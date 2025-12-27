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macOS Proxy Ayarları
i hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırın.
macOS'ta proxy nasıl kurulur
macOS'ta proxy ayarları ağ düzeyinde yapılandırılır, yani seçtiğiniz bağlantıya (örneğin Wi-Fi veya Ethernet) uygulanır. Bu, birden fazla uygulamanın proxy kullanmasını istediğinizde kullanışlıdır; ancak sistem proxy ayarlarının yalnızca tarayıcınızı değil, macOS ağ ayarlarına dayanan tüm uygulamaları da etkileyebileceğini unutmayın.
macOS'te proxy kurulumu detayları
- Proxy ayarları, her bir ağ arabirimine özeldir. Wi-Fi için bir proxy yapılandırırsanız, bu ayar otomatik olarak Ethernet üzerinde geçerli olmaz; bunun tersi de geçerlidir.
- macOS; HTTP, HTTPS ve SOCKS dahil birden fazla proxy modunu destekler. Kullandığınız proxy türüne bağlı olarak yalnızca ihtiyaç duyduğunuz modları etkinleştirirsiniz.
- Proxy'niz kimlik doğrulaması (kullanıcı adı/şifre) gerektiriyorsa, macOS bunu her proxy türü (HTTP/HTTPS/SOCKS) için ayrı yönetir. Kimlik bilgilerini, proxy'nin etkinleştirildiği aynı bölüme girdiğinizden emin olun.
Öneri: yalnızca web taraması için tarayıcı düzeyinde proxy kullanın
Proxy'ye yalnızca web taraması (web siteleri, video izleme vb.) için ihtiyacınız varsa, proxy'yi genellikle tarayıcınızın içinden (bir uzantı aracılığıyla) yapılandırmak daha mantıklıdır. Bu şekilde macOS sistem ayarlarınız değişmeden kalır ve diğer uygulamalar etkilenmez. Sistem düzeyinde proxy ayarları, proxy'nin birden fazla uygulama genelinde geçerli olmasını istediğiniz durumlarda en kullanışlıdır. Proxy nasıl kurulur: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi.
macOS'un yerleşik sistem ayarlarını kullanarak proxy yapılandırmanın standart yolunu adım adım anlatacağız.
macOS'ta Klasik Proxy Kurulumu
Ağ ayarlarını açın
Mac'inizde sistem ayarlarını açın (Apple menüsü → System Settings) Ağ'a Git Aktif bağlantınızı seçin (genellikle Wi-Fi) O an bağlı olduğunuz ağın yanında Ayrıntılar… seçeneğine tıklayın (ekran görüntüsünde gösterildiği gibi) Bu işlem, proxy'yi Proxy'ler bölümünde yapılandırabileceğiniz bağlantı ayarlarını açacaktır.
Proxy'ler Bölümünü Açın
Bağlantı ayarları penceresinde, sol kenar çubuğundaki Proxy'ler öğesine tıklayın (ekran görüntüsünde vurgulanan öğeye bakın) Mevcut proxy türlerinin bir listesini göreceksiniz: Web proxy (HTTP), Güvenli web proxy (HTTPS) ve SOCKS proxy SOCKS5 proxy ayarı için, SOCKS proxy seçeneğini etkinleştirin (sağdaki düğmeyi kullanarak) proxy etkinleştirildikten sonra, macOS proxy sunucu adresi, port ve (gerekirse) kullanıcı adı/şifre girebileceğiniz alanları gösterecektir
SOCKS5 Proxy Detaylarınızı Girin
SOCKS proxy seçeneğini etkinleştirin alanına proxy IP adresinizi veya sunucu adınızı (hostname) girin Port alanına 1080 girin (bu, SOCKS5 proxy'lerimiz için önerilen porttur) "Proxy sunucusu şifre gerektirir" seçeneğini etkinleştirin (önerilir) aktif proxy hizmetinize ilişkin kullanıcı adı ve şifreyi girin (hesap şifrenizi değil). hizmetlerinizi burada bulabilirsiniz burada. OK'e tıklayarak ayarları uygulayın
İsteğe bağlı: Uygulama bazlı yönlendirme
Yalnızca belirli uygulamaları proxy üzerinden yönlendirmeniz (diğer her şeyin doğrudan bağlantıyla çalışmasını sağlamanız) gerekiyorsa üçüncü taraf bir araca ihtiyacınız olacaktır. macOS sistem proxy ayarları ağ düzeyinde çalışır ve uygulama bazında yönlendirme sunmaz.
İleri düzey uygulama bazlı yönlendirme için, rehberimize göz atın: Proxifier kılavuzu burada.
macOS Proxy Ayarları için FineProxy kimlik bilgilerimi nerede bulabilirim?
FineProxy kontrol panelinde etkin hizmetinizi açın. O hizmet için gösterilen proxy ana bilgisayarını, bağlantı noktasını, kullanıcı adını ve şifreyi kullanın.
FineProxy hesap şifremi mi girmeliyim?
Hayır. FineProxy hesabına giriş yaptığınız şifreyi değil, etkin hizmetinizin proxy kimlik doğrulama şifresini kullanın.
macOS Proxy Ayarları proxy kurulumunun çalıştığını nasıl doğrularım?
Proxy'yi etkinleştirdikten sonra bir IP kontrol sitesi açın. Algılanan IP ve konum, yapılandırdığınız proxy ile eşleşmelidir.
macOS Proxy Ayarları proxy üzerinden bağlanamıyorsa neyi kontrol etmeliyim?
Önce ana bilgisayar, bağlantı noktası, protokol ve kimlik doğrulama ayrıntılarını doğrulayın. Ardından çakışan bir VPN veya proxy profilini kapatıp yeniden bağlanın.
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.