostelecom, Beeline, MTS)를 사용하십시오. 모든 IP는 러시아 익명 프록시로, 포워딩 헤더 없이 개별 SSL 인증서를 갖추고 있으며 HTTP/HTTPS 및 SOCKS5를 지원합니다.

한 가지 제한 사항이 있습니다. FineProxy의 러시아 IP 프록시는 국가 단위로만 제공됩니다. 도시 또는 지역 타겟팅은 지원되지 않으며, 대부분 모스크바로 지오로케이션됩니다. 러시아는 11개 시간대에 걸쳐 있으며, Ozon, WB, CIAN 등 일부 사이트는 지역별로 다른 가격, 재고, 배송 옵션을 제공합니다. 이러한 세밀한 제어가 필요하시다면 IP에 의존하지 마시고 요청 본문에 지역 파라미터를 직접 전달하십시오.