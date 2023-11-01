НОВОЕ! |Один API-вызов — чистые данные. Парсеры не нужны.10 000 токенов бесплатно →

Пакетные прокси

Оптовые IPv4 прокси на множестве подсетей /24 — HTTP/HTTPS/SOCKS5, безлимитный трафик, мгновенная выдача, созданы для масштабного парсинга и верификации рекламы.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф для большого пакета прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 1 000 серверных IP, распределённых по доступным подсетям
  • Экспортируйте оптовый список прокси в JSON
  • Отфильтруйте большой список прокси по стране или подсети
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего большого пакета прокси
  • Покажите статус и данные об оплате по крупным заказам прокси
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Трафик без лимита

Потрясающий сервис. Прокси становятся доступны вскоре после оплаты. Большое количество IP-адресов делает мою работу продуктивнее. Также ценю хорошую скорость и безлимитный трафик.&nbsp;

Diana DeeВнутренняя платформа FineProxyПереведено с английскогоК источнику

Фантастическая работа Фантастическая работа — Потрясающие прокси Фантастическая работа, команда! Я только что открыл для себя этот сервис и искренне впечатлён — ценность, которую вы предлагаете за эти деньги, невероятна. А теперь ещё и безлимитный доступ к резидентским прокси? Это уже новый уровень. Огромное уважение всем вам. Я обязательно вернусь!

hamzaerkoDieg, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

API и доступ агента

Пользуюсь прокси от Fineproxy.org вместе с API Debank — всё работает без нареканий. Подключение стабильное, прокси не попадают под баны и обеспечивают хорошую скорость, что особенно важно при парсинге данных с Debank, где критична надёжность. Понравилось, что есть тестовый тариф — можно спокойно протестировать перед покупкой. Поддержка отвечает быстро и по существу. Отличное решение для автоматизации и сбора данных из DeFi — определённо рекомендую.

MolotovВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Пользуюсь прокси от Fineproxy с Debank API — всё работает чётко. Быстро, не банят, есть тест перед покупкой. Поддержка отвечает нормально. Удобно для DeFi задач.

FanisDieg, В прошлом годуК источнику

Локации и запас

Пользуюсь сервисом не так давно. Всего пару месяцев. Честно сказать, другими сервисами я не пользовался, но это и не нужно. Ведь сервис FINEPROXY полностью покрывает все мои потребности в плане прокси серверов. Цены приемлемые, тех поддержка отвечает быстро и конкретно, пару раз обращался – помогли без лишней воды. Достаточно много ГЕО представленно. Единственное, хотелось бы более гибкий выбор количества проксей. А то тысячи штук под мои задачи многовато). В любом случае, сервис рекомендую!

Vlad SaraevDieg, В прошлом годуК источнику

Начала пользоваться прокси-сервисом, когда столкнулась с блокировками и запретами. По цене и качеству, соотношение отличное. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно.

ОксанаВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Почему оптовые прокси дешевле чем штучные?Постоянные расходы

Постоянные расходы. Канал, оборудование, мониторинг — один прокси и десять тысяч стоят провайдеру почти одинаково. На объёме эти расходы делятся на большее количество адресов. Продукт не меняется, просто математика работает.

Как формируется пакет? Будут ли пересечения с другими клиентами?Вы выбираете страну

Вы выбираете страну, FineProxy назначает IP случайным образом по доступным подсетям /24, а не из одного блока. Полная изоляция в пакетах качественных прокси серверов не гарантируется, но случайное распределение делает пересечение с другими клиентами редкостью.

Есть ли ограничения по использованию?В каждом

В каждом тарифе есть лимит на одновременные соединения. Количество запросов внутри каждой сессии — на вашей стороне. Придерживайтесь естественного ритма с разными интервалами. Сайты замечают паттерны быстрее, чем сам объём.

IP блокируются, хотя пул большой. В чём дело?Если разные IP

Если разные IP получают одинаковую блокировку — проверьте фингерпринт клиента, заголовки и ритм запросов. Антибот-системы в 2025–2026 смотрят на TLS-сигнатуры, выполнение JavaScript и поведение — не только на IP-адрес.

Чем оптовые пакеты отличаются от индивидуальных прокси?Индивидуальные прокси гарантируют

Индивидуальные прокси гарантируют эксклюзивный доступ к каждому IP — никто другой его не использует. В оптовых пакетах тоже адреса FineProxy, но ценообразование рассчитано на объём: ниже цена за IP, больше количество. В обоих случаях ничего не перепродаётся.

Как работает ротация — автоматически или вручную?Вы управляете ротацией

Вы управляете ротацией на своей стороне. API возвращает полный список ваших IP в текстовом формате или JSON, а вы задаёте логику — ротация на каждый запрос, на каждую сессию или по таймеру. Принудительной автоматической ротации нет, так что вы можете подстроить темп под допустимые пределы каждой целевой площадки.

Можно ли объединить несколько стран в одном заказе?Да

Да. Выбираете страны при оформлении. Доступность зависит от текущего пула в каждом регионе.

Как быстро прокси станут доступны после оплаты?Сразу. Список IP

Сразу. Список IP появляется в личном кабинете. Для больших заказов — несколько тысяч адресов — генерация списка занимает пару минут.

Гайд

Оптовые прокси: на что смотреть, когда покупаешь тысячи IP

3 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Когда вы покупаете оптовый пакет на FineProxy, список IP с логином и паролем появляется в личном кабинете сразу после оплаты. Мы владеем каждым адресом в пуле — более 100 000 IPv4 на нескольких ASN — никаких наценок посредников и никаких перепроданных адресов из чужих сетей. Чтобы купить много прокси оптом, достаточно одного заказа.

Цена за IP падает с объёмом, а трафик безлимитный при любом размере пакета. Бюджет предсказуемый: вы знаете стоимость заранее, она не растёт со временем.

Распределение по подсетям — то, от чего зависит жизнь пула

Антибот-системы блокируют целые подсети /24 — все 256 адресов в блоке — когда замечают подозрительную активность от нескольких из них. Если ваши 10 000 IP сидят в 40 подсетях, одна агрессивная цель может сжечь большой кусок пула пакетных IPv4 прокси за одну ночь.

FineProxy распределяет оптовые заказы случайным образом по доступным блокам /24. Бан одной подсети не распространяется на остальные. Два клиента, работающие с одной целью, вряд ли окажутся на одной подсети. Большинство оптовых провайдеров об этом даже не упоминают — но для масштабного парсинга или проверки рекламы разница между пулом, который служит месяцы, и пулом, который выгорает за недели, именно в этом.

Сколько IP реально нужно

По данным The Web Scraping Club, безопасный темп запросов на один IP:

  • Тип цели: Запросов на IP в час
  • Социальные сети: 30–60
  • Интернет-магазины: 100–300
  • Новостные и контентные сайты: 300+

Если нужно 100 000 товарных страниц в час с сайта, который допускает ~200 запросов/час с одного IP — это минимум 500 адресов. Удвойте для запаса. Команда, мониторящая цены на нескольких маркетплейсах в разных странах, легко выходит на десятки тысяч.

Ротация и доступ к API

Когда у вас тысячи IP, перебирать их вручную нереально. FineProxy предоставляет API-эндпоинт, который позволяет получить текущий список IP, отфильтровать по стране или подсети и передать адреса напрямую в ваш парсер или инструмент автоматизации. Вы можете ротировать IP на своей стороне — на каждый запрос, на каждую сессию или через фиксированный интервал — используя список, который API возвращает в текстовом формате или JSON. Принудительной автоматической ротации нет: вы управляете логикой, что важно, когда для разных целевых площадок нужны разные стратегии пейсинга.

Не каждая блокировка означает плохие IP

Даже при правильном количестве IP и грамотной ротации вы всё равно будете сталкиваться с блокировками на некоторых адресах. Если одна и та же ошибка появляется на разных IP, проблема, как правило, не в самих адресах.

По данным Proxyway за 2025 год, даже лучшие решения для скрапинга показывают только 85–93% успешных запросов. Остальное — TLS-фингерпринт, несогласованные заголовки, JavaScript-проверки или одинаковые интервалы между запросами. Чистые IP — один слой, поведение парсера — второй.

Хотите проверить сервис на своей задаче? Настройте и оплатите Прокси на 48 часов, а затем запустите описанные выше тесты на своей нагрузке.