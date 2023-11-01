03

在共享代理上，其他人的行为会成为您的麻烦。如果另一个用户昨天从该IP猛烈访问了电商网站，网站会记住。您的干净、合法请求今天到达——却立即被阻止，因为该地址已被标记。

根据IPQS的数据，检测数据库每秒向黑名单添加超过10,000个代理。在共享基础设施上，获得干净地址的几率每天都在缩小。研究表明，共享代理上30%的封禁率会将您名义上的$3/GB成本转变为$4.29/GB，一旦考虑到浪费的请求和重试。

还有一个更深层的问题，许多人忽视了：ASN声誉。网站不仅检查单个IP——它们评估该IP所属的整个网络块(ASN)。如果某个提供商的地址范围以机器人流量著称，该范围内的每个IP都会受到额外审查，无论您的特定地址是否曾被滥用过。由于FineProxy拥有其IP块并控制其上的活动，我们的ASN保持了干净的记录——您的专用IP受益于这一集体声誉。

通过 FineProxy 的个人（专用）代理，您从第一天起就掌控 IP 信誉。该 IP 在您获得时是干净的，而且保持干净，因为没有其他人使用它。