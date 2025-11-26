다만, 기본적인 웹 브라우징용 프록시만 필요하신 경우에는 시스템 전체 프록시 설정을 권장하지 않습니다. 시스템 전체 프록시는 기기의 다른 앱에도 영향을 미치며, 특히 Windows에서는 기본 내장 프록시 설정의 기능이 제한적이고 인증이 필요한 프록시 구성을 안정적으로 처리하지 못하는 경우가 많습니다. Opera에서 일상적인 브라우징에 사용하시려면 브라우저 확장 프로그램에서 직접 프록시를 설정하는 것이 더 효율적입니다. 이렇게 하면 시스템 설정은 그대로 유지되며, 프록시 전환도 훨씬 간편해집니다.