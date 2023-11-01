Yeni! |Tek API çağrısı, temiz veri. Kazıyıcı gerekmez.10,000 ücretsiz token alın →

ABD Proxy

SEO araçları, veri toplama, streaming ve test etme için mükemmel olan hızlı ve güvenilir veri merkezi proxy'leriyle ABD merkezli web sitelerine ve uygulamalara erişin.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • ABD’de 100 veri merkezi IP satın alın ve 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • ABD proxy trafiğimin bugünkü başarı oranını gösterin
  • Bu hafta süresi dolan, $200 altındaki her hizmeti yenileyin
  • Sonraki yenileme ücretsiz olduğunda IP’lerimi döndürün
  • En güncel proxy listesini JSON olarak dışa aktarın
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Konumlar ve stok

FineProxy’yi birkaç aydır kullanıyorum ve genel olarak deneyimim olumlu oldu. Proxy hızları tutarlı ve sunulan proxy konumlarının çeşitliliği, coğrafi olarak kısıtlanmış içeriklere sorunsuzca erişmeme yardımcı oluyor. Proxy’lerin kurulumu basitti; yardıma ihtiyaç duyduğumda müşteri destek ekipleri hızlı yanıt verdi ve yardımcı oldu.

AmirSaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

iyi, bu hizmet harika; daha önce ABD paketim vardı, ancak KUZEY VE GÜNEY AMERİKA paketine geçtiğimden beri süper hızlı 😉

CrackerzFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Yük altında hız

FineProxy’yi birkaç aydır kullanıyorum ve rahatlıkla karşılaştığım en iyi proxy hizmetlerinden biri olduğunu söyleyebilirim! Bağlantı kararlı, hızlı ve güvenli; bu da gezinmeyi ve coğrafi olarak kısıtlanmış içeriklere erişmeyi sorunsuz hâle getiriyor. FineProxy çok çeşitli IP’ler sunuyor ve bunlar arasında geçiş yapmak hızlı ve zahmetsiz. Müşteri destekleri hızlı yanıt veriyor ve yardım ediyor; ne zaman bir sorum olsa desteğe daima hazırlar. Üstelik sunulan hizmet düzeyine göre fiyatlandırma inanılmaz derecede rekabetçi. Güvenilir ve verimli proxy’lere ihtiyaç duyan herkese FineProxy’yi şiddetle tavsiye ederim!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy’ye bayılıyorum, hızı harika. Otomasyon araçlarında, web kazımada ve gezinmek için kullanıyorum; bağlantılar kararlı ve hız çok iyi, bağlantı asla kopmuyor ve IP’ler engellenmiyor. Tekrar tekrar satın alacağım; destek ekibi gerçekten harika ve zamanında yanıt veriyor.

7heGoatCR7Dieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

FineProxy’yi 2 yıldır kullanıyoruz. Sınırsız bant genişliği ve bağlantı gerçekten harika ve istikrarlı. Kesinlikle tavsiye ederim.

David RhodesTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Tüm kullanıcılara sınırsız bant genişliği, uygun fiyatlandırma ve kullanıcı dostu bir deneyimle yüksek hızlı, güvenli proxy’ler sağlıyorlar. Gerçekten güzel bir hizmet, fineproxy.org’u %100 tavsiye ediyorum.

DJFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Amazon.com birkaç yüz üründen sonra beni engelliyor. 2026'da gerçekten işe yarayan ne var?Amazon anti-bot (PerimeterX)

Amazon'un anti-bot sistemi (PerimeterX) değişti. Artık sadece IP itibarını kontrol etmiyor — TLS el sıkışmalarını ve TCP imzalarını parmak izi yöntemiyle analiz ediyor. Konut proxy'leri eskiden işe yarıyordu, ancak şimdi 200-300 ASIN'den sonra tespit ediliyorlar çünkü altta yatan bağlantı gerçek bir ISP üzerindeki gerçek bir tarayıcıyla eşleşmiyor. Veri merkezi IP'ler mi? Yaklaşık başarı oranı. İşe yarayan yöntem: Yapışkan oturumlu ISP proxy'leri — her istekte değiştirmek yerine aynı IP'yi saatlerce kullanın. IP gerçek bir tüketici sağlayıcısına kayıtlıdır ve uygun bir headless tarayıcıyla eşleştirdiğinizde TLS parmak izi tutarlı olur. ABD dönen proxy havuzları, Amazon seviyesinde tespit mekanizması olmayan hedefler için hâlâ çalışıyor.

Ödeme sırasında satış vergisi bağlandığım yere göre değişiyor. IP meselesi mi?Evet

Evet. ABD'de tek bir ulusal vergi yoktur — satış vergisi eyalet, ilçe ve şehre göre değişir. 12.000'den fazla vergi yetki alanı bulunur. Oregon hiç vergi almaz, Kalifornia %7,25'ten başlar, New York City yerel vergileri bunun üzerine ekler. E-ticaret siteleri vergiyi teslimat adresine göre hesaplar, ancak birçoğu IP coğrafi konumunu kullanarak eyaleti önceden doldurur veya tahmini toplamları gösterir. ABD dışından Walmart, Best Buy veya Target fiyatlarını mı takip ediyorsunuz? Ödeme sayfasındaki matematik, Teksas veya Florida'daki bir Amerikan alıcısının gerçekte gördüğüyle eşleşmeyecektir.

Netflix, Hulu, HBO Max — veri merkezi mi yoksa ISP mi?ISP

ISP. Tüm büyük ABD streaming platformları veri merkezi IP aralıklarını aktif olarak tespit edip engelliyor. Özellikle Netflix, çoğu veri merkezi ve VPN bağlantısını yakalayan engelleme listeleri tutar. ISP proxy'leri — Comcast, AT&T, Spectrum gibi tüketici geniş bant sağlayıcılarına kayıtlı IP'ler — sıradan ev bağlantıları gibi göründükleri için geçer. Veri merkezi IP'leri katalog scraping'i veya içerik durumu meta verisi kontrolü için hâlâ işe yarar, ancak gerçek video oynatma için ISP proxy tercih edilmelidir. FineProxy’nin ABD veri merkezi ve ISP (konut statik) proxy seçenekleri her iki kullanım senaryosunu da kapsar.

Craigslist yerel şehir IP'lerine ihtiyaç duyar. FineProxy yardımcı olabilir mi?İlan için hayır

İlan vermek için — pek uygun değil. Craigslist coğrafi filtreleme konusunda son derece agresiftir: çoğu datacenter IP aralığını anında engeller ve ilan vermeyi IP'nizle eşleşen şehirle sınırlar. FineProxy'nin ABD havuzu ülke düzeyindedir, şehir veya eyalet hedeflemesi yoktur. Farklı pazarlardaki Craigslist ilanlarını taramak için — yani herkese açık verileri okumak, ilan vermemek — ülke düzeyinde ABD IP'leri gayet iyi çalışır çünkü okuma işlemi aynı coğrafi kontrolleri tetiklemez.

Yurt dışındayken ABD bankacılık siteleri beni engelliyor. Proxy çözüm olur mu?Sabit ABD IP

İstikrarlı bir ABD IP'si işinizi kolaylaştırır. Chase, Bank of America, Wells Fargo gibi bankalar yabancı IP'lerden yapılan girişleri işaretleyerek ekstra doğrulama veya doğrudan engelleme uygular. Özel (elite) bir Amerikan proxy'si — oturum boyunca aynı kalan statik IP — bankacılık erişiminizi tutarlı tutar. Bankalar IP türünü kontrol ettiğinden ISP proxy'leri en iyi sonucu verir; veri merkezi IP aralıkları bazen kendi başına dolandırıcılık uyarısı tetikleyebilir.

ABD'de GDPR yok — bu scraping'i kolaylaştırır mı?Bir bakıma evet

Bir açıdan evet. GDPR'a denk federal bir düzenleme olmaması, her ilk ziyarette içeriği engelleyen onay katmanlarının bulunmaması anlamına gelir. Kalifornia'da CCPA (ve CPRA) var, ancak bu veri toplama hakları ile ilgilidir, çerez banner'larıyla değil. Pratikte: başa çıkılması gereken daha az JavaScript popup'u, yönetilmesi gereken TCF çerezi yok. Anti-bot tarafı ayrı bir konu — .com sitelerindeki Akamai, Cloudflare, PerimeterX, Avrupa sitelerindekiler kadar agresif. Onayla ilgili daha kolay, tespitle ilgili aynı.

Ya Ticketmaster ve sneaker satışları?ABD BOTS Yasası

ABD'deki BOTS Yasası, otomatik araçlar kullanarak satın alma limitlerini atlatmayı yasa dışı kılıyor — FTC bunu uygulamaya aldı, yalnızca 2021'de 3,7 milyon dolar tutarında uzlaşma sağlandı. Hukuki riskin dışında: Ticketmaster, Nike SNKRS, Footlocker gibi platformların tümü gelişmiş sıra sistemleri ve cihaz parmak izi teknolojileri kullanıyor. IP, birçok sinyalden yalnızca biri. Tarayıcı parmak izini, fare hareketini, oturum davranışını kontrol ediyorlar. Bir ABD IP havuzu, aynı adresi paylaşmamak açısından yardımcı olur, ancak gerçekçi tarayıcı otomasyonu proxy hacminden çok daha fazla önem taşıyor.

FineProxy hangi ABD proxy'lerini satıyor?Üç tür

Üç tür. Veri merkezi IPv4 — en hızlı ve en uygun fiyatlı, ABD'de 40.000 IP, izleme, API'ler ve IP türüne göre filtreleme yapmayan hedefler için. ISP IPv4 — ABD'deki tüketici internet sağlayıcılarına kayıtlı, ev tipi geniş bant bağlantısı gibi görünür; streaming ve veri merkezi IP aralıklarını engelleyen siteler için ideal. ABD havuzunda dönen — her istekte yeni IP, toplu veri toplama için. Yalnızca ülke düzeyinde hedefleme (ABD) — şehir, eyalet veya ASN seçimi yok. Statik proxy'lerde IP başına faturalandırma ve sınırsız trafik, dönen proxy'lerde API kredisi bazlı faturalandırma.

Test, ödeme, iadeler48 saatlik proxy’ler

48 saatlik proxy’ler. Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

Canlı Amerika Birleşik Devletleri proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Amerika Birleşik Devletleri proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
1306 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
172.234.38.154:3128
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
Satın alın
172.234.38.154:3128
Akamai Connected Cloud· 260 ms		84
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitAshburn
6.92 Mbps
94.4%
1 sa önce
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitPhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.69 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.86 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 sa önce
24.249.199.12:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitSan Diego
2.84 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.181.217.201:4145
Cox Communications Inc.· 627 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.87 Mbps
99.6%
1 sa önce
184.178.172.3:4145
Cox Communications Inc.· 648 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.181.217.213:4145
Cox Communications Inc.· 646 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.79 Mbps
100.0%
1 sa önce
98.191.0.47:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.84 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.178.172.26:4145
Cox Communications Inc.· 649 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.77 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.86 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.69 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 sa önce
98.170.57.231:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.84 Mbps
98.3%
1 sa önce
184.181.217.206:4145
Cox Communications Inc.· 639 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.82 Mbps
98.3%
1 sa önce
24.249.199.4:4145
Cox Communications Inc.· 641 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitSan Diego
2.81 Mbps
98.5%
1 sa önce
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 sa önce
72.206.74.126:4145
Cox Communications Inc.· 801 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFairfax
2.25 Mbps
99.6%
1 sa önce
72.223.188.92:4145
Cox Communications Inc.· 799 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.185.2.12:4145
Cox Communications Inc.· 843 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitColumbus
2.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
98.191.0.37:4145
Cox Communications Inc.· 797 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.26 Mbps
97.8%
1 sa önce
192.111.139.163:19404
Performive LLC· 546 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
3.30 Mbps
90.3%
1 sa önce
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.84 Mbps
100.0%
1 sa önce
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.84 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.42.224.229:41679
Cincinnati Bell Telephone· 677 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitCincinnati
2.66 Mbps
89.5%
1 sa önce
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 sa önce
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 sa önce
159.112.235.253:80
Cloudflare London, LLC· 40 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.50:80
Cloudflare, Inc.· 200 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
99.9%
1 sa önce
69.61.200.104:36181
Cincinnati Bell Telephone· 797 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitCincinnati
2.26 Mbps
84.0%
1 sa önce
66.235.200.131:80
Cloudflare, Inc.· 198 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.91:80
Cloudflare London, LLC· 201 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.96 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.189:80
Cloudflare, Inc.· 42 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.182:80
Bigcommerce Inc.· 113 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.76:80
Bigcommerce Inc.· 192 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.153:80
Cloudflare London, LLC· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.61 Mbps
100.0%
1 sa önce
34.44.49.215:80
Google LLC· 1013 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitCouncil Bluffs
1.78 Mbps
100.0%
1 sa önce
47.89.184.18:3128
Alibaba (US) Technology· 1115 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.61 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.61 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.74 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.61 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.74 Mbps
100.0%
1 sa önce
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.82 Mbps
76.8%
1 sa önce
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.77 Mbps
76.8%
1 sa önce
63.141.128.26:80
Bigcommerce Inc.· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
7.89 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.22:80
Cloudflare London, LLC· 230 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
7.83 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
7.63 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
7.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
7.59 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
7.63 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
7.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
7.59 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.1:80
Bigcommerce Inc.· 244 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
7.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.218:80
Bigcommerce Inc.· 284 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
6.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.163:80
Cloudflare London, LLC· 280 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
6.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.210.12.8:3128
Microsoft Corporation· 273 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafDulles
6.59 Mbps
99.7%
1 sa önce
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
6.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
6.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
5.73 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
5.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
5.73 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
5.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.161:80
Bigcommerce Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
5.54 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
5.01 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
5.01 Mbps
100.0%
1 sa önce
70.166.167.38:57728
Cox Communications Inc.· 1651 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
98.178.72.21:10919
Cox Communications Inc.· 1645 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
98.188.47.132:4145
Cox Communications Inc.· 1653 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.228:80
Cloudflare London, LLC· 390 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
4.62 Mbps
100.0%
1 sa önce
72.195.34.58:4145
Cox Communications Inc.· 1652 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.09 Mbps
99.6%
1 sa önce
98.190.239.3:4145
Cox Communications Inc.· 1604 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitTulsa
1.12 Mbps
98.5%
1 sa önce
72.195.34.59:4145
Cox Communications Inc.· 1664 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.08 Mbps
98.8%
1 sa önce
63.141.128.251:80
Bigcommerce Inc.· 475 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.79 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.148:80
Cloudflare London, LLC· 470 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.83 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.115:80
Bigcommerce Inc.· 454 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.96 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.68 Mbps
76.8%
1 sa önce
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.68 Mbps
76.8%
1 sa önce
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.64 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.64 Mbps
100.0%
1 sa önce
98.178.72.30:4145
Cox Communications Inc.· 1420 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.27 Mbps
76.8%
1 sa önce
216.105.128.144:4145
NET2ATLANTA.COM LLC· 1740 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitSimpsonville
1.03 Mbps
79.8%
1 sa önce
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.06 Mbps
49.6%
1 sa önce
172.236.242.244:3128
Akamai Connected Cloud· 500 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLos Angeles
3.60 Mbps
99.7%
1 sa önce
72.195.34.60:27391
Cox Communications Inc.· 635 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.83 Mbps
99.9%
1 sa önce
141.193.213.10:80
Cloudflare London, LLC· 581 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.237:80
Cloudflare London, LLC· 636 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.83 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.194:80
Cloudflare London, LLC· 631 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.85 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.65:80
Cloudflare, Inc.· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.86 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.175:80
Bigcommerce Inc.· 611 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.95 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.238:80
Cloudflare London, LLC· 597 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.02 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.96 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.97 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.98 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.98 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.96 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.97 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.98 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.98 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.66.1.118:80
Cloudflare, Inc.· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.87 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.125:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.96 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.120:80
Cloudflare London, LLC· 559 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.85:80
Cloudflare, Inc.· 555 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.226:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.70 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.57:80
Bigcommerce Inc.· 698 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.58 Mbps
100.0%
1 sa önce
198.199.86.11:3128
DigitalOcean, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafNorth Bergen
2.57 Mbps
98.6%
1 sa önce
159.112.235.114:80
Cloudflare London, LLC· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.60 Mbps
100.0%
1 sa önce
172.66.0.107:80
Cloudflare, Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.77 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.122:80
Cloudflare London, LLC· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.77 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.116:80
Bigcommerce Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.77 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.217:80
Cloudflare London, LLC· 686 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.62 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.72:80
Cloudflare, Inc.· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.67 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.182:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.80 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.188:80
Cloudflare London, LLC· 692 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.60 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.207:80
Cloudflare, Inc.· 680 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.65 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.187:80
Bigcommerce Inc.· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.59 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.221:80
Cloudflare, Inc.· 673 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.67 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.190:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.69 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.164:80
Cloudflare London, LLC· 724 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.30:80
Bigcommerce Inc.· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.64 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.59:80
Cloudflare London, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.57 Mbps
100.0%
1 sa önce
216.24.57.4:80
Render· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.60 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.208:80
Cloudflare London, LLC· 678 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.65 Mbps
100.0%
1 sa önce
170.114.45.45:80
Cloudflare London, LLC· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.64 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.114:80
Cloudflare, Inc.· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.65 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.48:80
Cloudflare, Inc.· 741 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.103:80
Bigcommerce Inc.· 934 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.93 Mbps
100.0%
1 sa önce
136.114.233.244:3128
Google LLC· 856 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCouncil Bluffs
2.10 Mbps
91.9%
1 sa önce
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.55 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.57 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.56 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.26 Mbps
99.7%
1 sa önce
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
99.8%
1 sa önce
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.29 Mbps
99.7%
1 sa önce
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.185:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.128:80
Bigcommerce Inc.· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.191:80
Cloudflare London, LLC· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
66.235.200.128:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.35:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.77:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
159.112.235.63:80
Cloudflare London, LLC· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.28:80
Bigcommerce Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.49:80
Bigcommerce Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.171:80
Cloudflare London, LLC· 1381 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
141.193.213.159:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
63.141.128.143:80
Bigcommerce Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
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Rehber

40.000 ABD IP'si size gerçekte ne sağlar — ve nerelerde yetersiz kalır

2 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Lütfen unutmayın: Aşağıda listelenen proxy'ler şunlardır: premium sunucu proxy'lerimiz değil. Bu bir kamuya açık ücretsiz liste Açık kaynaklardan toplanmış — test veya temel kullanım için yararlı.

ABD, FineProxy'nin en büyük coğrafyasıdır — 40.000 IPv4 adresi, datacenter ve ISP. Uygun fiyatlı ABD proxy sunucu erişimi satın aldığınızda, kiralama süresi boyunca sabit IP'ler veya her istekte değişen dönen IP'ler alırsınız. IP başına sabit ücret, sınırsız trafik, HTTP/HTTPS ve SOCKS5 dahildir. Her proxy anonim bir Amerika IP'si olarak çalışır — X-Forwarded-For yok, Via başlığı yok, bireysel SSL sertifikası.

Amerikan e-ticaretinde fiyat etiketinde vergi gösterilmez — satış vergisi ödeme sayfasında eklenir ve oran alıcının eyaletine bağlıdır. Oregon %0 uygular, Kalifornia %7,25+, ve ülke genelinde 12.000'den fazla vergi yetki alanı vardır. Walmart, Best Buy, Target hepsi vergiyi teslimat adresine ve algılanan IP konumuna göre hesaplar. ABD perakende fiyatlarını ülke dışından takip ediyorsanız, ödeme toplamları hiçbir Amerikan alıcısının gerçekte gördüğüyle eşleşmeyecektir.

2026'da Amazon.com üzerinde scraping yapmak, bir yıl öncesine kıyasla bile bambaşka bir oyun. PerimeterX artık konut proxy kurulumlarını 200-300 ürün sorgulamasından sonra tespit ediyor — IP kötü olduğu için değil, TLS parmak izinin gerçek bir bağlantıdaki gerçek bir tarayıcıyla eşleşmemesi yüzünden. Veri merkezi IP'leri yaklaşık başarı oranına sahip. ISP proxy'leri, gerçek tüketici sağlayıcılarına kayıtlı oldukları için daha iyi performans gösterir ve sticky session'larla — IP'yi döndürmek yerine saatlerce aynı tutarak — havuz boyutundan çok daha fazla fark yaratırsınız.

Hızlı bir ABD IP adresi için FineProxy'nin ABD sunucuları AMD Threadripper donanımı üzerinde çalışır ve bağlantı başına 500 Mbps'e kadar hız sunar. ABD'de fiziksel olarak konumlanmış hızlı bir ABD proxy sunucusu, Amerikan hedeflerine düşük gecikme süresi sağlar — gerçek zamanlı her işlem için kritik öneme sahiptir.

Yayın platformları — Netflix, Hulu, HBO Max, Peacock, ESPN+ — hepsi ABD izleyicilerine coğrafi kilitlidir ve hepsi aktif olarak proxy tespiti yapar. Veri merkezi IP'ler hızlıca yakalanır. ISP proxy'leri, normal ev tipi geniş bant bağlantısına benzedikleri için geçer. Yayın hizmetleri için ISP, gerçekçi tek seçenektir.

FineProxy'nin ABD için sunmadığı bir şey: şehir veya eyalet düzeyinde hedefleme. 40.000 IP'nin tamamı ülke düzeyindedir. Craigslist'e ilan vermek veya eyalet düzeyinde vergi testi için belirli bir şehirden IP'ye ihtiyacınız varsa, burada mevcut değildir. Veri tarama, izleme, yayın hizmetleri, hesap yönetimi için ülke düzeyi yeterlidir.