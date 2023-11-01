Прокси с API
REST API на api.fineproxy.org: заказ прокси, получение списков IP в CSV/JSON, мониторинг состояния и смена паролей — без панели управления.
Выберите тариф с интеграцией по API.
Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.
Загружаем актуальные тарифы…
Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.
Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.
FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.
Или просто скажите
- Купите 3 000 серверных прокси в Европе с управлением через API
- Экспортируйте список HTTP-прокси в JSON через API
- Обновите разрешённый IP-адрес для моего прокси
- Проверьте, есть ли среди IP моего прокси неактивные или работающие с ошибками
- Покажите счета за прокси и доступный баланс
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.
Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили
Не потратит ваши деньги
Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен
wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.
Точно не заплатит больше
Каждая покупка несёт
expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.
Не отменит без подтверждения
Два необратимых инструмента не запустятся без
confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.
Не спишет деньги дважды
Денежные вызовы требуют
idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.
Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.
Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.
|Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блоком
|Персональные проксиЛичные, от одного IP
|ISP-проксиСтатические адреса в ISP
|Ротационные проксиОплата API-кредитами
|Лучше всего для
|Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
|Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
|Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
|Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
|Пользователей на адрес
|До 5Репутация частично зависит от соседей.
|1 — выНикто больше не использует его весь срок.
|До 5
|Общий пул
|Доверие площадок
|БазовыйASN датацентра
|Высокое — эксклюзивные адреса
|Высокое — ISP
|Зависит от пула
|Цена от
|$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
|$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
|$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Минимальный заказ
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 млн кредитов
|Срок адреса
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Меняется на запрос
|Полоса
|Безлимит
|Безлимит
|Безлимит
|КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
|UDP / голос
|Опция
|Опция
|Опция
|Нет
|Протоколы
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Авторизация
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|API-ключ
|Смотреть тарифы
|Тарифы персональных прокси
|Тарифы ISP
|Смотреть тарифы
Пакетные прокси
Продаётся общим блоком
Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
До 5Репутация частично зависит от соседей.
БазовыйASN датацентра
$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Персональные прокси
Личные, от одного IP
Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
1 — выНикто больше не использует его весь срок.
Высокое — эксклюзивные адреса
$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
1 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
ISP-прокси
Статические адреса в ISP
Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
До 5
Высокое — ISP
$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Ротационные прокси
Оплата API-кредитами
Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Общий пул
Зависит от пула
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 млн кредитов
Меняется на запрос
КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
Нет
HTTP, SOCKS5
API-ключ
Прокси на 48 часов
Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.
Топ локаций прокси
Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.
Ручная настройка
Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.
Системы
Браузеры
Приложения
Сделано для скорости.
Трафик без лимита.
FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.
Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.
500 Mbps
на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере
99.97%
успешных соединений из 1 973 500 запросов
96
параллельных потоков на одном IP без деградации
0
лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе
Выделенные AMD EPYC
Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.
Свои подсети
IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.
Канал 80 Гбит/с
Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.
Tier III / IV
Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.
Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.
Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.
Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.
API и доступ агента
Уже некоторое время использую прокси от Fineproxy.org вместе с Debank API — впечатления исключительно положительные. Соединение стабильное, никаких перебоев, IP не блокируются, а скорость на высоком уровне. Это особенно важно, когда дело касается сбора данных из DeFi — любые задержки могут стоить времени и точности
Пользуюсь прокси от Fineproxy с Debank API — всё работает чётко. Быстро, не банят, есть тест перед покупкой. Поддержка отвечает нормально. Удобно для DeFi задач.
Трафик без лимита
В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии и предлагают прокси дата-центров по разумной цене с безлимитным трафиком. Я искал подобный сервис по всему интернету и очень рад, что нашёл их.
Доступные прокси из ЕС. Единственный прокси-провайдер, который по-прежнему держит цены на низком уровне. Я искал нечто подобное по всему интернету, и оказалось, что это самый дешёвый прокси-провайдер с безлимитным трафиком.
Локации и запас
Одной из главных причин, почему я выбрал именно этот сервис, стала возможность оплачивать услуги любым удобным способом. Интерфейс сайта – это отдельное удовольствие. Все продумано до мелочей: от регистрации до выбора и оплаты прокси. Цены на прокси-серверы, предлагаемые этим сайтом, приятно удивляют. На фоне конкурентов, где стоимость иногда бывает явно завышенной, здесь можно найти оптимальный вариант для любого бюджета. Огромное количество доступных локаций для прокси. Пользуюсь этим сайтом уже несколько месяцев, и могу сказать, что он действительно впечатляет своим качеством.
Использую прокси от FineProxy для мониторинга цен конкурентов. Сервис обеспечивает стабильное соединение и полную анонимность, что позволяет получать точные данные без блокировок. Очень доволен широким выбором стран и качеством обслуживания. Рекомендую всем, кто занимается аналитикой.
Можно ли заказать прокси полностью через API, не заходя на сайт?Да
Да. POST /api/product/{pid} создаёт новый сервис. Передаёте ID продукта, ID клиента и опциональную привязку IP. API возвращает ID сервиса, заказа, счёта и списанную сумму — всё в одном ответе. Сервис активируется сразу, если на аккаунте достаточно средств. Проверьте баланс через GET /api/billing/credit перед заказом.
Какие форматы списка IP поддерживает API?CSV TXT JSON
Три формата: CSV, TXT и JSON. Пять типов списков: http-ip (HTTP-прокси IP:порт), socks-ip (SOCKS5 IP:порт), http-auth (HTTP с данными аутентификации), ppr-http (ротационный HTTP), ppr-socks (ротационный SOCKS5). Запрос: GET /api/iplist/{type}/{format}/{id}.
Как быстро вступают в силу изменения через API?Обновление привязки
Обновление привязки IP и смена пароля — в течение нескольких минут. Обновление списка (update_list) обновляет пул прокси, но есть ограничение частоты — API возвращает 429 с временем следующего допустимого обновления.
Есть ли ограничения по частоте запросов?Операция update_list
Операция update_list имеет период ожидания. Остальные эндпоинты (просмотр продуктов, проверка биллинга, выгрузка IP-списков) не имеют жёстких лимитов при нормальном использовании.
Можно ли автоматически мониторить здоровье прокси через API?Да
Да. GET /api/networkstatus/errors/{id} возвращает IP с текущими ошибками, GET /api/networkstatus/inactive/{id} — оффлайн IP. Настройте cron-задачу или скрипт мониторинга, который периодически проверяет эти эндпоинты, убирает плохие IP из рабочего пула и оповещает команду при превышении порога ошибок.