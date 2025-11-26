Cómo configurar los ajustes de servidor proxy en Opera

Opera es un navegador basado en Chromium, y su opción de proxy integrada simplemente abre la configuración de proxy de su sistema operativo. En otras palabras, Opera no ofrece una configuración de proxy completa e independiente dentro del navegador.

Si prefiere el método a nivel de sistema, siga las guías para su SO aquí: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Sin embargo, si solo necesita un proxy para navegación web básica, no recomendamos configurar un proxy a nivel de sistema. Esto afecta a otras aplicaciones en su dispositivo y puede generar inconsistencias, especialmente en Windows, donde los ajustes de proxy integrados son limitados y no gestionan de forma fiable configuraciones de proxy con autenticación. Para la navegación diaria en Opera, suele ser mejor configurar el proxy directamente desde una extensión del navegador. Así mantiene los ajustes del sistema intactos y el cambio de proxy resulta mucho más sencillo.

Extensión recomendada para Opera: Proxy Switcher & Manager: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

En esta guía nos centraremos en el método de extensión, ya que es la opción más práctica para navegar en Opera (perfiles de proxy, cambio rápido y sin modificaciones en la configuración del sistema).

Usar la extensión Proxy Switcher en Opera

Step 1 Instalar la extensión Proxy Switcher Visite ChromeWebStore. Busque Proxy Switcher y acceda a su página. Haga clic en Añadir a Opera. Confirme la instalación para añadir la extensión a su barra de herramientas. Click the image to view it in full size.

Step 2 Configurar un proxy Vaya a la pestaña Manual → active Manual proxy Introduzca la dirección de su proxy y el puerto (8080 para HTTP) Active Use this proxy server for all protocols Seleccione HTTP como tipo de proxy Active Authentication e introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su servicio de proxy activo (no la contraseña de su cuenta). Puede encontrar sus servicios aquí. Click the image to view it in full size.

Step 3 Verificar el resultado Compruebe si se está detectando la IP de su proxy. Click the image to view it in full size.