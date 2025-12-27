macOS'ta proxy nasıl kurulur

macOS'ta proxy ayarları ağ düzeyinde yapılandırılır, yani seçtiğiniz bağlantıya (örneğin Wi-Fi veya Ethernet) uygulanır. Bu, birden fazla uygulamanın proxy kullanmasını istediğinizde kullanışlıdır; ancak sistem proxy ayarlarının yalnızca tarayıcınızı değil, macOS ağ ayarlarına dayanan tüm uygulamaları da etkileyebileceğini unutmayın.

macOS'te proxy kurulumu detayları

Proxy ayarları, her bir ağ arabirimine özeldir. Wi-Fi için bir proxy yapılandırırsanız, bu ayar otomatik olarak Ethernet üzerinde geçerli olmaz; bunun tersi de geçerlidir.

macOS; HTTP, HTTPS ve SOCKS dahil birden fazla proxy modunu destekler. Kullandığınız proxy türüne bağlı olarak yalnızca ihtiyaç duyduğunuz modları etkinleştirirsiniz.

Proxy'niz kimlik doğrulaması (kullanıcı adı/şifre) gerektiriyorsa, macOS bunu her proxy türü (HTTP/HTTPS/SOCKS) için ayrı yönetir. Kimlik bilgilerini, proxy'nin etkinleştirildiği aynı bölüme girdiğinizden emin olun.

Öneri: yalnızca web taraması için tarayıcı düzeyinde proxy kullanın

Proxy'ye yalnızca web taraması (web siteleri, video izleme vb.) için ihtiyacınız varsa, proxy'yi genellikle tarayıcınızın içinden (bir uzantı aracılığıyla) yapılandırmak daha mantıklıdır. Bu şekilde macOS sistem ayarlarınız değişmeden kalır ve diğer uygulamalar etkilenmez. Sistem düzeyinde proxy ayarları, proxy'nin birden fazla uygulama genelinde geçerli olmasını istediğiniz durumlarda en kullanışlıdır. Proxy nasıl kurulur: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi.

macOS'un yerleşik sistem ayarlarını kullanarak proxy yapılandırmanın standart yolunu adım adım anlatacağız.

macOS'ta Klasik Proxy Kurulumu

Step 1 Ağ ayarlarını açın Mac'inizde sistem ayarlarını açın (Apple menüsü → System Settings) Ağ'a Git Aktif bağlantınızı seçin (genellikle Wi-Fi) O an bağlı olduğunuz ağın yanında Ayrıntılar… seçeneğine tıklayın (ekran görüntüsünde gösterildiği gibi) Bu işlem, proxy'yi Proxy'ler bölümünde yapılandırabileceğiniz bağlantı ayarlarını açacaktır. Click the image to view it in full size.

Step 2 Proxy'ler Bölümünü Açın Bağlantı ayarları penceresinde, sol kenar çubuğundaki Proxy'ler öğesine tıklayın (ekran görüntüsünde vurgulanan öğeye bakın) Mevcut proxy türlerinin bir listesini göreceksiniz: Web proxy (HTTP), Güvenli web proxy (HTTPS) ve SOCKS proxy SOCKS5 proxy ayarı için, SOCKS proxy seçeneğini etkinleştirin (sağdaki düğmeyi kullanarak) proxy etkinleştirildikten sonra, macOS proxy sunucu adresi, port ve (gerekirse) kullanıcı adı/şifre girebileceğiniz alanları gösterecektir Click the image to view it in full size.

Step 3 SOCKS5 Proxy Detaylarınızı Girin SOCKS proxy seçeneğini etkinleştirin alanına proxy IP adresinizi veya sunucu adınızı (hostname) girin Port alanına 1080 girin (bu, SOCKS5 proxy'lerimiz için önerilen porttur) "Proxy sunucusu şifre gerektirir" seçeneğini etkinleştirin (önerilir) aktif proxy hizmetinize ilişkin kullanıcı adı ve şifreyi girin (hesap şifrenizi değil). hizmetlerinizi burada bulabilirsiniz burada. OK'e tıklayarak ayarları uygulayın Click the image to view it in full size.

İsteğe bağlı: Uygulama bazlı yönlendirme

Yalnızca belirli uygulamaları proxy üzerinden yönlendirmeniz (diğer her şeyin doğrudan bağlantıyla çalışmasını sağlamanız) gerekiyorsa üçüncü taraf bir araca ihtiyacınız olacaktır. macOS sistem proxy ayarları ağ düzeyinde çalışır ve uygulama bazında yönlendirme sunmaz.