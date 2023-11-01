Каждая крупная ИИ-платформа ограничивает количество запросов, которые вы можете отправить. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek — все они устанавливают лимиты на использование по аккаунту, в минуту, в день. Когда вы создаёте продукты, запускаете автоматизацию или обрабатываете данные в больших объёмах, один аккаунт с одним IP быстро упирается в потолок. Вы получаете ошибки 429, необработанные запросы накапливаются, и ваш конвейер останавливается.

Прокси сервер для ИИ располагается между вашими приложениями и провайдером ИИ. Вы отправляете запросы на прокси, а он распределяет их по нескольким API-ключам, каждый из которых проходит через собственный IP-адрес. Провайдер видит отдельных пользователей вместо одного перегруженного аккаунта. Ваша общая ёмкость кратно возрастает, при этом каждый отдельный ключ остаётся в безопасных пределах лимитов. На практике правильно настроенный прокси добавляет всего 15–30 мс задержки на запрос — пренебрежимо мало для пакетной обработки и практически незаметно даже в приложениях чата реального времени, где время генерации самой модели доминирует на уровне 500–3000 мс.

Это работает, потому что ИИ-платформы привязывают лимиты запросов к аккаунтам, а не к IP — но они отслеживают IP-паттерны. Если один адрес в быстрой последовательности прогоняет через себя 10 разных API-ключей — это тревожный сигнал. Отдельные выделенные прокси на каждый ключ сохраняют естественность картины. Также необходима стратегия отказоустойчивости: отслеживайте частоту ошибок каждого ключа, и если конкретный IP начинает стабильно возвращать 429 или 403, автоматически выводите его из пула и направляйте трафик этого ключа через резервный IP. Проверки состояния каждые 60 секунд для каждой пары ключ-IP позволяют выявить проблемы до того, как они начнут нарастать лавинообразно.

Как это выглядит на практике

Большинство конфигураций прокси для AI API следуют одному и тому же паттерну вне зависимости от провайдера. Вы запускаете легковесный прокси-сервер (FastAPI, Node, Go — что угодно из вашего стека), который хранит пул API-ключей. Когда приходит запрос, прокси выбирает следующий доступный ключ, направляет запрос через назначенный этому ключу IP и возвращает ответ. Если один ключ получает ошибку 429 (превышение лимита запросов), прокси переходит к следующему. Вот минимальный пример на Python с использованием FastAPI и httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text app = FastAPI()keys = itertools.cycle([ {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"}, {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

Примечание: этот минимальный пример использует itertools.cycle для простоты, но не выполняет автоматический повтор при ошибках 429. В продакшене добавьте логику повторных попыток, которая пропускает заблокированный ключ и пробует следующую доступную пару ключ-IP, прежде чем возвращать ошибку вызывающей стороне. Поскольку практически все провайдеры ИИ теперь поддерживают формат OpenAI API, один прокси может обрабатывать трансляцию формата, которую требует каждый провайдер — направьте запрос нужному провайдеру, и вашему приложению не нужно знать разницу. Замените базовый URL и пул ключей для каждого провайдера, и тот же 20-строчный сервер покрывает OpenAI, Anthropic, Google и DeepSeek.

Сколько IP реально нужно

Это не веб-парсинг, где нужны тысячи адресов. Для работы с AI API 3–15 выделенных прокси покрывают большинство конфигураций. Один IP на API-ключ или на аккаунт провайдера. Вы платите за стабильность и чистоту, а не за объём. Держите 1–2 запасных IP в резерве для отказоустойчивости — если ключ попадёт под троттлинг или IP будет помечен, ваш прокси автоматически перенаправит трафик на резервный адрес без потери запросов.

Гайды по отдельным платформам

У каждого провайдера свои лимиты, особенности и лучшие практики. Детали по каждому — в отдельных материалах:

DeepSeek — лимиты не опубликованы, ограничение динамическое по нагрузке серверов. Запросы могут зависнуть без предупреждения в часы пик. Несколько ключей через разные IP сглаживают ситуацию. → Прокси для DeepSeek Google Gemini — бесплатный уровень урезан на 50-80% в конце 2025 года. Сейчас 5-10 запросов в минуту в зависимости от модели. Ротация ключей через несколько Google Cloud проектов — стандартный подход. → Прокси для Gemini Anthropic Claude — уровневые лимиты (RPM, входные/выходные токены в минуту), которые растут с расходами. Пачки запросов отклоняются, даже если среднее за минуту в норме. → Прокси для Claude OpenAI ChatGPT — лимиты на организацию по RPM и токенам. Самая популярная цель для проксирования, с максимальным количеством готовых инструментов. → Прокси для ChatGPT Janitor AI — "прокси" здесь значит API-шлюз к более мощным моделям, а не IP-прокси. Но если вы хостите свой сервер-посредник, чистые исходящие IP нужны, чтобы он не попал под ограничения. → Прокси для Janitor AI