NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

美国代理

通过快速、可靠的数据中心代理访问美国的网站和应用程序 - 非常适合 SEO 工具、抓取、流媒体和测试。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买 100 个数据中心 IP 位于 美国，并将 203.0.113.7 加入白名单
  • 显示我今天的美国代理流量成功率
  • 续订本周到期且总额低于 $200 的所有服务
  • 在下次可免费刷新时轮换我的 IP
  • 将最新代理列表导出为 JSON
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

位置与库存

我已经用FineProxy好几个月了，总体来说体验很积极。代理速度稳定，且多样的代理位置帮助我顺利访问地理限制内容。设置代理很简单，他们的客服团队在我需要帮助时响应迅速且乐于助人。

AmirSaasHub, 去年译自英语来源

很好，这个服务很棒，因为我之前买的是北美和南美套餐，之前用的是美国套餐，但我换成这个套餐，速度非常快 😉

CrackerzFineProxy 内部平台译自英语来源

负载下速度

我已经用FineProxy好几个月了，它是我见过最好的代理服务之一！连接稳定、快速且安全，使得浏览和访问地理限制内容变得无缝。FineProxy提供多种IP资源，切换快捷且无忧。他们的客服响应迅速且乐于助人，随时准备帮忙，只要我有问题。而且，价格对于所提供的服务水平来说非常有竞争力。强烈推荐FineProxy给需要可靠高效代理的人！

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2 年多前译自英语来源

我很喜欢FineProxy速度，我用它做自动化工具、网页抓取和浏览，连接稳定，速度非常好，从不断网，也没有被封禁的IP，我会一遍又一遍地买，客服响应非常及时

7heGoatCR7Dieg, 去年译自英语来源

流量永不限量

我们已经使用FineProxy两年了。无限带宽和连接都非常出色且稳定。强烈推荐。

David RhodesTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

他们提供高速、安全的代理，带宽无限，价格实惠，并为所有用户提供用户友好的体验。这是一项非常不错的服务，我推荐fineproxy.org 100%。

DJFineProxy 内部平台译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
Amazon.com 抓取几百个商品后就被封了，2026 年到底什么方法有效？Amazon反爬虫系统

Amazon 的反爬虫系统（PerimeterX）已经升级。它不再仅仅检查 IP 信誉——还会对 TLS 握手和 TCP 签名进行指纹识别。住宅代理过去有效，但现在抓取 200-300 个 ASIN 后就会被标记，因为底层连接与真实 ISP 上的真实浏览器不匹配。数据中心 IP？成功率约 15%。目前有效的方案：使用粘性会话的 ISP 代理——让同一个 IP 保持数小时，而不是每次请求都轮换。该 IP 注册在真实的消费者宽带运营商名下，搭配合适的无头浏览器后 TLS 指纹也能匹配。对于没有 Amazon 级别检测的目标网站，美国动态代理池仍然有效。

结账时的销售税会根据我的连接位置而变化。这是 IP 的问题吗？是的

是的。美国没有统一的全国性税——销售税因州、县、市而异，全国共有超过 12,000 个税务辖区。俄勒冈州不征收销售税，加利福尼亚州起步 7.25%，纽约市还会叠加地方税。电商网站根据收货地址计算税费，但很多网站也使用 IP 地理定位来预填州信息或显示预估总价。从美国境外监控 Walmart、Best Buy 或 Target 的价格？结账金额将与德克萨斯州或佛罗里达州的美国消费者实际看到的不一致。

Netflix、Hulu、HBO Max——用数据中心代理还是 ISP 代理？ISP代理

ISP 代理。所有主流美国流媒体平台都会主动检测并封锁数据中心 IP 段。Netflix 尤其维护着黑名单，能捕获大多数数据中心和 VPN 连接。ISP 代理——注册在 Comcast、AT&T、Spectrum 等消费者宽带运营商名下的 IP——因为看起来像普通家庭连接而能顺利通过。数据中心 IP 仍然可用于抓取目录或检查可用性元数据，但要实现实际视频播放，ISP 代理才是正解。FineProxy 的美国数据中心和 ISP（静态住宅）代理方案覆盖了这两种使用场景。

Craigslist 需要当地城市 IP。FineProxy 能帮到我吗？发帖基本不行

用于发帖——基本不行。Craigslist 对地理过滤极其严格：大多数数据中心 IP 段直接被封，发帖限制为与您 IP 匹配的城市。FineProxy 的美国 IP 池是国家级别的，不支持城市或州级定位。但如果是跨区域抓取 Craigslist 公开列表数据——只读取公开信息而非发帖——国家级美国 IP 完全可用，因为读取操作不会触发同样的地理检查。

出国后美国银行网站把我拦住了，代理能解决吗？稳定美国IP有帮助

稳定的美国 IP 很有帮助。Chase、Bank of America、Wells Fargo 都会标记来自境外 IP 的登录，并触发额外验证甚至直接封锁。私人（高匿）美国代理——在整个会话期间保持不变的静态 IP——能确保银行访问的一致性。ISP 代理效果最好，因为银行会检查 IP 类型，而数据中心 IP 段本身有时就会触发欺诈警报。

美国没有 GDPR——这是否意味着数据抓取更容易？某种程度上是

某种程度上是的。美国没有类似 GDPR 的联邦法规，所以不会在每次首次访问时弹出同意覆盖层来阻挡内容。加利福尼亚州有 CCPA（及 CPRA），但那是关于数据采集权利的，而不是 Cookie 横幅。实际效果：需要处理的 JavaScript 弹窗更少，无需管理 TCF Cookie。但反爬虫是另一回事——.com 网站上的 Akamai、Cloudflare、PerimeterX 和欧洲网站一样激进。在用户同意方面更轻松，在检测方面同样严格。

Ticketmaster 和球鞋抢购怎么样？美国BOTS法案

美国 BOTS 法案规定，使用自动化工具绕过购买限制属于违法行为——FTC 已对此执法，仅 2021 年的和解金额就达 370 万美元。除法律风险外：Ticketmaster、Nike SNKRS、Footlocker 都运行了高级排队系统和设备指纹识别技术。IP 只是众多检测信号之一，它们还会检查浏览器指纹、鼠标移动轨迹和会话行为。美国 IP 池有助于避免 IP 地址共用，但真实的浏览器自动化远比代理数量重要得多。

FineProxy 销售哪些美国代理？三种类型

三种类型。数据中心 IPv4——速度最快、价格最低，美国拥有 40,000 IP，适用于监控、API 调用以及不按 IP 类型过滤的目标网站。ISP IPv4——注册在美国家庭宽带运营商名下，看起来就像家庭网络，适用于流媒体和封锁数据中心 IP 段的网站。动态代理（含美国 IP 池）——每次请求获取新 IP，适用于大规模数据采集。仅支持国家级定位（美国）——不支持城市、州或 ASN 选择。静态代理按 IP 计费，无限流量；动态代理按 API 积分计费。

测试、付款、退款48 小时代理

48 小时代理. 根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

实时美国代理
每 15 分钟更新

免费的美国公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。

协议
匿名性
端口
最后检查
1306 在线·需要更多？ →
172.234.38.154:3128
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
172.234.38.154:3128
Akamai Connected Cloud· 260 ms		84
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Ashburn
6.92 Mbps
94.4%
1 小时前
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 小时前
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.69 Mbps
100.0%
1 小时前
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 小时前
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.86 Mbps
100.0%
1 小时前
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 小时前
24.249.199.12:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英San Diego
2.84 Mbps
100.0%
1 小时前
184.181.217.201:4145
Cox Communications Inc.· 627 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.87 Mbps
99.6%
1 小时前
184.178.172.3:4145
Cox Communications Inc.· 648 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 小时前
184.181.217.213:4145
Cox Communications Inc.· 646 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.79 Mbps
100.0%
1 小时前
98.191.0.47:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Roanoke
2.84 Mbps
100.0%
1 小时前
184.178.172.26:4145
Cox Communications Inc.· 649 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Roanoke
2.77 Mbps
100.0%
1 小时前
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 小时前
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.86 Mbps
100.0%
1 小时前
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.69 Mbps
100.0%
1 小时前
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 小时前
98.170.57.231:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.84 Mbps
98.3%
1 小时前
184.181.217.206:4145
Cox Communications Inc.· 639 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.82 Mbps
98.3%
1 小时前
24.249.199.4:4145
Cox Communications Inc.· 641 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英San Diego
2.81 Mbps
98.5%
1 小时前
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 小时前
72.206.74.126:4145
Cox Communications Inc.· 801 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Fairfax
2.25 Mbps
99.6%
1 小时前
72.223.188.92:4145
Cox Communications Inc.· 799 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.25 Mbps
100.0%
1 小时前
184.185.2.12:4145
Cox Communications Inc.· 843 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Columbus
2.13 Mbps
100.0%
1 小时前
98.191.0.37:4145
Cox Communications Inc.· 797 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Roanoke
2.26 Mbps
97.8%
1 小时前
192.111.139.163:19404
Performive LLC· 546 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
3.30 Mbps
90.3%
1 小时前
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.84 Mbps
100.0%
1 小时前
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.84 Mbps
100.0%
1 小时前
66.42.224.229:41679
Cincinnati Bell Telephone· 677 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Cincinnati
2.66 Mbps
89.5%
1 小时前
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 小时前
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 小时前
159.112.235.253:80
Cloudflare London, LLC· 40 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.50:80
Cloudflare, Inc.· 200 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
99.9%
1 小时前
69.61.200.104:36181
Cincinnati Bell Telephone· 797 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Cincinnati
2.26 Mbps
84.0%
1 小时前
66.235.200.131:80
Cloudflare, Inc.· 198 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.91:80
Cloudflare London, LLC· 201 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
8.96 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.189:80
Cloudflare, Inc.· 42 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.182:80
Bigcommerce Inc.· 113 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.76:80
Bigcommerce Inc.· 192 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.153:80
Cloudflare London, LLC· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
8.61 Mbps
100.0%
1 小时前
34.44.49.215:80
Google LLC· 1013 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Council Bluffs
1.78 Mbps
100.0%
1 小时前
47.89.184.18:3128
Alibaba (US) Technology· 1115 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.61 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
8.61 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
8.74 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
8.61 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
8.74 Mbps
100.0%
1 小时前
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.82 Mbps
76.8%
1 小时前
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.77 Mbps
76.8%
1 小时前
63.141.128.26:80
Bigcommerce Inc.· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
7.89 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.22:80
Cloudflare London, LLC· 230 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
7.83 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
7.63 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
7.53 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
7.59 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
7.63 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
7.53 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
7.59 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.1:80
Bigcommerce Inc.· 244 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
7.38 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.218:80
Bigcommerce Inc.· 284 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
6.34 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.163:80
Cloudflare London, LLC· 280 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
6.43 Mbps
100.0%
1 小时前
172.210.12.8:3128
Microsoft Corporation· 273 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Dulles
6.59 Mbps
99.7%
1 小时前
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
6.19 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
6.19 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
5.73 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
5.28 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
5.73 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
5.28 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.161:80
Bigcommerce Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
5.54 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
5.01 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
5.01 Mbps
100.0%
1 小时前
70.166.167.38:57728
Cox Communications Inc.· 1651 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.09 Mbps
100.0%
1 小时前
98.178.72.21:10919
Cox Communications Inc.· 1645 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.09 Mbps
100.0%
1 小时前
98.188.47.132:4145
Cox Communications Inc.· 1653 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.09 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.228:80
Cloudflare London, LLC· 390 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
4.62 Mbps
100.0%
1 小时前
72.195.34.58:4145
Cox Communications Inc.· 1652 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.09 Mbps
99.6%
1 小时前
98.190.239.3:4145
Cox Communications Inc.· 1604 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Tulsa
1.12 Mbps
98.5%
1 小时前
72.195.34.59:4145
Cox Communications Inc.· 1664 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.08 Mbps
98.8%
1 小时前
63.141.128.251:80
Bigcommerce Inc.· 475 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.79 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.148:80
Cloudflare London, LLC· 470 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.83 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.115:80
Bigcommerce Inc.· 454 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.96 Mbps
100.0%
1 小时前
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.68 Mbps
76.8%
1 小时前
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.68 Mbps
76.8%
1 小时前
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.64 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.64 Mbps
100.0%
1 小时前
98.178.72.30:4145
Cox Communications Inc.· 1420 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.27 Mbps
76.8%
1 小时前
216.105.128.144:4145
NET2ATLANTA.COM LLC· 1740 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Simpsonville
1.03 Mbps
79.8%
1 小时前
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.06 Mbps
49.6%
1 小时前
172.236.242.244:3128
Akamai Connected Cloud· 500 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Los Angeles
3.60 Mbps
99.7%
1 小时前
72.195.34.60:27391
Cox Communications Inc.· 635 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.83 Mbps
99.9%
1 小时前
141.193.213.10:80
Cloudflare London, LLC· 581 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.10 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.237:80
Cloudflare London, LLC· 636 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.83 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.194:80
Cloudflare London, LLC· 631 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.85 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.65:80
Cloudflare, Inc.· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.86 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.175:80
Bigcommerce Inc.· 611 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.95 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.238:80
Cloudflare London, LLC· 597 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.02 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.20 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.16 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.96 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.97 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.98 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.98 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.20 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.16 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.96 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.97 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.98 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.98 Mbps
100.0%
1 小时前
172.66.1.118:80
Cloudflare, Inc.· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.87 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.125:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.96 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.120:80
Cloudflare London, LLC· 559 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.22 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.85:80
Cloudflare, Inc.· 555 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.24 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.226:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.70 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.57:80
Bigcommerce Inc.· 698 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.58 Mbps
100.0%
1 小时前
198.199.86.11:3128
DigitalOcean, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明North Bergen
2.57 Mbps
98.6%
1 小时前
159.112.235.114:80
Cloudflare London, LLC· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.60 Mbps
100.0%
1 小时前
172.66.0.107:80
Cloudflare, Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.77 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.122:80
Cloudflare London, LLC· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.77 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.116:80
Bigcommerce Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.77 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.217:80
Cloudflare London, LLC· 686 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.62 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.72:80
Cloudflare, Inc.· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.67 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.182:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.80 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.188:80
Cloudflare London, LLC· 692 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.60 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.207:80
Cloudflare, Inc.· 680 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.65 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.187:80
Bigcommerce Inc.· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.59 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.221:80
Cloudflare, Inc.· 673 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.67 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.190:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.69 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.164:80
Cloudflare London, LLC· 724 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.49 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.40 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.40 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.30:80
Bigcommerce Inc.· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.64 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.59:80
Cloudflare London, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.57 Mbps
100.0%
1 小时前
216.24.57.4:80
Render· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.60 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.208:80
Cloudflare London, LLC· 678 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.65 Mbps
100.0%
1 小时前
170.114.45.45:80
Cloudflare London, LLC· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.64 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.114:80
Cloudflare, Inc.· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.65 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.48:80
Cloudflare, Inc.· 741 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.43 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.103:80
Bigcommerce Inc.· 934 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.93 Mbps
100.0%
1 小时前
136.114.233.244:3128
Google LLC· 856 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Council Bluffs
2.10 Mbps
91.9%
1 小时前
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.22 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.46 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.55 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.57 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.51 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.56 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.26 Mbps
99.7%
1 小时前
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.27 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.38 Mbps
99.8%
1 小时前
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.48 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.51 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.49 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.49 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.29 Mbps
99.7%
1 小时前
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.37 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.43 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.37 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.185:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.128:80
Bigcommerce Inc.· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.191:80
Cloudflare London, LLC· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.37 Mbps
100.0%
1 小时前
66.235.200.128:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.35:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.77:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
159.112.235.63:80
Cloudflare London, LLC· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.28:80
Bigcommerce Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.49:80
Bigcommerce Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.171:80
Cloudflare London, LLC· 1381 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.30 Mbps
100.0%
1 小时前
141.193.213.159:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.31 Mbps
100.0%
1 小时前
63.141.128.143:80
Bigcommerce Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
正在显示 15 页，共 1306

指南

40,000 美国 IP 到底能为您做什么——以及它们的局限在哪里

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

请注意： 下面列出的代理 不是我们的高级服务器代理。这是一个 公共免费列表 从开放源收集——适用于测试或基本使用。

美国是 FineProxy 最大的地理区域——拥有 40,000 个 IPv4 地址，涵盖数据中心和 ISP 类型。购买低价美国代理服务器后，您将获得租赁期内的静态 IP 或每次请求自动更换的动态 IP。按 IP 固定费率计费，无限流量，支持 HTTP/HTTPS 和 SOCKS5。每个代理都作为匿名美国 IP 运行——无 X-Forwarded-For 头，无 Via 头，独立 SSL 证书。

美国电商不会在标价中显示税费——销售税在结账时才会加上，税率取决于买家所在州。俄勒冈州税率为 0%，加利福尼亚州 7.25% 起，全国共有超过 12,000 个税务辖区。Walmart、Best Buy、Target 等网站都根据收货地址和检测到的 IP 位置来计算税费。如果您从美国境外监控美国零售价格，结账总价将与美国买家实际看到的不一致。

2026 年抓取 Amazon.com 和一年前相比已经完全不同了。PerimeterX 现在会在 200-300 次商品查询后标记住宅代理——不是因为 IP 本身有问题，而是因为 TLS 指纹与真实连接上的真实浏览器不匹配。数据中心 IP 的成功率大约只有 15%。ISP 代理表现更好，因为它们注册在真实的消费者宽带运营商名下，而且粘性会话——让同一个 IP 保持数小时而不是频繁轮换——比 IP 池规模更重要。

如果您需要高速美国 IP，FineProxy 的美国服务器采用 AMD Threadripper 硬件，单连接带宽最高可达 500 Mbps。高速美国代理服务器物理部署在美国境内，访问美国目标网站延迟极低——对任何实时应用都至关重要。

流媒体——Netflix、Hulu、HBO Max、Peacock、ESPN+——全部仅限美国用户访问，且都在主动检测代理。数据中心 IP 很快会被识别。ISP 代理因为看起来像普通家庭宽带而能顺利通过。对于流媒体，ISP 代理是唯一现实可行的选择。

FineProxy 美国代理有一点不支持：城市或州级别的定位。所有 40,000 个 IP 都是国家级别的。如果您需要特定城市的 IP 用于 Craigslist 发帖或州级税费测试，这里无法满足。但对于抓取、监控、流媒体、账号管理等需求，国家级定位完全够用。