配置您的 独享代理套餐。
根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。
正在加载当前套餐…
在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。
FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 独享.
|数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用
|本页推荐独享个人使用，1 个 IP 起
|ISPISP 注册的静态地址
|轮换按 API 额度计费
|最适合
|大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
|长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
|会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
|数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
|每个地址的用户数
|最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
|1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
|最多 5 人
|共享池
|平台信任度
|标准数据中心 ASN
|高 — 专属
|高 — ISP 注册
|因代理池而异
|起价
|$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
|$12 / 100 IPs按需精确购买。
|$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低订单
|100 个 IP
|1 IP
|100 个 IP
|250 万额度
|地址使用期限
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|每次请求更换
|带宽
|不限流量
|不限流量
|不限流量
|额度按请求计费，而非按 GB 计费。
|UDP / 语音通话
|可选附加功能
|可选附加功能
|可选附加功能
|不可用
|协议
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|认证
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|API 密钥
|查看套餐
|查看独享套餐
|查看 ISP 套餐
|查看套餐
独享
个人使用，1 个 IP 起
长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
高 — 专属
$12 / 100 IPs按需精确购买。
1 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
数据中心套餐
按 IP 段销售，共享使用
大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
标准数据中心 ASN
$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
ISP
ISP 注册的静态地址
会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
最多 5 人
高 — ISP 注册
$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
轮换
按 API 额度计费
数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
共享池
因代理池而异
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250 万额度
每次请求更换
额度按请求计费，而非按 GB 计费。
不可用
HTTP, SOCKS5
API 密钥
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。
热门代理位置
FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。
只需连接一次。
然后直接提问即可。
FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。
然后只需说
- 购买一个美国独享代理
- 添加其他国家/地区的独享代理
- 将我的独享代理列表导出为 JSON
- 更新我的代理服务 IP 白名单
- 显示我的服务状态和下次到期日期
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。
无论如何要求，智能代理都不会执行的操作
花费您的资金
六个工具会影响余额，均需要
wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。
支付超过报价的金额
每次购买都包含报价中的
expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。
随意取消
两个不可逆工具在没有
confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。
重复扣款
涉及付款的调用使用
idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。
手动设置
选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。
系统
浏览器
应用
为速度而构建。
流量永不限量。
在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。
测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。
500 Mbps
每个代理（标准远程服务器测试）
99.97%
连接在 1,973,500 次请求中成功建立
96
单个 IP 上的并发线程，无性能下降
0
带宽上限 — 所有套餐均不限流量
独享 AMD EPYC
使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。
自有子网
IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。
80 Gbps 上行链路
每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。
Tier III / IV
各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。
实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。
本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。
从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。
运行账户
我和FineProxy共事了几个月。代理不错。我为社交网络购买已经很长时间了。如果有疑问，答案很快就会来。条件非常灵活，你总可以协商。总体来说，印象最为正面。强烈推荐。
在线稳定性：代理表现出色，可连续稳定运行3至7天而不断线 速度：足以流畅使用TikTok、Gmail以及登录加密货币钱包 支持的协议：HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5，甚至还支持UDP 全球覆盖：美国、德国、法国、日本等
最低订单
好的代理，已确认。我买了一个大IP包，都还活着，工作正常，没有抱怨。比我之前用过的另一个服务商贵一些，但这里的质量更好，地址也更多。而且可以用加密货币支付也很方便，对我来说这也是个优点。总体来说我很满意。
非常出色的代理，运行得像钟表一样稳定。我已经使用了一年，一直都在用，每次购买1,000个。
支持
我用FineProxy的体验非常好。其代理的速度和稳定性都非常出色，并且为不同场景提供了多种选择。设置简单，客户支持始终高效且可用。我强烈推荐FineProxy给需要可靠代理解决方案的人！
我已经使用FineProxy服务一段时间了，对质量非常满意。连接非常稳定，IP地址运行无碍，速度也稳定快速。客户支持在需要时也非常迅速响应。强烈推荐给所有寻找可靠代理的人
"私人"代理和"独享"代理之间的实际区别是什么？没有区别
实际上没有区别。行业通常用这两个术语表示同一类服务：仅分配给一个用户的代理 IP。部分提供商会区分“私人”（当前未共享）和“独享”（永久分配），但在 FineProxy，这两个词含义相同：在整个租用期间，该 IP 仅供您使用。
独享代理和动态代理有什么区别？固定与轮换
独享代理为您提供一个固定 IP 地址，在整个租用期间保持不变——您可以随时间推移建立并掌控其信誉。动态代理则在每次请求时（或按设定间隔）分配新的 IP，适用于需要地址多样性的大规模数据抓取场景。代价是：使用动态代理时您无法控制每个 IP 的历史记录，因此可能会遇到已被标记的地址。当一致的身份和干净的信誉至关重要时——如账号管理、SEO 监控或任何需要被识别为同一可信访客的任务——独享代理是更好的选择。
这与共享代理有什么不同？仅您使用
在共享代理上，多个用户同时通过同一个 IP 发送流量。如果其他用户导致该地址被封禁，您也会受到影响。IPinfo 对超过 1.7 亿个代理 IP 的分析发现，大多数共享 IPv4 地址可以同时通过多个服务访问——这意味着您所谓的
我从其他供应商购买了回收地址
这种情况比您想象的更常见。许多供应商在未经适当清理的情况下回收前客户使用过的 IP，或者他们所谓的
我需要多少个代理？每账户一个
取决于具体任务。一个社交媒体账户或个人浏览需要一个代理。如果管理多个账户，每个账户需要一个代理（10个账户 = 10个代理）。对于数据抓取，所需数量取决于目标敏感度和请求量——从50个到数千个不等。我们既出售单个代理，也提供批量套餐。
带宽真的是无限的吗？是
可以。FineProxy 的私密不限流量代理地址没有流量上限。下载、上传、流媒体播放 — 无按GB计费，无限速。这适用于所有协议：HTTP、HTTPS 和 SOCKS5。
我能同时使用 HTTP 和 SOCKS5 的相同代理吗？是
可以。每个专属代理在同一 IP 上支持全部三种协议。根据您的应用程序需要，在 HTTP、HTTPS 和 SOCKS5 之间切换。无需单独购买。
"每个 IP 配备个人 SSL 证书"对我意味着什么？首跳加密
这意味着从您的设备到代理的连接通过 SSL/TLS 加密 — 不仅仅是代理到网站的部分。大多数提供商仅加密后半部分，导致您的代理凭证和请求头在第一跳时暴露。我们的每 IP SSL 证书完全消除了这个隐患。
我在购买前如何确认这些 IP 是干净的？验证并测试
您可以使用 IPinfo.io 或 IPQS 等公开工具检查我们的 ASN 信誉。除此之外，FineProxy 拥有其 IP 地址 — 我们不会从出现在多个代理服务中的共享池中转售。如果某个 IP 到达时是干净的，并且仅由您使用，它就会保持干净。我们建议针对您的实际目标网站进行测试以确认。
您能保证正常运行时间吗？如果我的代理宕机了怎么办？99.9%在线率
我们在整个基础设施中保持 99.9% 的正常运行时间，并由 24/7 全天候监控提供保障。所有网络通道均采用冗余配置，服务器负载经过均衡处理，将中断风险降至最低。如果确实发生问题，您可以提交工单，我们会及时更换受影响的子网——服务通常在几小时内恢复。
您们接受加密货币吗？是
可以。结账时接受比特币和其他加密货币。无论采用何种支付方式，付费专属代理的价格和产品相同。
我能获得特定国家的代理吗？是
可以。FineProxy 在多个地点提供专属代理。您可以在购买时选择所需的国家，并接收来自该地区的 IP 地址。该位置在整个租赁期间有保障。
私有代理：
为什么独享 IP 能带来根本改变
IPinfo.io 的一项研究分析了超过 1.7 亿个代理 IP 地址，发现近一半的共享代理 IP 同时出现在多个服务商的网络中。您在共享套餐里使用的那个所谓“私人”代理？很可能此刻就有另一个服务商的用户正在通过同一个 IP 地址发送流量——而您完全不知道对方在用它做什么。 这正是专用代理要解决的核心问题。一个 IP，一个用户，完全控制。
“独享”到底意味着什么
当您从 FineProxy 购买专用代理时，该 IPv4 地址在整个租赁期间都专属于您。我们平台上——或任何其他平台上——都没有其他人能使用它。我们是服务商而不是转售商：这些 IP 仅存在于我们的网络中，不会通过任何其他服务出售。
这比您想象的更重要。人们经常发现其他服务商的
停滞的资源池问题
另一个常见的困扰：销售
FineProxy 的运作方式不同。我们管理着大约 100,000 个数据中心 IPv4 地址的资源池。因为我们直接控制基础设施，我们会监控 IP 健康状况，并立即移除任何被列入 Spamhaus 等垃圾邮件数据库的地址。您收到的代理从第一天起就能正常工作。
为什么共享代理的信誉是您的问题
在共享代理上，其他人的行为会成为您的麻烦。如果另一个用户昨天从该IP猛烈访问了电商网站，网站会记住。您的干净、合法请求今天到达——却立即被阻止，因为该地址已被标记。
根据IPQS的数据，检测数据库每秒向黑名单添加超过10,000个代理。在共享基础设施上，获得干净地址的几率每天都在缩小。研究表明，共享代理上30%的封禁率会将您名义上的$3/GB成本转变为$4.29/GB，一旦考虑到浪费的请求和重试。
还有一个更深层的问题，许多人忽视了：ASN声誉。网站不仅检查单个IP——它们评估该IP所属的整个网络块(ASN)。如果某个提供商的地址范围以机器人流量著称，该范围内的每个IP都会受到额外审查，无论您的特定地址是否曾被滥用过。由于FineProxy拥有其IP块并控制其上的活动，我们的ASN保持了干净的记录——您的专用IP受益于这一集体声誉。
通过 FineProxy 的个人（专用）代理，您从第一天起就掌控 IP 信誉。该 IP 在您获得时是干净的，而且保持干净，因为没有其他人使用它。
提供商与转销商：为什么重要
代理市场上大多数
FineProxy拥有其数据中心基础设施。我们不是在转售他人的地址。当我们说您的IP是独占的，它从字面意思上不存在于任何其他代理服务的目录中。这是大多数提供商无法做出的声明——也是保持您的代理长期正常工作的最大单一因素。
身份验证：如何连接
FineProxy 对所有连接都要求 IP 绑定——您向我们注册您的真实 IP 地址，来自该地址的任何连接都会自动授权。无需传输凭证，无需泄露任何信息。最适合具有稳定公网 IP 的服务器和工作站。
如果您的公网IP变化(笔记本电脑、具有动态地址的家庭连接)，我们在绑定之上提供用户名和密码身份验证。在此模式下，您的绑定在/21子网掩码内工作，所以即使您的ISP在该范围内改变您的地址，访问也不会中断。两种方法都适用于HTTP、HTTPS和SOCKS5。
我们的许多客户同时使用两者：为生产服务器采用严格的IP绑定，为开发和测试环境采用具有/21灵活性的登录凭证。
协议：HTTP、HTTPS(带SSL)和SOCKS5
每个 FineProxy 专用代理都支持三种协议：
HTTP — 标准网页流量。速度快，配置简单，兼容性极强。
HTTPS — 从您的设备到代理服务器的加密连接。FineProxy 的每个 IP 都配有独立的 SSL 证书，因此第一段链路（您的设备到代理）也是加密的，而不仅仅是代理到目标网站的那一段。大多数供应商只加密后半段，导致您的凭据在第一段链路上处于暴露状态。我们对整条链路进行加密。通过 FineProxy 建立的 SSL/HTTPS 私人代理连接，实现了真正意义上的端到端安全。
SOCKS5 — 可处理任何类型的流量，不仅限于网页。VoIP、游戏、自定义协议——SOCKS5 全部支持。我们的 SOCKS5 代理完整支持 UDP 关联，这对语音通话和流媒体等实时应用至关重要。
按数量购买：从一个到数千个
只需要一个代理来做个人项目？您可以购买1个私有代理用于社交媒体——一个完全属于您的静态IP，非常适合需要一致身份的单个账户。
经营一家代理机构，在多个平台上拥有数十个账户？每个账户都配备专属IP代理，用于SEO排名、社媒管理或任何其他任务。IP地址互不重叠，会话互不混淆。
需要为网页抓取或监控扩展到数百或数千个代理？FineProxy 提供价格低廉的独享数据中心代理服务批量套餐。单个 IP 的价格随着购买量增加而下降，每个地址仍然配备无限带宽、独立 SSL 和完整协议支持。
对于需要快速私人代理服务且需要大规模扩展的团队，我们的数据中心基础设施每条连接的速度高达 500 Mbps。相比之下，预算型提供商通常每个请求需要 1.5-3 秒，成功率仅 75-85%。我们的基础设施以速度优先——代理永远不应该成为您的性能瓶颈。
如何在购买前验证代理质量
这是个合理的顾虑，尤其是对那些曾经被坑过的人：您如何确认这些IP在付款前确实是干净的？
询问提供商是自己拥有 IP 还是转售。如果他们无法清楚地回答——这是个危险信号。检查提供商的 ASN 是否有良好记录（IPinfo.io 或 IPQS 等工具可以帮您验证）。同时确认是否提供 24 小时退款保证，以便在实际目标网站上验证代理是否符合您的需求。避免
FineProxy 使用自有 IP，ASN 可公开核查，并提供 24 小时退款保证，让您可以在实际目标网站上验证代理。运行您的测试，并将结果与当前使用的方案进行比较——这比任何落地页上的宣传都更可靠。