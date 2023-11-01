필요에 맞는 전용 프록시 플랜.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
현재 플랜을 불러오는 중…
기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 전용.
|데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|이 페이지의 추천전용단일 IP부터 개인 전용
|ISPISP에 등록된 고정 주소
|로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- 미국 전용 프록시 1개를 구매해 줘
- 다른 국가의 전용 프록시를 추가해 줘
- 내 전용 프록시 목록을 JSON으로 내보내 줘
- 내 프록시 서비스의 IP Allowlist를 업데이트해 줘
- 내 서비스의 상태와 다음 결제일을 보여 줘
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
계정 운영
Fineproxy와 몇 달 동안 거래했습니다. 프록시는 좋습니다. 오랫동안 소셜 네트워크용으로 구매해 왔습니다. 질문이 있으면 답변이 매우 빠르게 옵니다. 조건도 매우 유연해서 언제든 협의할 수 있습니다. 전반적으로 인상이 매우 긍정적입니다. 강력히 추천합니다.
가동 시간: 끊김 없이 3~7일 동안 안정적으로 유지되는 훌륭한 프록시입니다. 속도: TikTok, Gmail, 암호화폐 지갑 로그인에 충분히 빠릅니다. 지원 프로토콜: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5는 물론 UDP까지 지원합니다. 글로벌 지원 지역: 미국, 독일, 프랑스, 일본 등을 지원합니다.
최소 주문
좋은 프록시이며 확인도 마쳤습니다. 대용량 IP 패키지를 구매했는데 모두 살아 있고 아무 불만 없이 작동합니다. 전에 사용하던 다른 업체보다 비싸지만 이곳은 품질이 더 좋고 주소 수도 더 많습니다. 암호화폐로 결제할 수 있어 편리하다는 점도 제게는 장점입니다. 전반적으로 만족합니다.
시계처럼 정확하게 작동하는 훌륭한 프록시입니다. 1년 동안 계속 사용해 왔고, 한 번에 1,000개씩 구매합니다.
지원
FineProxy를 사용하며 아주 좋은 경험을 했습니다. 프록시의 속도와 안정성이 뛰어나고 다양한 사용 사례에 맞는 폭넓은 옵션을 제공합니다. 설정은 간단했고 고객 지원팀은 언제나 이용 가능하며 효율적입니다. 신뢰할 수 있는 프록시 솔루션이 필요한 모든 분께 FineProxy를 강력히 추천합니다!
한동안 FineProxy 서비스를 이용해 왔으며 품질에 매우 만족합니다. 연결이 매우 안정적이고 IP 주소도 아무 문제 없이 작동하며 속도도 꾸준히 빠릅니다. 필요할 때마다 고객 지원도 매우 신속하게 응답합니다. 신뢰할 수 있는 프록시를 찾는 분께 강력히 추천합니다.
「프라이빗」 프록시와 「전용」 프록시의 실질적인 차이는 무엇입니까?실질적으로는 —
실질적으로는 — 차이가 없습니다. 업계에서는 두 용어를 같은 의미로 사용합니다: 한 명의 사용자에게 독점적으로 할당된 프록시 IP를 뜻합니다. 일부 업체는 「프라이빗」(현재 공유되지 않음)과 「전용」(영구 할당)을 구분하지만, FineProxy에서는 두 용어 모두 동일한 의미입니다: 고객님의 IP, 고객님의 독점 접속, 전체 임대 기간 동안 보장됩니다.
전용 프록시와 로테이션 프록시의 차이점은 무엇입니까?전용 프록시는 전체
전용 프록시는 전체 이용 기간 동안 변하지 않는 고정 IP 주소를 제공하며, 시간이 지남에 따라 해당 IP의 평판을 직접 구축하고 관리할 수 있습니다. 로테이션 프록시는 매 요청마다(또는 설정된 간격으로) 새로운 IP를 할당하므로, 다양한 주소가 필요한 대량 스크래핑에 유용합니다. 단점은, 로테이션 프록시에서는 개별 IP의 이력을 제어할 수 없기 때문에 이미 플래그 표시된 주소에 접속할 수도 있다는 것입니다. 일관된 신원과 깨끗한 평판이 중요한 경우 — 계정 관리, SEO 모니터링, 또는 동일한 신뢰할 수 있는 방문자로 인식되는 것이 유리한 모든 작업에서는 전용 프록시가 더 나은 선택입니다.
공유 프록시와 어떤 차이가 있나요?공유 프록시에서는 여러
공유 프록시에서는 여러 사용자가 동일한 IP를 통해 동시에 트래픽을 전송합니다. 다른 사용자가 해당 주소를 블랙리스트에 올리게 되면, 고객님도 영향을 받습니다. IPinfo.io가 1억 7,000만 개 이상의 프록시 IP를 분석한 결과, 대다수의 공유 IPv4 주소가 동시에 여러 서비스를 통해 접근 가능한 것으로 나타났습니다. 즉, 고객님의 「프라이빗」 공유 프록시는 실제로 전혀 프라이빗하지 않을 가능성이 높습니다. 전용 프록시는 이러한 위험을 제거합니다 — 해당 주소를 사용하는 것은 오직 고객님뿐입니다.
다른 업체에서 「전용」 프록시를 구매했는데 이미 차단되어 있었습니다. 왜 그런 것입니까?이런 일은
이런 일은 생각보다 훨씬 자주 발생합니다. 많은 제공업체가 이전 고객의 IP를 적절한 정리 작업 없이 재활용하거나, 「전용」이라는 라벨이 단지 현재 공유되지 않는다는 의미일 뿐 — 이전에는 공유되었고, 그로 인한 피해는 이미 발생한 상태입니다. 일부 제공업체는 상위 네트워크에서 재판매하기 때문에 IP를 직접 제어하지도 못합니다. FineProxy는 인프라와 주소를 직접 소유하고 있습니다. 고객님이 받는 IP는 다른 서비스를 거쳐 온 것이 아닙니다.
프록시가 몇 개 필요합니까?작업에 따라 다릅니다
작업에 따라 다릅니다. 소셜 미디어 계정 하나 또는 개인 브라우징에는 프록시 하나면 충분합니다. 여러 프로필을 관리하는 경우 계정당 하나씩 필요합니다(계정 10개 = 프록시 10개). 스크래핑의 경우 대상 사이트의 민감도와 요청량에 따라 50개에서 수천 개까지 필요할 수 있습니다. 저희는 개별 프록시와 대량 패키지를 모두 판매합니다.
대역폭이 정말 무제한입니까?네
네, FineProxy의 프라이빗 무제한 프록시 주소에는 트래픽 제한이 없습니다. 다운로드, 업로드, 스트리밍 — GB당 요금도 없고 스로틀링도 없습니다. 이는 모든 프로토콜에 적용됩니다: HTTP, HTTPS, SOCKS5.
동일한 프록시를 HTTP와 SOCKS5 모두에 사용할 수 있습니까?네
네, 가능합니다. 모든 전용 프록시는 동일한 IP에서 세 가지 프로토콜을 모두 지원합니다. 애플리케이션의 필요에 따라 HTTP, HTTPS, SOCKS5 간에 자유롭게 전환하실 수 있습니다. 별도 구매가 필요하지 않습니다.
「IP별 개별 SSL 인증서」란 저에게 어떤 의미입니까?이는 고객님의
이는 고객님의 기기에서 프록시까지의 연결이 SSL/TLS로 암호화된다는 것을 의미합니다 — 프록시에서 웹사이트까지의 구간만이 아닙니다. 대부분의 업체는 후반부만 암호화하여, 프록시 인증 정보와 요청 헤더가 첫 번째 구간에서 노출됩니다. 저희의 IP별 개별 SSL 인증서는 이 취약점을 완전히 해소합니다.
구매 전에 IP가 클린한지 어떻게 알 수 있습니까?IPinfo.io나 IPQS와 같은
IPinfo.io나 IPQS와 같은 공개 도구를 사용하여 저희 ASN 평판을 확인하실 수 있습니다. 또한 FineProxy는 자체 IP 주소를 보유하고 있으며 — 여러 프록시 서비스에 걸쳐 나타나는 공유 풀에서 재판매하지 않습니다. IP가 클린 상태로 도착하고 고객님만 사용하신다면, 클린 상태가 유지됩니다. 실제 타겟 사이트를 대상으로 직접 테스트하여 확인해 보시는 것을 권장합니다.
업타임을 보장합니까? 프록시가 다운되면 어떻게 됩니까?저희는 인프라
저희는 인프라 전체에서 99.9% 업타임을 유지하며, 24시간 연중무휴 모니터링으로 뒷받침합니다. 모든 네트워크 채널은 이중화되어 있으며, 서버 부하는 장애를 최소화하도록 분산됩니다. 문제가 발생할 경우 지원 티켓을 접수해 주시면, 영향을 받은 서브넷을 신속히 교체해 드립니다. 일반적으로 몇 시간 이내에 서비스가 복구됩니다.
암호화폐 결제가 가능합니까?네
네, 가능합니다. 결제 시 Bitcoin 및 기타 암호화폐를 사용할 수 있습니다. 유료 프라이빗 프록시의 가격과 상품은 결제 방법에 관계없이 동일합니다.
특정 국가의 프록시를 받을 수 있습니까?네
네, FineProxy는 다양한 지역에서 전용 프록시를 제공합니다. 구매 시 필요한 국가를 선택할 수 있으며, 해당 지역의 IP 주소를 받게 됩니다. 위치는 전체 임대 기간 동안 보장됩니다.
비공개 프록시:
전용 IP가 모든 것을 바꾸는 이유
IPinfo.io가 1억 7,000만 개 이상의 프록시 IP 주소를 분석한 연구에 따르면, 공유 프록시 IP의 거의 절반이 동시에 여러 제공업체 네트워크를 통해 접근 가능한 것으로 나타났습니다. 공유 요금제의 「프라이빗」 프록시를 사용하고 계십니까? 다른 서비스의 누군가가 바로 지금 동일한 주소로 트래픽을 보내고 있을 가능성이 현실적으로 존재하며 — 그 사람이 해당 주소로 무엇을 하고 있는지 고객님은 전혀 알 수 없습니다. 이것이 바로 전용 프록시가 해결하는 핵심 문제입니다. 하나의 IP, 한 명의 사용자, 완전한 제어.
「전용」의 진정한 의미
FineProxy에서 전용 프록시를 구매하시면, 해당 IPv4 주소는 전체 이용 기간 동안 고객님에게 독점적으로 할당됩니다. 저희 플랫폼이나 다른 어떤 플랫폼에서도 아무도 해당 주소를 사용할 수 없습니다. 저희는 리셀러가 아닌 직접 제공업체입니다. 이 IP는 저희 네트워크에만 존재하며, 다른 어떤 서비스를 통해서도 판매되지 않습니다.
이것은 보기보다 훨씬 중요한 문제입니다. 다른 제공업체에서 구매한 「전용」 프록시가 실제로는 공유 풀에서 재활용된 주소에 마케팅 라벨만 붙인 것이었다는 사례가 빈번합니다. 제공업체가 정리 작업 없이 동일한 IP를 새 고객에게 재할당하면, 구매자는 첫 요청을 보내기도 전에 이미 블랙리스트에 올라 있는 IP를 받게 됩니다. FineProxy에서는 고객님이 받는 IP가 여러 서비스 간에 돌려 사용된 적이 없습니다 — 저희 자체 인프라에서 제공되며, 오직 고객님만 독점적으로 사용하게 됩니다.
정체된 풀 문제
또 하나 자주 겪는 문제가 있습니다. 「평생」 또는 「무기한」 프록시 패키지를 판매하는 제공업체입니다. 매력적으로 들리지만, 경제적 구조가 고객에게 유리하지 않습니다. 정기 수익이 없는 제공업체는 IP 풀을 유지하거나 갱신할 동기가 전혀 없습니다. 시간이 지나면 해당 주소에는 수백 명의 이전 사용자로부터 발생한 악용 이력이 누적되고, 성공률은 80% 이하로 떨어지며, 「평생」 프록시는 사실상 쓸모없게 됩니다.
FineProxy는 다릅니다. 저희는 약 100,000개의 데이터센터 IPv4 주소로 구성된 자체 풀을 직접 관리합니다. 인프라를 직접 제어하기 때문에 IP 상태를 모니터링하고, Spamhaus 같은 스팸 데이터베이스에 등록되는 주소가 발생하면 즉시 제거합니다. 고객님이 받으시는 IP는 첫날부터 실제로 작동합니다.
공유 프록시 평판이 문제가 되는 이유
공유 프록시에서는 다른 사용자의 행동이 곧 고객님의 문제가 됩니다. 다른 사용자가 어제 해당 IP로 전자상거래 사이트에 과도한 요청을 보냈다면, 해당 사이트는 이를 기억합니다. 오늘 고객님의 정상적이고 합법적인 요청이 도착하더라도 — 이미 플래그 표시된 주소이기 때문에 즉시 차단됩니다.
IPQS에 따르면, 탐지 데이터베이스는 매초 10,000개 이상의 프록시를 블랙리스트에 추가합니다. 공유 인프라에서는 클린 IP 주소를 확보할 확률이 날마다 줄어듭니다. 연구에 따르면, 공유 프록시의 30% 차단율은 낭비된 요청과 재시도를 고려하면 명목상 $3/GB 비용을 $4.29/GB로 끌어올립니다.
많은 사람이 간과하는 더 근본적인 문제가 있습니다. 바로 ASN 평판입니다. 웹사이트는 개별 IP만 확인하는 것이 아니라, 해당 IP가 속한 전체 네트워크 블록(ASN)을 평가합니다. 특정 제공업체의 주소 대역이 봇 트래픽으로 알려져 있다면, 고객님의 특정 주소가 악용된 적이 없더라도 해당 대역의 모든 IP가 추가 검사를 받게 됩니다. FineProxy는 자체 IP 블록을 보유하고 해당 블록에서 발생하는 활동을 직접 관리하기 때문에, 저희 ASN은 깨끗한 이력을 유지합니다 — 고객님의 전용 IP는 이러한 집단적 평판의 혜택을 받습니다.
FineProxy의 개인(전용) 프록시를 사용하면 처음부터 IP 평판을 직접 관리할 수 있습니다. 할당받은 시점에 클린 IP였으며, 다른 사람이 사용하지 않으므로 계속 깨끗한 상태를 유지합니다.
직접 제공업체 vs. 리셀러: 왜 중요한가
프록시 시장에서 대부분의 “업체”는 사실상 리셀러입니다. 소수의 상위 네트워크에서 대량 액세스를 구매한 후 재포장하여 판매합니다. 그 결과는? 동일한 IP 풀이 서로 다른 브랜드 이름으로 나타나며, 한 서비스에서의 차단이 다른 서비스에서 구매한 “전용” 프록시까지 이미 손상되었을 수 있다는 것을 의미합니다.
FineProxy는 자체 데이터센터 인프라를 보유하고 있습니다. 저희는 다른 곳의 주소를 재판매하지 않습니다. 고객님의 IP가 전용이라고 말씀드릴 때, 그것은 문자 그대로 다른 어떤 프록시 서비스의 카탈로그에도 존재하지 않는다는 뜻입니다. 대부분의 업체가 할 수 없는 약속이며, 프록시의 장기적인 안정성을 유지하는 가장 핵심적인 요소입니다.
인증: 연결 방식
FineProxy는 모든 연결에 IP 바인딩 방식을 사용합니다. 고객님의 실제 IP 주소를 저희에게 등록하시면, 해당 주소에서 오는 모든 연결이 자동으로 인증됩니다. 전송할 인증 정보도 없고, 유출될 것도 없습니다. 고정 공인 IP를 사용하는 서버 및 워크스테이션에 가장 적합합니다.
공인 IP가 변경되는 환경(노트북, 동적 주소를 사용하는 가정용 인터넷)에서는 바인딩 외에 사용자명 및 비밀번호 인증 방식도 제공합니다. 이 모드에서는 /21 서브넷 마스크 범위 내에서 바인딩이 작동하므로, ISP가 해당 범위 내에서 주소를 변경하더라도 접속이 중단되지 않습니다. 두 가지 인증 방식 모두 HTTP, HTTPS, SOCKS5에서 사용 가능합니다.
많은 고객님이 두 가지를 함께 사용하십니다: 프로덕션 서버에는 엄격한 IP 바인딩을, 개발 및 테스트 환경에는 /21 유연성을 갖춘 로그인 인증 정보를 사용합니다.
프로토콜: HTTP, SSL 포함 HTTPS, SOCKS5
모든 FineProxy 전용 프록시는 세 가지 프로토콜을 지원합니다:
HTTP — 표준 웹 트래픽 처리. 빠르고 간편하며, 모든 환경과 호환됩니다.
HTTPS — 고객님의 기기에서 프록시까지 암호화된 연결을 제공합니다. FineProxy의 각 IP에는 개별 SSL 인증서가 적용되어, 첫 번째 구간(기기 → 프록시)까지 암호화됩니다. 단순히 프록시에서 웹사이트까지의 구간만 암호화하는 것이 아닙니다. 대부분의 업체는 두 번째 구간만 암호화하여 첫 번째 구간에서 인증 정보가 노출될 수 있습니다. 저희는 전체 체인을 암호화합니다. FineProxy를 통한 SSL/HTTPS 프라이빗 프록시 연결은 진정한 의미의 엔드투엔드 보안을 제공합니다.
SOCKS5 — 웹 트래픽뿐만 아니라 모든 유형의 트래픽을 처리합니다. VoIP, 게임, 커스텀 프로토콜 등 SOCKS5는 모든 것을 터널링합니다. 저희 SOCKS5 프록시는 완전한 UDP 연계 지원을 포함하며, 이는 음성 통화 및 스트리밍과 같은 실시간 애플리케이션에서 매우 중요합니다.
수량별 구매: 1개부터 수천 개까지
개인 프로젝트에 프록시 1개만 필요하십니까? 소셜 미디어용 프라이빗 프록시 1개를 구매하실 수 있습니다. 고객님만의 고정 IP 1개로, 일관된 신원이 필요한 단일 계정에 최적입니다.
수십 개의 계정을 여러 플랫폼에서 운영하는 에이전시를 운영하고 계십니까? 각 계정에 SEO 순위 관리, 소셜 미디어 관리 등 필요한 작업에 맞춰 개별 전용 IP 프록시를 할당할 수 있습니다. IP는 겹치지 않고, 세션은 혼합되지 않습니다.
스크래핑이나 모니터링을 위해 수백~수천 개로 확장이 필요하십니까? FineProxy는 저렴한 전용 데이터센터 프록시 서비스 패키지를 대량으로 판매합니다. 수량이 늘어날수록 IP당 단가가 낮아지며, 모든 주소에 무제한 대역폭, 개별 SSL, 전체 프로토콜 지원이 포함됩니다.
대규모로 빠른 프라이빗 프록시 서비스가 필요한 팀을 위해, 저희 데이터센터 인프라는 연결당 최대 500 Mbps의 속도를 제공합니다. 비교 참고로, 저가형 업체들은 요청당 1.5~3초의 응답 시간에 75~85%의 성공률을 보이는 경우가 많습니다. 저희 인프라는 속도를 최우선으로 설계되었습니다. 프록시가 작업 속도를 저하시키는 요인이 되어서는 안 됩니다.
구매 전 프록시 품질을 확인하는 방법
이전에 피해를 경험한 적이 있는 분이라면 당연히 품게 될 의문입니다. 결제 전에 IP가 정말 깨끗한지 어떻게 확인할 수 있습니까?
해당 업체가 IP를 직접 소유하는지, 아니면 재판매하는지 확인하십시오. 명확하게 답변하지 못한다면 위험 신호입니다. 업체의 ASN 이력이 깨끗한지 IPinfo.io나 IPQS 같은 도구로 확인하십시오. 실제 타겟 사이트에서 직접 검증할 수 있도록 24시간 환불 보장 정책을 제공하는 업체를 선택하십시오. 또한 「평생 이용」 딜은 피하십시오 — 가격이 지나치게 저렴해 보인다면 프록시 풀이 갱신되지 않고 정체되어 있을 가능성이 높습니다.
FineProxy는 결제 후 직접 검증할 수 있는 조건을 제공합니다. 저희가 직접 보유한 IP와 공개적으로 감사 가능한 ASN을 확인하고, 24시간 환불 보장 기간에 실제 타겟 사이트에서 테스트한 뒤 현재 사용 중인 서비스와 결과를 비교해 보십시오 — 랜딩 페이지의 어떤 주장보다 훨씬 신뢰할 수 있는 판단 근거가 될 것입니다.