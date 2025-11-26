Entegrasyon rehberi
Opera proxy ayarları
Opera'da proxy'nizi birkaç basit adımda kolayca yapılandırın
Opera'da proxy sunucu ayarları nasıl yapılandırılır
Opera, Chromium tabanlı bir tarayıcıdır ve dahili proxy seçeneği yalnızca işletim sisteminizin proxy ayarlarını açar. Diğer bir deyişle, Opera tarayıcı içinde tam bağımsız bir proxy yapılandırması sunmaz.
Sistem düzeyinde yöntemi tercih ediyorsanız, buradaki işletim sistemi rehberlerini takip edin: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Her ne kadar sistem genelinde proxy ayarlamak mümkün olsa da, yalnızca temel web gezintisi için proxy'ye ihtiyacınız varsa bu yöntemi önermiyoruz. Bu ayar, cihazınızdaki diğer tüm uygullamaları etkiler ve tutarsızlıklara yol açabilir — özellikle Windows'ta, yerleşik proxy ayarları sınırlıdır ve kimlik doğrulamalı proxy yapılandırmalarını güvenilir şekilde desteklemez. Opera'da günlük web gezintisi için proxy'yi doğrudan bir tarayıcı uzantısında yapılandırmak genellikle daha pratik bir çözümdür. Bu sayede sistem ayarlarınıza dokunulmaz ve proxy'yi değiştirmek çok daha kolay hale gelir.
Opera için önerilen uzantı: Proxy Switcher & Manager: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
Bu rehberde, uzantı yöntemini kurma sürecine odaklanacağız çünkü Opera'da gezinti için en pratik seçenek budur (proxy profilleri, hızlı geçiş ve sistem ayarlarında herhangi bir değişiklik yapılmaz).
Opera'da Proxy Switcher uzantısını kullanın
ProxySwithcer uzantısını yükleyin
ChromeWebStore'u ziyaret edin. proxy switcher'i arayın ve sayfasına gidin. "Opera'ya ekle" düğmesine tıklayın. uzantıyı araç çubuğunuza eklemek için kurulumu onaylayın.
Proxy yapılandırın
Manuel sekmesine gidin → Manuel proxy'yi etkinleştirin proxy adresinizi ve port numaranızı girin (HTTP için 8080) Bu proxy sunucusunu tüm protokoller için kullan seçeneğini etkinleştirin proxy türü olarak HTTP seçin Kimlik doğrulama (Authentication) seçeneğini etkinleştirin ve aktif proxy hizmetinizin kullanıcı adı ile şifresini girin (hesap şifreniz değil). Hizmetlerinizi şu adreste bulabilirsiniz burada.
sonucu kontrol edin
Proxy'nizin IP adresinin algılanıp algılanmadığını kontrol edin.
yalnızca tarayıcı için değil, belirli masaüstü uygulmaları için de gelişmiş proxy yönlendirmeye ihtiyacınız varsa proxifier kullanmanızı öneriyoruz.
Opera proxy ayarları için FineProxy kimlik bilgilerimi nerede bulabilirim?
FineProxy kontrol panelinde etkin hizmetinizi açın. O hizmet için gösterilen proxy ana bilgisayarını, bağlantı noktasını, kullanıcı adını ve şifreyi kullanın.
FineProxy hesap şifremi mi girmeliyim?
Hayır. FineProxy hesabına giriş yaptığınız şifreyi değil, etkin hizmetinizin proxy kimlik doğrulama şifresini kullanın.
Opera proxy ayarları proxy kurulumunun çalıştığını nasıl doğrularım?
Proxy'yi etkinleştirdikten sonra bir IP kontrol sitesi açın. Algılanan IP ve konum, yapılandırdığınız proxy ile eşleşmelidir.
Opera proxy ayarları proxy üzerinden bağlanamıyorsa neyi kontrol etmeliyim?
Önce ana bilgisayar, bağlantı noktası, protokol ve kimlik doğrulama ayrıntılarını doğrulayın. Ardından çakışan bir VPN veya proxy profilini kapatıp yeniden bağlanın.
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.