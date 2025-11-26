Guide d'intégration
Paramètres proxy dans Opera
Configurez votre proxy dans Opera facilement en quelques étapes simples
Comment configurer les paramètres du serveur proxy dans Opera
Opera est un navigateur basé sur Chromium, et son option proxy intégrée ouvre simplement les paramètres proxy de votre système d'exploitation. Autrement dit, Opera ne propose pas de configuration proxy autonome complète au sein du navigateur.
Si vous préférez la méthode au niveau du système, suivez les guides par OS ci-dessous : Windows 10/11 : https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS : https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME) : https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Cependant, si vous avez uniquement besoin d'un proxy pour la navigation web classique, nous ne recommandons pas de configurer un proxy à l'échelle du système. Cela affecte les autres applications de votre appareil et peut s'avérer instable — en particulier sous Windows, où les paramètres proxy intégrés sont limités et ne gèrent pas de manière fiable les configurations proxy avec authentification. Pour une navigation quotidienne dans Opera, il est généralement préférable de configurer le proxy directement via une extension de navigateur. Vos paramètres système restent ainsi intacts et le changement de proxy devient beaucoup plus simple.
Extension recommandée pour Opera : Proxy Switcher & Manager : https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
Dans ce guide, nous concentrerons sur la méthode par extension, car c'est l'option la plus pratique pour naviguer avec Opera (profils proxy, changement rapide et aucune modification des paramètres système).
Utiliser l'extension Proxy Switcher dans Opera
Installer l'extension ProxySwitcher
Rendez-vous sur le ChromeWebStore. Recherchez Proxy Switcher et accédez à sa page. Cliquez sur Ajouter à Opera. Confirmez l'installation pour ajouter l'extension à votre barre d'outils.
Configurer un proxy
Allez dans l'onglet Manuel → activez le proxy manuel Saisissez l'adresse de votre proxy et le port (8080 pour HTTP) Activez l'option Utiliser ce serveur proxy pour tous les protocoles Sélectionnez HTTP comme type de proxy Activez l'authentification et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous pouvez retrouver vos services ici.
Vérifiez le résultat
Vérifiez si l'IP de votre proxy est bien détectée.
Si vous avez besoin d'un routage proxy avancé non seulement pour le navigateur, mais aussi pour des applications de bureau spécifiques, nous vous recommandons d'utiliser Proxifier.
Où trouver mes identifiants FineProxy pour Paramètres proxy dans Opera ?
Ouvrez votre service actif dans le tableau de bord FineProxy. Utilisez l'hôte du proxy, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe indiqués pour ce service.
Dois-je saisir le mot de passe de mon compte FineProxy ?
Non. Utilisez le mot de passe d'authentification du proxy associé à votre service actif, et non celui qui vous permet de vous connecter à votre compte FineProxy.
Comment vérifier que la configuration du proxy pour Paramètres proxy dans Opera fonctionne ?
Après avoir activé le proxy, ouvrez un site de vérification d'adresse IP. L'adresse IP et la localisation détectées doivent correspondre au proxy que vous avez configuré.
Que dois-je vérifier si Paramètres proxy dans Opera ne parvient pas à se connecter via le proxy ?
Vérifiez d'abord l'hôte, le port, le protocole et les informations d'authentification. Désactivez ensuite tout VPN ou profil de proxy susceptible de créer un conflit, puis reconnectez-vous.
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.