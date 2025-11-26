Comment configurer les paramètres du serveur proxy dans Opera

Opera est un navigateur basé sur Chromium, et son option proxy intégrée ouvre simplement les paramètres proxy de votre système d'exploitation. Autrement dit, Opera ne propose pas de configuration proxy autonome complète au sein du navigateur.

Si vous préférez la méthode au niveau du système, suivez les guides par OS ci-dessous : Windows 10/11 : https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS : https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME) : https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Cependant, si vous avez uniquement besoin d'un proxy pour la navigation web classique, nous ne recommandons pas de configurer un proxy à l'échelle du système. Cela affecte les autres applications de votre appareil et peut s'avérer instable — en particulier sous Windows, où les paramètres proxy intégrés sont limités et ne gèrent pas de manière fiable les configurations proxy avec authentification. Pour une navigation quotidienne dans Opera, il est généralement préférable de configurer le proxy directement via une extension de navigateur. Vos paramètres système restent ainsi intacts et le changement de proxy devient beaucoup plus simple.

Extension recommandée pour Opera : Proxy Switcher & Manager : https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

Dans ce guide, nous concentrerons sur la méthode par extension, car c'est l'option la plus pratique pour naviguer avec Opera (profils proxy, changement rapide et aucune modification des paramètres système).

Utiliser l'extension Proxy Switcher dans Opera

Step 1 Installer l'extension ProxySwitcher Rendez-vous sur le ChromeWebStore. Recherchez Proxy Switcher et accédez à sa page. Cliquez sur Ajouter à Opera. Confirmez l'installation pour ajouter l'extension à votre barre d'outils. Click the image to view it in full size.

Step 2 Configurer un proxy Allez dans l'onglet Manuel → activez le proxy manuel Saisissez l'adresse de votre proxy et le port (8080 pour HTTP) Activez l'option Utiliser ce serveur proxy pour tous les protocoles Sélectionnez HTTP comme type de proxy Activez l'authentification et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous pouvez retrouver vos services ici. Click the image to view it in full size.

Step 3 Vérifiez le résultat Vérifiez si l'IP de votre proxy est bien détectée. Click the image to view it in full size.