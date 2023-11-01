НОВОЕ! |Один API-вызов — чистые данные. Парсеры не нужны.10 000 токенов бесплатно →

Прокси для AI

Приватные IPv4 прокси для ротации API-ключей ИИ: один IP на ключ, HTTP/HTTPS/SOCKS5, обход лимитов 429 для OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Выберите прокси для доступа к API ИИ.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Персональные прокси.

Пакетные проксиПродаётся общим блокомЛучший выборПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите один выделенный IP для одной AI-нагрузки
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси
  • Экспортируйте список прокси в JSON
  • Покажите, у каких сервисов сегодня самая высокая доля ошибок
  • Замените нестабильный IP доступным резервным
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Пользуюсь этими прокси уже больше месяца, и могу с уверенностью сказать — они действительно стоят своих денег. В первую очередь радует стабильность соединения: ни единого обрыва, всегда высокая скорость. Это особенно важно для работы, где я использую их для автоматизации, парсинга и работы с социальными сетями. Поддержка работает быстро — один раз обратился с вопросом по настройке, ответили в течение нескольких минут и всё помогли решить. Также понравился удобный и понятный личный кабинет, где легко управлять прокси, продлевать срок или менять адреса. Цена вполне адекватная, особенно если брать сразу на длительный срок. Ещё один плюс — большой выбор локаций и возможность выбрать тип прокси под конкретные задачи. В целом, впечатления только положительные, рад, что выбрал именно этот сервис. Подходит как для личных задач, так и для профессионального использования. Однозначно рекомендую!

ZaraDieg, В прошлом годуК источнику

Прокси с fineproxy.org помогли мне получить доступ к API, которые были недоступны с моего обычного IP-адреса. Порадовал широкий выбор протоколов и высокая скорость соединения. Однозначно буду пользоваться этими прокси в дальнейшем. Взял пакет на 500 адресов, все работают.

VladimirВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Трафик без лимита

Доступные прокси из ЕС. Единственный прокси-провайдер, который по-прежнему держит цены на низком уровне. Я искал нечто подобное по всему интернету, и оказалось, что это самый дешёвый прокси-провайдер с безлимитным трафиком.

Wowser BrowserTrustpilot, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Отличный прокси-сервис! Здесь есть разные типы прокси, включая ротируемые без ограничения трафика. Цены доступные, есть геотаргетинг. Удобно платить криптовалютой, через PayPal или картами.

Vladimir AkimkinSaasHub, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

API и доступ агента

Уже некоторое время использую прокси от Fineproxy.org вместе с Debank API — впечатления исключительно положительные. Соединение стабильное, никаких перебоев, IP не блокируются, а скорость на высоком уровне. Это особенно важно, когда дело касается сбора данных из DeFi — любые задержки могут стоить времени и точности

FanisВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Пользуюсь прокси от Fineproxy с Debank API — всё работает чётко. Быстро, не банят, есть тест перед покупкой. Поддержка отвечает нормально. Удобно для DeFi задач.

FanisDieg, В прошлом годуК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
ИИ-провайдеры блокируют датацентр IP?Нет

Нет. API ИИ-платформ рассчитаны на обращения от серверов — они ожидают трафик из дата-центров и облаков. Лимиты привязаны к API-ключу и аккаунту, а не к типу IP. Датацентр прокси для этого подходят.

Один прокси может работать с несколькими ИИ-провайдерами?Да

Да. Большинство провайдеров теперь поддерживают формат OpenAI API, поэтому один прокси направляет запросы к OpenAI, Anthropic, Google и DeepSeek через один интерфейс. Настраиваете разные ключи и адреса под каждого провайдера — и всё.

Чем это отличается от VPN?VPN меняет

VPN меняет IP для всего трафика. Прокси позволяет назначить разные IP для разных ключей или задач. Для работы с AI API нужен точный контроль — ключ A идёт через IP 1, ключ B через IP 2. VPN так не умеет.

Это нарушает условия использования ИИ-платформ?Заводить аккаунты

Заводить аккаунты, чтобы обойти бан — да, это нарушение. Распределять обычный API-трафик между аккаунтами, за которые вы платите — это стандартная практика. Компании делают так каждый день.

Логирует ли FineProxy мои API-запросы?Нет

Нет. FineProxy обеспечивает IP-подключение — ваш трафик проходит через наши прокси, однако мы не анализируем, не храним и не логируем содержимое ваших запросов или ответов. Ваши промпты, API-ключи и ответы моделей остаются исключительно между вами и AI-провайдером.

Работают ли прокси с LangChain, LlamaIndex и другими AI-фреймворками?Да

Да. LangChain, LlamaIndex, AutoGen, CrewAI и большинство других AI-фреймворков позволяют переопределить базовый URL для API-запросов. Укажите в качестве base URL ваш прокси-сервер вместо эндпоинта провайдера напрямую — и все запросы автоматически пойдут через назначенные вам IP-адреса. Менять логику приложения не нужно.

Сколько задержки добавляет прокси к запросам AI API?Приватный

Приватный серверный прокси обычно добавляет 15–30 мс на запрос. Поскольку генерация ответа самой ИИ-моделью занимает от 500 до 3000 мс в зависимости от длины вывода, накладные расходы прокси составляют менее 5% от общего времени ответа — пренебрежимо мало для пакетной обработки и практически незаметно в чате реального времени.

Что произойдёт, если IP прокси заблокируют или ключ достигнет лимита запросов?Ваш прокси

Ваш прокси сервер должен реализовывать автоматическое переключение на резерв. Отслеживайте каждую пару ключ-IP с помощью проверок состояния каждые 60 секунд. Если ключ стабильно возвращает ошибки 429 или 403, выведите его из активного пула и направьте трафик через резервный IP. Держите 1–2 запасных IP в резерве специально для этой цели.

Что лучше использовать для вызовов AI API — HTTP/HTTPS или SOCKS5?HTTPS достаточно

HTTPS достаточно для подавляющего большинства конфигураций с AI API — все основные провайдеры используют HTTPS-эндпоинты, и любой HTTP-совместимый прокси-клиент (httpx, requests, curl) обрабатывает это нативно. Используйте SOCKS5, только если ваш клиент или фреймворк не поддерживает HTTP CONNECT или если вам нужно проксировать не-HTTP-трафик наряду с API-вызовами. Производительность в обоих случаях одинакова; разница исключительно в совместимости клиентов.

Гайд

Прокси для ИИ платформ: почему одного API-ключа мало

4 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Каждая крупная ИИ-платформа ограничивает количество запросов, которые вы можете отправить. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek — все они устанавливают лимиты на использование по аккаунту, в минуту, в день. Когда вы создаёте продукты, запускаете автоматизацию или обрабатываете данные в больших объёмах, один аккаунт с одним IP быстро упирается в потолок. Вы получаете ошибки 429, необработанные запросы накапливаются, и ваш конвейер останавливается.

Прокси сервер для ИИ располагается между вашими приложениями и провайдером ИИ. Вы отправляете запросы на прокси, а он распределяет их по нескольким API-ключам, каждый из которых проходит через собственный IP-адрес. Провайдер видит отдельных пользователей вместо одного перегруженного аккаунта. Ваша общая ёмкость кратно возрастает, при этом каждый отдельный ключ остаётся в безопасных пределах лимитов. На практике правильно настроенный прокси добавляет всего 15–30 мс задержки на запрос — пренебрежимо мало для пакетной обработки и практически незаметно даже в приложениях чата реального времени, где время генерации самой модели доминирует на уровне 500–3000 мс.

Это работает, потому что ИИ-платформы привязывают лимиты запросов к аккаунтам, а не к IP — но они отслеживают IP-паттерны. Если один адрес в быстрой последовательности прогоняет через себя 10 разных API-ключей — это тревожный сигнал. Отдельные выделенные прокси на каждый ключ сохраняют естественность картины. Также необходима стратегия отказоустойчивости: отслеживайте частоту ошибок каждого ключа, и если конкретный IP начинает стабильно возвращать 429 или 403, автоматически выводите его из пула и направляйте трафик этого ключа через резервный IP. Проверки состояния каждые 60 секунд для каждой пары ключ-IP позволяют выявить проблемы до того, как они начнут нарастать лавинообразно.

Как это выглядит на практике

Большинство конфигураций прокси для AI API следуют одному и тому же паттерну вне зависимости от провайдера. Вы запускаете легковесный прокси-сервер (FastAPI, Node, Go — что угодно из вашего стека), который хранит пул API-ключей. Когда приходит запрос, прокси выбирает следующий доступный ключ, направляет запрос через назначенный этому ключу IP и возвращает ответ. Если один ключ получает ошибку 429 (превышение лимита запросов), прокси переходит к следующему. Вот минимальный пример на Python с использованием FastAPI и httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text
app = FastAPI()keys = itertools.cycle([  {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"},  {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

Примечание: этот минимальный пример использует itertools.cycle для простоты, но не выполняет автоматический повтор при ошибках 429. В продакшене добавьте логику повторных попыток, которая пропускает заблокированный ключ и пробует следующую доступную пару ключ-IP, прежде чем возвращать ошибку вызывающей стороне. Поскольку практически все провайдеры ИИ теперь поддерживают формат OpenAI API, один прокси может обрабатывать трансляцию формата, которую требует каждый провайдер — направьте запрос нужному провайдеру, и вашему приложению не нужно знать разницу. Замените базовый URL и пул ключей для каждого провайдера, и тот же 20-строчный сервер покрывает OpenAI, Anthropic, Google и DeepSeek.

Сколько IP реально нужно

Это не веб-парсинг, где нужны тысячи адресов. Для работы с AI API 3–15 выделенных прокси покрывают большинство конфигураций. Один IP на API-ключ или на аккаунт провайдера. Вы платите за стабильность и чистоту, а не за объём. Держите 1–2 запасных IP в резерве для отказоустойчивости — если ключ попадёт под троттлинг или IP будет помечен, ваш прокси автоматически перенаправит трафик на резервный адрес без потери запросов.

Гайды по отдельным платформам

У каждого провайдера свои лимиты, особенности и лучшие практики. Детали по каждому — в отдельных материалах:

DeepSeek — лимиты не опубликованы, ограничение динамическое по нагрузке серверов. Запросы могут зависнуть без предупреждения в часы пик. Несколько ключей через разные IP сглаживают ситуацию. → Прокси для DeepSeek Google Gemini — бесплатный уровень урезан на 50-80% в конце 2025 года. Сейчас 5-10 запросов в минуту в зависимости от модели. Ротация ключей через несколько Google Cloud проектов — стандартный подход. → Прокси для Gemini Anthropic Claude — уровневые лимиты (RPM, входные/выходные токены в минуту), которые растут с расходами. Пачки запросов отклоняются, даже если среднее за минуту в норме. → Прокси для Claude OpenAI ChatGPT — лимиты на организацию по RPM и токенам. Самая популярная цель для проксирования, с максимальным количеством готовых инструментов. → Прокси для ChatGPT Janitor AI — "прокси" здесь значит API-шлюз к более мощным моделям, а не IP-прокси. Но если вы хостите свой сервер-посредник, чистые исходящие IP нужны, чтобы он не попал под ограничения. → Прокси для Janitor AI

У каждой платформы свои лимиты, своя логика обнаружения и свои оптимальные параметры конфигурации прокси. Начните с руководства для вашего основного провайдера, настройте мониторинг состояния для каждой пары ключ-IP и держите резервную ёмкость для отказоустойчивости.