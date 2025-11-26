Guía de integración
Configuración de proxy en Opera
Configure su proxy en Opera fácilmente en unos pocos pasos
Cómo configurar los ajustes de servidor proxy en Opera
Opera es un navegador basado en Chromium, y su opción de proxy integrada simplemente abre la configuración de proxy de su sistema operativo. En otras palabras, Opera no ofrece una configuración de proxy completa e independiente dentro del navegador.
Si prefiere el método a nivel de sistema, siga las guías para su SO aquí: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Sin embargo, si solo necesita un proxy para navegación web básica, no recomendamos configurar un proxy a nivel de sistema. Esto afecta a otras aplicaciones en su dispositivo y puede generar inconsistencias, especialmente en Windows, donde los ajustes de proxy integrados son limitados y no gestionan de forma fiable configuraciones de proxy con autenticación. Para la navegación diaria en Opera, suele ser mejor configurar el proxy directamente desde una extensión del navegador. Así mantiene los ajustes del sistema intactos y el cambio de proxy resulta mucho más sencillo.
Extensión recomendada para Opera: Proxy Switcher & Manager: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
En esta guía nos centraremos en el método de extensión, ya que es la opción más práctica para navegar en Opera (perfiles de proxy, cambio rápido y sin modificaciones en la configuración del sistema).
Usar la extensión Proxy Switcher en Opera
Instalar la extensión Proxy Switcher
Visite ChromeWebStore. Busque Proxy Switcher y acceda a su página. Haga clic en Añadir a Opera. Confirme la instalación para añadir la extensión a su barra de herramientas.
Configurar un proxy
Vaya a la pestaña Manual → active Manual proxy Introduzca la dirección de su proxy y el puerto (8080 para HTTP) Active Use this proxy server for all protocols Seleccione HTTP como tipo de proxy Active Authentication e introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su servicio de proxy activo (no la contraseña de su cuenta). Puede encontrar sus servicios aquí.
Verificar el resultado
Compruebe si se está detectando la IP de su proxy.
Si necesita enrutamiento avanzado de proxy no solo para el navegador, sino también para aplicaciones de escritorio específicas, recomendamos usar Proxifier.
¿Dónde puedo encontrar mis credenciales FineProxy para Configuración de proxy en Opera?
Abra su servicio activo en el panel de control FineProxy. Utilice el host proxy, puerto, nombre de usuario y contraseña mostrado para ese servicio.
¿Debo introducir mi contraseña de cuenta FineProxy?
No. Utilice la contraseña de autenticación de proxy de su servicio activo, no la contraseña que utiliza para iniciar sesión en su cuenta FineProxy.
¿Cómo puedo verificar que la configuración del proxy Configuración de proxy en Opera funciona?
Abra un sitio web de verificación IP después de activar el proxy. La IP y la ubicación detectadas deben coincidir con el proxy que ha configurado.
¿Qué debo comprobar si Configuración de proxy en Opera no puede conectarse a través del proxy?
Confirme primero los detalles del host, puerto, protocolo y autenticación. Después desactive cualquier perfil VPN o proxy en conflicto y vuelva a conectarse.
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.