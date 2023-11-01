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공유 프록시에서는 다른 사용자의 행동이 곧 고객님의 문제가 됩니다. 다른 사용자가 어제 해당 IP로 전자상거래 사이트에 과도한 요청을 보냈다면, 해당 사이트는 이를 기억합니다. 오늘 고객님의 정상적이고 합법적인 요청이 도착하더라도 — 이미 플래그 표시된 주소이기 때문에 즉시 차단됩니다.

IPQS에 따르면, 탐지 데이터베이스는 매초 10,000개 이상의 프록시를 블랙리스트에 추가합니다. 공유 인프라에서는 클린 IP 주소를 확보할 확률이 날마다 줄어듭니다. 연구에 따르면, 공유 프록시의 30% 차단율은 낭비된 요청과 재시도를 고려하면 명목상 $3/GB 비용을 $4.29/GB로 끌어올립니다.

많은 사람이 간과하는 더 근본적인 문제가 있습니다. 바로 ASN 평판입니다. 웹사이트는 개별 IP만 확인하는 것이 아니라, 해당 IP가 속한 전체 네트워크 블록(ASN)을 평가합니다. 특정 제공업체의 주소 대역이 봇 트래픽으로 알려져 있다면, 고객님의 특정 주소가 악용된 적이 없더라도 해당 대역의 모든 IP가 추가 검사를 받게 됩니다. FineProxy는 자체 IP 블록을 보유하고 해당 블록에서 발생하는 활동을 직접 관리하기 때문에, 저희 ASN은 깨끗한 이력을 유지합니다 — 고객님의 전용 IP는 이러한 집단적 평판의 혜택을 받습니다.

FineProxy의 개인(전용) 프록시를 사용하면 처음부터 IP 평판을 직접 관리할 수 있습니다. 할당받은 시점에 클린 IP였으며, 다른 사람이 사용하지 않으므로 계속 깨끗한 상태를 유지합니다.