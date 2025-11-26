Как настроить параметры прокси сервера в Opera

Opera — это браузер на базе Chromium, и его встроенная опция прокси фактически просто открывает системные настройки прокси вашей операционной системы. Иными словами, Opera не предоставляет полноценную отдельную настройку прокси непосредственно внутри браузера.

Если вы предпочитаете настройку на уровне системы, используйте инструкции для вашей ОС: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Однако, если прокси нужен только для обычного веб-серфинга, мы не рекомендуем использовать системную настройку прокси. Она влияет и на другие приложения на устройстве и может работать нестабильно — особенно в Windows, где встроенные параметры прокси ограничены и плохо подходят для прокси с авторизацией. Для повседневной работы в Opera обычно лучше настраивать прокси через браузерное расширение. Это позволяет не трогать системные настройки и значительно упрощает переключение прокси.

Рекомендуемое расширение для Opera: Proxy Switcher & Manager: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

В этом руководстве мы сосредоточимся на настройке через расширение, так как это самый практичный вариант для работы с прокси в Opera (профили прокси, быстрое переключение и отсутствие изменений в системных настройках).

Использование расширения Proxy Switcher в Opera

Step 1 Установите расширение Proxy Switcher. Посетите ChromeWebStore. Найдите Proxy Switcher и перейдите на страницу расширения. Нажмите Add to Opera. Подтвердите установку, чтобы добавить расширение на панель инструментов браузера. Click the image to view it in full size.

Step 2 Настройка прокси Перейдите во вкладку Manual → включите Manual proxy. Введите адрес и порт вашего прокси сервера (8080 для HTTP). Включить параметр «Использовать этот прокси-сервер для всех протоколов» Выберите HTTP в качестве типа прокси. Включите Authentication и укажите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно здесь. Click the image to view it in full size.

Step 3 Проверьте результат Проверьте, определяется ли IP-адрес вашего прокси сервера. Click the image to view it in full size.