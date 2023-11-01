Пакетные прокси

Когда вы покупаете оптовый пакет на FineProxy, список IP с логином и паролем появляется в личном кабинете сразу после оплаты. Мы владеем каждым адресом в пуле — более 100 000 IPv4 на нескольких ASN — никаких наценок посредников и никаких перепроданных адресов из чужих сетей. Чтобы купить много прокси оптом, достаточно одного заказа.
Цена за IP падает с объёмом, а трафик безлимитный при любом размере пакета. Бюджет предсказуемый: вы знаете стоимость заранее, она не растёт со временем.
Распределение по подсетям — то, от чего зависит жизнь пула
Антибот-системы блокируют целые подсети /24 — все 256 адресов в блоке — когда замечают подозрительную активность от нескольких из них. Если ваши 10 000 IP сидят в 40 подсетях, одна агрессивная цель может сжечь большой кусок пула пакетных IPv4 прокси за одну ночь.
FineProxy распределяет оптовые заказы случайным образом по доступным блокам /24. Бан одной подсети не распространяется на остальные. Два клиента, работающие с одной целью, вряд ли окажутся на одной подсети. Большинство оптовых провайдеров об этом даже не упоминают — но для масштабного парсинга или проверки рекламы разница между пулом, который служит месяцы, и пулом, который выгорает за недели, именно в этом.
Сколько IP реально нужно
По данным The Web Scraping Club, безопасный темп запросов на один IP:
- Тип цели: Запросов на IP в час
- Социальные сети: 30–60
- Интернет-магазины: 100–300
- Новостные и контентные сайты: 300+
Если нужно 100 000 товарных страниц в час с сайта, который допускает ~200 запросов/час с одного IP — это минимум 500 адресов. Удвойте для запаса. Команда, мониторящая цены на нескольких маркетплейсах в разных странах, легко выходит на десятки тысяч.
Ротация и доступ к API
Когда у вас тысячи IP, перебирать их вручную нереально. FineProxy предоставляет API-эндпоинт, который позволяет получить текущий список IP, отфильтровать по стране или подсети и передать адреса напрямую в ваш парсер или инструмент автоматизации. Вы можете ротировать IP на своей стороне — на каждый запрос, на каждую сессию или через фиксированный интервал — используя список, который API возвращает в текстовом формате или JSON. Принудительной автоматической ротации нет: вы управляете логикой, что важно, когда для разных целевых площадок нужны разные стратегии пейсинга.
Не каждая блокировка означает плохие IP
Даже при правильном количестве IP и грамотной ротации вы всё равно будете сталкиваться с блокировками на некоторых адресах. Если одна и та же ошибка появляется на разных IP, проблема, как правило, не в самих адресах.
По данным Proxyway за 2025 год, даже лучшие решения для скрапинга показывают только 85–93% успешных запросов. Остальное — TLS-фингерпринт, несогласованные заголовки, JavaScript-проверки или одинаковые интервалы между запросами. Чистые IP — один слой, поведение парсера — второй.
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