Her ne kadar sistem genelinde proxy ayarlamak mümkün olsa da, yalnızca temel web gezintisi için proxy'ye ihtiyacınız varsa bu yöntemi önermiyoruz. Bu ayar, cihazınızdaki diğer tüm uygullamaları etkiler ve tutarsızlıklara yol açabilir — özellikle Windows'ta, yerleşik proxy ayarları sınırlıdır ve kimlik doğrulamalı proxy yapılandırmalarını güvenilir şekilde desteklemez. Opera'da günlük web gezintisi için proxy'yi doğrudan bir tarayıcı uzantısında yapılandırmak genellikle daha pratik bir çözümdür. Bu sayede sistem ayarlarınıza dokunulmaz ve proxy'yi değiştirmek çok daha kolay hale gelir.